Das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, UNRWA, nimmt am 21. Oktober 2023 an der Grenze von Rafah im Gazastreifen die humanitären Hilfsgüter in Empfang, die der erste Konvoi von Hilfsgütern von ägyptischer Seite gebracht hat. (Mustafa Hassona – Anadolu Agency)

Welche Hilfe sind 20 Lastwagenladungen mit Hilfsgütern für Gaza?

von Motasem A Dalloul

21. Oktober 2023

Zu Beginn des brutalen israelischen Krieges gegen den belagerten Gazastreifen kündigte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu an, dass seine Regierung den Gazastreifen von Strom, Wasser und Lebensmitteln abschneiden werde.

Am nächsten Tag erteilte sein Verteidigungsminister Yoav Gallant den verschiedenen Seiten die Anweisung, die Entscheidung seines Premierministers umzusetzen. Außerdem forderten sie Ägypten auf, den Grenzübergang Rafah zu schließen, und ordneten an, dass alle Handelsgüter, die in den Gazastreifen gelangen sollten, zurückgeschickt werden sollten, da sie sonst bombardiert worden wären.

Um den Menschenstrom zu stoppen, bombardierte die israelische Besatzung den Rafah-Übergang. Daraufhin errichteten die Ägypter eine Betonbarriere, um die Durchfahrt von Menschen unmöglich zu machen. Natürlich behauptete Ägypten, es habe den Grenzübergang aufgrund israelischer Drohungen und zum Schutz seiner Mitarbeiter geschlossen.

Als die brutalen israelischen Angriffe weitergingen und die Belastung für die Bewohner des Gazastreifens immer größer wurde, da ihre grundlegenden Ressourcen allmählich zur Neige gingen, wurde die Wiedereröffnung des Rafah-Übergangs dringend notwendig.

Die Situation in den Krankenhäusern im Gazastreifen, wo die meisten medizinischen Geräte und Medikamente aufgrund der steigenden Zahl israelischer Kriegsopfer aufgebraucht sind, machte die Wiedereröffnung des Rafah-Übergangs noch dringlicher.

Die israelische Besatzung kümmert sich weder um die humanitäre Lage im Gazastreifen noch um die Völkermorde, die dort von der israelischen Besatzung an der Zivilbevölkerung begangen werden.

Das Massaker im Al-Ahli Arab Hospital im Zentrum von Gaza-Stadt, bei dem mehr als 500 Frauen und Kinder getötet und ebenso viele verwundet wurden, hat ihr Gewissen nicht erschüttert. Die meisten offiziellen Regime und Massenmedien sprachen die israelische Besatzung sogar von der Verantwortung dafür frei.

Die Schließung des Grenzübergangs Rafah und die Bedürfnisse der palästinensischen Zivilbevölkerung, die unter den brutalen Kriegsverbrechen der grausamsten Besatzung der Geschichte zu leiden hat, interessieren sie nicht.

US-Präsident Joe Biden hat mehrfach seine Zustimmung zur israelischen ethnischen Säuberung erklärt und seine volle Unterstützung zugesagt. Er zögerte nicht, der Welt mitzuteilen, dass sein Land der israelischen Besatzung alle erforderlichen Waffen schickt, um die Palästinenser auszulöschen, da es in Selbstverteidigung handele.

Alle heuchlerischen westlichen Führer rechtfertigten die israelischen Massaker. Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte, Israel sei „eine Nation in Trauer“, obwohl es mehr als 4.000 Palästinenser, zwei Drittel davon Frauen und Kinder, getötet hatte, als Sunak seine Ausführungen machte. Er wiederholte die israelische Propaganda und ignorierte die Tötung von Zivilisten in Gaza.

Angesichts der katastrophalen Lage in Gaza fragen sich führende Politiker der Welt, ob der Grenzübergang Rafah wieder geöffnet und humanitäre Hilfe für die Menschen zugelassen werden sollte, die in dem größten Freiluftgefängnis der Welt abgeschlachtet werden.

Während auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah Dutzende von Lastwagenladungen mit humanitärer Hilfe anstehen, sprachen Biden und andere über die Einreise von 20 Lastwagenladungen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen und brachten damit zum Ausdruck, dass diese Hilfe für die Palästinenser in Gaza mehr als genug ist.

Einige Leute brachten die Ankunft der Hilfsgüter mit der Freilassung der Amerikanerin und ihrer Tochter durch den palästinensischen Widerstand am Freitag in Verbindung, aber keine offiziellen Quellen, auch nicht der Widerstand, haben dies erwähnt.

Die Hilfslieferungen dienten lediglich dazu, die westliche Propaganda zu befeuern, die den israelischen Angriff auf den Gazastreifen als Freiheitskampf gegen die größte und am besten ausgerüstete Armee darstellte.

Damals taten die führenden Politiker der Welt „ihr Bestes“, um 20 Lastwagenladungen mit Hilfsgütern nach Gaza zu lassen. Sie schicken der israelischen Besatzung die am weitesten entwickelten und zerstörerischen Waffen und gewähren große finanzielle Unterstützung.

Allein Biden hat der israelischen Besatzung 14 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, zusätzlich zu Lebensmitteln, Obst und Gemüse, um das Defizit auf dem israelischen Markt zu decken, das durch den Mangel an Arbeitskräften im Agrarsektor entstanden ist.

Die Genehmigung dieser sehr geringen Hilfe für den Gazastreifen soll der Welt zeigen, dass der Gazastreifen unter israelischer Besatzung Unterstützung erhält.

Es handelt sich jedoch um eine sehr geringe Hilfe, die den israelischen Plan unterstützt, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, da sie auf die Bevölkerung im Süden des Gazastreifens beschränkt ist und an ein israelisch-amerikanisch-ägyptisches Komitee verteilt werden soll, um sicherzustellen, dass sie nirgendwo anders hingeht als in den Dienst dieses Ziels.

Angeblich ist die Hilfe nützlich und hilfreich, aber was bedeutet sie für 2,3 Millionen Menschen, die seit 15 Tagen ohne Lebensmittel, Treibstoff, Strom und Wasser auskommen müssen? Mindestens die Hälfte von ihnen sind Binnenvertriebene, und Tausende von ihnen haben ihre Häuser durch das israelische Militär zerstören lassen und ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Was würde es bringen, wenn diese Hilfe ohne israelischen Krieg ankäme, im Vergleich zu den 500 LKW-Ladungen, die vor dem Krieg in den Gazastreifen gelangten und die für etwa die Hälfte des Bedarfs in Gaza nicht ausreichten?

Wer dem Gazastreifen helfen will, muss die israelische Besatzung dazu drängen, das Feuer einzustellen, die Angriffe auf Zivilisten zu beenden und die seit 17 Jahren andauernde strenge israelische Belagerung aufzuheben.

Selbst 100 LKW-Ladungen medizinischer Hilfe würden nicht ausreichen, um Gaza zu helfen, geschweige denn 20. Übersetzt mit Deepl.com



