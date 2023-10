Israel-Palestine war live: American captives released as calls for aid in Gaza continue Rafah crossing remains closed, blocking aid from entering Gaza

Israel-Palästina live: Begrenzte Hilfslieferungen nach Gaza „nicht ausreichend

Geringe Mengen an Lebensmitteln und Medikamenten gelangen in den Gazastreifen, während Treibstoff und Strom weiterhin abgeschnitten sind

Wichtigste Punkte

Hamas lässt zwei in Gaza festgehaltene Amerikanerinnen frei

Israel tötet über 1.500 palästinensische Kinder in zwei Wochen

Pro-Palästina-Kundgebung auf dem Tahrir-Platz in Kairo

Live-Updates

Kinder in Gaza zeigen schwere Anzeichen eines Traumas

vor 2 Minuten

Fünfzehn Tage nach Beginn des Krieges zeigen die Kinder im Gazastreifen aufgrund des anhaltenden und intensiven israelischen Bombardements vermehrt Anzeichen eines Traumas.

Psychiater erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass es in Gaza keinen sicheren Ort gibt, an dem man sich verstecken kann, und dass „die Kinder begonnen haben, ernsthafte Trauma-Symptome zu entwickeln, wie z.B. Krämpfe, Bettnässen, Angst, aggressives Verhalten, Nervosität und dass sie ihren Eltern nicht von der Seite weichen“.

„Unsere Kinder leiden nachts sehr. Sie weinen die ganze Nacht, sie pinkeln, ohne es zu wollen, und ich habe keine Zeit, hinter ihnen aufzuräumen, eines nach dem anderen“, sagte Tahreer Tabash, eine Mutter von sechs Kindern, die in einer Schule untergebracht sind, gegenüber Reuters.

Bei den israelischen Bombenangriffen auf den Gazastreifen wurden bisher mehr als 1 756 Kinder getötet, und die Zahl der Toten dürfte noch steigen, da Israel eine Bodeninvasion ankündigt.

Ganze Stadtteile wurden durch israelische Luftangriffe ausgelöscht, und einige Familien haben bei den Bombardierungen Dutzende von Familienmitgliedern verloren.

„Wenn es eine Explosion gibt oder ein Ziel in der Nähe getroffen wird, schreien die Kinder immer, haben immer Angst. Wir versuchen, die Jüngeren zu beruhigen und ihnen zu sagen: ‚Keine Sorge, das ist nur ein Feuerwerk‘. Aber die Älteren verstehen, was vor sich geht“, sagte Ibrahim al-Agha, ein Bewohner des Viertels Khan Younis in Gaza.

Laut al-Agha werden die Kinder nach dem Ende des Krieges sehr viel Unterstützung brauchen.

Experten für psychische Gesundheit im Gazastreifen erklärten jedoch, dass es dort keine posttraumatische Belastungsstörung gebe, da das Trauma in der Enklave andauernd sei und sich die bewaffneten Auseinandersetzungen über fast zwei Jahrzehnte hinzögen.

Liverpooler Fans schwenken palästinensische Flagge und rufen zur „Rettung des Gazastreifens“ auf

vor 35 Minuten

Fans des englischen Fußballclubs Liverpool hielten am Samstag ein Transparent mit der Aufschrift: „Um Gottes willen rettet Gaza“.

Während des Spiels gegen den Lokalrivalen Everton im Anfield-Stadion schwenkten einige Fans auch die palästinensische Flagge.

Israel identifiziert Zivilisten als „terroristische Partner“, wenn sie im nördlichen Gazastreifen bleiben

vor 56 Minuten

Das israelische Militär hat im Gazastreifen Flugblätter abgeworfen, um die Bürger darüber zu informieren, dass sie als „Partner einer terroristischen Organisation“ identifiziert werden, wenn sie sich nicht an die israelische Anweisung halten, nach Süden zu ziehen.

Die von Israel angeordnete Zwangsumsiedlung von 1,1 Millionen Palästinensern im Norden des Gazastreifens ohne jegliche Sicherheits- oder Rückkehrgarantie ist nach Ansicht eines UN-Experten ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ein eklatanter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht.

Die Armee hat Krankenhäuser, Unrwa-Schulen und Bürger aufgefordert, in den südlichen Teil des Gazastreifens zu ziehen. Krankenhäuser und Hunderttausende von Menschen haben sich geweigert, dem nachzukommen.

Bei einem israelischen Luftangriff wurden letzte Woche mindestens 70 Menschen getötet, die sich in einem Konvoi auf dem Weg vom Norden in den Süden des Gazastreifens befanden und den Anweisungen Israels gefolgt waren. Die israelische Luftwaffe hat auch weiterhin den südlichen Gazastreifen bombardiert.

„Dringende Warnung! An die Bewohner des Gazastreifens – Ihre Anwesenheit nördlich des Wadi Gaza bringt Ihr Leben in Gefahr“, hieß es in den israelischen Militärflugblättern, die am Samstag in Gaza abgeworfen wurden.

„Jeder, der sich entscheidet, nicht vom Norden des Gazastreifens in den Süden des Gazastreifens zu evakuieren, kann als Partner einer terroristischen Organisation identifiziert werden.“



Tausende britische Beschäftigte im Gesundheitswesen unterzeichnen offenen Brief zur Verurteilung Israels

vor 1 Minute

Tausende von Ärzten des britischen Gesundheitsdienstes haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die britische Regierung auffordern, die israelischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen zu verurteilen.

In dem Brief wurde das Ministerium für Gesundheit und Soziales (DHSC) verurteilt, nachdem es einen Tweet veröffentlicht hatte, in dem es hieß: „Wir hissen die Flagge Israels im Ministerium für Gesundheit und Soziales in London. Wir stehen in Solidarität mit dem israelischen Volk“.

In der Erklärung heißt es: „Dieser Schritt des DHSC erfolgt trotz der Feststellung von UN-Experten, dass Israels Vorgehen gegen die Palästinenser im Gazastreifen gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt, was ein Kriegsverbrechen darstellt. Dementsprechend zeigt die Entscheidung, die Flagge des Staates Israel zu hissen, eine flagrante Missachtung der Verletzungen des Völkerrechts und der Gesundheitskrise, unter der die Palästinenser in Gaza leiden.“

Zu den wichtigsten Forderungen des Schreibens gehören die Aufforderung an die DHSC, ihre Erklärung zurückzuziehen, die israelische Bombardierung des Gazastreifens zu verurteilen und palästinensisches Gesundheitspersonal durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Wissen zu unterstützen.

Während Israel den Gazastreifen bombardiert, trauern britische Palästinenser aus der Ferne um ihre Angehörigen

vor 41 Minuten

Als sich der Krieg in Gaza und Israel am 7. Oktober ausbreitete, verfolgte Wala, eine britisch-palästinensische Apothekerin, die in Wales geboren und aufgewachsen ist und deren Großfamilie in Gaza-Stadt lebt, die Nachrichten mit Entsetzen aus der Ferne.

Das israelische Militär bombardiert den Gazastreifen seit dem 7. Oktober unablässig, als palästinensische Kämpfer einen massiven Angriff im Süden Israels starteten, bei dem 1.400 Menschen getötet und 200 als Geiseln genommen wurden.

Mindestens 4.200 Palästinenser wurden getötet, darunter, wie Wala erfahren hat, 15 Mitglieder ihrer Familie.

Am frühen Morgen des 15. Oktober erhielt sie den Anruf eines Cousins, der ihr die Nachricht überbrachte, auf die die Familie schon lange gewartet hatte.

‚Das Haus deines Onkels wurde bombardiert und alle sind tot‘, sagte er mir. Fünfzehn von ihnen wurden getötet“, sagte Wala, die aus Angst vor Nachteilen nur ihren Vornamen nannte, gegenüber MEE.

„Mein Onkel und seine Frau, drei ihrer erwachsenen Kinder, meine Cousine und ihre beiden Babys und der Rest der Kinder.“

Lesen Sie mehr: Während Israel den Gazastreifen bombardiert, trauern britische Palästinenser aus der Ferne um ihre Angehörigen

Eine palästinensische Frau trauert um ihre Angehörigen, die bei israelischen Luftangriffen auf eine griechisch-orthodoxe Kirche in Gaza-Stadt getötet wurden, 20. Oktober 2023 (AP)

Eine Palästinenserin trauert um die Leichen ihrer Verwandten, die bei israelischen Luftangriffen auf eine griechisch-orthodoxe Kirche in Gaza-Stadt getötet wurden, 20. Oktober 2023 (AP)

Die USA haben Israel vor einem Präventivschlag gegen die Hisbollah gewarnt: Bericht

vor 53 Minuten

US-Präsident Joe Biden und seine Berater haben dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu geraten, keinen Präventivschlag gegen die Hisbollah im Libanon zu führen, da dies das Risiko bergen würde, die derzeitigen Unruhen auf eine weitere Front auszuweiten, berichtete die New York Times am Freitag.

Aus US-amerikanischen und israelischen Quellen erfuhr die Zeitung, dass die Biden-Administration diese Warnung ausgesprochen hat, nachdem sie erfahren hatte, dass fanatische Mitglieder des Netanjahu-Kabinetts, darunter der Verteidigungsminister und hochrangige Militärs, die Idee einer Bombardierung der Hisbollah gutgeheißen hatten.

US-Beamte erklärten, dass Israel Probleme bekommen würde, wenn es sich für einen Zweifrontenkrieg – Hamas im Süden und Hisbollah im Norden – entscheiden würde, und dass ein Kampf gegen die Hisbollah bedeuten könnte, dass der Iran in den Konflikt hineingezogen wird.

Obwohl Netanjahu seit den Gesprächen mit den USA zögert, die Hisbollah zu bombardieren, berichtet die NYT, dass „die Befürchtungen weiter bestehen“, dass eine zweite Front im Norden möglich bleibt.

Der Auslöser könnte die „harte israelische Taktik“ sein, die bei der erwarteten Bodenoffensive in Gaza angewandt wird, oder eine israelische Überreaktion auf Angriffe der Hisbollah.

UN: Israelischer Bombenanschlag tötet 17 Mitarbeiter

vor 1 Stunde

Die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, Unrwa, erklärte, dass die israelische Bombardierung des Gazastreifens seit dem 7. Oktober mindestens 17 Mitarbeiter getötet hat.

In einer Erklärung vom Samstag teilte die Agentur mit, dass trotz der Übermittlung von Koordinaten an alle relevanten Parteien mindestens 35 Einrichtungen der Unrwa direkt bombardiert worden seien.

Die Zahl der getöteten Unrwa-Mitarbeiter ist nach Angaben von Phillipe Lazzarini, dem Generalkommissar der Unrwa, wahrscheinlich höher.

„Einige unserer Mitarbeiter wurden zusammen mit ihren Familien getötet, als sie zu Hause in ihren Betten schliefen“, sagte Lazzarini.

„Um es klar zu sagen: Der Schutz der Zivilbevölkerung in Konfliktzeiten ist weder ein Wunsch noch ein Ideal, sondern eine Verpflichtung und ein Bekenntnis zu unserer gemeinsamen Menschlichkeit“, fügte er hinzu.

WFP: Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen sind nicht ausreichend

vor 1 Stunde

Die 20 Hilfstransporter, die am Samstagmorgen in den Gazastreifen einfuhren und einen begrenzten Vorrat an Medikamenten und Lebensmitteln mitbrachten, reichen nicht aus, so der Geschäftsführer des Welternährungsprogramms.

In einem Gespräch mit Al Jazeera sagte Cindy McCain, sie hoffe, dass bald mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen würden, da schätzungsweise 800.000 Menschen humanitäre Hilfe benötigen.

Es war nicht sofort klar, wie lange der Grenzübergang zwischen Ägypten und Gaza noch offen bleiben würde.

Israel hat den Gazastreifen bombardiert und seit zwei Wochen eine vollständige Belagerung über die Zivilbevölkerung verhängt, die den Zugang zu Wasser, Lebensmitteln, Strom, Treibstoff und Hilfsgütern verhindert.

Die israelische Kampagne, die nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen einer kollektiven Bestrafung gleichkommt, hat mehr als 4.100 Menschen getötet und eine Million weitere vertrieben.

Palästinensische Beamte: Begrenzte Menge an Lebensmitteln und Medikamenten im Gazastreifen

vor 2 Stunden

Insgesamt 20 Lastwagen mit einer begrenzten Menge an Medikamenten, medizinischen Hilfsgütern und einer kleinen Menge an Lebensmitteln (Konserven) erreichen den Gazastreifen, wie das Medienbüro der palästinensischen Regierung mitteilte.

Das in Gaza ansässige Büro hatte zuvor gewarnt, dass der Hilfskonvoi – der erste, der seit zwei Wochen in den Gazastreifen einfahren darf – nicht ausreiche, um „die humanitäre Katastrophe, die der Gazastreifen erlebt, zu ändern“.

Seit dem von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober hat Israel die Versorgung des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff unterbrochen, und Menschenrechtsorganisationen werfen Israel kollektive Bestrafung vor.

Palästinenser sagen, dass die „begrenzte“ Hilfe für den Gazastreifen nicht ausreicht

vor 2 Stunden

Palästinensische Beamte in Gaza erklärten, der erste begrenzte Konvoi mit Grundbedarfsgütern“, der über Ägypten in den belagerten Gazastreifen gelangte, reiche nicht aus. Sie betonten, dass ein humanitärer Korridor dauerhaft geöffnet bleiben müsse, um weitere Hilfslieferungen und die Ausreise von Verwundeten, die im Ausland behandelt werden müssen, zu ermöglichen.

Salama Marouf, der Leiter des Medienbüros der Regierung in Gaza, sagte in einer Erklärung, dass die am Samstagmorgen eintreffenden Hilfsgütertransporter nicht in der Lage seien, „die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen zu ändern“.

Zuvor hatte die US-Botschaft in Jerusalem auf der Social-Media-Plattform X mitgeteilt, sie habe Informationen erhalten, dass der Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten um 10 Uhr Ortszeit (7 Uhr GMT) geöffnet werde.

„Wenn die Grenze geöffnet wird, wissen wir nicht, wie lange sie für die Ausreise ausländischer Bürger geöffnet bleiben wird“, so die Botschaft.

Um 10:13 Uhr berichtete Al Jazeera, dass zum ersten Mal seit zwei Wochen wieder Hilfsgütertransporte den Grenzübergang passieren konnten.

Marouf fügte in seiner Erklärung hinzu, dass Unrwa, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, die die Hilfsgüter erhalten soll, diese im gesamten Gazastreifen verteilen sollte. Sein Aufruf erfolgte vor dem Hintergrund von Berichten, wonach die Hilfsgüter nur im südlichen Gazastreifen verteilt werden sollten.

Ein Konvoi mit UN-Chef Antonio Guterres fährt am 20. Oktober 2023 zum Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gaza-Streifen (Reuters)

Ein Konvoi mit UN-Chef Antonio Guterres fährt am 20. Oktober 2023 zum Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen (Reuters)

Vater der freigelassenen Geisel bestätigt Wohlbefinden seiner Tochter

vor 5 Stunden

Der Vater und Ex-Ehemann der freigelassenen Geiseln sagte am frühen Samstag, dass es ihnen „sehr gut“ gehe, nachdem sie zwei Wochen lang von der Hamas in Gaza gefangen gehalten wurden.

Uri Raanan sagte, er habe mit seiner Tochter, Natalie Raanan, gesprochen und dass sie „sehr gut klingt und sehr gut aussieht“.

„Sie war sehr glücklich. Und sie wartet darauf, nach Hause zu kommen. Ihre Mutter [Judith Raanan] hat einen kleinen Kratzer an der Hand, aber sie sagte mir, es sei nichts“, sagte er.

Er fügte hinzu, er habe mit US-Präsident Joe Biden telefoniert und ihm für die Freilassung der beiden gedankt. Er sagte, er hoffe, seine Tochter nächste Woche zu ihrem Geburtstag zu sehen, berichtete Reuters.

„Ich habe zwei Wochen lang vor dem Fernseher gehockt und auf eine gute Nachricht gehofft. Endlich kam sie.“

Britische Polizei: „Vom Fluss zum Meer“-Gesang kein Grund zur Verhaftung

vor 6 Stunden

Am Freitag gab die Metropolitan Police in London bekannt, dass sie keine Personen festnehmen wird, die einen von palästinensischen Aktivisten bei Protesten verwendeten Sprechgesang verwenden.

Der fragliche Slogan „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ ist häufig bei Solidaritätsmärschen zu hören und bezieht sich auf das Gebiet des historischen Palästina zwischen dem Fluss Tiberias und dem Mittelmeer.

Gruppen, die Israel unterstützen, argumentieren, dass der Gesang antisemitisch sei, da sie ihn als indirekten Aufruf zur Auflösung Israels betrachten, was palästinensische Aktivisten bestreiten.

Diese Anweisung der Polizei wurde in Erwartung der für Samstag geplanten pro-palästinensischen Demonstrationen herausgegeben.

Biden: Hamas-Anschlag zielt auf Störung der israelisch-saudischen Beziehungen

vor 7 Stunden

US-Präsident Joe Biden sagte am Freitag, dass der Angriff der Hamas in Israel darauf abzielte, die sich verbessernden Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien zu behindern.

„Einer der Gründe, warum sie so gehandelt haben… warum die Hamas auf Israel losging… [war, dass sie wussten, dass ich mich mit den Saudis zusammensetzen würde“, sagte Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung.

„Die Saudis wollten Israel anerkennen… den Nahen Osten vereinen“, sagte er.

Ehemaliger Kongressabgeordneter sagt, dass Angehörige bei Luftangriff auf Kirche in Gaza getötet wurden

vor 8 Stunden

Der ehemalige US-Kongressabgeordnete Justin Amash hat enthüllt, dass mehrere seiner Familienmitglieder bei einem israelischen Luftangriff auf die griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche in Gaza getötet wurden.

„Die palästinensische christliche Gemeinschaft hat so viel ertragen müssen. Unsere Familie leidet sehr. Möge Gott über alle Christen in Gaza wachen – und über alle Israelis und Palästinenser, die leiden, unabhängig von ihrer Religion oder ihrem Glauben“, sagte er auf X.

Amash, der palästinensischer Abstammung ist, saß von 2011 bis 2021 als Republikaner für Michigan im Kongress.

Er wurde ein prominenter Kritiker des ehemaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump und verließ 2019 die Republikanische Partei, um sich der Libertären Partei anzuschließen.

Am Donnerstagabend kamen bei einem Luftangriff in Gaza mindestens 18 Menschen ums Leben.

Prominente fordern Biden in einem offenen Brief zu einem Waffenstillstand zwischen Israel und Palästina auf

vor 8 Stunden

Dutzende von Prominenten haben einen Brief an US-Präsident Biden unterzeichnet, in dem sie ihn auffordern, sich für einen Waffenstillstand im israelisch-palästinensischen Krieg einzusetzen.

Zu den Prominenten gehören Channing Tatum, Ramy Youssef, Dua Lipa, Jon Stewart, Riz Ahmed, Mo Amer, Mark Ruffalo, Mahershala Ali und Hasan Minhaj.

„Wir fordern Ihre Regierung und alle führenden Politiker der Welt auf, alle Menschenleben im Heiligen Land zu ehren und unverzüglich einen Waffenstillstand, ein Ende der Bombardierung des Gazastreifens und die sichere Freilassung der Geiseln zu fordern und zu ermöglichen“, heißt es in dem Brief.

„Wir treten für Freiheit, Gerechtigkeit, Würde und Frieden für alle Menschen ein – und für den tiefen Wunsch, weiteres Blutvergießen zu verhindern.

„Wir weigern uns, künftigen Generationen die Geschichte unseres Schweigens zu erzählen, dass wir dabeigestanden und nichts getan haben“.

Tausende fordern bei einer Kundgebung in New York City einen Waffenstillstand

vor 9 Stunden

Tausende haben am Freitagabend in Midtown Manhattan auf einer unter anderem von Jewish Voices for Peace organisierten Kundgebung einen Waffenstillstand in Palästina und Israel gefordert.

Die Demonstranten trotzten dem Regen und forderten ein Ende der finanziellen und militärischen Unterstützung Israels durch die USA – am selben Tag, an dem US-Präsident Biden dem Kongress ein Sicherheitspaket im Wert von 105 Milliarden Dollar vorlegte.

Dies war die zweite pro-palästinensische Kundgebung in Manhattan an diesem Tag.

Bereits am Freitag hatten sich Unterstützer der palästinensischen Sache zum Jummah-Gebet vor dem Rathaus versammelt und ihre Besorgnis über Israels Kriegsverbrechen zum Ausdruck gebracht.

US kündigt 105-Milliarden-Dollar-Plan für Israel und Palästina an

vor 10 Stunden

US-Präsident Joe Biden kündigte am Freitag einen nationalen Sicherheitsplan im Wert von 105 Milliarden Dollar an, der militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine und Israel umfasst.

Im Rahmen des Plans sollen 14,3 Mrd. Dollar für Israel bereitgestellt werden, um dessen Luft- und Raketenabwehrsystem zu stärken.

Von den 14,3 Mrd. USD gehen 10,6 Mrd. USD an das Verteidigungsministerium und 3,7 Mrd. USD an das Außenministerium, um Israels Militär zu stärken und die Sicherheit der US-Botschaften zu verbessern.

Unabhängig davon umfasst der nationale Sicherheitsplan 9,15 Mrd. Dollar für die Ukraine, Israel, den Gazastreifen und andere humanitäre Bedürfnisse. Dazu gehört auch die Unterstützung der palästinensischen Flüchtlinge im Westjordanland und den umliegenden Gebieten.

Bidens Anfrage an den Kongress kommt zu einer Zeit, in der ein neuer Sprecher des Repräsentantenhauses noch nicht gewählt wurde.

Kanadischer Arzt wegen eines pro-palästinensischen Beitrags in den sozialen Medien suspendiert und mit einem Dossier belegt

vor 10 Stunden

Ein Arzt in Ontario, Kanada, wurde vom Dienst suspendiert, bedroht und mit einem „Dox“ versehen, nachdem er sich in seinen sozialen Medien pro-palästinensisch geäußert hatte, berichtet CBC.

Am 10. Oktober schrieb Ben Thomson, ein Nephrologe am Mackenzie Richmond Hill Hospital, auf X: „Es wurden keine Babys geköpft, es gibt keine bestätigten Berichte über Vergewaltigungen. Sie wiederholen diesen Blödsinn aus Rassismus.

„In der Zwischenzeit erleben die Palästinenser einen Völkermord und Kriegsverbrechen, und Sie schweigen. Die Geschichte wird sehr schlecht über Sie urteilen.“

Am 12. Oktober veröffentlichte das Krankenhaus eine Erklärung auf seinen Facebook- und X-Konten, in der es hieß, dass es sich mit Social-Media-Beiträgen einiger Ärzte und Mitarbeiter befasst, die nicht unsere Ansichten oder Werte als Organisation widerspiegeln“.

Nach Angaben von CBS wurde er für einen Monat ohne Bezahlung suspendiert. Auch seine Adresse wurde im Internet veröffentlicht, und es wurden Drohungen unter seinen Beitrag geschrieben. Übersetzt mit Deepl.com

