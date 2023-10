https://www.middleeastmonitor.com/20231021-opinion-poll-major-decline-in-likud-popularity/





Eine Luftaufnahme zeigt israelische Demonstranten, die sich in der Kaplanstraße versammeln, um für die Unabhängigkeit der Justiz zu demonstrieren, nachdem die Koalitionsregierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu das umstrittene Justizreformgesetz im Parlament in Tel Aviv, Israel, am 12. August 2023 verabschiedet hat. [Yair Palti – Anadolu Agency]

Meinungsumfrage: Starker Rückgang der Popularität des Likud

21. Oktober 2023

Eine Luftaufnahme zeigt israelische Demonstranten, die sich in der Kaplanstraße versammeln, um für die Unabhängigkeit der Justiz zu demonstrieren, nachdem die Koalitionsregierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu das umstrittene Gesetz zur Justizreform im Parlament in Tel Aviv, Israel, am 12. August 2023 verabschiedet hat. [Yair Palti – Anadolu Agency]

Die israelische Zeitung Maariv hat eine Meinungsumfrage durchgeführt, aus der hervorgeht, dass die Popularität der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu stark gesunken ist.

Der Umfrage zufolge würde bei heutigen Wahlen das von Benny Gantz geführte Staatslager 40 Sitze gewinnen, während der von Netanjahu geführte Likud nur 18 Sitze erringen würde.

Eine große Mehrheit der israelischen Öffentlichkeit (80 Prozent) ist der Ansicht, dass Netanjahu die Verantwortung für die Geschehnisse im Gazastreifen tragen muss.

Achtundvierzig Prozent glauben, dass Gantz für das Amt des Ministerpräsidenten besser geeignet ist als Netanjahu (28 Prozent), während die Mehrheit der Israelis (65 Prozent) eine groß angelegte Bodenoperation im Gazastreifen unterstützt und 21 Prozent dagegen sind. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …