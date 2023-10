NYT investigation casts doubt on Israel’s account of Gaza hospital strike Analysis finds key footage repeatedly cited by Israeli officials as errant Palestinian rocket that hit hospital was ’never near‘ the site and was fired from Israel

Ein Mann inspiziert das Gelände des al-Ahli Krankenhauses, in dem Hunderte von Palästinensern getötet wurden (Reuters)

Analyse findet Schlüsselbilder, die wiederholt von israelischen Offiziellen zitiert wurden, da die palästinensische Rakete, die das Krankenhaus traf, nie in der Nähe des Ortes war und von Israel aus abgefeuert wurde

Krankenhausangriff in Gaza: Untersuchung der NY Times lässt Zweifel an Israels Darstellung aufkommen

Von MEE-Mitarbeitern

25. Oktober 2023

Eine Untersuchung der New York Times über den Angriff auf das Krankenhaus al-Ahli al-Arab im Gazastreifen, bei dem in der vergangenen Woche mindestens 471 Palästinenser getötet wurden, hat Zweifel an den wichtigsten Beweisen für die israelische Darstellung des Angriffs aufkommen lassen.

Die detaillierte Analyse, die sich auf Bildmaterial aus verschiedenen Blickwinkeln und andere Beweismittel zu den Ereignissen am Abend des 17. Oktobers stützt, kommt zu dem Schluss, dass das Geschoss, das das Krankenhaus traf, von der israelischen Stadt Nahal Oz aus auf Gaza abgefeuert wurde.

Die Ergebnisse stehen in krassem Gegensatz zu der israelischen Erklärung, die von offiziellen Erklärungen der USA, des Vereinigten Königreichs, Kanadas und Italiens gestützt wird, wonach das Krankenhaus durch eine vom palästinensischen Islamischen Dschihad aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete bombardiert wurde.

Die Herkunft des Geschosses, das das Krankenhaus traf, das sowohl zur Behandlung von durch israelische Bombardierungen verwundeten Patienten als auch als Zufluchtsort für vertriebene Bewohner genutzt wird, ist seit dem Angriff zu einem umstrittenen Thema geworden.

Die Hamas behauptet, das Geschoss stamme aus Israel, da die Aufnahmen des Geschosses früheren israelischen Bombenangriffen ähnelten und die „selbstgebauten Raketen“ der Gruppe nicht in der Lage seien, ein solches Ausmaß an Zerstörung anzurichten.

Eine der von den Israelis angeführten Hauptbeweisquellen ist das Videomaterial von Al Jazeera, das ein Geschoss zeigt, das über den Gazastreifen fliegt und in der Luft explodiert, gefolgt von einer Explosion am Boden Sekunden später.

Israelische Beamte erklärten, das Video zeige, wie eine fehlgezündete palästinensische Rakete einfalle und die Explosion im Krankenhaus verursache.

Die NYT berichtet jedoch, dass die Rakete in dem Video „nie in der Nähe des Krankenhauses war“ und in der Nähe der israelischen Stadt Nahal Oz abgeschossen wurde.

Sie scheint am Himmel über der Grenze zwischen Israel und Gaza detoniert zu sein, mindestens zwei Meilen vom Ort entfernt.

Die Times sagte, sie könne nicht sagen, was die Explosion verursacht hat oder wer dafür verantwortlich war, und dass es immer noch möglich sei, dass eine fehlgeschlagene palästinensische Rakete hinter dem Angriff steckte.

„Aber die [NYT]-Analyse lässt Zweifel an einem der am meisten veröffentlichten Beweise aufkommen, die israelische Beamte für ihre Argumentation verwendet haben, und verkompliziert die von ihnen vorgetragene, geradlinige Darstellung“, so die Schlussfolgerung der Untersuchung.

Unterschiedliche Interpretationen

US-Geheimdienstmitarbeiter erklärten am Dienstag gegenüber der NYT, dass sie auf der Grundlage von öffentlich zugänglichem Videomaterial und israelischen Aufzeichnungen über palästinensische Kämpfer zu dem Schluss gekommen seien, dass der Angriff durch eine palästinensische Rakete verursacht wurde, die in der Luft zerbrach.

Ein Sprecher des US-Büros des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes sagte den Ermittlern der NYT, dass die US-Geheimdienste „unterschiedliche Interpretationen“ des wichtigen Filmmaterials hätten.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye mit den neuesten Informationen zum Krieg zwischen Israel und Palästina

Die NYT stellte ferner fest, dass das Projektil in den Al Jazeera-Aufnahmen von Israel aus nach einem Sperrfeuer palästinensischer Raketen abgefeuert wurde, die nach israelischen Angaben für den Angriff auf das Krankenhaus verantwortlich waren.

Die Zeitung konnte nicht feststellen, um welche Art von Geschoss es sich handelte, aber dass es aus einem Gebiet abgeschossen wurde, in dem ein Iron-Dome-Abwehrsystem installiert ist.

Bei der Untersuchung wurden auch Beweise gefunden, die weiterhin Fragen über den Verantwortlichen aufwerfen.

Israel-Palästina: Belagerung und Beschuss werfen Gaza in die „Steinzeit“ zurück

Demnach zeigen die analysierten Aufnahmen, dass der israelische Beschuss zum Zeitpunkt des Angriffs stattfand und zwei Explosionen innerhalb von zwei Minuten nach dem Einschlag in das Krankenhaus zu sehen waren.

Die Videos zeigen auch, dass palästinensische Kämpfer Minuten vor der Explosion südwestlich des Krankenhauses Raketen abfeuerten und dass die Explosion im Krankenhaus „mit einer fehlgeschlagenen Rakete übereinstimmt, die ihr Ziel mit nicht verbrauchtem Treibstoff deutlich verfehlt hat“.

Israel hat nach eigenen Angaben in den ersten sechs Tagen des Krieges 6.000 Bomben eingesetzt, mehr als die USA in einem Jahr in Afghanistan und doppelt so viel wie die von den USA angeführte Koalition gegen den Islamischen Staat im Irak und in Syrien in einem Monat verbraucht hat.

Palästinensische Kämpfer haben Israel weiterhin von versteckten Abschussrampen im Gazastreifen aus mit Raketen beschossen.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte Middle East Eye mit, dass die israelische Armee eine Woche vor der Explosion alle Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen und im Zentrum von Gaza-Stadt, darunter auch das al-Ahli-Krankenhaus, aufgefordert habe, sich zu räumen oder mit Luftangriffen zu rechnen.

Das Ministerium erklärte, es habe die Drohungen zurückgewiesen und sich geweigert, gefährdete Patienten zu verlassen.

Seit Beginn der Kämpfe am 7. Oktober sind mindestens 6.546 Palästinenser im belagerten Gazastreifen und 1.400 Israelis getötet worden. Übersetzt mit Deepl.com



