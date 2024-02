Why is Sinn Féin in love with the Palestinian Authority? Party used to offer a more critical analysis.

Warum ist Sinn Féin in die Palästinensische Autonomiebehörde verliebt?

Von David Cronin

12. Februar 2024

Jilan Wahba Abdalmajid von der Palästinensischen Autonomiebehörde war Gast bei einer Reihe von Sinn Féin Veranstaltungen. (Über Twitter)

Ich bin alt genug, um mich an eine Zeit zu erinnern, in der Sinn Féin aus dem Äther ferngehalten wurde.

Die Dubliner Regierung verhängte 1976 ein Sendeverbot gegen ihre Vertreter, das erst 1994 wieder aufgehoben wurde. Großbritannien verhängte ein ähnliches Verbot im Jahr 1988.

Die Verbote förderten die Unkenntnis über den Konflikt in Irland und seine eigentliche Ursache – die Brutalität des britischen Staates.

Es ist enttäuschend – um es milde auszudrücken – dass Sinn Féin, nachdem sie Zensur und Ausgrenzung ausgesetzt war, nun selbst zu Zensur und Ausgrenzung greift.

Ein neues Video, das auf Sinn Féins YouTube-Kanal hochgeladen wurde, vermittelt einen irreführenden Eindruck von einer öffentlichen Veranstaltung, die Sinn Féin letzte Woche in Belfast organisiert hat.

Die Hauptrednerin der Veranstaltung war Jilan Wahba Abdalmajid, die Gesandte der Palästinensischen Autonomiebehörde in Irland.

Sie wurde von mehreren Palästinensern unterbrochen, von denen einer die PA als „korrupte Diktatur“ bezeichnete. Bevor sie von der Veranstaltung entfernt wurden, äußerten die Demonstranten auch ihren Unmut über die Pläne der Sinn Féin, an einer Feier zum Saint Patrick’s Day teilzunehmen, die von Joe Biden, dem Hauptverantwortlichen für den Völkermord im Gazastreifen, ausgerichtet wurde.

In dem von Sinn Féin hochgeladenen Video der Veranstaltung sind die Unterbrechungen nicht zu sehen.

Sinn Féin hat eine bessere Bilanz bei der Äußerung gegen Israels Verbrechen als die meisten anderen politischen Parteien in Irland. Das entschuldigt jedoch nicht, dass sie gewöhnliche Palästinenser zum Schweigen bringt, wie sie es letzte Woche in Belfast getan hat.

„Gelegentliche Fetzen“

Sinn Féin zeigte früher ein viel klareres Verständnis der Situation als heute.

Im Jahr 1998 veröffentlichte An Phoblacht – die Zeitung der Sinn Féin – eine Kritik an den Osloer Abkommen, die einige Jahre zuvor zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation geschlossen worden waren.

Der Artikel kommentierte, wie der damalige PLO-Führer Jassir Arafat „nach seiner Unterschrift unter das ‚Friedensabkommen‘ nun feststellt, dass es Israel in direktem Verhältnis zu seiner Entmachtung der Palästinenser stärkt.“

„Er hat einem Abkommen zugestimmt, das angeblich auf der Prämisse ‚Land für Frieden‘ basierte“, heißt es in dem Artikel weiter.

„In einem perversen Sinne haben sich die Israelis an die zentralen Grundsätze dieses Abkommens gehalten. Sie genießen weiterhin den Frieden, den ihnen die militärische, wirtschaftliche und politische Überlegenheit verleiht. Gleichzeitig setzen sie den Prozess der Landbeschlagnahmung und des Siedlungsbaus fort. Israel genießt sowohl Land als auch Frieden. Die Palästinenser ernähren sich von gelegentlichen Resten“.

Einer der „Krümel“, die der im Rahmen der Osloer Abkommen eingerichteten Palästinensischen Autonomiebehörde zugeworfen wurden, bestand darin, dass ihr nominell die Verantwortung für die Verwaltung mehrerer Städte und Gemeinden im besetzten Westjordanland übertragen wurde.

In Wirklichkeit war die PA immer Israel untergeordnet. Aufgrund von Vereinbarungen, die von den USA und der Europäischen Union überwacht werden, müssen die Sicherheitskräfte der PA ihre Aktivitäten vollständig mit dem israelischen Militär koordinieren.

Die Ergebnisse waren vorhersehbar hässlich. Um Israel zu verwöhnen, unterdrückt die Palästinensische Autonomiebehörde ihre palästinensischen Mitbürger, sperrt sie ein und tötet sie manchmal sogar.

Im Rahmen von Initiativen, die zunächst von Großbritannien und dann von der EU gefördert wurden, wurde die Palästinensische Autonomiebehörde von Offizieren, die zuvor der Royal Ulster Constabulary (RUC) angehörten, darin geschult, welche Repressionstaktiken sie anwenden sollte.

Die Royal Ulster Constabulary (RUC) war eine überwiegend protestantische Truppe im Norden Irlands, die eine ausgeprägte antikatholische Ausrichtung hatte und mit den der britischen Krone treu ergebenen Todesschwadronen zusammenarbeitete.

Da Sinn Féin darauf bestand, dass die RUC aufgelöst wird, sollte es ihr nicht schwer fallen zu verstehen, warum gewöhnliche Palästinenser das repressive Verhalten der PA und ihre Kollaboration mit den israelischen Besatzungsmächten verachten. Es sollte ihr auch nicht schwer fallen zu verstehen, warum gewöhnliche Palästinenser darauf beharren, dass die PA nicht für sie spricht.

Die Art und Weise, wie Sinn Féin letzte Woche die Demonstranten in Belfast hinausgeworfen hat, zeigt, dass sie nicht darauf hören will, was gewöhnliche Palästinenser sagen. Sie hört nur auf die Palästinensische Autonomiebehörde.

Extreme Teilung

Das wichtigste Ziel der Sinn Féin ist die Beendigung der Teilung Irlands.

Die Teilung Irlands wurde vor einem Jahrhundert von der britischen Kolonialelite durchgesetzt.

Sie wurde auferlegt, um sicherzustellen, dass die britisch-treue protestantische Bevölkerung, die überwiegend von englischen und schottischen Siedlern abstammt, den neu geschaffenen Staat Nordirland auf Kosten der überwiegend katholischen einheimischen irischen Bevölkerung dominieren würde.

Dieselbe britische Elite förderte auch die zionistische Kolonisierung Palästinas. Das Ergebnis dieser Kolonisierung ist, dass das historische Palästina in Teile zerstückelt wurde, die nun keinerlei Kontinuität mehr aufweisen.

Mit anderen Worten: Palästina wurde eine extreme Form der Teilung auferlegt.

Die Teilung ist so extrem, dass es unmöglich ist zu sehen, wie die von der EU und den USA befürwortete Zweistaatenlösung gleiche Rechte für Palästinenser und jüdische Israelis bringen könnte. Wenn überhaupt, würde sie nur die zuerst von Großbritannien und dann von Israel inszenierte Teilung Palästinas festigen.

Allen Gesprächen über eine Zweistaatenlösung liegt die Annahme zugrunde, dass sie Israel in die Lage versetzen würde, ein jüdischer Staat zu bleiben. Die palästinensischen Bürger Israels hätten per definitionem einen niedrigeren Status als die Juden.

Die Aufteilung des historischen Palästina in zwei Staaten wäre daher ein Rezept für die Aufrechterhaltung der Apartheid.

Dieser Gedanke sollte Sinn Féin eigentlich ein Gräuel sein.

Dennoch ist sie nicht bereit, über die Zweistaatenlösung hinauszudenken.

Das Buch A Shared Struggle ist eine faszinierende Geschichte über den Hungerstreik irischer und palästinensischer Gefangener.

Dennoch ist es nicht ohne Mängel.

Danny Morrison war in den 1980er Jahren Direktor für Öffentlichkeitsarbeit bei Sinn Féin – zu der Zeit, als die Partei aus dem Äther verbannt wurde. In seiner Einleitung zum Buch äußert Morrison nur eine Hoffnung für eine Sinn Féin-geführte Regierung im Süden Irlands: dass die Partei sicherstellt, dass ihr Engagement für die Anerkennung eines palästinensischen Staates in die Tat umgesetzt wird.

Das beste Argument, warum Sinn Féin die diesjährige St. Patrick’s Day Zeremonie im Weißen Haus boykottieren sollte, stammt von Farrah Koutteineh, einer irischen Palästinenserin, die in Belfast lebt.

In der Zeitschrift The New Arab hatte Koutteineh zuvor enthüllt, dass sie aus der Sinn Féin ausgeschlossen wurde, nachdem sie sich dafür eingesetzt hatte, dass die Partei ihre Unterstützung für eine Zweistaatenlösung aufgibt.

Als Koutteineh während interner Diskussionen darauf drängte, dass Sinn Féin stattdessen die Entkolonialisierung Palästinas unterstützen sollte, wurde sie von einem der Parteifunktionäre niedergeschrien.

Warum behandelt Sinn Féin die Palästinenser auf diese Weise?

Früher fand Sinn Féin es widerwärtig, dass den Palästinensern gesagt wurde, sie sollten sich mit „gelegentlichen Krümeln“ zufrieden geben. Nach ihrem jüngsten Verhalten zu urteilen, verhält sich Sinn Féin jetzt abweisend gegenüber den vielen Palästinensern, die betonen, dass sie niemals mit gelegentlichen Resten zufrieden sein werden.

