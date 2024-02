Sexual abuse and beatings: A Palestinian mother’s ordeal in Israeli custody A woman abducted by Israeli forces from a school in Gaza recalls her harrowing experience in detention

Eine Palästinenserin steht am 14. Dezember 2023 am Ort israelischer Angriffe auf Häuser in Khan Younis im Gaza-Streifen (Retuers/Ibraheem Abu Mustafa)

Eine Frau, die von den israelischen Streitkräften aus einer Schule in Gaza entführt wurde, erinnert sich an ihre erschütternden Erfahrungen in der Gefangenschaft

Sexueller Missbrauch und Schläge: Die Tortur einer palästinensischen Mutter in israelischem Gewahrsam

24. Februar 2024

Sexueller Missbrauch, Schläge, Anschreien, Nahrungsentzug, fehlende medizinische Versorgung und psychische Qualen.

Das war das Leben in israelischer Haft für Amena Hussain*.

Die palästinensische Mutter von drei Kindern wurde Ende Dezember von israelischen Streitkräften aus ihrem Zufluchtsort im kriegsgebeutelten Gazastreifen entführt.

Über 40 Tage lang wurde sie unter unvorstellbaren Bedingungen festgehalten.

Sie ist eine von Hunderten von palästinensischen Frauen, Mädchen, Männern und Älteren, die von den einmarschierenden israelischen Truppen während des andauernden Angriffs willkürlich festgehalten wurden.

Sie werden in Isolationshaft gehalten und von israelischen Soldaten an unbekannte Orte gebracht, ohne dass sie Auskunft über ihren Verbleib geben können.

Hussain war einer der wenigen, die das Glück hatten, entkommen zu können. Der folgende Bericht basiert auf einem Interview, das sie dem Middle East Eye gegeben hat und in dem sie sich an ihre erschütternden Erfahrungen in israelischer Haft erinnert.

Nächtliche Razzia

Hussain lebte mit ihren beiden Töchtern im Alter von 13 und 12 Jahren und ihrem sechsjährigen Sohn in Gaza-Stadt.

Vier Tage nach Beginn des Krieges am 7. Oktober kam ihre Schwester zu ihnen ins Haus, nachdem ihr Haus bombardiert worden war.

Fast einen Monat lang lebten sie unter den schrecklichen Geräuschen der unablässigen Luftangriffe in der Nähe.

Die Stadt, in der vor dem Krieg fast eine Million Menschen lebten, wurde von einer Bombenkampagne heimgesucht, die als eine der zerstörerischsten in der jüngeren Geschichte gilt und im Verhältnis mehr Schaden anrichtete als die alliierten Bombenangriffe auf Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Auf der Suche nach einem Gefühl der Sicherheit verließ Hussain mit ihren drei Kindern den Gazastreifen, um in einer Schule Schutz zu suchen.

Aber das war nicht genug.

„Die Armee rief ständig auf meinem Mobiltelefon an und forderte alle auf, die Schule zu verlassen“, so Hussain gegenüber MEE.

„Ich sammelte meine Kinder ein und suchte Zuflucht in einer Schule im Zentrum des Gazastreifens in der Gegend von Nuseirat, aber sie war so unglaublich überfüllt, dass wir keinen Platz zum Stehen, geschweige denn zum Sitzen oder Schlafen finden konnten. Schließlich lief ich durch die Schulen auf der Suche nach einem sicheren Ort für meine Kinder, bis wir eine Schule im Flüchtlingslager al-Bureij fanden“, sagte sie.

„Dort blieb ich die nächsten acht Tage. Am neunten Tag wurde die Schule von der israelischen Armee bombardiert, obwohl sie wusste, dass dort vertriebene Frauen, Kinder und ganze Familien untergebracht waren. Gott sei Dank haben meine Kinder und ich die Bombardierung überlebt. Danach habe ich in einer anderen Schule Schutz gesucht.“

Palästinenser suchen Zuflucht in einer UN-Schule in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen, am 24. Februar 2024 (Majdi Fathi/NurPhoto via Reuters)

Palästinenser suchen Zuflucht in einer UN-Schule in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen, am 24. Februar 2024 (Majdi Fathi/NurPhoto via Reuters)

Hussain, die in weniger als zwei Monaten mehrfach vertrieben wurde, war erleichtert, endlich eine geeignete Unterkunft im zentralen Gazastreifen zu finden.

Doch ihr schlimmster Albtraum hatte noch nicht begonnen. Weniger als einen Monat nach ihrer Ankunft in der neuen Schule, deren Namen MEE nicht nennt, um die Identität von Hussain zu schützen, kamen israelische Truppen.

„Um 2:30 nach Mitternacht brachen sie brutal ein und befahlen allen, die Schule zu verlassen. Sie griffen alle an. Die Soldaten holten die Jungen heraus und zogen sie nackt aus. Sie zerrten alle Männer mit ihren Boxershorts hinaus. Wir blieben bis 10:00 Uhr morgens in diesem Zustand.

„Gegen 15 Uhr forderten die Soldaten die Frauen auf, ihre Kinder zu nehmen und nach Süden zu gehen. Über ein Mikrofon sagten sie, dass jede Frau nur eine Tasche und ihre Kinder mitnehmen dürfe. Ich versuchte, alle Essensdosen einzusammeln, die ich finden konnte, und das Nötigste für unser Überleben mitzunehmen und zu gehen.

Als die Frauen begannen, die Schule zu verlassen, wurden einige von ihnen aufgehalten. Hussain war unter ihnen.

„Die Soldaten fragten mich nach meinem Ausweis und nahmen mich zusammen mit neun anderen Frauen mit. Ich kannte keine von ihnen, da sie aus al-Bureij kamen, während ich aus Gaza stamme. Ein maskierter Mann zeigte auf mich, und der Soldat rief meinen Namen und forderte mich auf, ein Zelt zu betreten, da dort ein Arzt sei, der kurz mit mir sprechen wolle.““

Israelische Armee nimmt „willkürlich“ palästinensische Frauen und Mädchen aus Gaza fest

Mehr lesen “

Um ihre Kinder zu trösten, sagte Hussain, sie wolle ihnen Essen und Wasser aus dem Zelt holen.

Doch als sie das Zelt betrat, wartete eine israelische Offizierin auf sie. Es waren keine Ärzte anwesend.

„Ziehen Sie alles aus“, sagte die Offizierin in arabischer Sprache.

Bis auf die Unterhose entkleidet, wurde Hussain von Kopf bis Fuß durchsucht.

„Als sie nichts fand, bat sie mich, mich anzuziehen, und ich dachte, ich würde freigelassen, als ich plötzlich spürte, wie der Soldat hinter mir mir eine Waffe in den Rücken hielt und mich anschrie, ich solle gehen. Wohin soll ich gehen? Ich fragte den Soldaten, und er antwortete, ich solle den Mund halten und weitergehen, bis er mich in einen großen Lieferwagen mit anderen Frauen hineinsetzte“, sagte Hussain.

„Er legte mir Handschellen an, schlug mich mit seiner Waffe und versuchte, mir meinen Ausweis auszuhändigen. Es war dunkel, ich konnte nichts sehen und konnte ihn nicht fassen. Also schlug er wieder mit seiner Waffe zu und gab ihn mir.“

Der Lieferwagen machte sich dann auf eine lange Fahrt.

Willkommen in Israel

Nach vier oder fünf Stunden kam der Lieferwagen an seinem Ziel an.

„Ich geriet in Panik, weil ich das Gefühl hatte, weit weg von meinen Kindern zu sein“, sagte Hussain.

Dort, an einem ihr unbekannten Ort, sah sie eine Gruppe israelischer Männer. Einer von ihnen sagte zu den Frauen:

„Willkommen in Israel.“

„Ich war schockiert und verängstigt von der Vorstellung, in Israel zu sein, und fing an zu jammern und zu schreien: ‚Was ist mit meinen Kindern, was wird mit ihnen geschehen, ich kann sie nicht allein lassen, sie haben niemanden.‘ Ich hatte das Gefühl, ich würde verrückt werden. Sie sagten, meinen Kindern ginge es gut, aber ich habe ihnen nicht geglaubt.“

Eine der Frauen wurde daraufhin freigelassen, während die übrigen neun, darunter auch Hussain, in eine Einrichtung gebracht wurden, die wie eine Haftanstalt aussah.

Dort sahen sie eine Gruppe junger palästinensischer Männer, etwa 30 oder 40, die in der Kälte saßen und nichts als einen leichten Laborkittel trugen.

Es war reine Folter. Sie war sehr rachsüchtig und extrem gewalttätig und nachtragend, wie sie alle waren.

– Amena Hussain

Den Frauen wurden Decken angeboten, aber Hussain konnte nicht mit ansehen, wie die Männer entkleidet wurden, ohne ihnen zu helfen.

„Ich sagte den Frauen, wir sollten die Decken mit den Männern teilen. Sie froren in der klirrenden Kälte. Ich konnte es nicht ertragen, sie so zu sehen. Ich dachte an meine Kinder und machte mir Sorgen um sie.“

Die beiden Gruppen begannen sich gegenseitig vorzustellen, in der Hoffnung, Informationen über ihre Familien zu erhalten.

Doch nach kurzer Zeit wurden die Frauen wieder herausgeführt, mit Handschellen und nummerierten Armbändern an den Händen.

„Sie setzten uns in einen Bus und zwangen uns, mit gebeugtem Körper zu sitzen. Wenn ich meinen Kopf bewegte oder meinen Körper bewegte, schrie eine Soldatin und schlug mich mit ihrer Waffe. Sie beschimpfte mich und trat mich“, so Hussain gegenüber MEE.

„Dann setzten sie uns in einen anderen Bus um, wo ich endlich einen Schluck Wasser bekam. Nur einen Schluck Wasser. Das war das erste, was wir in 24 Stunden essen oder trinken konnten, seit sie uns aus der Schule geholt hatten. Ich leide an Diabetes und habe chronischen Bluthochdruck. Das habe ich den Soldaten die ganze Zeit gesagt, aber es war ihnen egal.

„Aber als ich endlich einen Schluck Wasser getrunken hatte, löschte ich meinen Durst und schlief ein. Das nächste, was ich wusste, war, dass es hell wurde.“

Nackte Suche

Nach einem langen und anstrengenden Tag kam die Gruppe von Frauen in einer anderen Haftanstalt an, wo sie die nächsten 11 Tage verbrachte.

Hussain wusste nicht genau, wo sie sich befand oder wie die Einrichtung aussah, da ihr die Augen verbunden waren und sie in der Umgebung nur Hebräisch hörte, das sie nicht verstand.

Als sie dort ankamen, wurde sie in einen Raum gebracht und die Augenbinden wurden abgenommen.

„Ich sah helle Lichter und ein Glasfenster, das vermutlich mit Überwachungskameras ausgestattet war“, sagte sie.

„Die israelischen Soldatinnen fingen an, mich zu schlagen und zu schreien, ich solle meine Kleidung ausziehen. Ich war überrascht, dass ich schon wieder aufgefordert wurde, meine Kleidung auszuziehen. Sie zog mich bis auf meinen Schlüpfer aus. Dabei spuckte sie mich immer wieder an“, fügte Hussain hinzu.

„Während meiner Inhaftierung wurden wir jedes Mal, wenn wir von einem Ort zum anderen gebracht wurden, einer Leibesvisitation unterzogen. Die Beamten steckten ihre Hände in meine Brust und in meine Hose. Sie schlugen und traten uns, und wenn wir uns bewegten oder einen Laut von uns gaben, schrien sie uns an, wir sollten den Mund halten.“

Als die Soldaten mit der Durchsuchung von Hussain in diesem Raum fertig waren, gaben sie ihr ihre Kleidung nicht zurück.

„Ich flehte die Soldatin an, mir meinen BH zurückzugeben. Ich sagte, ich könne mich ohne ihn nicht bewegen, aber sie schrie weiter, dass ich ihn nicht tragen könne. Sie warf mir eine Hose und ein T-Shirt zu und sagte, dass du nur das tragen kannst. Sie trat mich immer wieder und schlug mich mit ihrem Schlagstock, als ich mich anzog.“

Israelische Soldaten stehen neben einem Lastwagen mit hemdsärmeligen palästinensischen Gefangenen im Gazastreifen, 8. Dezember 2023 (Reuters/Yossi Zeliger)

Israelische Soldaten stehen am 8. Dezember 2023 im Gaza-Streifen neben einem Lastwagen mit palästinensischen Gefangenen ohne Hemd (Reuters/Yossi Zeliger)

„Es war reine Folter. Sie war sehr rachsüchtig und extrem gewalttätig und nachtragend, wie sie alle waren. Sie haben mich mit allen Mitteln missbraucht. Es war schockierend zu sehen, wie Frauen andere Frauen misshandelten, andere Frauen, die in ihrem Alter oder sogar älter waren. Wie konnten sie uns das antun?“

Hussain wurde dann in einen anderen Raum gebracht, wo sie Auskunft darüber geben sollte, was sie an Geld und Schmuck bei sich hatte. Die etwa 1.000 Dollar, die sie bei sich hatte, sowie ihre goldenen Ohrringe wurden ihr dort abgenommen. Dann wurde sie hinausgebracht, wobei sie von den Soldaten immer noch getreten und misshandelt wurde.

Dann hörte sie eine Stimme, die sich wie die ihrer Tochter anhörte.

„Ich dachte, ich hörte meine Mädchen nach mir rufen, also fing ich an, ‚mein Baby, mein Baby‘ zurückzurufen, nur um festzustellen, dass es nicht meine Tochter war.“

Hussains Aussage über die Misshandlungen, denen sie ausgesetzt war, kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem UN-Experten erst letzte Woche ihre Besorgnis über Berichte über sexuelle Übergriffe auf palästinensische Frauen und Mädchen durch israelische Soldaten zum Ausdruck brachten.

„Mindestens zwei weibliche palästinensische Gefangene wurden Berichten zufolge vergewaltigt, während andere mit Vergewaltigung und sexueller Gewalt bedroht wurden“, so die Experten.

Weibliche Gefangene wurden außerdem „unmenschlicher und erniedrigender Behandlung ausgesetzt, ihnen wurden Menstruationsbinden, Nahrung und Medikamente verweigert, und sie wurden schwer geschlagen“.

Käfige und Verhöre

Schließlich wurde Hussain zusammen mit den acht anderen Frauen, die mit ihr inhaftiert waren, und vier weiteren Frauen in einen kleinen Raum gebracht.

Alle 13 wurden in einen dunklen kleinen Raum gebracht, der laut Hussain wie ein Käfig aussah, in dem Tiere gehalten werden. „In den Käfigen gab es dünne Matratzen und einige Decken, aber keine Kissen. Es war, als würde man auf dem kalten Boden schlafen. Wir waren die ganze Zeit über mit Handschellen gefesselt“, sagte sie.

„Die Toiletten waren schmutzig und wir hatten Angst, krank zu werden, nur weil wir auf die Toilette gingen. Es gab kein fließendes Wasser. Man läuft mit einer Wasserflasche herum, die zum Trinken und Waschen gedacht ist.

„Die Mädchen versuchten zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Wir wollten beten, aber es gab kein Wasser für die Waschung vor dem Gebet, also benutzten wir stattdessen Erde.

„An Lebensmitteln brachten sie jeden Tag eine kleine Menge, die kaum für eine Person ausreichte. Wir hatten kaum etwas zu essen. Es war äußerst schwierig, ohne Essen und Wasser, ohne Kleidung und Decken auszukommen.

– Amena Hussain

„Mein Körper war krank und erschöpft. Er wurde geschlagen und vergewaltigt. Ich hatte das Gefühl, ich würde zusammenbrechen. Ich war krank vor Sorge um meine Kinder und fragte mich, ob sie in Sicherheit waren, ob sie zu essen und zu trinken hatten, ob sie warm waren und jemanden hatten, der sich um sie kümmerte.“

Die Frauengruppe verbrachte 11 Tage in dieser Einrichtung, während derer Hussain zweimal zum Verhör gebracht wurde, eine Erfahrung, die nicht weniger traumatisierend war.

„Sie stellten mir viele Fragen über meine Familie, meinen Mann und meine Geschwister“, erinnerte sich Hussain.

„Die Soldaten drohten immer wieder, meinen Kindern etwas anzutun, und schrien mich an, dass sie meine Kinder foltern und töten würden, wenn ich nicht die Wahrheit sage.

„Sie fragten immer wieder nach meinen Brüdern und Schwestern. Einer meiner Brüder ist Anwalt, zwei andere sind Professoren, einer ist Arzt und einer Friseur. Sie sind Berufstätige, sie haben keine Verbindung zu irgendetwas anderem. Sie beharrten darauf, dass sie „Aktivisten“ seien, und als ich fragte, was sie damit meinten, sagten sie, ich wüsste die Antwort.

„Während der Verhöre fesselten sie mich an einen Stuhl, und eine Soldatin stand neben mir, trat mich und schubste mich mit ihrer Waffe, damit ich richtig antworte.

„Sie fragten mich auch nach meinen Konten in den sozialen Medien, und ich sagte ihnen, ich hätte nur Facebook. Sie drohten mir, dass sie mich dort weiter beobachten würden.“

Nachdem Hussain 11 Tage in dieser geheimen Haftanstalt gelitten hatte, wurde er erneut verlegt, dieses Mal in ein Gefängnis.

Das Ende des Weges

Als sie dort ankam, war Hussain erschöpft, hatte Schmerzen und war am Verhungern. Sie hatte tagelang keine Medikamente gegen ihre Diabetes eingenommen, und ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends. Ihre Zellengenossen riefen immer wieder nach einem Arzt, der schließlich kam und ihnen etwas mehr zu essen und einige Medikamente gab.

Dann konnten sie zum ersten Mal seit Wochen wieder duschen.

„Das war der schönste Moment in meiner gesamten Zeit dort. Ich fühlte mich für einen kurzen Moment frei.“

Hussain wurde 32 Tage lang in diesem Gefängnis festgehalten. Er bekam dreimal am Tag etwas zu essen, aber jede Mahlzeit reichte nicht für eine Person. Wenn Reis angeboten wurde, war er ungekocht.

Am 42. Tag war es endlich Zeit, nach Hause zu gehen.

Schläge, Diebstahl und Mord: Der Tag, an dem israelische Soldaten in das Yarmouk-Stadion in Gaza kamen

Mehr lesen “

„Alles, was ihr habt, Papiere oder sonst etwas, könnt ihr nicht mitnehmen, lasst alles hier“, sagte ein Soldat zu der Gruppe von Frauen, als sie sich zum Gehen bereit machten.

„Die Soldaten haben mir alles weggenommen. Ich habe weder mein Geld noch irgendetwas von meinem Besitz zurückbekommen. Sie gaben mir nur meine Ohrringe in einem Umschlag zurück und stahlen mein ganzes Geld“, sagte Hussain.

Zu diesem Zeitpunkt dachte Hussain, das Schlimmste läge hinter ihr, doch dann war sie schockiert, dass der Rückweg genauso traumatisierend war wie der Hinweg.

„Nach einer dreistündigen Fahrt wurden wir in einen anderen großen Raum gebracht. Dort nahmen sie mir die Augenklappe ab und ich sah eine Gruppe nackter Palästinenserinnen. Die Soldatinnen traten mich und forderten mich auf, mich auszuziehen. Ich weigerte mich, aber sie traten und schlugen mich weiter. Die Soldaten gingen immer wieder in den Raum hinein und hinaus, während wir uns auszogen.“

Die Gruppe von Frauen konnte sich schließlich vor ihrer Freilassung wieder anziehen.

Doch kurz bevor sie in den Bus stiegen, kam ein israelischer Journalist mit einer Kamera, um die Szene festzuhalten, und filmte Hussains Gesicht.

„Ein Soldat sagte mir, ich solle ‚alles in Ordnung‘ in die Kamera sagen, was ich auch tat. Sobald der Journalist mit dem Filmen fertig war, wurde ich in den Bus gestoßen. Wir wurden an der Kreuzung Karem Abu Salem (Karem Shalom) abgesetzt. Ich wandte mich an den Soldaten und fragte ihn nach meinen Habseligkeiten und meinem Geld. Er sagte: „Lauf. Lauf einfach weg.‘

„Dann rannte ich los, zusammen mit all den anderen Frauen.“

*Der Name wurde geändert, um die Identität der befragten Person zu schützen.

Übersetzt mit deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …