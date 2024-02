German leaders face criminal complaint over Gaza genocide Berlin is providing political and military support to Tel Aviv’s extermination of Palestinians.

Bundeskanzler Olaf Scholz, links, bei einer Pressekonferenz mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu während eines Besuchs in Tel Aviv, um Unterstützung für Israels völkermörderischen Krieg in Gaza zu zeigen, 17. Oktober 2023. Michael Kappeler DPA

Deutsche Politiker müssen mit Strafanzeige wegen Völkermordes in Gaza rechnen

Von Ali Abunimah

Rechte und Rechenschaftspflicht

24. Februar 2024

Mitglieder zweier palästinensischer Familien haben Strafanzeige gegen deutsche Politiker wegen Beihilfe zum israelischen Völkermord in Gaza gestellt.

Anwälte, die in ihrem Namen handeln, haben beantragt, dass die deutsche Bundesanwaltschaft gegen Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock und Finanzminister Christian Lindner und andere Beamte ermittelt, weil sie Israel mit Waffen und politischer Unterstützung versorgt haben und ihrer Verpflichtung, Israel an der Begehung von Völkermord zu hindern, nicht nachgekommen sind.

In einem historischen Urteil vom Januar stellte der Internationale Gerichtshof (IGH) fest, dass Israel glaubhaft beschuldigt wird, im Gazastreifen Völkermord zu begehen, und ordnete die Einstellung aller potenziell völkermörderischen Handlungen an – eine Entscheidung, die Israel ignoriert hat.

„Das deutsche Strafrecht erfordert einen Anfangsverdacht, um Ermittlungen über ein mögliches Verbrechen einzuleiten“, sagten die Anwälte der palästinensischen Familien am Freitag.

„Das IGH-Urteil hat klar gezeigt, dass es einen solchen Anfangsverdacht gibt, wenn es um das Verbrechen des Völkermordes am palästinensischen Volk in Gaza geht.“

Die Anwälte sagen, dass Deutschland „mit die stärkste politische und materielle Unterstützung für Israel bei seinem Angriff auf den Gazastreifen und die Palästinenser gezeigt hat, wobei viele deutsche Beamte in ihren Äußerungen seit Oktober 2023 auch zum Völkermord aufriefen.“

Die Klage wird vom European Legal Support Center, PIPD (Palestine Institute for Public Diplomacy) und Law for Palestine eingereicht – drei Organisationen, die der von Palästinensern geführten Justice and Accountability for Palestine Initiative angehören.

„Kampf für Gerechtigkeit“

„Wir, die Lebenden, müssen der Toten in Gaza gedenken, ihre Geschichten erzählen und für Gerechtigkeit kämpfen“, sagte Nora Ragab, eine der Klägerinnen. „Wir, die Palästinenser in der Diaspora, werden nicht zusehen, wie ein Völkermord an unseren Familien und unserem Volk begangen wird.“

„Ich habe im November 2023 Familienangehörige in Gaza verloren. Sie wurden vom [israelischen] Militär hingerichtet, während sie … ihre Häuser verteidigten“, sagte Ragab am Freitag auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat in der Vergangenheit immer wieder mutmaßliche israelische Kriegsverbrecher vor der Justiz geschützt. So weigerte sie sich beispielsweise, den Mord an einer palästinensischen deutschen Familie in Gaza im Jahr 2014 ordnungsgemäß zu untersuchen.

Doch vor dem Hintergrund der IGH-Entscheidung könnte es eine wachsende internationale Dynamik geben, um dieser Straflosigkeit endlich ein Ende zu setzen.

So hat ein niederländisches Gericht in diesem Monat in einem wegweisenden Urteil die niederländische Regierung angewiesen, die Lieferung von Teilen für in den USA hergestellte F-35-Kampfflugzeuge an Israel einzustellen.

Und ein Bundesrichter in den Vereinigten Staaten akzeptierte, dass die amerikanische Regierung Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen leistet, wies jedoch eine Klage gegen Beamte der Regierung Biden wegen ihrer Mitschuld an diesen Verbrechen aus Gründen der Zuständigkeit ab.

„Unsere Regierungen in Europa sind rechtlich verpflichtet, Israel bei der Verübung des aktuellen Völkermordes am palästinensischen Volk in Gaza nicht zu unterstützen“, sagte Nadija Samour, eine Anwältin des deutschen Falles, die für das European Legal Support Center arbeitet.

„Diese Klage sendet eine klare Botschaft an die deutschen Beamten: Ihr könnt nicht weiterhin ohne Konsequenzen Komplizen eines solchen Verbrechens bleiben. Wir wollen Rechenschaft.“

Deutsche Unterstützung des Völkermordes

Deutschland hat keinen Hehl daraus gemacht, dass es Israels Angriff auf die Palästinenser im Gazastreifen uneingeschränkt unterstützt, Israels völkermörderische Barbarei rechtfertigt und Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand ablehnt.

Bundeskanzler Scholz und Außenminister Baerbock verbreiteten unbestätigte Behauptungen über israelische Gräueltaten – in Wirklichkeit Anstiftung zum Völkermord – und unterstützten Israels massive, wahllose Angriffe auf die Palästinenser frühzeitig und ohne Einschränkung.

Scholz, Habeck und Baerbock haben sich auf den Holocaust berufen, der von ihren Regierungsvorgängern in Berlin verübt wurde, um den israelischen Völkermord im Gazastreifen nicht abzulehnen, sondern ihn sogar zu unterstützen.

Baerbock hat auch Lügen verbreitet, mit denen Israel seine direkten und gezielten Angriffe auf Zivilisten rechtfertigt.

In ihrem perfiden Plan sitzt die #Hamas nun fest, abgeschirmt von Zivilisten. Sie hat die gesamte Bevölkerung von #Gaza als Geisel genommen. Ihre Tunnel und Waffenverstecke liegen unter Häusern, Supermärkten und Krankenhäusern. – @ABaerbock in Israel 3/5

– GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 13, 2023

In seinem Eifer, Israels Vernichtung im Gazastreifen unvermindert fortzusetzen, widersetzte sich Deutschland der Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof, die im Januar zu der historischen Anordnung an Tel Aviv führte, alle völkermörderischen Handlungen einzustellen.

Dies veranlasste Hage Geingob, den Präsidenten von Namibia – dessen Volk zu Beginn des 20. Jahrhunderts das erste Opfer eines deutschen Völkermords war -, Berlin zu ermahnen.

„Angesichts der Unfähigkeit Deutschlands, Lehren aus seiner schrecklichen Geschichte zu ziehen“, prangerte der Anfang Februar verstorbene Geingob die „schockierende Entscheidung“ Berlins an, „die moralisch aufrechte Anklage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof abzulehnen, wonach Israel einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begeht.“

Deutsche Waffen töten Palästinenser

Deutschland hat mehr getan, als Israels Völkermord von der Seitenlinie aus zu bejubeln. Zwischen dem 7. Oktober und Anfang November genehmigte Berlin Militärverkäufe im Wert von mehr als 300 Millionen Dollar an Tel Aviv.

Das ist 10-mal mehr als die deutschen Waffenverkäufe an Israel für das gesamte Jahr 2022.

In einem Video, das vom deutschen Verteidigungsministerium am 19. Oktober veröffentlicht wurde – wenige Tage vor Israels Bodeninvasion, die die völkermörderische Gewalt und Zerstörung des Landes dramatisch eskalieren sollte – versicherte Verteidigungsminister Boris Pistorius seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant, dass Berlin Israel weiterhin militärisch unterstützen werde.

Unterdessen prahlte Berlin damit, dass es mit einer militärischen Luftbrücke nach Israel begonnen habe.

Im Anschluss hat Minister #Pistorius im gemeinsamen Pressestatement mit seinem israelischen Amtskollegen @yoavgallant die Solidarität mit #Israel betont. Die Bundeswehr wird weiterhin militärische und humanitäre Unterstützung anbieten pic.twitter.com/dfN9lSowJ2

– Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 19, 2023

Zu Weihnachten verteilten Angehörige der Luftwaffe sogar traditionelles Weihnachtsgebäck an Soldaten der israelischen Golani-Brigade.

Offenbar wollten die Deutschen die Golani-Soldaten für ihren Völkermord an den hungernden Palästinensern in Gaza belohnen.

Stollen für die Golanis. Wir konnten die Reservistenkameradschaft München Ost unterstützen, die koschere Stollen an die Golani Brigade in Israel schickten. Warum und wo kriegt man koschere Stollen? Hier die Antworten: https://t.co/WoZKUIBdDE @IDF pic.twitter.com/IWuW5ZKNea

– Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) December 23, 2023

Dies alles ist das Ergebnis einer langjährigen militärischen Zusammenarbeit zwischen Berlin und dem völkermordenden Regime in Tel Aviv.

So hat sich das deutsche Militär in der Vergangenheit damit gebrüstet, dass es deutsche Soldaten in Israel im Umgang mit israelisch gebauten Drohnen ausbildet, die bei der Tötung von Palästinensern getestet worden sind.

#HeronTP – Unterstützung aus der Luft

Die neue Drohne ermöglicht detailgetreue Aufklärung bei allen Sichtverhältnissen. Derzeit werden in #Israel zwölf deutsche Soldatinnen & Soldaten als Drohnenpiloten & Sensorbediener für Aufklärungsflüge ausgebildet.

➡️https://t.co/XmgNNIfU1X pic.twitter.com/cc4SqTGwMy

– Bundeswehr (@bundeswehrInfo) October 5, 2022

Seit dem 7. Oktober hat das deutsche Militär mindestens zwei seiner in Israel gebauten Drohnen an Israel zurückgegeben, damit sie für den Völkermord in Gaza eingesetzt werden können.

Lehren aus der Geschichte

Im Einklang mit der langjährigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, die sich auf den wiedervereinigten deutschen Staat übertragen hat, beharrt Bundeskanzler Olaf Scholz weiterhin darauf, dass die uneingeschränkte Unterstützung Israels als Sühne für die Verbrechen seines Vorgängers Adolf Hitler erforderlich ist.

Im Gegensatz dazu hat sich die Deutsche Demokratische Republik – Ostdeutschland – der sozialistische Staat, der von 1949 bis zu seiner Übernahme durch das von den USA unterstützte Westdeutschland im Jahr 1990 existierte, mit den Palästinensern solidarisch gezeigt, wie auch mit anderen antikolonialen Befreiungskämpfen in der ganzen Welt.

Insbesondere Umkhonto we Sizwe, die bewaffneten Freiheitskämpfer Südafrikas gegen die Apartheid, erhielten umfangreiche militärische Ausbildung und Unterstützung aus Ostdeutschland, während das NATO-Mitglied Westdeutschland das weiße, rassistische Apartheidregime effektiv unterstützte.

Durch die Unterstützung von Befreiungsbewegungen gegen die barbarische europäische Kolonialisierung kann man sagen, dass die ehemalige Deutsche Demokratische Republik der einzige deutsche Staat ist, der die Lehren aus der nationalsozialistischen Geschichte des Landes jemals wirklich verinnerlicht hat.

Das ist vielleicht einer der Hauptgründe, warum die Vereinigten Staaten und Westdeutschland, die zahllose Gefolgsleute des Hitler-Regimes rehabilitierten und in höchste Positionen brachten, darunter sogar zum westdeutschen Bundeskanzler, so entschlossen waren, Ostdeutschland zu zerstören.

Deutsche Öffentlichkeit lehnt israelischen Angriff auf Gaza ab

Obwohl die heutigen deutschen Machthaber diese Loyalität gegenüber der Nazi-Vergangenheit ihres Landes aufrechterhalten – auch wenn sie behaupten, sich von ihr loszusagen -, sind sie in der Frage Palästina völlig uneins mit der deutschen Öffentlichkeit.

Beobachten: Tausende gingen in Berlin auf die Straße, um das palästinensische Volk zu unterstützen und gegen die anhaltende völkermörderische israelische Aggression gegen #Gaza zu protestieren.#Gaza_Genozid #فلسطين_الان #Gaza #Palästina #GazaUnderAttack #Gazagenozid #Gaza_under_attack pic.twitter.com/ZS2npzWaDz

– Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) October 29, 2023

Eine Umfrage im Auftrag des ZDF von Mitte Januar ergab, dass 61 Prozent der Deutschen den israelischen Militärangriff auf Gaza für ungerechtfertigt halten, während nur 25 Prozent ihn unterstützen.

Um die Öffentlichkeit auf ihre völkermordbefürwortenden Positionen einzuschwören, greifen die deutschen Behörden zu immer brutaleren Repressionen gegen Palästinenser und diejenigen, die sich mit ihrem Befreiungskampf solidarisieren.

Übersetzt mit deepl.com

