Pro-Israel-Befürworter wollen noch größere Zerstörung in Rafah. Abed Rahim Khatim DPA via ZUMA Press

Der Blutdurst der Israel-Lobby kann nicht gestillt werden

David Cronin

24. Februar 2024

Ausländische Einmischung in europäische Angelegenheiten ist verpönt – es sei denn, diese Einmischung kommt von Israel und seinen Unterstützern.

Eine Gruppe namens European Leadership Network ist für einen Großteil dieser Einmischung verantwortlich.

Ziel des European Leadership Network ist es, die Gesetzgeber auf beiden Seiten des Atlantiks gleichermaßen für Israel zu gewinnen. Auf der Website des Netzwerks heißt es, dass 80 Prozent der Mitglieder des US-Kongresses Israel besucht haben, aber nur 10 Prozent der europäischen Abgeordneten.

Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, organisiert die Gruppe regelmäßig Reisen in den Nahen Osten. Seit dem 7. Oktober hat sie 12 „Solidaritätsmissionen“ für Politiker veranstaltet, die den völkermörderischen Krieg gegen Gaza gutheißen.

Die Reisen, die mit Aufenthalten in Luxushotels verbunden sind, waren ausnahmslos teuer.

Ein britischer Abgeordneter schätzte die Kosten für seine Teilnahme an einem viertägigen Besuch, der kürzlich vom European Leadership Network veranstaltet wurde, auf über 2.500 Dollar.

Ungeachtet der Art und Weise, wie das European Leadership Network Einfluss kauft, wurden seine Aktivitäten und die von ihm verfolgte Agenda in den Mainstream-Medien kaum unter die Lupe genommen.

Obwohl die Gruppe ihren Sitz in Illinois hat, werden viele ihrer Aktivitäten von ihrem Büro in Tel Aviv aus koordiniert.

Dieses Büro wird von Emmanuel Navon geleitet, einem selbsternannten „Wissenschaftler und Praktiker der Diplomatie“. Navon ist in Frankreich geboren und aufgewachsen, bevor er als Erwachsener nach Israel zog.

Gegen Gleichheit

Es zeugt von Navons politischem Scharfsinn, dass er und seine Mitarbeiter gute Beziehungen zur Europäischen Union und anderen Säulen des Westens pflegen, während sie Positionen vertreten, die in völligem Widerspruch zu ihren erklärten „Werten“ stehen.

Navon glaubt zum Beispiel nicht an den Gleichheitsgrundsatz, dem die EU nominell verpflichtet ist.

Im Jahr 2018 schrieb Navon – damals Mitglied des rechtsgerichteten Kohelet Policy Forum – einen Artikel für die Jerusalem Post, in dem er Israels Nationalstaatsgesetz verteidigte. Mit diesem Gesetz bestätigte Israel implizit, dass es ein Apartheidsystem betreibt, in dem Juden ein höherer Status zuerkannt wird als Menschen anderer Religionen oder Ethnien.

Im Jahr 2020 vertrat Navon die Ansicht, dass Europa seinen Widerstand gegen die Drohungen Israels, einen großen Teil des besetzten Westjordanlandes formell zu annektieren, überdenken sollte.

Navon benutzte eine verworrene Argumentation, um zu behaupten, dass eine Annexion – „die mögliche Ausweitung der israelischen Souveränität“, wie er es nannte – „mit dem Völkerrecht vereinbar“ wäre. „Navon ist zweifellos gelehrt – zumindest in seinem eigenen Kopf -, aber kein ausgebildeter Jurist.

Seine Versuche in den letzten Wochen, sich darüber auszulassen, dass der Internationale Gerichtshof in einem plausiblen Fall festgestellt hat, dass Israel einen Völkermord begeht, sind daher unverdient. Anstatt sich mit dem Inhalt des Falles zu befassen, hat er versucht, Südafrika, die Regierung, die den Fall vorgebracht hat, zu beschmutzen.

Südafrika hat moralische Klarheit bewiesen, indem es Israel zur Verantwortung gezogen hat. Doch Navon besteht darauf – ohne Beweise -, dass Südafrika nur deshalb ein Verfahren eingeleitet hat, weil es „auf der Gehaltsliste von Katar und Iran steht“.

Unheimlich

Obwohl die Europäische Union anfangs den völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen unterstützte und ihn fälschlicherweise als Akt der Selbstverteidigung Israels darstellte, ist die Zahl der Todesopfer einigen Schlüsselfiguren der Brüsseler Hierarchie inzwischen zu hoch. Josep Borrell, der Leiter der EU-Außenpolitik, hat dies zum Ausdruck gebracht.

Navons Blutdurst ist noch immer nicht gestillt. Kürzlich bezeichnete er die angedrohte Großoffensive gegen Rafah – die südlichste Stadt des Gazastreifens, in der mehr als 1 Million Vertriebene unter entsetzlichen Bedingungen zusammengepfercht sind – als „notwendig“.

Josep Borrell müsse sich im Falle eines solchen Angriffs „keine Sorgen um die Zivilbevölkerung des Gazastreifens machen“, sagte Navon und wiederholte die israelischen Zusicherungen, dass die Nichtkombattanten sicher evakuiert würden.

Das Einzige, was vielleicht weniger aufrichtig ist als eine offizielle Zusicherung der israelischen Regierung oder des israelischen Militärs, ist Navons eigener Versuch, so zu tun, als ob ihm das Leben der Zivilbevölkerung am Herzen liegt. Er hat die Bombardierung von Krankenhäusern, die Zerstörung von Moscheen und die Schändung von Gräbern mit der Behauptung entschuldigt, es handele sich um Verstecke der Hamas.

Ebenso absurde Anschuldigungen hat Navon gegen das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) erhoben.

In einem bizarren Video hat er versucht, israelische Behauptungen über Hamas-Tunnel unter den UNRWA-Büros im Gazastreifen als Tatsachen darzustellen. Laut Navon wussten die UNRWA-Verwalter sicherlich von den Grabungen unter ihrem Gebäude.

Es wäre tröstlich, wenn wir solche Propaganda einfach als beweisfreien Blödsinn abtun könnten. Sie ist jedoch Teil einer konzertierten Aktion, die darauf abzielt, den Palästinensern die wesentlichen Dienstleistungen des UNRWA vorzuenthalten.

Seit einigen Jahren werden Hetzkampagnen gegen die UN-Agentur geführt. Die jüngste Verleumdungskampagne, die von dem Gemetzel und dem Hunger ablenken soll, den Israel im Gazastreifen anrichtet, ist sicherlich die bisher schlimmste.

