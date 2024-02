Germany, Europe: Wake up! US policy is threatening you! – Deutschland, Europa: Aufwachen! Die US-Politik bedroht Euch! Von Andreas Schlüter

Dank an Andreas Schlüter für seine neuen Artikel erschienen auf WIPOKULI

Deutschland, Europa: Aufwachen! Die US-Politik bedroht Euch!

Aufwachen! Die US-Politik zerstört die Umgebung_Europas und führt zu Flüchtlingsströmen mit ihren Problemen. Die US-Politik hat zielstrebig den blutigen kriegerischen Konflikt_in_der_Ukraine herauf beschworen. Die US-Politik mit ihrem Kampf gegen Russland und China führt zu schweren wirtschaftlichen Krisen und führt damit zu gesellschaftlichen Ängsten, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus! Eure Regierungen gehen der US-Machtelite bei diesem Zerstörungswerk pausenlos zur Hand und ermöglichen Weltkriegsgefahr und innergesellschaftliche Konflikte. Wacht endlich auf und geht massenhaft auf die Straße, um die Politik zum Umsteuern zu zwingen!

Aktueller Nachtrag

In München fand vom 16. bis 18. Februar die sogenannte Sicherheitskonferenz statt, auf der die Politiker der europäischen Vasallenstaaten der USA auf die weitere Opferung ihrer Wirtschaft und des gesellschaftlichen Gleichgewichts zugunsten der US-Geopolitik eingeschworen werden sollten. Auch die Frau eines gewissen Herrn Navalny war schon eingeladen. Und in London kämpft der australische Journalist Assange gegen seine folterartige Inhaftierung und die drohende Auslieferung in die USA, wo er für die Verbreitung der Wahrheit zu US-Kriegsverbrechen eine Gefängnistrafe von über 100 Jahre zu fürchten hätte.

Und, welch sonderbarer Zufall, just da stirbt dieser Herr Navalny, der wegen diverser Verbrechen einsaß. Groß ist im Westen nun in Politik und Medien das „Putin, Putin“ Geschrei. Die Russland-Hetze und die Kriegsbereitschaft im Westen hat zusätzlich Schub erreicht. Und man kann, wenn man bereit ist, genau hinzuschauen, sich nur wundern, wie die Logik auf den Kopf gestellt wird. Kann ein vernümftiger Mensch glauben, die russische Führung wäre so dämlich, die anti-russische Politik im Westen durch die Tötung dieser Figur zu befeuern?! Wer die Frage ernst nimmt, „wem nützt es?“, kann da noch nicht einmal an einen zufälligen Tod Navalnys glauben. Der peinliche Punkt ist allerdings, dass offenbar die angelsächsischen Geheimdienst-Netzwerke bis nach Sibirien reichen. Dafür ist allerdings schon in der Jelzin-Era ausgiebig gearbeitet worden.

Man nehme die Lage ernst! Es waren schon zwischen Russland und der Ukraine wichtige Kompromisse erarbeitet worden. Diese sind vom Westen durch_Boris_Johnson wohl im US-Auftrag zu Makulatur gemacht worden, wie verlässliche Quellen belegen. Die US-geführte westliche Politik bringt uns, unsere Kinder und unsere Enkel in immer größere Gefahr. Massiver Widerstand ist lebensnotwendig!

Andreas Schlüter

