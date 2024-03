Dozens killed and wounded in new Israeli massacre of Palestinians waiting for aid Attack took place in northern Gaza, when Israeli helicopter fired on crowd of thousands

Krieg gegen Gaza: Dutzende Tote und Verletzte bei neuem israelischen Massaker an Palästinensern, die auf Hilfe warten

Von MEE-Mitarbeitern

14. März 2024

Dutzende von Palästinensern wurden am Donnerstagabend durch israelischen Hubschrauberbeschuss getötet und verletzt, während sie im nördlichen Gazastreifen auf Hilfe warteten, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichteten.

Ein Journalist von Al Jazeera Arabic berichtete, dass fast fünfzig Palästinenser getötet wurden. Mehrere Nachrichtensender berichteten auch, dass Dutzende weitere verletzt wurden. MEE konnte diese Zahl nicht unabhängig überprüfen.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, dass 11 Tote und 100 Verletzte im al-Shifa-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen eingetroffen seien. Das Ministerium erklärte, es arbeite daran, weitere Leichen zu bergen.

Das Ministerium fügte hinzu, es rechne damit, dass die Zahl der Todesopfer aufgrund der „Schwere der Verletzungen“ der in den Krankenhäusern des Gazastreifens eingelieferten Personen noch steigen werde.

Der Angriff erfolgte, als ein israelischer Hubschrauber auf eine Menschenmenge von Tausenden von Palästinensern schoss, die am Kuwait-Kreisverkehr in Gaza-Stadt auf Hilfe warteten, wie das Quds News Network berichtet.

Der Angriff wurde von der Menschenrechtsorganisation Euro-Mediterranean Human Rights Monitor verurteilt, die davor warnte, dass Israel die Tötung palästinensischer Zivilisten“, die versuchen, humanitäre Hilfe zu erhalten, angesichts der zunehmenden Hungersnot und Krankheiten im Gazastreifen eskaliert.

Dies ist der jüngste israelische Angriff auf hilfesuchende Palästinenser in den letzten Wochen und erfolgt zu einer Zeit, in der sich die humanitäre Lage im nördlichen Gazastreifen weiter verschlechtert und der Zugang für Hilfsgüter eingeschränkt ist.

Ende letzten Monats schossen israelische Streitkräfte auf eine Gruppe von Palästinensern, die sich in der al-Rasheed-Straße in Gaza-Stadt versammelt hatten, während sie auf die Verteilung von Hilfsgütern warteten.

Bei diesem Vorfall, der als „Mehlmassaker“ bezeichnet wurde, da die Bewohner auf eine Mehllieferung warteten, kamen mehr als 100 Palästinenser ums Leben, was von Hilfsorganisationen, der UNO und mehreren Ländern scharf verurteilt wurde.

Der Angriff am Donnerstag erfolgte einige Tage nach der Bombardierung eines Lebensmittelverteilungszentrums in Rafah durch das israelische Militär, bei der mehrere Menschen, darunter ein Unrwa-Mitarbeiter, getötet wurden.

Die Tötungen sind die jüngsten in einer Reihe von Angriffen auf Zivilisten während versuchter Hilfslieferungen.

Das Medienbüro der Regierung im Gazastreifen erklärte am Dienstag, dass mehr als 400 Menschen bei solchen Vorfällen ums Leben gekommen seien.

Die Schießereien ereigneten sich auch vor dem Hintergrund, dass der nördliche Gazastreifen weiterhin von den israelischen Streitkräften für humanitäre Hilfe gesperrt ist. Die USA, Frankreich, Jordanien und andere Länder haben sich an Missionen beteiligt, um Hilfsgüter aus der Luft in die Enklave zu bringen.

Die Palästinenser haben jedoch kritisiert, dass diese Bemühungen nur einen Bruchteil der Hilfe liefern, die eintreffen könnte, wenn Israel seine Grenzübergänge nach Gaza öffnen würde.

Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober wurden in Gaza mehr als 31.000 Palästinenser getötet und 70.000 verwundet. Die Vereinten Nationen gaben am Samstag bekannt, dass 80 Prozent des Gazastreifens inzwischen unbewohnbar sind, während die Hungerrate bei 100 Prozent liegt.

Mindestens 25 Menschen sind seit Beginn des Krieges an Unterernährung und Dehydrierung gestorben, darunter ein 10-jähriges Kind mit zerebraler Lähmung.

