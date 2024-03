What’s the real purpose of Biden’s Gaza port? Palestinians in Gaza suspicious of US-Israeli maritime corridor.

Was ist der wahre Zweck von Bidens Gaza-Hafen?

Tamara Nassar

14. März 2024

Ein Boot mit humanitärer Hilfe für Gaza verlässt am 12. März den Hafen von Larnaca, Zypern. George Christophorou Xinhua Nachrichtenagentur

Das erste Hilfsschiff ist am Dienstag von Zypern in den Gazastreifen ausgelaufen, nachdem US-Präsident Joe Biden Pläne für einen Seekorridor zu der Küstenenklave angekündigt hatte.

An Bord des Schiffes befinden sich rund 200 Tonnen Lebensmittel, Wasser und Medikamente.

Die Vereinigten Arabischen Emirate finanzieren die Mission, die von der in den USA ansässigen Wohltätigkeitsorganisation World Central Kitchen organisiert wird. Das Schiff wird von einer spanischen Organisation namens Proactive Open Arms zur Verfügung gestellt.

Das Schiff und der dazugehörige Lastkahn dürften in spätestens zwei Tagen an einer Küste im nördlichen Gazastreifen eintreffen und an einem von der spanischen Wohltätigkeitsorganisation errichteten Steg anlegen.

Biden hatte Pläne für den Bau einer „temporären Anlegestelle“ vor der Mittelmeerküste des Gazastreifens angekündigt, um einen maritimen Hilfskorridor zwischen dem Gazastreifen und dem Rest der Welt zu schaffen.

„Heute Abend weise ich das US-Militär an, im Mittelmeer vor der Küste des Gazastreifens eine temporäre Anlegestelle zu errichten, die große Lieferungen von Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Notunterkünften aufnehmen kann“, sagte Biden letzte Woche bei seiner Rede zur Lage der Nation.

„Ein temporärer Hafen wird es ermöglichen, die Menge an humanitärer Hilfe, die täglich nach Gaza gelangt, massiv zu erhöhen“, fügte Biden hinzu.

Der „temporäre“ Hafen, dessen Bau nach offiziellen Angaben 30 bis 60 Tage dauern würde, würde an einen provisorischen Damm an der Küste des Gazastreifens angeschlossen werden.

Die USA haben am 9. März das erste Logistikschiff mit Ausrüstung für den Bau des Hafens entsandt.

Länder, die Israels Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen stets unterstützt oder keinen Waffenstillstand gefordert haben, sind bei dem Plan des „maritimen Korridors“ mit an Bord.

Die Europäische Union, Deutschland, Griechenland, Italien, die Niederlande, Zypern, die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich und die USA unterstützen das Projekt in verschiedenen Funktionen.

Hungeringenieure befürworten den Plan

Im Rahmen der „Amalthea-Initiative“ wird sich Israel an der Inspektion von Waren in Zypern beteiligen, bevor die Schiffe zur Küste des Gazastreifens weitergeleitet werden.

Und das israelische Militär wird für die „Sicherheit“ des Hafens zuständig sein, sagte Biden.

„Wer wird für die Sicherheit des Hafens sorgen, den Sie bauen wollen, um Hilfe in Gaza zu leisten?“, fragte ein Reporter Biden, als die Nachricht von den Hafenplänen bekannt wurde.

„Die Israelis“, antwortete der US-Präsident.

Die Jerusalem Post berichtete unter Berufung auf eine ungenannte „hochrangige diplomatische Quelle“, der Plan für den Seekorridor sei die Idee von Premierminister Benjamin Netanjahu.

Netanjahu hatte den Plan Berichten zufolge Biden erstmals im Oktober vorgeschlagen und den US-Präsidenten im Januar erneut darauf angesprochen.

„Diese dem Premierminister nahestehende Quelle deutete an, dass Biden lediglich einen Plan von Netanjahu umsetzte und nicht wirklich etwas Neues initiierte“, berichtete die Post.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, der am Sonntag mit einem Marineschiff die Küste des Gazastreifens besuchte, zeigte sich begeistert von den Plänen für einen Seekorridor.

„Der Prozess soll Hilfe direkt zu den Bewohnern bringen und so den Zusammenbruch der Hamas-Herrschaft in Gaza fortsetzen“, sagte er.

Berichten zufolge wurde Gallant am Sonntag zusammen mit dem israelischen Marinekommandanten und dem Leiter von COGAT, Israels bürokratischem Arm der militärischen Besatzung, über die Logistik des Hafenbaus informiert.

Es war derselbe Gallant, der am dritten Tag des israelischen Völkermords im Gazastreifen verkündete, dass Israel „eine vollständige Belagerung [des Gazastreifens] verhängen wird. Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Treibstoff – alles ist geschlossen“.

„Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln entsprechend“, sagte er damals mit Blick auf die 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen, von denen die Hälfte Kinder sind und die meisten Flüchtlinge aus Gebieten jenseits der Gaza-Grenze.

Vor ein paar Tagen sagte Gallant: „Wir werden die Hilfe über eine Seeroute bringen, die mit den USA auf der Sicherheits- und humanitären Seite koordiniert ist, mit der Unterstützung der VAE auf der zivilen Seite und einer angemessenen Inspektion in Zypern, und wir werden die von internationalen Organisationen eingeführten Waren mit amerikanischer Unterstützung bringen.“

Politische Beweggründe

Aber warum sollte Israel, der Verursacher der Hungersnot im Gazastreifen, die Idee unterstützen, einen Seekorridor für Hilfsgüter einzurichten, um eine Krise zu bewältigen, die es selbst ausgelöst hat und die sich nun verschlimmert?

Dies mag paradox erscheinen, wenn man davon ausgeht, dass das Hauptziel des Seekorridors die Lieferung von Hilfsgütern ist.

Die Palästinenser in Gaza haben die Nachricht über den geplanten Hafen mit Angst und Misstrauen aufgenommen.

Analysten haben spekuliert, dass es sich dabei um einen Trick handeln könnte, um Ägypten als Schnittstelle zwischen dem Gazastreifen und dem Rest der Welt auszuschalten und die wirtschaftliche und politische Abhängigkeit der Küstenenklave von Ägypten über den von Ägypten kontrollierten Rafah-Übergang – den einzigen Aus- und Einreisepunkt für die meisten Menschen in Gaza – zu beenden.

Damit wäre die Kontrolle Israels über den Gazastreifen angeblich vollständig, ohne auf die – wenn auch zuverlässige – ägyptische Zusammenarbeit angewiesen zu sein.

Abdel Bari Atwan, ein in Gaza geborener, weltbekannter palästinensischer Journalist, verwies auf die von den USA unterstützte Evakuierung tausender palästinensischer Guerillakämpfer der Palästinensischen Befreiungsorganisation aus Beirut im Jahr 1982, um zu verdeutlichen, worauf diese Pläne hinauslaufen könnten.

Die palästinensischen Kämpfer wurden von US-Kriegsschiffen vor der Küste Beiruts nach Zypern und schließlich nach Tunesien gebracht.

Atwan wies darauf hin, dass der Seekorridor einen Weg für die gewaltsame Evakuierung der Palästinenser auf dem Seeweg schaffen würde.

Andere Analysten haben ähnliche Befürchtungen geäußert.

US-Außenminister Antony Blinken dementierte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch implizit Spekulationen, wonach mit diesem Schritt die Grenze bei Rafah und der Handelsübergang Kerem Shalom dauerhaft geschlossen würden.

„Und ich möchte betonen: Es ist eine Ergänzung zu – und kein Ersatz für – andere Wege, um humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen“, sagte Blinken.

„Und insbesondere der Landweg ist nach wie vor der wichtigste Weg, um Hilfe zu den Menschen zu bringen, die sie brauchen.“

Diese Zusicherungen werden wenig dazu beitragen, die Bedenken zu zerstreuen. Wenn der von den Amerikanern und Israelis kontrollierte Hafen fertiggestellt ist, ist nicht abzusehen, was Tel Aviv und Washington dann tun werden.

„Eklatante Ablenkung“

Michael Fakhri, der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, kritisierte die seiner Meinung nach „absurden“ Pläne der USA, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen, sei es durch Luftabwürfe oder den provisorischen Hafen.

„Aus humanitärer Sicht, aus internationaler Sicht und aus Sicht der Menschenrechte ist das auf eine dunkle, zynische Weise absurd“, sagte er.

Menschenrechtsgruppen haben die Ankündigung, einen provisorischen Hafen zu bauen, als Ablenkung von Israels systematischer und vorsätzlicher Politik des Aushungerns der Palästinenser in Gaza abgetan.

„Der vorgeschlagene humanitäre Seekorridor und der temporäre Seehafen sind ein weiteres Mittel, um die Hilfe zu bewaffnen“, sagte die palästinensische Flüchtlingsorganisation Badil.

Er soll „Israel von seiner Verantwortung und seinen Verpflichtungen befreien und Israel bei seinen ‚Plänen für den Tag danach‘ unterstützen: die UNRWA [die UN-Agentur für Palästina-Flüchtlinge] zu beseitigen und zu ersetzen und einen potenziellen Mechanismus für den gewaltsamen Transfer der Palästinenser aus dem Gazastreifen zu schaffen.“

Die Arbeit des UNRWA im Gazastreifen steht kurz vor dem Zusammenbruch, da die Geberländer, darunter auch die USA, der größte Geldgeber des Hilfswerks, im Februar Hilfsgelder in Höhe von 440 Millionen Dollar ausgesetzt haben, nachdem Israel unbestätigte Behauptungen aufgestellt hatte, dass eine Handvoll Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerks an den Anschlägen vom 7. Oktober beteiligt gewesen sei.

Das Hilfswerk spielt eine wichtige Rolle bei der Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen. Dies wurde von Ländern wie Schweden und Kanada anerkannt, die in den letzten Wochen ankündigten, dass sie ihre finanzielle Unterstützung für die Arbeit des UNRWA wieder aufnehmen werden.

Fünfundzwanzig Wohlfahrtsverbände und Menschenrechtsgruppen haben eine Erklärung abgegeben, in der sie einen „sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand“ sowie die Öffnung „aller Landübergänge“ als oberste Priorität fordern.

„Die Staaten können sich nicht hinter Luftabwürfen und Bemühungen um die Öffnung eines Seekorridors verstecken, um die Illusion zu erwecken, dass sie genug tun, um die Bedürfnisse im Gazastreifen zu befriedigen: Ihre Hauptverantwortung besteht darin, Gräueltaten zu verhindern und wirksamen politischen Druck auszuüben, um die unerbittlichen Bombardierungen und die Beschränkungen, die die sichere Lieferung humanitärer Hilfe verhindern, zu beenden“, erklärten die Gruppen.

Zu den Unterzeichnern gehören Amnesty International, Oxfam, Action Aid International und das American Friends Service Committee.

Der US-Plan für eine vorübergehende Anlegestelle in Gaza „lenkt vom eigentlichen Problem ab: Israels wahllose und unverhältnismäßige Militärkampagne und die bestrafende Belagerung“, so Ärzte ohne Grenzen (MSF).

„Dies ist kein logistisches Problem, sondern ein politisches“, fügte die Gruppe hinzu.

„Die von den Menschen in Gaza so dringend benötigten Lebensmittel, Wasser und medizinischen Hilfsgüter stehen direkt hinter der Grenze.“

Satellitenbilder zeigen Tausende von Hilfstransportern, die am Grenzübergang Rafah zu Ägypten festsitzen und nicht in den Gazastreifen einfahren können, weil Israel sie nicht einreisen lässt und Washington sich weigert, seinen enormen Einfluss geltend zu machen, um Tel Aviv dazu zu zwingen oder die Belagerung des Gazastreifens zu beenden.

Der Bau eines provisorischen Piers und der Abwurf von Hilfspaketen aus dem Himmel sind politische Gesten, die darauf abzielen, die politischen Realitäten vor Ort zu manövrieren und herzustellen.

Es gibt keinen technischen Grund, warum Hilfsgütertransporte nicht auf dem Landweg in den Gazastreifen gelangen können sollten. Dies ist die effizienteste, kostengünstigste und sicherste Methode, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen.

Airdrops töten

Israel hat mehreren Ländern gestattet, mit Unterstützung der jordanischen Luftwaffe Hilfspakete im Gazastreifen abzuwerfen.

Dies geschieht in enger Abstimmung mit den israelischen Behörden.

Die jordanische Luftwaffe hat mit den Vereinigten Staaten, Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich zusammengearbeitet, um Hilfsgüter in den Gazastreifen abzuwerfen.

Die israelische Armee veröffentlichte in diesem Monat ein Video, das sie bei der Koordinierung eines dieser Abwürfe zeigt.

„Israel steht mit mehreren Ländern weltweit in Kontakt und ermöglicht den kontrollierten und koordinierten Abwurf von humanitären Hilfsgütern per Fallschirm“, so die israelische Armee.

Aufnahmen von Hilfspaketen, die an Fallschirmen befestigt waren, verbreiteten sich in den sozialen Medien und zeigten Palästinenser in Gaza, die sich beeilten, die abgeworfenen Hilfsgüter aufzusammeln.

Die erniedrigenden Luftabwürfe sind ein humanitäres Hilfstheater, das nichts dazu beiträgt, die systematische und vorsätzliche Hungerkampagne zu beenden, die Israel und seine amerikanischen und europäischen Verbündeten mit der Komplizenschaft regionaler Regime gegen die Palästinenser führen.

Beim Abwurf von Hilfspaketen durch eine Koalition von Ländern in den Gaza-Streifen wurden letzte Woche fünf Palästinenser getötet und weitere verletzt.

Übersetzt mitdeepl.com

