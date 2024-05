https://www.middleeastmonitor.com/20240505-demonstration-in-support-of-palestine-held-in-berlin/





Menschen versammeln sich zu einer Demonstration, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden und gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen zu protestieren, in Berlin, Deutschland, am 04. Mai 2024 [Erbil Başay/Anadolu Agency]

Demonstration zur Unterstützung von Palästina in Berlin

5. Mai 2024

In der deutschen Hauptstadt hat am Samstag eine Demonstration zur Unterstützung Palästinas stattgefunden, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Tausende versammelten sich in der Nähe des U-Bahnhofs Wilmersdorf, um gegen Israels Angriffe auf den Gazastreifen und Deutschlands Waffenlieferungen an Tel Aviv zu demonstrieren.

Die Demonstranten forderten ein Ende des Völkermords in Gaza und skandierten Parolen: „Deutschland finanziert, Israel tötet“, „Waffenstillstand jetzt, Freiheit für Palästina“ und „Stoppt den Völkermord“.

In Reden wurde Deutschland für seine Mitschuld an Kriegsverbrechen durch Waffenlieferungen an Israel kritisiert.

Jaquline Charle kritisierte die deutsche Regierung.

„Ich fordere einen sofortigen Stopp der Waffenlieferungen an Israel und dass sie alles tun, um den Völkermord in Gaza zu beenden“, sagte sie.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …