 Gaza live: Israelische Streitkräfte stürmen Al Jazeera-Büros in Jerusalem

Wichtigste Punkte

Netanjahu sagt, er werde den Krieg nicht beenden

Al Jazeera verurteilt israelische Schließung seiner Büros

WFP-Direktor: „Vollkommene Hungersnot“ im nördlichen Gazastreifen

Beamte der Palästinensischen Autonomiebehörde lehnen die Freilassung von Marwan Barghouti ab, so eine Quelle

vor 32 Sekunden

Eine Quelle, die mit den laufenden Verhandlungen in Kairo vertraut ist, sagte, dass hochrangige Palästinenserführer die Vermittler aufgefordert haben, den Fatah-Führer Marwan Barghouti nicht in ein mögliches Abkommen über einen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas aufzunehmen.

Die Quelle sagte gegenüber Middle East Eye, dass die Bitte von Majid Faraj, dem Direktor des palästinensischen Geheimdienstes, und Hussein al-Sheikh, dem Generalsekretär des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation, vorgebracht wurde.

Der Quelle zufolge sollen die Vereinigten Staaten, einer der drei Vermittler, die an den indirekten Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen beteiligt sind, zugestimmt haben, Barghoutis Namen von allen potenziellen Listen zu streichen, die die Hamas voraussichtlich vorlegen wird.

Die Quelle fügte hinzu, dass hochrangige Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde befürchteten, dass die Freilassung Barghoutis die Führung von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas gefährden würde.

Palästinenser gehen am 13. März 2018 an einem Graffiti vorbei, das den palästinensischen Gefangenen Marwan Barghouti in der besetzten Stadt Abu Dis im Westjordanland zeigt (Thomas Coex/AFP)

UN-Menschenrechtsbüro verurteilt israelische Entscheidung, Al Jazeera zu schließen

vor 53 Minuten

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat die Entscheidung Israels kritisiert, Al Jazeera zu schließen, nachdem die israelische Regierung am Sonntag für ein Verbot der Nachrichtenagentur gestimmt hatte.

„Wir bedauern die Entscheidung des Kabinetts, Al Jazeera in Israel zu schließen. Freie und unabhängige Medien sind für die Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht unerlässlich“, erklärte das UN-Menschenrechtsbüro in einer Erklärung.

„Dies gilt umso mehr angesichts der strengen Beschränkungen für die Berichterstattung aus Gaza. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein zentrales Menschenrecht. Wir fordern die Regierung dringend auf, das Verbot aufzuheben.“

Israelische Soldaten, die in Gaza gekämpft haben, beteiligen sich an der Razzia in den Büros von Al Jazeera

vor 1 Stunde

Israelische Soldaten, die kürzlich von den Kämpfen im Gazastreifen zurückgekehrt sind, haben sich am Sonntag an der Razzia in den Büros von Al Jazeera in Jerusalem beteiligt.

Zu einem Foto der Soldaten vor den Büros von Al Jazeera sagte Shlomo Karhi, der israelische Kommunikationsminister, der die Bemühungen um ein Verbot von Al Jazeera angeführt hatte, auf X: „Respekt an unsere heldenhaften Krieger. Niemand kann euch etwas antun.“

In einem früheren Beitrag sagte Karhi, dass Inspektoren des Kommunikationsministeriums, unterstützt von der Polizei, die Büros von Al Jazeera in Jerusalem stürmten und die Ausrüstung des Senders beschlagnahmten.

Israelische Streitkräfte stürmen Al Jazeera-Büros und beschlagnahmen Ausrüstung

vor 1 Stunde

Die israelische Polizei hat nach Angaben israelischer Medien die Büros von Al Jazeera in Jerusalem gestürmt und die Ausrüstung beschlagnahmt.

Im Internet veröffentlichte Filmaufnahmen zeigen israelische Beamte in den Räumen des in Katar ansässigen Senders im Ambassador Hotel in Jerusalem.

Eklatante Verletzung der Pressefreiheit“: Hamas verurteilt Schließung von Al Jazeera

vor 1 Stunde

Die Hamas verurteilte die israelische Entscheidung, Al Jazeera in ihrem Gebiet zu schließen, und bezeichnete dies als „eklatante Verletzung der Pressefreiheit“.

In einer Pressemitteilung erklärte die palästinensische Gruppe, der Schritt sei repressiv und eine Vergeltungsmaßnahme gegen Al Jazeera für seine Rolle bei der Aufdeckung israelischer Verbrechen in Gaza.

Die Schließung „offenbart die Falschheit der Behauptung der Besatzungsmacht über die Pressefreiheit“ und „stellt eine schwerwiegende Verletzung und Unterdrückung der Freiheiten dar“, so die Hamas.

„Wir verurteilen diese Entscheidung aufs Schärfste und rufen die internationalen Rechts- und Presseinstitutionen auf, sie zu verurteilen und Strafmaßnahmen gegen das zionistische Gebilde zu ergreifen, einschließlich der Streichung seiner Mitgliedschaft in internationalen Presseinstitutionen“, fügte sie hinzu.

Israelischer Verteidigungsminister droht, Rafah „sehr bald“ anzugreifen

vor 1 Stunde

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant beschuldigte die Hamas am Sonntag, Anzeichen dafür zu zeigen, dass es ihr mit einem Waffenstillstand nicht ernst sei. Er erklärte, dass Israel in diesem Fall „in sehr naher Zukunft“ Militäraktionen in Rafah und anderen Teilen des Gazastreifens starten werde.

In der Zwischenzeit hat die Hamas Israel vorgeworfen, eine Einigung hinauszuzögern, weil es sich weigert, sich zu einer Beendigung des Krieges zu verpflichten.

Berichte von Reuters und MEE

