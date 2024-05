US demands Qatar expel Hamas if group rejects Israeli truce deal Analysts say expelling Hamas leaders from Qatar will not help Israel because the Hamas leadership in Gaza is making the decisions over a possible ceasefire

Emir Tamim bin Hamad al-Thani (R) bei einem Treffen mit dem Hamas-Funktionär Khaled Mashal in Doha, 17. Oktober 2016 (Bildnachweis: Handout der katarischen Regierung)

Analysten sagen, dass die Ausweisung von Hamas-Führern aus Katar Israel nicht helfen wird, weil die Hamas-Führung in Gaza die Entscheidungen über einen möglichen Waffenstillstand trifft

USA fordern Katar auf, die Hamas auszuweisen, wenn die Gruppe das israelische Waffenstillstandsabkommen ablehnt

4. MAI, 2024

US-Beamte haben Katar aufgefordert, die politische Führung der Hamas auszuweisen, wenn die palästinensische Widerstandsgruppe den jüngsten Vorschlag für einen Waffenstillstand mit Israel ablehnt, berichtete die Washington Post am 4. Mai.

Ein US-Beamter, der mit der Post unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, dass US-Außenminister Antony Blinken die Botschaft an den katarischen Premierminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani im April übermittelt habe.

Drei Diplomaten, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten, dass katarische Beamte die Bitte seit Monaten erwartet hätten, da von katarischen und ägyptischen Beamten vermittelte Waffenstillstandsgespräche wiederholt gescheitert seien.

Katarische Beamte haben Hamas-Vertretern geraten, sich auf die Ausreise in ein anderes Land vorzubereiten, falls sie dazu gezwungen werden sollten, so einer der Diplomaten gegenüber The Post. Einige haben spekuliert, dass die Türkei ein möglicher zukünftiger Gastgeber für die Gruppe sein könnte.

Doha hat die politische Führung der Hamas, darunter Ismail Haniyeh, auf Ersuchen der USA seit 2012 beherbergt und die Hamas-Behörden im Gazastreifen in den letzten Jahren mit Zustimmung der USA und Israels mit Milliardenbeträgen unterstützt.

Katar ist jedoch in die Kritik der USA und Israels geraten, seit die Hamas am 7. Oktober die Operation Al-Aqsa-Flut startete. Während dieser Operation griff die Hamas israelische Militärstützpunkte und Siedlungen an, um die 17-jährige Belagerung des Gazastreifens zu durchbrechen. Etwa 1 200 israelische Soldaten und Zivilisten wurden getötet, einige von der Hamas, andere von den israelischen Streitkräften, die als Reaktion auf die Operation Angriffshubschrauber, Panzer und Drohnen in ihren eigenen Siedlungen (Kibbuzim) einsetzten.

Die Hamas nahm außerdem rund 240 Israelis gefangen, von denen etwa 100 im Gazastreifen noch am Leben sind, und tauschte sie gegen einige der Tausende von Palästinensern aus, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden.

Das Weiße Haus hat versucht, die Drohung, die Hamas aus Katar zu vertreiben, als Druckmittel bei den Waffenstillstandsverhandlungen einzusetzen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu will die Rückgabe der israelischen Gefangenen, ohne im Gegenzug ein dauerhaftes Ende des Krieges anzubieten.

Netanjahu besteht seit langem darauf, dass Israel nur im Gegenzug für die Rückgabe der israelischen Gefangenen einem vorübergehenden Waffenstillstand zustimmt, nach dem die Armee den Krieg gegen den Gazastreifen wieder aufnehmen darf, der seiner Ansicht nach der Ausschaltung der Hamas dient.

Die Hamas hat die Idee einer vorübergehenden Waffenruhe abgelehnt, in der Hoffnung, den Krieg endgültig zu beenden und die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen in ihre Häuser zu erreichen, von denen viele durch israelische Bombardements zerstört wurden.

Nach sieben Monaten Krieg hat die israelische Armee mehr als 34.000 Palästinenser getötet, darunter über 14.000 Kinder, und große Teile der Städte und des Ackerlandes im Gazastreifen verwüstet. Die Armee hat jedoch die Hamas nicht besiegt, deren Kämpfer weiterhin Operationen gegen die israelischen Besatzungstruppen durchführen.

Netanjahu hat auch die Drohung einer umfassenden Invasion von Rafah, der Stadt an der ägyptischen Grenze, in der über 1 Million vertriebene Palästinenser Zuflucht suchen, als Druckmittel eingesetzt, um die Hamas zu zwingen, einem Waffenstillstand und einem Gefangenenaustausch zu Israels Bedingungen zuzustimmen.

Blinken kehrte diese Woche nach Israel zurück, in der Hoffnung, die Hamas dazu zu bewegen, dem jüngsten israelischen Vorschlag zuzustimmen.

„Wir sind entschlossen, einen Waffenstillstand zu erreichen, der die Geiseln nach Hause bringt, und zwar jetzt, und der einzige Grund, warum das nicht möglich ist, ist die Hamas“, sagte Blinken am Mittwoch in Tel Aviv. „Es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, und wie wir schon gesagt haben: keine Verzögerungen, keine Ausreden. Die Zeit ist jetzt.“

Es wird erwartet, dass eine Hamas-Delegation dieses Wochenende Kairo besucht, um möglicherweise schriftlich auf Israels jüngsten Vorschlag zu antworten, berichtete Reuters am Freitag.

Während sich die Verhandlungen in die Länge gezogen haben, haben US-Beamte und Gesetzgeber Katar die Schuld dafür gegeben, dass die Hamas nicht in ein Abkommen einwilligen konnte.

Einige US-Abgeordnete haben das Weiße Haus aufgefordert, Katar dazu zu zwingen, nicht nur die Hamas-Führung auszuweisen, sondern die Beziehungen zu der Widerstandsgruppe ganz abzubrechen.

Einige Analysten meinen jedoch, dass eine Ausweisung der Hamas aus Katar Israel nicht helfen würde.

„Druck auf die Hamas in Doha auszuüben, ist unwirksamer Druck“, sagte ein mit den Gesprächen vertrauter Beamter. „Das Problem ist, dass die Leute, die die Entscheidungen treffen, in Gaza sitzen und es ihnen egal ist, wo sich das politische Büro befindet“, so die Person.

Patrick Theros, ehemaliger US-Botschafter in Katar, erklärte gegenüber The Post, dass ein Rauswurf der Hamas aus Katar die laufenden Gespräche nur weiter sabotieren würde.

„Wir würden uns die Nase abschneiden, um unser Gesicht zu schützen“, sagte er.

Katarische Beamte haben ihre Frustration über die Kritik zum Ausdruck gebracht, die ihnen entgegenschlägt, nur weil sie das tun, was die USA von ihnen verlangt haben.

„Wir sind nicht in eine Beziehung mit der Hamas eingetreten, weil wir es wollten. Wir wurden von den USA darum gebeten“, erklärte Majed al-Ansari, Berater des katarischen Premierministers und Sprecher des katarischen Außenministeriums, letzte Woche gegenüber israelischen Medien.

„Katar wird als politischer Sandsack für diejenigen benutzt, die entweder ihre politische Zukunft sichern oder bei den nächsten Wahlen mehr Stimmen bekommen wollen“, sagte er als Antwort auf die Kritik der USA und Israels.

