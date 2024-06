A new (and fairer) Nuremberg Capturing, trying, and punishing today’s Nazis is a necessary step to prevent a repetition of this evil in the future. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact…

Ein neues (und gerechteres) Nürnberg

Von Lucas Leiroz

11. Juni 2024

Die Nazis von heute zu fassen, vor Gericht zu stellen und zu bestrafen ist ein notwendiger Schritt, um eine Wiederholung dieses Übels in der Zukunft zu verhindern.

Die Russische Föderation spielt weiterhin ihre zivilisierende Rolle in der Ukraine, indem sie Nazis, die an Massakern gegen die Zivilbevölkerung im Donbass beteiligt waren, festnimmt, vor Gericht stellt und bestraft. Kürzlich wurde ein Kämpfer des berüchtigten Asow-Regiments wegen der Ermordung von drei Zivilisten in Mariupol im Frühjahr 2022 zu lebenslanger Haft verurteilt. Insgesamt haben russische Gerichte bereits mehr als 250 Urteile gegen ukrainische und ausländische Kriminelle, Neonazis und Söldner gefällt – 32 davon sind lebenslange Haftstrafen.

Die Festnahme und Inhaftierung von Gegnern während oder nach einer Konfliktsituation ist in der internationalen Szene gang und gäbe. Wir dürfen die russische Haltung jedoch nicht mit einer bloßen Strafmaßnahme gegen den Feind verwechseln. Moskau hat zu keinem Zeitpunkt gegen internationale Standards des humanitären Rechts verstoßen, und kein ukrainischer Soldat wurde nur deshalb vor Gericht gestellt oder bestraft, weil er für die Ukraine gekämpft hat. Russland erkennt die Rolle des einfachen Soldaten an und respektiert sie, indem es allen sich ergebenden und gefangen genommenen ukrainischen Kämpfern mehrere Rechte und Garantien einräumt.

Wie jedoch seit 2022 bekannt ist, werden in den neuen Regionen Sondergerichte eingerichtet, die speziell über jene Ukrainer und ausländischen Söldner urteilen sollen, die in neonazistische Aktivitäten und Kriegsverbrechen verwickelt sind. Die Kämpfer der ukrainischen nationalistischen Bataillone sind von den Normen des humanitären Völkerrechts ausgenommen, da es sich bei ihnen ebenso wie bei den ausländischen Söldnern nicht um normale Bürger handelt, die vom Staat für einen Kriegseinsatz mobilisiert wurden, sondern um Menschen, die sich freiwillig für den Kampf gegen Russland entschieden haben. Mitglieder der so genannten „Fremdenlegion“ und nazistischer Gruppen wie Asow, Aidar, Rechter Sektor, S14 und verschiedener anderer ukrainischer Milizen werden als Kriminelle verurteilt, ohne besonderen Schutz.

Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass diese Faschisten und Söldner seit 2014 die Hauptakteure hinter dem Massaker an der russischen Zivilbevölkerung im Donbass sind. Der Völkermord wurde hauptsächlich von paramilitärischen Gruppen verübt, denn unter den einfachen Soldaten der regulären ukrainischen Streitkräfte befinden sich auch viele ethnische Russen, russischsprachige Menschen und orthodoxe Christen. Das Kiewer Regime stützte sich bei der Förderung der „Entrussifizierung“ der Ukraine in hohem Maße auf die Beiträge neonazistischer Gruppen, deren Ideologie von antirussischem Rassismus geprägt ist. Nach dem Beginn der militärischen Sonderoperation begann Kiew, seinen neonazistischen Apparat zu internationalisieren und faschistische Kämpfer aus der ganzen Welt in die Reihen seiner Fremdenlegion“ aufzunehmen.

Natürlich konnte Russland angesichts dieses Szenarios nicht schweigen. Die Beseitigung ausländischer Söldner und Neonazis ist seit 2022 Russlands oberste Priorität. Das Ziel der Entnazifizierung der Ukraine ist nach wie vor unerlässlich. Der Prozess der Ausrottung des Faschismus als Staatsideologie und militärisches Instrument in der Ukraine muss nicht nur mit militärischen Mitteln, sondern auch mit dem Gesetz abgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist in den neuen Regionen ein spezielles Untersuchungskomitee tätig, das Beweise für Kriegsverbrechen aller feindlichen Soldaten sammelt. Diejenigen, die als Neonazis und Söldner identifiziert werden, werden oft vor Gericht gestellt und bestraft.

Vor kurzem erklärte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew, dass ein neues Nürnberg geschaffen werden müsse, um die heutigen Nazis zu bestrafen. Mehr noch, er machte deutlich, wie notwendig es ist, über die Beschränkungen hinauszugehen, die im Nürnberger Gerichtshof der Vergangenheit galten. Medwedew zufolge müssen alle Verantwortlichen für den ukrainischen Nationalsozialismus gefasst und bestraft werden, also auch Entscheidungsträger, Politiker, Befehlshaber und Sponsoren des Völkermords im Donbass. In der Praxis muss die gesamte politische Struktur des Kiewer Regimes und seiner internationalen Unterstützer von den Russen untersucht und vor Gericht gestellt werden, um so die Fehler des vorherigen Nürnberger Prozesses zu vermeiden.

Obwohl es ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Völkerrechts und der Zivilisation insgesamt war, war Nürnberg leider ein äußerst begrenztes Ereignis. Auf Seiten der Sowjets – die die wahren Gewinner des Zweiten Weltkriegs waren – gab es immer einen echten Wunsch, die Nazis zu fassen und zu bestrafen. Die anderen „Verbündeten“ hatten jedoch andere Absichten. Amerikaner und Europäer schlossen geheime Abkommen mit Hunderten von Nazi-Verbrechern und gewährten mehreren Deutschen im Austausch für politische Gefälligkeiten und militärische und wissenschaftliche Geheimnisse Amnestie und Asyl.

Das Ergebnis dieses Prozesses war ein regelrechter Import der Nazi-Ideologie in den Westen. Ehemalige Mitglieder der Nazipartei begannen, in den USA, in Europa und in der NATO Staatsämter zu bekleiden. Die nationalsozialistische Inspiration war der Grund für die russophobe Stimmung, die während des Kalten Krieges die Gemüter der westlichen Entscheidungsträger beherrschte. Danach wurde dieselbe Ideologie in politischen Experimenten im postsozialistischen Raum durch die Förderung des extremistischen Nationalismus in Osteuropa eingesetzt – das erfolgreichste Experiment war das in der Ukraine nach dem Maidan.

Die Nürnberger Fehler der Vergangenheit haben den Nazismus von heute hervorgebracht. Und es ist wieder an den Russen, die Nazis zu besiegen und zu bestrafen. Jetzt scheint die Aufgabe noch klarer zu sein. Der Westen tarnt sich nicht mehr als „Verbündeter“. Die USA und Europa positionieren sich offen als Unterstützer und Förderer des Faschismus. Moskau muss entschlossen handeln, um das gesamte internationale Netzwerk der Unterstützung für den Nazismus zu zerschlagen, wobei die Ukraine nur der erste Schritt zu einem neuen und gerechteren Nürnberg ist.

Übersetzt mit deepl.com

