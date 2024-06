NappyGate makes Biden the most disgraced U.S. president in history Biden has reached an all-time new low with his desperate PR stunt at the D-Day memorial. But can he save himself by removing Netanyahu? ❗️Join…

NappyGate macht Biden zum am meisten in Ungnade gefallenen US-Präsidenten der Geschichte

Von Martin Jay

11. Juni 2024

Mit seinem verzweifelten PR-Gag am D-Day-Denkmal hat Biden einen neuen Tiefpunkt erreicht. Aber kann er sich selbst retten, indem er Netanjahu entfernt?

Biden hat mit seinem verzweifelten PR-Gag am D-Day-Denkmal einen neuen Tiefpunkt erreicht. Aber kann er sich selbst retten, indem er Netanjahu entfernt?

Joe Bidens Besuch der D-Day-Gedenkstätte in Frankreich war eine Schande, die er in den Annalen der Geschichte nur schwerlich abstreifen wird. Nie zuvor hat sich ein US-Präsident so weit herabgelassen, dieses Ereignis als Bühne für seine eigene PR-Strategie zu nutzen, um wiedergewählt zu werden und über die Ukraine zu lästern. Manche mögen glauben, dass er Reagans Rede von vor fast 40 Jahren plagiiert hat, aber das geht am Thema vorbei. Bei den D-Day-Gedenkfeiern geht es vor allem darum, den Frieden zu feiern und Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Es geht nicht darum, den Krieg zu feiern und nach mehr Blut auf irgendeinem Schlachtfeld zu rufen, schon gar nicht in der Ukraine. Interessanterweise war der ukrainische Präsident zu der Veranstaltung eingeladen, nicht aber der russische Staatschef, was einem Trend entspricht, den viele geopolitische Analysten derzeit beobachten: Russlands entscheidender Beitrag zum Sieg über Nazi-Deutschland wird in der gesamten Medienlandschaft ausgeblendet. Fake News haben Einzug in die Berichterstattung über solche Ereignisse gehalten, da wir davon ausgehen müssen, dass Russland, das in den 1940er Jahren den Nationalsozialismus im Westen – und insbesondere in der Ukraine – besiegt hat, nicht ins Rampenlicht der Medien gerückt werden darf, da einige Wähler im Westen die Parallele dazu ziehen könnten, wie Russland das Thema auch heute noch fortführt.

Diesmal sind es jedoch die Nazis in Deutschland, die wir im Westen unterstützen. Es ist ziemlich kompliziert. Haben Sie Mitleid mit den Journalisten, die das überhaupt durchschauen können. Die meisten haben sich einfach dafür entschieden, die Nazis in der Ukraine ganz zu umgehen, wie man sehen konnte, als vor kurzem eine Brigade das britische Parlament besuchte und keine einzige nationale Zeitung oder ein Fernsehsender über das außergewöhnliche Ereignis berichtete, bei dem einem stolzen Boris Johnson im Parlament selbst eine Fahne präsentiert wurde, die an deutsche Nazis erinnerte. Es ist bemerkenswert, was alles möglich ist, wenn man eine solche Kontrolle über die Presse hat. Und noch bemerkenswerter ist, dass einer der Vorteile einer solchen Kontrolle darin besteht, dass es überhaupt nicht als seltsam oder unpassend angesehen wird, wenn man anfängt, seine eigenen Fake News zu glauben.

Ein gutes Beispiel ist der von den USA gebaute schwimmende Peer, von dem uns gesagt wurde, er solle helfen, Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen. Wie sich herausstellte, handelte es sich in Wirklichkeit um eine militärische Requisite, die zur Unterstützung des Abschlachtens von noch mehr Menschen im Gazastreifen eingesetzt wurde. Kürzlich führte ein gewagter Überfall zur Gefangennahme von vier israelischen Geiseln zu einem Blutbad unter Palästinensern und sogar unter Israels eigenen Geiseln – und zum Tod mehrerer IDF-Offiziere. Während die meisten Menschen über Joe Bidens peinlichen Moment bei der D-Day-Gedenkfeier nachdachten, bei dem er sich leicht bückte, als ob er Wind bekäme – oder sogar Stuhlgang hätte -, verdauten einige Amerikaner seine eigene ekelhafte Unterstützung des Abschlachtens der IDF im Gazastreifen, mit Hilfe des Peers. Biden hat mit seiner unaufrichtigen Haltung, widerwillig zuzusehen, während Israel seine ethnische Säuberung des Gazastreifens fortsetzt, jegliches Vertrauen verloren. Jetzt glaubt ihm in Amerika niemand mehr, denn sein schwebender Peer war ein Schwindel, ein Ablenkungsmanöver der Medien, wie auch sein jüngster Friedensplan. Alles braunes, heißes, dampfendes Zeug. Doch während Jill Biden ihren Mann von den Formalitäten am D-Day-Denkmal ablenkt, um sich schnell die Windeln zu wechseln, ist ein großer Teil des braunen Zeugs bereits in die Hose gegangen. Biden hat im Nahen Osten die Kontrolle verloren, und die jüngsten verstärkten Angriffe der Hisbollah auf IDF-Einrichtungen in Nordisrael und auf den Golanhöhen selbst, ganz zu schweigen von der durch Rücktritte erschütterten Regierungskoalition in Israel, haben ihn und Netanjahu in eine Zwangslage gebracht.

Der Rücktritt des zentristischen Verteidigungsministers Benny Gantz stellt keine unmittelbare Bedrohung für Netanjahu dar, da der Premierminister noch immer eine Mehrheitskoalition im Parlament kontrolliert. Er wirkt sich jedoch auf das Ansehen der israelischen Regierung auf der internationalen Bühne aus, da Gantz in Washington sehr beliebt ist und seine Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen bei Biden auf offene Ohren stoßen könnte, was Netanjahus bevorstehenden Besuch in Washington erschweren würde. Jeder weitere Druck auf die wackelnde Koalition oder von Biden selbst könnte Netanjahu zum Rücktritt zwingen, da er weiß, dass eine vorgezogene Neuwahl – auch wenn sie im Moment in Mode ist – ihn nicht im Amt belassen wird. Vielleicht spielt der Iran dabei eine Rolle, denn die jüngsten Bombardierungen von IDF-Einrichtungen durch die Hisbollah und die Brandschatzung der Golanhöhen lassen Netanjahu ebenfalls schwach aussehen. Es scheint, als erwarte der Iran eine Verhandlungsrunde und bereite sich darauf vor.

Übersetzt mit deepl.com



