‚Israel‘ fighting alone, increasing chasm with US: Bernard-Henri Levy The pro-„Israel“ French writer and director says that „no one is shoulder to shoulder with the Israeli soldiers.“

„Israel“ kämpft allein und vergrößert die Kluft zu den USA: Bernard-Henri Levy

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Webseiten

11. Juni 2024

Der israelfreundliche französische Schriftsteller und Regisseur sagt, dass „niemand Schulter an Schulter mit den israelischen Soldaten steht“.

„Israel“ kämpft seit dem 7. Oktober 2023 allein, und die Unterstützung der USA ist nicht so beständig, wie sie sein sollte“, sagte der israelfreundliche französische Schriftsteller und Regisseur Bernard-Henri Levy.

In einem Interview für die neue Website The Jewish Star erklärte Levy, als die USA nach dem 11. September Vergeltungsmaßnahmen gegen Al-Qaida ergriffen, habe es eine große Koalition um Amerika herum gegeben, die Amerika zur Seite gestanden habe.

Er fuhr fort: „Als Frankreich nach den Bataclan-Anschlägen [den Terroranschlägen in Paris im November 2015, bei denen 130 Menschen starben] Vergeltung übte, gab es eine starke Koalition mit Frankreich.“

Jetzt jedoch, so Levy, „steht niemand mehr an der Seite der israelischen Soldaten“ bei dem, was er als „Verteidigung ihrer Demokratie“ bezeichnet.

„That’s a fact. Das ist das erste Element der Einsamkeit.“

Levy, der für seine entschiedene Verteidigung der israelischen Besatzung bekannt ist, sagte, dass die Unterstützung der Vereinigten Staaten für „Israel“ nicht so standhaft sei, wie sie sein sollte, wobei er die kontinuierliche Milliardenhilfe Washingtons für Tel Aviv nicht erwähnte.

Er wies darauf hin, dass es „Anzeichen für eine wachsende Kluft“ zwischen „Israel“ und der Regierung Biden gebe, und erinnerte daran, dass sich die USA am 26. März bei der Abstimmung über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die den Weg für die Forderung nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen ebnete, der Stimme enthalten hätten.

„Israel verdient in diesem Krieg gegen die Hamas eine 101-prozentige Unterstützung, keine Unterstützung mit Bedingungen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Strategen der Demokraten glauben, dass die Unterstützung für „Israel“ für Biden, der für die Präsidentschaftswahlen 2024 kandidiert, „einen hohen Preis haben kann“.

In diesem Zusammenhang hob Levy hervor, dass die anti-israelische Stimmung in der öffentlichen Meinung in den USA „sehr schnell gewachsen“ sei, und verwies auf die anhaltenden pro-palästinensischen Studentenproteste und Lager an amerikanischen Universitäten, die er auf „Fehlinformationen“ und „Antisemitismus“ zurückführte.

Der französische Schriftsteller beschrieb den Gazastreifen als „Vorhut einer sehr hässlichen und dunklen multinationalen Gruppe von Verbrechern“ und fügte hinzu, dass „die Hamas ein Magnet ist, der viel mächtigere Akteure anzieht: Iran, Türkei, Russland, Katar, vielleicht China im Hintergrund“.

In einem Versuch, „Israels“ jahrzehntelange Verbrechen gegen die Palästinenser zu beschönigen, behauptete Levy sogar, dass „Israel für Werte kämpft, die nicht nur die Werte Israels sind, sondern auch die Werte der Amerikaner, der Franzosen und der Europäer im Allgemeinen“.

Es ist bemerkenswert, dass Levy nach dem Beginn des israelischen völkermörderischen Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober ein Buch mit dem Titel „Israel Alone“ (Israel allein) verfasst hat, in dem er versucht, die gegen die israelische Besatzungsmacht gerichteten Anschuldigungen zu entkräften.

Übersetzt mit deepl.com



