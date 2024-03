https://english.almayadeen.net/news/politics/israelis-disrupting-any-serious-negotiation–sources-tol-al

Israelis stören jede ernsthafte Verhandlung: Quellen an Al Mayadeen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

3. März 2024

Hochrangige Quellen des Widerstands erklärten gegenüber Al Mayadeen, israelische Medien verbreiteten falsche Informationen über die Verhandlungen.

Laut einer hochrangigen Quelle des palästinensischen Widerstands werden die Waffenstillstandsverhandlungen von „Israel“ abgewürgt, und den Vermittlern ist klar, dass die Israelis und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu absichtlich jegliche ernsthafte Verhandlungen stören.

Die Quelle erklärte gegenüber Al Mayadeen, dass israelische Medien Fehlinformationen über die Gespräche verbreiteten, und fügte hinzu, dass die Verbreitung falscher Informationen Teil eines größeren Narrativs sei, das Netanjahus politische Interessen begünstige.

Die Quelle erklärte, dass Netanjahu Gespräche ablehnt, die zu einem Abkommen führen, das den Rückzug aus dem Gazastreifen, die Rückkehr der Vertriebenen, den Wiederaufbau und die Aufhebung der Belagerung garantiert.

Netanjahu gehe es in erster Linie darum, seine politische Zukunft um den Preis palästinensischer Leben zu sichern, so die Quelle.

Quellen in der Führung des palästinensischen Widerstands enthüllten Al Mayadeen am Sonntag einige der wichtigsten Details der laufenden Vermittlungsverhandlungen zwischen dem Widerstand und der israelischen Besatzung.

Der Rahmen für ein Abkommen besteht aus drei Phasen, wobei die Einzelheiten und Klauseln hinter jeder Phase separat ausgehandelt werden sollen. Die Dauer des vorgeschlagenen Waffenstillstands liegt zwischen 40 und 45 Tagen, bestätigten unsere

Die Enthüllung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem eine hochrangige Delegation der Hamas-Bewegung am Sonntag die ägyptische Hauptstadt Kairo besuchen wird, um den Verhandlungsprozess voranzutreiben.

Die neuen Vorschläge sollen dazu dienen, „die Kluft zwischen der Hamas und Israel zu überbrücken“, so Quellen aus der Führung des palästinensischen Widerstands gegenüber Al Mayadeen. Sie fügten hinzu, dass Ägypten und Katar versuchen, unterschiedliche Ansätze in die Gespräche einzubringen, aber sie stoßen auf israelische Unnachgiebigkeit.

Die Quellen bestätigten, dass es bei den Verhandlungen leichte Fortschritte gibt und dass die Israelis in einigen Fragen nachgegeben haben, insbesondere in der Frage der Rückführung von zwangsumgesiedelten Palästinensern und der Anzahl der Gefangenen, die in ein mögliches Austauschabkommen einbezogen werden.

Sie teilten auch mit, dass „Israel“ der Rückkehr der gewaltsam vertriebenen Palästinenser in ihre Häuser unter der Bedingung zugestimmt hat, dass dies auf Frauen und Kinder und solche unter 18 Jahren beschränkt bleibt. Unsere Quellen betonten, dass die Hamas diese Klausel ablehnt.

Bezüglich der Forderung des Widerstands, die israelischen Besatzungstruppen aus dem Gazastreifen abzuziehen, sagten unsere Quellen, dass „Israel“ immer noch darauf besteht, während der ersten Phase des Abkommens eine militärische Präsenz im Gazastreifen aufrechtzuerhalten.

Es ist erwähnenswert, dass Frankreich mehrfach Gastgeber von Treffen zwischen Vermittlern und israelischen, amerikanischen, ägyptischen und katarischen Geheimdienstmitarbeitern war und versucht hat, ein Abkommen über einen Gefangenenaustausch und einen Waffenstillstand auszuhandeln, das von israelischer Seite bewusst behindert wurde, indem Forderungen nach einem dauerhaften Waffenstillstand ignoriert wurden. In diesem Jahr fanden zwei wichtige Gespräche statt, doch das letzte endete mit dem, was der Widerstand als israelische „Obstruktion“ eines Durchbruchs in den Gesprächen bezeichnete.

Zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch keine Einigung erzielt, aber es wird erwartet, dass die Vertreter des Widerstands die Fortschritte der Vermittlungsbemühungen der letzten Wochen überprüfen werden, und das in einer entscheidenden Zeit, in der der heilige Monat Ramadan bevorsteht.

