„Wir haben Israel gesagt: ‚Wenn ihr gehen müsst, stehen wir voll und ganz hinter euch'".

Von Alastair Crooke

30. August 2024

(U.S. Geheimdienstler 2006)

Amerika sitzt in der Falle durch seine „eiserne“, uneingeschränkte militärische Unterstützung für Israel – was Netanjahu einen großen Handlungsspielraum bietet.

„Die erfolgreiche Vereitelung des Hisbollah-Angriffs am Sonntag symbolisiert Israels geheimdienstlichen und operativen Vorsprung“: Nach Angaben des IDF-Sprechers wurde der Angriff der Hisbollah größtenteils vereitelt – dank 100 israelischer Flugzeuge, die rund um die Uhr Präventivschläge flogen und „Tausende von Raketenwerfern“ zerstörten.

„Die Gruppe [Hisbollah] hat es geschafft, Hunderte von Raketen auf den Norden Israels abzufeuern, aber der Schaden, den sie verursacht hat, war ziemlich begrenzt“, sagten die israelischen Sprecher verächtlich (während in Israel jegliche Berichterstattung über Schäden an strategischer israelischer Infrastruktur oder an militärischen Einrichtungen unter voller Zensur verboten wurde).

In Wirklichkeit war es ein von beiden Seiten inszeniertes „Theater“: Durch die Begrenzung ihres 20-minütigen Angriffs auf 5 km von der Grenze entfernt – und dadurch, dass die Hisbollah innerhalb der „Gleichungen“ des Krieges blieb – signalisierten sich beide Seiten, dass sie nicht auf einen totalen Krieg aus waren.

In der heutigen Psychokriegsatmosphäre war das „Gewinner-Narrativ“ von Israel zu erwarten. Doch sie hat ihren Preis: Amos Harel in Haaretz vermutet, dass „in Israel die Tendenz besteht, den Erfolg bei der Vereitelung des Anschlags vom Sonntag als erneuten Beweis für die Konsolidierung der regionalen Abschreckung und der strategischen Vorherrschaft des Westens zu betrachten. Aber eine solche Einschätzung“, räumt er ein, ‚scheint bei weitem nicht zutreffend zu sein‘.

In der Tat ist sie (bei weitem) nicht zutreffend. Das Sonntagstheater endete ohne eine Veränderung der strategischen Situation im Norden Israels: Die tägliche Zermürbung geht jenseits der Grenze zum Libanon weiter, bis hinunter zur neuen 40 km langen Grenze, die das Ausmaß von Israels Gebietsverlusten an die Hizbullah-Verbotszone definiert.

Der strategische Punkt ist nicht, dass dieses Narrativ einer erfolgreichen Vereitelung der Fähigkeiten der Hisbollah höchst irreführend ist. Vielmehr weckt sie Erwartungen auf einen möglichen militärischen Erfolg, aus denen falsche Schlüsse gezogen werden. Wir waren schon einmal hier. Es ist nicht gut gelaufen …

Seymour Hersh, der Doyen des amerikanischen Enthüllungsjournalismus, veröffentlichte diese Woche erneut einen Artikel, den er im August 2006 über die Überlegungen der USA im Zusammenhang mit einem israelischen Krieg gegen die Hisbollah geschrieben hatte – und über deren beabsichtigte Rolle als Wegbereiter für einen späteren US-Schlag gegen den Iran.

Was Hersh damals schrieb, stellt ein verblüffendes Déjà-vu der heutigen Situation dar. Es trifft den Nagel auf den Kopf, denn das Denken der US-Neokonservativen entwickelt sich selten weiter, sondern bleibt konstant.

„Die große Frage für unsere Luftwaffe„, so Hersh im Jahr 2006, “war, wie man eine Reihe harter Ziele im Iran erfolgreich angreifen kann“, so der ehemalige hochrangige Geheimdienstler. „Wer ist der engste Verbündete der US-Luftwaffe in ihrer Planung? Es ist nicht der Kongo, sondern Israel. Der Beamte fuhr fort:

„Jeder weiß, dass iranische Ingenieure die Hisbollah bei der Planung von Tunneln und unterirdischen Raketenstellungen beraten haben. Und so ging die USAF mit einer neuen Taktik zu den Israelis und sagte zu ihnen: ‚Konzentrieren wir uns auf die Bombardierung und teilen wir, was wir über den Iran haben – und was ihr über den Libanon habt.’“.

„Die Israelis sagten uns, dass [die Hesballah] ein billiger Krieg mit vielen Vorteilen sein würde“, sagte ein US-Regierungsberater mit engen Beziehungen zu Israel: „Warum sich dagegen wehren? Wir werden in der Lage sein, Raketen, Tunnel und Bunker aus der Luft zu jagen und zu bombardieren. Das wäre eine Demonstration für den Iran“.

„Der Berater sagte mir, dass die Israelis wiederholt auf den Kosovo-Krieg als Beispiel dafür verwiesen, was Israel zu erreichen versuchen würde. „Die NATO-Streitkräfte … bombardierten und beschossen methodisch nicht nur militärische Ziele, sondern auch Tunnel, Brücken und Straßen im Kosovo und anderswo in Serbien, und das achtundsiebzig Tage lang … “Israel studierte den Kosovo-Krieg als Vorbild … Die Israelis sagten Condi Rice: ,Ihr habt es in etwa siebzig Tagen geschafft, aber wir brauchen die Hälfte davon – fünfunddreißig Tage‘ [um die Hisbollah zu erledigen]“.

„Das Weiße Haus“, so ein Pentagon-Berater, ‚sucht schon seit einiger Zeit nach einem Grund für einen Präventivschlag gegen die Hisbollah‘ und fügte hinzu: “Es war unsere Absicht, die Hisbollah zu schwächen, und jetzt ist es jemand anderes, der das tut … Einem Nahost-Experten zufolge, der die aktuellen Überlegungen sowohl der israelischen als auch der US-Regierung kennt, hatte Israel einen Plan für einen Angriff auf dieHisbollah ausgearbeitet: Israel hatte schon lange vor den Entführungen vom 12. Juli [2006] einen Plan für einen Angriff auf die Hisbollah ausgearbeitet und ihn mit Beamten der Bush-Regierung geteilt: „Es ist nicht so, dass die Israelis eine Falle hatten, in die die Hisbollah hineingelaufen ist“, sagte er, „aber es gab ein starkes Gefühl im Weißen Haus, dass die Israelis es früher oder später tun würden“, schrieb Hersh.

„Das Weiße Haus konzentrierte sich mehr darauf, die Hisbollah ihrer Raketen zu berauben, denn wenn es eine militärische Option gegen die iranischen Atomanlagen geben sollte, musste es die Waffen loswerden, die die Hisbollah bei einem möglichen Vergeltungsschlag gegen Israel einsetzen könnte. Bush wollte beides“, wurde Hersh gesagt.

„Die Bush-Regierung war eng in die Planung der israelischen Vergeltungsangriffe eingebunden. Präsident Bush und Vizepräsident Dick Cheney waren überzeugt, … dass ein erfolgreicher Bombenangriff der israelischen Luftwaffe auf die stark befestigten unterirdischen Raketen- und Kommandokomplexe der Hisbollah im Libanon Israels Sicherheitsbedenken zerstreuen und als Vorspiel für einen möglichen amerikanischen Präventivschlag zur Zerstörung der iranischen Atomanlagen dienen könnte , von denen einige ebenfalls tief unter der Erde liegen. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier sagte: „Wir haben Israel gesagt: ‚Schaut, wenn ihr gehen müsst, stehen wir voll und ganz hinter euch‘.

Nichtsdestotrotz waren einige Offiziere des Generalstabs zutiefst besorgt, dass die Regierung eine weitaus positivere Einschätzung der Luftkampagne haben wird, als sie sollte“, sagte der ehemalige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter. „Rumsfeld und Cheney werden auf keinen Fall die richtigen Schlüsse daraus ziehen“, sagte er. „Wenn sich der Rauch lichtet, werden sie sagen, dass es ein Erfolg war, und sie werden ihren Plan, den Iran anzugreifen, untermauern.

(An diesem Punkt befinden wir uns heute: Wenn sich der Rauch von dem „beispielhaften Präventivangriff im Libanon“ vom Sonntag lichtet, wird Netanjahu ihn in Washington nutzen, um seinem Bestreben, die USA für einen Angriff auf den Iran zu gewinnen, Nachdruck zu verleihen).

„Strategische Bombardierungen sind seit neunzig Jahren ein gescheitertes militärisches Konzept, und dennoch machen Luftwaffen auf der ganzen Welt damit weiter“, sagte John Arquilla, ein Verteidigungsanalytiker an der Naval Postgraduate School, gegenüber [Hersh] … Rumsfeld [teilte ebenfalls die abgenutzte Ansicht dieses Experten]: „Luftmacht und der Einsatz einiger Spezialeinheiten hatten in Afghanistan funktioniert, und er [Rumsfeld] hatte versucht, dies im Irak zu wiederholen. Es war dieselbe Idee, aber es hat nicht funktioniert. Er war der Meinung, dass sich die Hisbollah zu sehr eingegraben hatte – und der israelische Angriffsplan würde nicht funktionieren, und das Letzte, was er wollte, war ein weiterer Krieg während seiner Schicht, der die amerikanischen Streitkräfte im Irak noch mehr in Gefahr bringen würde“.

„Der israelische Plan von 2006, so der ehemalige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter, war „das Spiegelbild dessen, was die Vereinigten Staaten für den Iran geplant hatten“. (Die ursprünglichen Vorschläge der US-Luftwaffe für einen Luftangriff zur Zerstörung der iranischen Nuklearkapazität, die auch die Option einer intensiven Bombardierung ziviler Infrastrukturziele im Iran vorsahen) wurden nach Angaben aktueller und ehemaliger Beamter von der obersten Führung der Armee, der Marine und des Marine Corps abgelehnt. Sie argumentierten, dass der Plan der Luftwaffe nicht funktionieren und wie im israelischen Krieg mit der Hisbollah unweigerlich zum Einsatz von Truppen am Boden führen würde.

David Siegel, der damalige israelische Sprecher, sagte, dass die Führung seines Landes Anfang August 2006 davon ausging, dass der Luftkrieg erfolgreich gewesen sei und mehr als siebzig Prozent der Mittel- und Langstreckenraketen der Hisbollah zerstört habe.

Israel hatte jedoch im Jahr 2006 nicht 70 % des Raketenbestands der Hisbollah zerstört. Es wurde durch die geheimdienstlichen Täuschungsmanöver der Hisbollah getäuscht. Die Israelis bombardierten leere Anlagen.

Heute hören wir dieselbe jubelnde Erzählung vom IDF-Sprecher Konteradmiral Hagari, der verkündet, wie erfolgreich Israels Angriffe am Sonntag gewesen seien.

Wahrscheinlich sind einige in Israel und in den USA wiederum sehr besorgt darüber, dass das Team von Biden auf eine weitaus positivere Bewertung der israelischen Luftangriffe hereinfallen könnte, als sie sollten.

Viele westliche Kommentatoren machen den gleichen Fehler. Wie der Militärkorrespondent von Haaretz in Bezug auf die Luftangriffe vom Sonntag feststellte: „In Israel besteht die Tendenz, den Erfolg bei der Vereitelung des Angriffs vom Sonntag als erneuten Beweis für die Konsolidierung der regionalen Abschreckung – und der strategischen Vorherrschaft – zu betrachten“.

Mit anderen Worten: Der Iran wurde durch die Anhäufung der Feuerkraft der USA im Mittelmeer und im Persischen Golf und die Angst vor einer überwältigenden Feuerkraft der USA davon abgehalten, seine „Verpflichtung“ zur Vergeltung für die Ermordung von Ismail Haniyah in Teheran zu erfüllen.

Jeder, der die Videoaufnahmen von Irans automatisierten und tief liegenden „Raketenstädten“ sieht, die in der Tiefe des Irans stationiert sind (und die für einen kurzen Moment sichtbar sind), sollte verstehen, dass die Teppichbombardierung iranischer Zivilstrukturen die iranische Fähigkeit, tödlich zu reagieren, nicht verhindern wird. Der Iran könnte ein regionales Armageddon entfesseln, nichts weniger.

Also, um der Klarheit willen: Wer genau ist es, der abgeschreckt wird und einen Rückzieher macht? Ist es der Iran oder Washington?

Wenn es stimmt, dass die israelische Kampagne auf dem amerikanischen Ansatz im Kosovo basiert, dann ist sie verfehlt“, sagte General Wesley Clark, der US-Kommandeur, gegenüber Hersh. Das Töten von Zivilisten sei nicht das Ziel: „Meiner Erfahrung nach müssen Luftangriffe letztlich durch den Willen und die Fähigkeit unterstützt werden, die Aufgabe am Boden zu Ende zu bringen“.

Und das ist – ganz einfach – für die USA im Falle des Iran unmöglich.

„Wir stehen vor einem Dilemma“, sagte ein israelischer Beamter 2006 zu Hersh. Wir müssen uns entscheiden, ob wir uns für eine lokale Reaktion entscheiden (die unwirksam ist) oder für eine umfassende Reaktion – um die Hisbollah [und den Iran] wirklich ein für alle Mal zu bekämpfen“.

Plus ça change: Das Dilemma mag sich nicht geändert haben, aber Israel hat sich radikal gewandelt. Eine Mehrheit in Israel unterstützt heute messianisch die Anhänger Jabotinskys dabei, das zu tun, was sie schon immer wollten und versprochen hatten: Die Vertreibung der Palästinenser aus dem Land Israel.

Viele in Washington sind sich darüber im Klaren, dass die revisionistischen Zionisten (die vielleicht 2 Millionen Israelis vertreten) auf zynische Weise beabsichtigen, den „Angelsachsen“ ihren Willen aufzuzwingen, indem sie die USA in einen umfassenden regionalen Krieg stürzen, sollte das Weiße Haus versuchen, ihr Neo-Nakba-Projekt der gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser zu unterlaufen.

Benjamin Netanjahu hat den Iran einmal provoziert (mit der Ermordung eines hochrangigen IRGC-Generals im Konsulat in Damaskus); zweimal mit der Ermordung Haniyehs in Teheran; und ein möglicher dritter Schritt wäre, wenn Israel einen so genannten „Präventivschlag“ gegen den Iran führen würde, in dem Glauben, dass die USA in eine Falle tappen und politisch nicht in der Lage wären, abseits zu stehen, wenn der Iran Vergeltung an Israel übt.

Sollten die USA jedoch vor den US-Wahlen ihr Veto gegen einen Schlag gegen den Iran einlegen (und der Iran bis dahin keine Vergeltung für den Tod Haniyehs üben), kann das Naqba-„Projekt“ durch die Ausweitung der bestehenden Militäroffensive im Gazastreifen auf das Westjordanland oder durch eine schwere Provokation auf dem Haram al-Sharif/Tempelberg(z. B. durch ein Feuer in der al-Aqsa-Moschee) vorangetrieben werden.

Die revisionistischen Zionisten waren sich in den letzten Jahren darüber im Klaren, dass es einer Krise oder der Verwirrung eines Krieges bedarf, um ihr Neo-Naqba-Projekt vollständig umzusetzen.

Vor allem Amerika sitzt mit seiner „eisernen“, uneingeschränkten militärischen Unterstützung für Israel in der Falle – was Netanjahu einen großen Handlungsspielraum bietet.

Ein Manöver in Richtung des Konflikts, der Netanjahus einzige Fluchtmöglichkeit nach oben ist, da die „Mauern der Zermürbung“ immer näher an Israel heranrücken. Auch der Iran und die Hisbollah scheinen sich vorerst dafür entschieden zu haben, ihre eskalatorische Vorherrschaft durch eine Rückkehr zu einer kalibrierten Zermürbung Israels aufrechtzuerhalten.

Die USA werden nicht lange in der Lage sein, eine so große Anzahl von Marineschiffen in der Region zu halten; aber auch Netanjahu wird nicht lange in der Lage sein, zu Hause politisch zu schwanken.

Übersetzt mit Deepl.com

