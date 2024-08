https://www.commondreams.org/news/kamala-harris-arms-embargo



Die Leichen von Palästinensern, darunter auch Babys, die bei dem Angriff der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Nuseirat getötet wurden, werden am 30. August 2024 in die Leichenhalle des Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir al-Balah, Gaza, gebracht.

(Foto: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images)

Kamala Harris sagt „Nein“ zum Waffenstillstand mit Israel

Von Jake Johnson

30. August 2024

„Harris sagt, dass sie 77% der Demokraten, 61% der Amerikaner, internationales Recht, innerstaatliches US-Recht und grundlegende Menschlichkeit ablehnen wird, um den Fluss von Waffen an Israel fortzusetzen, während es des Völkermordes angeklagt ist“, sagte ein Analyst.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sagte in einem am späten Donnerstag ausgestrahlten CNN-Interview, dass sie, sollte sie im November gewählt werden, die Politik der Biden-Administration, Israel militärisch standhaft zu unterstützen, nicht ändern würde, und wies weit verbreitete Forderungen nach einem Waffenembargo zurück, um den verheerenden Angriff auf Gaza zu beenden .

„Ich stehe eindeutig und unerschütterlich zu Israels Verteidigung und seiner Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, und daran wird sich nichts ändern“, sagte Harris und erinnerte an die Schrecken des von der Hamas geführten Angriffs vom 7. Oktober. „Israel hatte und hat das Recht, sich zu verteidigen“.

Der Vizepräsident räumte ein, dass „viel zu viele unschuldige Palästinenser getötet worden sind“, antwortete jedoch mit „Nein“ auf die Frage von Dana Bash von CNN, ob eine Regierung Harris eine „Änderung der Waffenpolitik“ vornehmen und sogar „einige“ Waffenlieferungen an Israel zurückhalten würde.

Beobachten:

Der CNN-Auftritt war Harris‘ erstes größeres Fernsehinterview seit ihrer Nominierung als Kandidatin der Demokraten, ein Wechsel an der Spitze der Partei für das Jahr 2024, von dem sich Palästinenserrechtler erhofften, dass er die Tür zu einer grundlegenden Abkehr von der Gaza-Politik der Biden-Regierung öffnen würde – die darin bestand, Israel bis an die Zähne zu bewaffnen, während die rechtsextreme Regierung des Landes nur lauwarm unter Druck gesetzt wurde, die Zivilbevölkerung zu schützen und einem Waffenstillstandsabkommen zuzustimmen.

Obwohl Bash die Forderung nach einem Waffenembargo gegen Israel als eine Forderung der „progressiven Linken“ bezeichnet, haben Umfragen gezeigt, dass eine Mehrheit der US-Wähler Waffenlieferungen an Israel ablehnt, das im Gazastreifen und im Westjordanland entsetzliche Kriegsverbrechen begeht. Seit Oktober haben die USA über 50.000 Tonnen Waffen an Israel geliefert.

„Harris sagt, dass sie 77% der Demokraten, 61% der Amerikaner, internationales Recht, innerstaatliches US-Recht und grundlegende Menschlichkeit ablehnen wird, um den Fluss von Waffen an Israel fortzusetzen, während es des Völkermordes beschuldigt wird“, sagte der Nahostwissenschaftler Assal Rad am späten Donnerstag unter Berufung auf die Ergebnisse einer aktuellen CBS News/YouGov-Umfrage.

Eine weitere Umfrage, die vom IMEU Policy Project in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass die Wähler in den wichtigsten US-Battleground-Staaten eher für einen demokratischen Kandidaten stimmen würden, der sich verpflichtet, Waffen aus Israel zurückzuhalten.

Das CNN-Interview wurde zu einem Zeitpunkt ausgestrahlt, als Israel seinen mehrtägigen Angriff auf das Westjordanland fortsetzte, eine tödliche Militärkampagne, vor der der Chef der Vereinten Nationen und andere warnten, sie könne zu einer Fortsetzung des fast elfmonatigen Krieges gegen den Gazastreifen werden, in dessen Verlauf Israel mehr als 40.600 Menschen getötet, 90 % der Bevölkerung der Enklave vertrieben und eine Hungersnot in dem Gebiet ausgelöst hat.

Am Donnerstag tötete das israelische Militär fünf Palästinenser bei einem Luftangriff auf einen Fahrzeugkonvoi, der von der in Washington, D.C., ansässigen Organisation American Near East Refugee Aid (ANERA) geführt wurde. Die Lieferung von Waffen an ein Land, das die Lieferung amerikanischer humanitärer Hilfe behindert, verstößt gegen amerikanisches Recht.

„Die Erklärung des Vizepräsidenten war moralisch unvertretbar und politisch kurzsichtig, da das Fehlen amerikanischer Konsequenzen für Netanjahus schrecklichen Angriff auf palästinensische Zivilisten im Gazastreifen Israel ermutigt hat, nun in das Westjordanland einzumarschieren“, sagten Layla Elabed und Abbas Alawieh, Mitbegründer der Uncommitted National Movement, am Freitag in einer Erklärung. „Vizepräsident Harris muss das Blatt von einem der eklatantesten außenpolitischen Fehler unserer Zeit wenden, indem er sich der amerikanischen Mehrheit anschließt, die sich gegen die Lieferung von Waffen für Israels Angriff auf Gaza ausspricht.“

Der Angriff auf ANERA erfolgte einen Tag, nachdem israelische Streitkräfte das Feuer auf ein Fahrzeug des Welternährungsprogramms eröffnet hatten und die UN-Agentur gezwungen war, die Arbeit ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen einzustellen.

Harris‘ Weigerung, sich offen für ein Waffenembargo gegen ein Militär zu zeigen, das wiederholt Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und des Gesundheitswesens, Journalisten und andere Zivilisten ins Visier genommen hat, löste sofortige Gegenreaktionen von Verfechtern der palästinensischen Rechte aus, darunter mindestens ein Mitglied des Kongresses.

Die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-Mich.), die einzige palästinensische Amerikanerin im US-Kongress, sagte, Harris‘ Antwort signalisiere, dass „Kriegsverbrechen und Völkermord weitergehen werden“.

Yonah Lieberman, Mitbegründer von IfNotNow, bezeichnete die Antwort der demokratischen Kandidatin zum Thema Gaza als „schrecklich“ und „nicht auf Tuchfühlung mit den Wählern, vor allem mit denen in den wichtigen umkämpften Staaten, die Harris braucht, um sich motiviert zu fühlen, zur Wahl zu gehen.“

„Eine Umfrage nach der anderen zeigt uns, dass eine Mehrheit der Amerikaner und noch mehr wichtige demokratische Wählerschaften wollen, dass die USA aufhören, Waffen an Israel zu liefern, die es benutzt, um palästinensische Familien zu töten und zu vertreiben“, fügte Lieberman hinzu. „Keine Bomben an Israel zu schicken, ist politisch zweckmäßig und – ganz offensichtlich – moralisch richtig für jeden, der die täglichen Schlagzeilen über israelische Massaker mit US-Waffen liest.“

In einem Meinungsartikel für Common Dreams am Freitag warnte der nationale Direktor von RootsAction, Norman Solomon, dass „die Zeit für Kamala Harris abläuft, sich von der US-Politik zu distanzieren, die es Israel ermöglicht, mit Massenmord und Völkermord in Gaza fortzufahren.“

„Umfragen zeigen, dass eine Hinwendung zu moralischer Anständigkeit ihre Chancen verbessern würde, Donald Trump zu besiegen“, schrieb Solomon. „Aber während ihres CNN-Interviews am Donnerstagabend blieb Harris im Gleichschritt mit Präsident Bidens bedingungsloser Aufrüstung Israels.“

Diese Geschichte wurde aktualisiert, um eine Erklärung der Uncommitted National Movement aufzunehmen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …