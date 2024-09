https://strategic-culture.su/news/2024/09/28/is-an-iran-retaliation-now-inevitable-following-israels-bombing-of-beirut/



Ist eine Vergeltungsmaßnahme des Iran nach der Bombardierung Beiruts durch Israel nun unvermeidlich?

Von Martin Jay

28. September 2024

Die israelische Armee ist nicht so gut, wenn es um Nahkämpfe geht; Kinder zu töten und Frauen zu verprügeln, ist eher ihre Paradedisziplin.

Für die meisten Libanesen war es ein Schock, selbst für die schiitischen Gemeinden, die in den südlichen Vororten leben, in denen die Hisbollah-Führer wohnen. Die 2000-Pfund-Bunker-Buster-Bomben, natürlich aus US-amerikanischer Produktion, waren dazu bestimmt, Wohnblöcke zum Einsturz zu bringen, und der Angriff sollte den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah töten, aber auch den Libanesen die wahre Stärke Israels zeigen: die Luftwaffe.

In den letzten Wochen kursierten im Internet zahlreiche wilde Spekulationen darüber, ob Israel in den Libanon einmarschieren würde. In Wirklichkeit ist dies aus mehreren Gründen unwahrscheinlich. Vor allem aber weiß Netanjahu, dass Israel von allen Möglichkeiten, eine Armee einzusetzen, mit Infanterie auf dem Rückzug wäre, da die IDF bekanntermaßen nicht so gut ist, wenn es um Nahkämpfe geht; das Töten von Kindern und das Verprügeln von Frauen ist eher ihre Paradedisziplin. Ein Nahkampf gegen die Hisbollah wäre ein Blutbad für das eigene Volk, das die Bombenanschläge in Beirut wie eine Militärübung aussehen lassen würde. Ein weiterer Grund, warum Netanjahu nicht in den Libanon einmarschieren wird, ist, dass die dafür erforderlichen Ressourcen Israel weit über seine Kapazitäten hinaus belasten und das Land an zwei Fronten sehr verwundbar machen würden: erstens durch die Nahkämpfe, die die IDF mit Hisbollah-Kämpfern führen müsste; und zweitens weiß er, dass der Iran keine andere Wahl hätte, als massive ballistische Raketenangriffe auf Städte in Israel durchzuführen. Bisher haben der Iran und die Hisbollah ihre Spitzenraketen noch nicht eingesetzt, die mit den Raketen, die Israel auf die südlichen Vororte Beiruts abgefeuert hat, mithalten können.

Dies wirft die Frage auf, wo die Schmerzgrenze für den Iran liegt. Und wann wird die Hisbollah eine eigene Invasion in Nordisrael in Betracht ziehen? Was die zweite Frage betrifft, so hoffen die Hisbollah-Führer wahrscheinlich, dass Israel einmarschiert, da dies der Ort ist, an dem ihre Kämpfer in ihrem Element sein können. Aus diesem Grund möchte Nasrallah seine eigenen Ressourcen wahrscheinlich nicht zu sehr strapazieren. Wenn der Iran jetzt mit der Idee einer ernsthaften Vergeltung spielt, die sich auf Netanjahu und seine kurzlebige politische Euphorie auswirken würde, weiß er, dass er dem israelischen Regierungschef das geben würde, wovon er immer geträumt hat: einen Krieg mit dem Iran, bei dem die USA seiner Meinung nach keine andere Wahl haben werden, als sich anzuschließen.

Obwohl Joe Biden behauptet, er wisse nichts von dem jüngsten Bombenanschlag auf Israel in Beirut, ist die Wahrheit, dass die USA eine wichtige Rolle dabei spielten, mit einer Reihe von US-Flugzeugen am Himmel, die Unterstützung leisteten, ganz zu schweigen von einem Flugzeugträger in der Nähe. Wir können nicht länger so tun, als befänden sich die USA nicht im Krieg mit dem Iran, aber die Callcenter-Journalisten, die die „Verteidigungskorrespondenten“ unserer nationalen Zeitungen bilden, werden alles tun, um genau das zu tun.

Israel ist natürlich taub für die internationale Verachtung aus dem Globalen Süden, trotz eines Massenauszugs der meisten UN-Botschafter während Netanyahus jüngster Rede vor den Vereinten Nationen. Aber es stört sich auch nicht an den arabischen Ländern, die gezeigt haben, dass sie entsetzt sind über das Ausmaß der Verderbtheit, das Israel jeden Tag aufs Neue erreicht. Die saudi-arabischen Delegierten bei den Vereinten Nationen verließen die Versammlung ebenso wie die Delegierten Kuwaits und des Iran, was darauf hindeutet, dass die arabische Welt in Bezug auf ihre Unterstützung Israels und seiner regionalen Ambitionen gespalten ist. Der Libanon könnte sich durchaus als Bruchstelle für arabische Staaten erweisen, die das winzige Land nach der banalen Logik „Nur wir dürfen unseren eigenen Hund treten, nicht ihr“ schützen.

Und auch die schwache Loyalität, die Israel mit einer Handvoll arabischer Länder verbindet, die die Abraham-Abkommen unterzeichnet haben, ist bis zum Zerreißen gespannt. Erst kürzlich wurde ein israelischer Soldat, der in Marokko Urlaub machte, von einem Gericht in Rabat wegen Kriegsverbrechen verhaftet – ein Schritt, der nicht als wild oder zufällig angesehen werden kann, da in Marokko nichts ohne die Zustimmung des Königs geschieht. Länder wie Marokko, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und der Sudan kämpfen jeden Tag mit einem unmöglichen Dilemma, da ein Ausstieg aus dem von Trump ausgehandelten Abkommen fast unmöglich wäre, insbesondere für Marokko, das große Investitionen in längerfristige Projekte gebunden hat. Diese Länder haben sich durch ihr Bündnis mit Washington bereits die Hisbollah und in gewissem Maße auch den Iran zu Feinden gemacht und werden nun sehr genau beobachten, wie weit Israel mit dem iranischen Stellvertreter im Libanon gehen wird. Netanjahu glaubt, dass er sich in einer sehr guten Position befindet, da er sowohl eine ausbleibende Reaktion des Iran als auch eine Vergeltungsmaßnahme als Szenario ausnutzen kann. Im Moment ist die Luftüberlegenheit ein leichtes Spiel. Es sei denn, der Iran beschließt, dieser bestimmten Schlange den Kopf abzuschlagen.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, dem Nahen Osten und Europa für eine Vielzahl großer Medien gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet. In Europa für eine Vielzahl großer Medien gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

