„Er war wie ein Vater für uns“: Hisbollah-Anhänger trauern um Hassan Nasrallah

Von Mat Nashed

Veröffentlicht am 28. September 2024

Viele Anhänger Nasrallahs haben nach der Ermordung des Hisbollah-Führers durch Israel ihre Trauer und Fassungslosigkeit zum Ausdruck gebracht.

Eine libanesische Flagge ist von der zentralen Al-Amin-Moschee in Beirut aus zu sehen, wo Familien Zuflucht vor den israelischen Luftangriffen auf die südlichen Vororte Beiruts fanden [Philippe Pernot/Al Jazeera]

Beirut, Libanon – Am Freitagabend war Mariam* mit ihrer Tochter im Teenageralter und ihrer Mutter in ihrer Wohnung, als ihr Gebäude zu beben und zu wackeln begann. Bald darauf folgten qualvolle Schreie und das Summen israelischer Kampfflugzeuge.

Israel hatte gerade einen großen Luftangriff gestartet, bei dem der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah sowie eine unbekannte Anzahl von Zivilisten in Dahiyeh, einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut, getötet wurden.

Kurz nach dem Angriff forderte Israel Tausende Zivilisten auf, aus Dahiyeh zu „evakuieren“, da sie angeblich in der Nähe von Hisbollah-Operationszentren lebten.

Mariam packte schnell ein paar Taschen mit Kleidung und floh in die Innenstadt von Beirut, wo sie jetzt mit Hunderten anderen Vertriebenen aus ihrer Gemeinde auf den Stufen einer Moschee schläft.

Aber obwohl Israel ihr Leben auf den Kopf gestellt hat, sagte sie, dass nichts mit dem Schmerz vergleichbar ist, Nasrallah zu verlieren.

„Als ich die Nachricht zum ersten Mal hörte, dachte ich, es sei eine Lüge. Ich dachte: ‚Das kann nicht wahr sein’“, sagte sie zu Al Jazeera und kämpfte mit den Tränen. “Nasrallah war unser Bruder und wir fühlten uns immer sicher bei ihm. Jetzt wissen wir nicht, was unser Schicksal sein wird.“

Ein Zelt, das von Pfadfindern am Strand Ramlet el-Bayda in Beirut aufgestellt wurde, beherbergt Menschen, die durch israelische Luftangriffe auf die südlichen Vororte Beiruts vertrieben wurden [Philippe Pernot/Al Jazeera]

Ein Bruder, ein Vater

Nasrallah wurde zum Anführer der Hisbollah, nachdem Israel 1992 seinen Vorgänger Abbas al-Musawi ermordet hatte. Al-Musawi, seine Frau und sein fünfjähriger Sohn wurden bei einem Luftangriff auf ihr Haus getötet.

Nach seiner Machtübernahme begann Nasrallah rasch damit, die Hisbollah von einer Rebellenbewegung zu einer der mächtigsten bewaffneten Gruppen der Welt und zu einem beeindruckenden Bollwerk gegen israelische Aggressionen auszubauen.

Unter seiner Führung befreite die Hisbollah den Südlibanon von der 18-jährigen israelischen Besatzung, was ihm in der gesamten Region den Status eines Helden einbrachte.

Sein Charisma und seine Klugheit machten ihn zu einem der angesehensten – und gefürchtetsten – Anführer im Nahen Osten.

Er wurde dann zu einer polarisierenden Figur – im Libanon und in der Region – nachdem die Hisbollah in den syrischen Bürgerkrieg eingriff, um Präsident Bashar al-Assad vor einem pro-demokratischen Aufstand zu retten, der sich schnell in einen bewaffneten Konflikt verwandelte, nachdem al-Assads Streitkräfte ihre Waffen auf Demonstranten richteten, was zum Tod von Hunderttausenden führte.

Während des gesamten Krieges verübten die syrische Regierung und die Hisbollah laut Nachrichtenberichten und Menschenrechtsgruppen Gräueltaten.

Diese Berichte schadeten Nasrallahs Popularität in der gesamten Region, aber seine leidenschaftlichsten Anhänger standen ihm bei, aus Angst, dass niemand sonst in der Lage oder willens sein würde, den Libanon vor Israel zu schützen.

Viele libanesische schiitische Muslime trauern nun um einen Mann, den sie als „Bruder“ und sogar als „Vater“ ihres Volkes bezeichnen.

In der Innenstadt von Beirut beschrieben vertriebene Familien aus Dahiyeh Nasrallah als einen „Märtyrer“, der sein Leben gab, um sich gegen Israel zu behaupten.

„Ich möchte nur noch einmal seine Stimme hören. Er war wie ein Vater für uns. Er war nicht nur ein Politiker„, sagte Nivine, eine Hisbollah-Anhängerin und Bewohnerin von Dahiyeh, die durch die Angriffe entwurzelt wurde.

„Aber wir werden [Nasrallahs Weg] weitergehen. Wir werden weiter dafür kämpfen, Israel zu stürzen, was immer sein Wunsch war“, sagte sie gegenüber Al Jazeera.

Nivine, die vor den israelischen Luftangriffen auf die südlichen Vororte Beiruts geflohen ist, verteilt libanesisches Manakish an andere Vertriebene in der zentralen Al-Amin-Moschee in Beirut [Philippe Pernot/Al Jazeera]

Mangelnder Schutz?

Da Nasrallah nicht mehr da ist und die Hisbollah in den letzten Tagen zahlreiche hochrangige Kommandeure verloren hat, fürchten viele libanesische Schiiten, dass sie niemanden haben, der sie beschützt.

„Sehen Sie nicht all die Verbrechen Israels? Sie bombardieren und zerstören alles, töten Frauen und Kinder. Und kein arabisches oder westliches Land greift ein, um dem ein Ende zu bereiten“, sagte Nivine.

Aber Nivine glaubt, wie auch andere Bewohner von Dahiyeh, dass die Hisbollah die jüngsten Schläge Israels letztendlich überleben wird.

Hassan, 25, sprach sachlich über Nasrallah und den „Widerstand“ – ein Begriff, der sich allgemein auf die Hisbollah und andere mit dem Iran verbündete bewaffnete Gruppen bezieht, die sich Israel und der Rolle der USA in der Region widersetzen.

„Wir werden weitermachen und die Bewegung wird weitergehen. Menschen werden den Märtyrertod sterben, aber [der Widerstand] wird weitergehen“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

Anzeige

Hassan fügte hinzu, dass er besonders über den Tod von Nasrallah bestürzt sei, weil er ein so großes Symbol des Widerstands war. Seiner Ansicht nach war Nasrallah der einzige Weltführer, der den Palästinensern im Gazastreifen half, indem er vom Südlibanon aus eine „Unterstützungsfront“ gegen Israel eröffnete.

Die Hisbollah hat erklärt, dass ihr Ziel darin besteht, den Druck auf die Hamas zu verringern, die nach einem Angriff auf Südisrael am 7. Oktober, bei dem 1.139 Menschen getötet wurden, um ihr Überleben kämpft.

Israel reagierte mit einem Angriff auf Gaza und tötete seit Oktober mehr als 40.000 Menschen.

Nasrallahs Entscheidung, die Hamas zu unterstützen, kostete ihn das Leben.

„Er hat sich für Gaza eingesetzt“, sagte Hassan resigniert auf den Stufen einer Moschee. “Ich weiß, dass er gestorben ist. Aber er ist jetzt an einem besseren Ort als dem, an dem wir alle leben.“

Kinder spielen auf dem Gepäck ihrer Familie in der zentralen Al-Amin-Moschee in Beirut, wo sie Zuflucht vor den israelischen Luftangriffen auf die südlichen Vororte von Beirut gefunden haben [Philippe Pernot/Al Jazeera]

Unsichere Zukunft

Mohamad, ein syrischer Staatsbürger, der seit 2009 im Libanon lebt, sagte, dass er aus dem Südlibanon nach Dahiyeh geflohen sei, nachdem Israel und die Hisbollah am 8. Oktober 2023 das Feuer eröffneten.

Anzeige

Er sagte, dass das geschäftige Viertel ihn, seine Tochter und seine Frau kurz nach ihrer Ankunft in der Gemeinschaft willkommen geheißen habe.

Auch er trauert um Nasrallah.

„Ich stand unter Schock, als ich die Nachricht hörte. Wir werden ihn als denjenigen in Erinnerung behalten, der sich den Zionisten entgegenstellte und mit Israel in den Krieg zog“, sagte er zu Al Jazeera.

„Aber jetzt, wo er nicht mehr da ist, herrschen Angst und Unsicherheit. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wird es jetzt in ganz Beirut weitere Bombenanschläge geben? Wird sich die Situation verschlimmern? Oder wird es aufhören? Niemand weiß es.“

Mariam, die mit ihrer Mutter und ihrer Tochter geflohen ist, äußerte die gleiche Ambivalenz in Bezug auf ihr Leben und das Schicksal des Libanon. Alles, was ihr lieb und teuer war, sei durch die unerbittlichen Bombenangriffe Israels auf Dahiyeh in den letzten 24 Stunden zerstört worden, sagte sie.

Sie trauert um den Verlust eines Stadtviertels, das ein Leben lang Erinnerungen birgt – gute und schlechte. Sie trauert auch um den Verlust mehrerer Freunde, von denen viele bei israelischen Angriffen getötet wurden und andere vermisst werden. Aber wie viele Menschen aus ihrer Gemeinde sagte sie, dass Nasrallahs Tod die schwerste Nachricht ist, die sie verkraften muss.

„Wir fühlten uns sicher, als er noch bei uns war“, sagte sie mit Tränen in den Augen. “Jetzt wissen wir nicht, ob wir jemals wieder sicher sein werden.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

