24 hours of horror; how the IOF tortured 14-year-old Palestinian: DCI Defense for Children International documented the case of 14-year-old Majd Radwan from the town of Azzun who was tortured and ill-treated by the IOF while they detained him on April 29.

24 Stunden des Grauens: Wie die IOF einen 14-jährigen Palästinenser folterte: DCI

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Defense for Children International Verteidigung für Kinder International

16. Mai 2024

Defense for Children International hat den Fall des 14-jährigen Majd Radwan aus der Stadt Azzun dokumentiert, der von der israelischen Armee gefoltert und misshandelt wurde, als sie ihn am 29. April festhielt.

Defense for Children International bestätigte, dass die israelischen Besatzungstruppen (IOF) palästinensische Kinder weiterhin misshandeln und foltern, nachdem sie sie auf systematische und weit verbreitete Weise festgenommen haben.

Die Bewegung erklärte, dass die israelischen Streitkräfte zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2023 838 palästinensische Kinder gefoltert haben, die sie inhaftiert hatten.

In diesem Zusammenhang dokumentierte die Bewegung den Fall des 14-jährigen Majd Radwan aus der Stadt Azzun im Gouvernement Qalqilya im Westjordanland, der von der israelischen Armee gefoltert und misshandelt wurde, als sie ihn am 29. April festhielt.

Majd’s Zeugenaussage

In seiner Aussage gegenüber Defense for Children International sagte Majd, dass die IOF ihn am Nachmittag des 29. April festnahm, als er mit einer Gruppe von Freunden in Azzun war.

Er erzählte, dass zwei IOF-Fahrzeuge die Gruppe von Kindern über eine kurze Strecke verfolgten und dass seine Freunde entkommen konnten, er jedoch aus Angst, überfahren zu werden, gezwungen war, anzuhalten.

In dem Moment, in dem er anhielt, stiegen 10 IOF-Soldaten aus den Fahrzeugen und richteten ihre Waffen auf ihn, dann näherte sich einer von ihnen ihm und trat ihm ins Gesicht, woraufhin er zu Boden fiel.

Die IOF-Soldaten schlugen Majd etwa 30 Minuten lang ununterbrochen mit dem Gewehrrücken, den Händen und den Füßen, während Majd vor Angst und Schmerz schrie und weinte.

Danach fesselten die IOF-Soldaten Majd mit einem einzigen Plastik-Reißverschlussband die Hände auf dem Rücken und verbanden ihm die Augen. Dann stießen sie ihn in eines der Militärfahrzeuge und zwangen ihn, sich auf den Boden zu setzen.

Im Inneren des Fahrzeugs begannen zwei IOF-Soldaten, Majd erneut anzugreifen und ihn am ganzen Körper schwer zu verprügeln. Einer von ihnen steckte den vorderen Teil seines Militärstiefels in den Mund des Kindes, während er gleichzeitig mit seinem anderen Fuß auf seine Brust trat.

Zu dem, was die IOF ihm im Fahrzeug angetan hat, sagte Majd, er habe vor lauter Schmerz und Angst geschrien und geweint.

„Ich hatte das Gefühl, zu ersticken“, sagte er und fügte hinzu, dass sie ihn etwa 10 Minuten lang weiter angriffen.

Ich will dich durch Ersticken töten

Die IOF-Soldaten brachten Majd dann zum militärischen Kontrollpunkt am Nordeingang von Azzun, wo einer der Soldaten ihn aus dem Fahrzeug zog und ihn zwang, sich hinzustellen, ohne dass er seinen Körper bewegen konnte. Dann schlug er ihm mit dem Rücken seines Gewehrs auf die Brust, den Kopf und die Seiten und beschimpfte ihn auf das Erniedrigendste, wie Majd bestätigte.

Das 14-jährige Kind sagte, dass es die IOF-Truppe anflehte, mit den Schlägen aufzuhören, aber es war vergeblich. Er fügte hinzu, dass der Soldat dann seine Hände auf seinen Hals legte und ihn mit aller Gewalt schockte, indem er ihm auf Arabisch sagte: „Ich will dich durch Ersticken töten.“

Majd sagte, dass er sich daraufhin sehr schwindelig fühlte und schließlich das Bewusstsein verlor.

Als er gegen 17.00 Uhr an diesem Tag wieder zu sich kam, sah er sich an der Tür eines Zimmers liegen, immer noch mit Handschellen und Augenbinde, fügte Majd hinzu.

Psychologische, verbale und physische Folter

Als er beschrieb, was nach dem Aufwachen mit ihm geschah, sagte Majd, er habe neben sich einen Hund bellen und eine Katze miauen gehört, woraufhin er aus Angst zu schreien begann. In diesem Moment sagte einer der IOF-Soldaten zu ihm auf Arabisch, er wolle sich von dem Hund „fressen lassen“.

Majd weinte und flehte den IOF-Trupp übermäßig an, aber dieser verspottete ihn, während sich der Hund und die Katze dem 14-jährigen Kind näherten.

Majd sagte, er habe gespürt, wie der Körper des Hundes ihn berührte, während er ein beängstigendes Geräusch von sich gab.

Der IOF-Trupp kontrollierte den Hund, und immer wenn er Majd zu nahe kam, zog er ihn ein wenig weg, während die Katze ihm mehrere Wunden im Gesicht und an verschiedenen Körperteilen zufügte.

Der 14-jährige Junge bestätigte in seiner Zeugenaussage, dass dies etwa 9 Stunden lang bis etwa 2:00 Uhr am nächsten Tag andauerte.

Nachdem der IOF-Soldat den Hund und die Katze weggebracht hatte, kam er zurück und trat Majd gegen die Brust und den Kopf und schlug seinen Kopf mehrmals gegen die Wand.

Majd sagte, er sei zusammengebrochen und habe nicht mehr schreien oder weinen können. Er hatte Durst und informierte den IOF-Trupp, aber dieser ignorierte ihn und befahl ihm zu schweigen.

Später zerrten ihn die IOF-Soldaten erneut in das Fahrzeug, wo er wiederholt angegriffen wurde.

Einer der Soldaten sagte ihm auf Arabisch, dass er ihm Hände und Beine brechen wolle, bevor er ihn an beiden Stellen hart schlug.

Laut Zeugenaussage brachten die IOF-Soldaten Majd dann zu einer Polizeistation in der israelischen Siedlung Emmanuel, die auf dem Gebiet der Gouvernements Salfit und Qalqilya errichtet wurde. Dort stellten die IOF-Truppen ihn auf einen Platz und befahlen ihm, stehen zu bleiben.

Gegen 3:30 Uhr desselben Tages wurde er zu einem etwa zweistündigen Verhör mitgenommen, bei dem der Ermittler ihn schlug und anschrie.

Nach dem Ende des Verhörs legten die IOF-Truppen Majd erneut Handschellen an, verbanden ihm die Augen und setzten ihn in ein Militärfahrzeug, in dem sie sagten, sie würden ihn in die Siedlung Ariel bringen, die auf dem Gebiet des Gouvernements Salfit errichtet wurde.

In der israelischen Siedlung Ariel setzten die Soldaten Majd auf einen Platz, wobei einer von ihnen ihn mit Wasser bespritzte, bis seine Kleidung nass wurde. Dann habe er ihn angespuckt, sagte der 14-Jährige.

Gegen 7.30 Uhr nahmen ihm die IOF-Soldaten die Augenbinde ab und einer von ihnen sagte ihm, dass er in das Megiddo-Gefängnis verlegt würde.

Laut seiner Aussage gegenüber Defense for Children International sagte Majd, dass er auf dem Weg dorthin von den Soldaten geschlagen, versichert und beleidigt wurde, die ihn gleichzeitig mit ihren Handys filmten, während er weinte.

Nach seiner Ankunft im Megiddo-Gefängnis sperrten die IOF-Truppen Majd etwa eine Stunde lang in einen Hof und brachten ihn dann in das Ofer-Gefängnis auf dem Gebiet von Beitunia, westlich von Ramallah.

Dort teilten sie ihm mit, dass es keinen Platz für ihn gebe und brachten ihn zurück nach Ariel, wo sie ihn bei heißem Wetter erneut in einen Hof sperrten, nachdem sie ihm erneut für etwa zwei Stunden die Augen verbunden hatten.

Majd sagte, er fühle sich schwindlig und sei erschöpft, weil er während seiner Haft weder Essen noch Wasser bekomme und nicht einmal die Toilette benutzen dürfe.

Nachdem zwei Stunden vergangen waren, wurde Majd erneut in ein Fahrzeug gezerrt. Das Fahrzeug bewegte sich 10 Minuten lang, hielt dann an und einer der IOF-Soldaten entfernte die Plastikreißverschlüsse an seinen Händen und die Augenbinde von Majd und stieß ihn dann aus dem Fahrzeug.

Majd schaute sich um und stellte fest, dass er sich an der Kreuzung des Dorfes Haris in der Nähe der Siedlung Ariel befand.

Er sagte, er könne sich weder bewegen noch aufstehen und blieb auf dem Boden liegen, bis ein palästinensisches Fahrzeug neben ihm anhielt und sein Fahrer ihn nach Azzun zurückbrachte, nachdem er ihm erzählt hatte, was mit ihm geschehen war.

Majd fügte hinzu, dass er in das Regierungskrankenhaus von Azzun gebracht wurde, wo er erste Hilfe und Behandlung erhielt, bevor er in sein Haus zurückkehrte.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …