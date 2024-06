245 Days of Genocide – Israeli Airstrikes, Artillery Kill More Civilians in Gaza In the last few hours, a series of Israeli airstrikes and artillery attacks have targeted various areas of the Gaza Strip.

Israel verübt weiterhin Massaker in Gaza. (Foto: via QNN)

245 Tage Völkermord – Israelische Luftangriffe und Artillerie töten weitere Zivilisten in Gaza

7. Juni 2024



Palestine Chronicle

In den letzten Stunden haben israelische Luftangriffe und Artillerieangriffe verschiedene Gebiete des Gazastreifens getroffen, wobei mehrere Zivilisten getötet und andere verletzt wurden.

Medizinische Quellen des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir al-Balah berichteten am Freitag, dass heute Morgen zwei Bürger bei einem israelischen Luftangriff auf das Gebiet Abu Houli in der Stadt getötet wurden.

Unabhängig davon wurden ein Palästinenser getötet und weitere verletzt, als die israelischen Besatzungstruppen Gebiete westlich von Rafah im südlichen Gazastreifen mit Granaten und Kugeln beschossen.

Im Al-Awda-Krankenhaus im Flüchtlingslager Nusseirat bestätigte medizinisches Personal, dass zwei Palästinenser getötet und weitere verletzt wurden, nachdem ein israelischer Angriff auf ein ziviles Fahrzeug in dem Lager erfolgte.

Bei einem weiteren Vorfall wurden bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Al-Zawaida im Zentrum des Gazastreifens ein Zivilist getötet und weitere verletzt; die Verletzten wurden in das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus gebracht.

In der Nacht wurden sechs Mitglieder der Familie Al-Maghari bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus im Flüchtlingslager Maghazi im Zentrum des Gazastreifens getötet.

Artilleriebeschuss traf auch Gebiete westlich der Al-Za’fran-Moschee und in der Nähe des Jugendstadions in Maghazi sowie Häuser östlich des Flüchtlingslagers Bureij und der Stadt Deir al-Balah sowie nördlich des Flüchtlingslagers Nuseirat. Die Angriffe entfachten ein Feuer in der Nähe des Abu-Roos-Kreisverkehrs in Bureij.

Weitere Opfer wurden aus dem Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus gemeldet, nachdem ein Haus der Familie Issa in der Nähe des Bisan Medical Center in Bureij bombardiert worden war. Schwerer Artilleriebeschuss der israelischen Streitkräfte traf auch Gebiete östlich des Lagers, zeitgleich mit intensiven Luftangriffen auf das nahe gelegene Lager Nuseirat.

Außerdem wurden bei einem israelischen Luftangriff auf das Haus der Familie Ashram in der Nähe der Al-Salam-Moschee im Stadtteil Sabra in Gaza-Stadt zwei Zivilisten getötet und weitere verletzt, wie das arabische Krankenhaus Al-Ahli mitteilte.

Die israelische Artillerie beschoss Häuser in verschiedenen Vierteln von Gaza-Stadt, darunter Tel al-Hawa, Sheikh Ajlin, Al-Zaytoun und Sabra, begleitet von Schüssen aus Militärfahrzeugen, die südlich der Stadt stationiert sind.

Die israelischen Seestreitkräfte feuerten außerdem mehrere Granaten auf Häuser in der Nähe des Fischerhafens und der Küste von Scheich Ajlin, westlich von Gaza-Stadt.

Im südlichen Gazastreifen wurden die östlichen Gebiete von Al-Qarara, nördlich von Khan Yunis, mit Artilleriegranaten beschossen, während Luftangriffe das Gebiet Ariba nördlich von Rafah und das Viertel Al-Sultan westlich der Stadt trafen.

Völkermord in Gaza

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 36.654 Palästinenser getötet und 83.309 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 7.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrzahl der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, der viele Palästinenser, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – dies ist der größte Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden. Übersetzt mit deepl.com

(WAFA, PC)

