Krieg gegen Gaza: Warum die Hamas Israels Waffenstillstandsvorschlag nicht akzeptieren kann Von David Hearst

War on Gaza: Why Hamas cannot accept Israel’s ceasefire proposal Contrary to Biden’s portrayal of the deal, it does not guarantee an end to the war, nor a full withdrawal of Israeli forces

Panzer der israelischen Armee sind am 5. Juni 2024 in der Nähe des Gazastreifens im Einsatz (Jack Guez/AFP)

Von David Hearst



6. Juni 2024



Wenn jemand das tägliche Gemetzel in Gaza zu verantworten hat, das von einer wütenden und gedemütigten israelischen Armee verübt wird, deren Reihen mit religiösen Siedlern gefüllt sind, dann ist es US-Präsident Joe Biden.

Schon in den ersten Tagen nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober stellte Biden diesen grausamen Akt der kollektiven Bestrafung von 2,3 Millionen Palästinensern als gerechten Krieg dar.

Er war es, der anführte, dass Israel das Recht habe, sich zu verteidigen. Er war es, der die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand im UN-Sicherheitsrat sabotierte. Er war es, der Israels Bestände an intelligenten Bomben und Raketen wieder auffüllte.

Und unter seiner Ägide haben die USA den beiden höchsten internationalen Gerichtshöfen den Rücken gekehrt.

Letzte Woche sagte Biden dem Time Magazine: „Der [Internationale Strafgerichtshof] ist etwas, das wir nicht anerkennen“. Man muss zweimal blinzeln, bevor man das liest. Es ist wirklich Biden, der da spricht, und nicht der ehemalige Präsident Donald Trump.

Die Zahl der bekannten Todesopfer nähert sich 40.000, und unter den Trümmern könnten sich noch Tausende von Leichen befinden. Mehr als die Hälfte aller Gebäude im Gazastreifen wurden zerstört oder beschädigt, ebenso wie Krankenhäuser, Universitäten, Schulen, Unterkünfte, Abwassersysteme und landwirtschaftliche Flächen. Israel hat nun in acht Monaten mehr Bomben auf Gaza abgeworfen als in den sechs Jahren des Zweiten Weltkriegs auf London, Dresden und Hamburg.

Palästinensische Quellen, die der Hamas nahe stehen, sagten mir in Doha, dass die erste, zweite und ein großer Teil der dritten Reihe der zivilen Verwalter des Gazastreifens getötet wurden. Gaza könnte Jahrzehnte brauchen, um sich von diesem Angriff zu erholen.

Fews Net, das in den USA ansässige Netzwerk für das Frühwarnsystem für Hungersnöte, erklärte, es sei „möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich“, dass die Hungersnot im nördlichen Gazastreifen im April begonnen habe. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind bis Mitte Juli mehr als eine Million Menschen vom Tod und vom Hungertod bedroht“.

Rote Linie“ in Rafah

Nicht umsonst erwägt eine Koalition von Demokraten – arabischen, muslimischen und studentischen Wählern – in den Swing States, die nächsten vier Jahre unter Trump auszusitzen, um das ultimative Ziel zu erreichen, nämlich sicherzustellen, dass Biden der letzte zionistische Präsident ihrer Partei ist.

Biden hat zweimal versucht, die Kampagne des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu zu bremsen, dem der US-Präsident selbst unterstellt hat, dass er diesen Krieg aus persönlichem politischen Interesse führt.

Die erste war seine Drohung, die Lieferung schwerer Bomben zu stoppen, falls Netanjahu seine Operation in Rafah fortsetzt. Netanjahu führte die Operation zur Einnahme des Grenzübergangs Rafah und zur Wiederbesetzung des Philadelphi-Korridors dennoch durch. Seine Armee befindet sich im östlichen Teil von Rafah und bombardiert ständig den westlichen Teil.

Anfang Mai erklärte Biden, dass eine „größere Invasion“ in Rafah eine rote Linie darstellen würde. Was ist aus dieser Drohung geworden, nachdem eine Million Palästinenser aus Rafah geflohen sind?

Auf die Frage, wie viele verkohlte Leichen von israelischen Luftangriffen Biden sehen muss, bevor er seine Drohung wahr macht, wich der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, aus.

Biden scheint Netanjahu in Zugzwang zu bringen, indem er ein Angebot, das er unter Verschluss halten wollte, ausdrücklich und öffentlich macht, während in Wirklichkeit etwas ganz anderes geschieht

„Wie kann das nicht gegen die rote Linie verstoßen, die der Präsident festgelegt hat?“, fragte Ed O’Keefe, politischer Korrespondent von CBS. „Wie ich schon sagte, wir wollen keine größere Bodenoperation“, plapperte Kirby.

Aber das ist es ja gerade. Sie sehen eine, Herr Kirby.

Netanjahu hat Bidens Drohung eindeutig als das erkannt, was sie war – ein Getöse – und hat entsprechend gehandelt.

Biden gab am vergangenen Freitag eine zweite Vorstellung seines Parteiprogramms gegenüber Israel. Aus heiterem Himmel und zum offensichtlichen Unbehagen des israelischen Kriegskabinetts verkündete der US-Präsident öffentlich, dass er Washingtons Gewicht hinter einen „vollständigen und uneingeschränkten Waffenstillstand“ werfe und dies als ein israelisches Angebot an die Hamas darstelle.

Einige Wochen zuvor hatte die Hamas unter den Augen des CIA-Direktors Bill Burns und mit dessen voller Zustimmung ein Waffenstillstandsdokument unterzeichnet, in dem genau dies festgehalten war. Doch das israelische Kabinett wandte sich davon ab, und die USA folgten kleinlaut und nannten die unterzeichnete Vereinbarung ein „Gegenangebot“ der Hamas.

Die Wahrheit kommt ans Licht

Wenn es sich bei den Äußerungen Bidens vor einer Woche tatsächlich um seine Unterstützung für einen identischen Vorschlag gehandelt hätte, wäre dies ein Fortschritt gewesen.

Hier ist, was Biden vor einer Woche sagte: „Ich weiß, dass es in Israel einige gibt, die mit diesem Plan nicht einverstanden sind und fordern, dass der Krieg auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird. Einige von ihnen sind sogar in der Regierungskoalition. Und sie haben es deutlich gemacht: Sie wollen den Gazastreifen besetzen, sie wollen jahrelang weiterkämpfen, und die Geiseln haben für sie keine Priorität. Ich habe die israelische Führung aufgefordert, trotz des Drucks, der auf sie ausgeübt wird, hinter diesem Abkommen zu stehen.

„Und dem israelischen Volk möchte ich Folgendes sagen: Ich bitte Sie, einen Schritt zurückzutreten und darüber nachzudenken, was passieren wird, wenn dieser Moment verloren geht. Wir dürfen diesen Moment nicht verlieren. Ein unbefristeter Krieg auf der Suche nach einem unbekannten Begriff des ‚totalen Sieges‘ … wird Israel im Gazastreifen nur aufhalten, die wirtschaftlichen, militärischen und menschlichen Ressourcen aufzehren und Israels Isolation in der Welt noch verstärken.“

Diese Worte hätten schon vor acht Monaten mit der gleichen Kraft gesagt werden können, aber jetzt wurden sie endlich gesagt.

Bidens Rede stürzte das Kriegskabinett für 48 Stunden in Verwirrung. Netanjahu gab zwei scheinbar widersprüchliche Erklärungen ab.

Und dann kam die Wahrheit ans Licht: Bidens Beschreibung des dreistufigen Waffenstillstandsabkommens stimmte an mehreren entscheidenden Stellen nicht mit dem Dokument überein, das das Kabinett abgesegnet hatte.

Am wichtigsten ist, dass die hier veröffentlichte Vereinbarung keine „vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe“ vorsieht.

Biden sagte in seiner Rede, dass nach dem Ende der ersten Phase der Geisel- und Gefangenenbefreiung die Waffenruhe anhalten würde, während die Verhandlungen über die zweite Phase fortgesetzt würden.

Der Text sagt jedoch etwas ganz anderes. Der Schlüsselabschnitt, Absatz 14, ist es wert, vollständig zitiert zu werden: „Alle Verfahren in dieser [ersten] Phase, einschließlich der vorübergehenden Einstellung der militärischen Operationen beider Seiten, der Hilfs- und Schutzmaßnahmen, des Rückzugs der Truppen usw., werden in der zweiten Phase fortgesetzt, solange die Verhandlungen über die Bedingungen für die Umsetzung der zweiten Phase dieses Abkommens andauern. Die Garantiegeber dieses Abkommens werden alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass diese indirekten Verhandlungen fortgesetzt werden, bis beide Seiten in der Lage sind, eine Einigung über die Bedingungen für die Umsetzung der Stufe 2 dieses Abkommens zu erzielen.“

„Alle Anstrengungen unternehmen?“ Nichts davon verpflichtet Israel, die zweite Stufe fortzusetzen, wenn die Verhandlungen scheitern. Und wenn sie scheitern, geht Israel zurück in den Krieg.

Eine weiße Fahne schwenken

Der zweite große Unterschied besteht darin, dass der Zeitplan für die Rückkehr der Palästinenser in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen verschoben wurde. Das bedeutet theoretisch, dass der Krieg wieder aufgenommen werden könnte, wenn es keine Einigung über die zweite Phase gibt, ohne dass die Bevölkerung Zeit hat umzuziehen.

Der Text stellt auch insofern eine Abweichung von früheren Vereinbarungen dar, als die Hamas, die im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern als terroristische Vereinigung eingestuft wird, ihr Mitspracherecht bei der Frage, welche Gefangenen Israel im Gegenzug für die Rückkehr der Geiseln freilassen würde, weitgehend verloren hat. Israel fordert nun ein Veto gegen eine Gruppe von 100 Gefangenen, die die Führung der wichtigsten palästinensischen Widerstandsgruppen umfasst.

Dies zielt auf Personen wie den populären Fatah-Führer und potenziellen Präsidentschaftskandidaten Marwan Barghouti ab, der mehrere lebenslange Haftstrafen verbüßt.

Wieder einmal scheint Biden Netanjahu in Zugzwang zu bringen, indem er ein Angebot macht, das dieser ausdrücklich und öffentlich unter Verschluss halten wollte, während in Wirklichkeit etwas ganz anderes passiert. US-Präsident Joe Biden kündigt am 31. Mai 2024 im Weißen Haus einen Waffenstillstandsvorschlag Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

Wieder einmal dient Biden Israels Profitinteressen. Während der gesamten Verhandlungen hat er Israels Ziele zementiert. Genauso wie er eine große Bodenoffensive gegen Rafah zugelassen hat, unterstützt Biden das Recht Israels, den Krieg nach einer anfänglichen Freilassung von Geiseln und Gefangenen fortzusetzen.

In diesem Punkt hat Netanjahu Recht: Der Text stützt Bidens Behauptung nicht, dass der Waffenstillstand „voll und ganz“ sein würde.

Für die Hamas-Führer würde die Unterzeichnung eines solchen Dokuments bedeuten, dass sie die Hände in die Luft strecken, aus ihren Tunneln kommen und eine große weiße Fahne schwenken. Und wir alle wissen, was mit Menschen geschieht, die weiße Fahnen schwenken.

Das Abkommen würde weder ein Ende des Krieges noch einen Abzug der israelischen Streitkräfte oder die Rückkehr von mehr als einer Million vertriebener Palästinenser in ihre Häuser garantieren. Acht Monate Krieg wären umsonst gewesen.

Schwächung von Biden

Wie ich vor kurzem berichtet habe, ist die Hamas nicht in der Lage, dies zu tun. Zu Recht oder zu Unrecht ist sie der Meinung, dass sie den Kampf des Willens in Gaza gewinnt. Sie glaubt, dass die israelische Armee in den Seilen hängt.

Die Hamas räumt die Zerstörung und Verwüstung ein, die sie an der Oberfläche angerichtet hat, aber sie ist zuversichtlich, dass sie noch monatelang im Untergrund funktionieren kann.

Nach der Unterzeichnung eines Dokuments, das von ägyptischen und katarischen Unterhändlern als Vereinbarung präsentiert wurde, ist die Hamas nicht in der Stimmung, von diesem Text abzuweichen. Sie hat auf Bidens Rede „positiv reagiert“, aber ich habe aus palästinensischen Quellen erfahren, dass sie den Wortlaut des israelischen Angebots als nicht stichhaltig betrachtet.

Einer sagte: „Die Hamas fordert Biden jetzt auf, das, was er in seiner Ansprache gesagt hat, in den Text des Angebots aufzunehmen. Sie wollen es schriftlich haben. Sie wollen eine Garantie, dass der Krieg zu Ende ist, sobald der Geisel- und Gefangenenaustausch beginnt.“

Zwischen Bidens Beschreibung des Waffenstillstandsabkommens und dem Waffenstillstandsabkommen selbst klaffen offensichtlich große Lücken. Es handelt sich um zwei verschiedene Dinge.

Es ist nun ebenso klar, dass Biden, je näher die Präsidentschaftswahlen rücken, immer schwächer wird.

Weit davon entfernt, die Rafah-Operation zu beenden, bereitet sich die israelische Armee darauf vor, eine zweite Front im Libanon zu eröffnen. Dies ist eine weitere von Bidens „roten Linien“, die Netanjahu sich zunehmend ermutigt fühlt, in Frage zu stellen.

Netanjahu spielt auf Zeit. Er manövriert Biden aus und hofft, dass er den Krieg nur so lange am Laufen halten muss, bis Trump kommt, um ihn zu retten. Je länger sich dieses Spiel hinzieht, desto schwächer wird Biden.

Große Fehlkalkulation

Diese Schwäche wird allen Amerikanern vor Augen geführt werden, wenn Netanjahu vor beiden Häusern des Kongresses spricht und sich als Held der jüdisch-christlichen Welt präsentiert. Diese Rede wird nicht rhetorisch sein.

Es wird ein Ereignis sein, das einen langen, dunklen Schatten auf die USA als Weltmacht werfen wird. Es wird für eine lange Zeit in Schande bleiben.

Die extremste Regierung in der Geschichte Israels, eine Regierung, die wegen Völkermordes und Kriegsverbrechen auf der Anklagebank sitzt, wird ihren schraubstockartigen Griff um die politische Elite der USA bekräftigen.

Im Grunde genommen macht Israel jedoch eine gewaltige Fehlkalkulation, die es schon immer gemacht hat.

Die Vorstellung, dass sich der Palästinakonflikt ohne eine ehrenhafte Lösung und eine gerechte Rückkehr der Flüchtlinge in ihr Land sowie ohne volle politische Rechte in Luft auflösen wird, ist eine zionistische Traumwelt.

Die Zionisten haben es immer vorgezogen, sich mit den arabischen Führern anzulegen, anstatt sich mit dem eigentlichen Problem zu befassen: dem palästinensischen Volk selbst. Der Konflikt besteht jedoch weder mit der Hamas noch mit der Fatah und der Palästinensischen Befreiungsorganisation. Es ist ein Konflikt mit dem palästinensischen Volk selbst.

Nach jeder Schlacht scheint Israel zu glauben, die Palästinenser würden sich ergeben – und doch schafft jeder Krieg eine entschlossenere Führung. Jede Familie, deren Mitglieder von den israelischen Streitkräften getötet wurden, ist ein exponentieller Pool von Brüdern, Söhnen und Enkeln, die überleben und deren einzige Lebensaufgabe darin besteht, Rache zu üben.

Palästina ist nicht Andalusien im 14. Jahrhundert, am Rande der muslimischen Welt. Es liegt im Zentrum der arabischen und muslimischen Welt. Die Vorstellung, dass sich der Palästina-Konflikt ohne eine ehrenhafte Lösung und eine gerechte Rückkehr der Flüchtlinge in ihr Land sowie ohne volle politische Rechte in Luft auflösen wird, ist eine zionistische Traumwelt.

Die größte Illusion in der Theorie, dass eine Nation in einem ständigen Kriegszustand funktionieren kann, stammt nicht von Biden. Es ist Israels Wahn, und dieser Wahn hat das Ende von mehr als einem Siedlerkolonialprojekt bedeutet. Sie reicht sicherlich aus, um in nicht allzu ferner Zukunft das Ende des Apartheidstaates heraufzubeschwören.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

