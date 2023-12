40+ White House Interns Decry Israel’s ‚Genocidal‘ Assault on Gaza The interns sent a letter demanding that President Joe Biden support a permanent cease-fire.

US-Präsident Joe Biden schaut während einer Sitzung im Oval Office des Weißen Hauses in Washington, D.C. am 30. November 2023 zu.

(Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

Die Praktikanten forderten in einem Brief Präsident Joe Biden auf, einen dauerhaften Waffenstillstand zu unterstützen.

40+ Praktikanten des Weißen Hauses verurteilen Israels „völkermörderischen“ Angriff auf Gaza

Von Jake Johnson

06. Dezember 2023

Dutzende von Praktikanten des Weißen Hauses schickten am späten Dienstag einen Brief, in dem sie Präsident Joe Biden aufforderten, einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern und damit den Forderungen einer wachsenden Zahl von Gesetzgebern, Kongressmitarbeitern, Verwaltungsbeamten und gewöhnlichen Amerikanern zu folgen.

„Wir hören auf die Stimmen des amerikanischen Volkes und fordern die Regierung auf, einen dauerhaften Waffenstillstand zu fordern“, heißt es in dem Brief, der von „40+ White House & [Executive Office of the President] Interns for Palestine“ unterzeichnet ist.

„Wir sind nicht die Entscheidungsträger von heute, aber wir streben danach, die Führer von morgen zu sein, und wir werden nie vergessen, wie die Bitten des amerikanischen Volkes gehört und bisher ignoriert wurden“, heißt es in dem Brief weiter, über den NBC News zuerst berichtet hatte.

Der Brief der Praktikanten wurde wenige Stunden nach einer Umfrage von Data for Progress veröffentlicht, aus der hervorging, dass 61 % der amerikanischen Wähler – darunter 76 % der Demokraten – von der Regierung Biden einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen fordern, der sich in einer verheerenden humanitären Krise befindet, da Israel seine Bombardierung des Gebiets fortsetzt und seine Bodenoffensive auf den Süden ausweitet, nachdem es einen Großteil des Nordens dezimiert hat.

„Die Bombardierung des Gazastreifens gehört zu den schlimmsten Angriffen auf die Zivilbevölkerung in unserer Zeit.

Während die Regierung Biden die vorübergehende Pause, die letzte Woche endete, unterstützte, behauptete sie, dass ein dauerhafter Waffenstillstand ein Geschenk an die Hamas wäre, die Anfang Oktober einen tödlichen Angriff auf den Süden Israels verübte.

Regierungsvertreter haben Israel in den letzten Tagen gedrängt, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass das israelische Militär seine wahllose Vorgehensweise geändert hat. Am frühen Dienstag traf ein israelischer Luftangriff Berichten zufolge eine Schule, in der Vertriebene aus dem Gazastreifen untergebracht waren, und tötete mindestens 20 Menschen, als israelische Streitkräfte in Khan Younis im südlichen Gazastreifen einmarschierten.

„Die Zerstörung des Gazastreifens gehört zu den schlimmsten Angriffen auf die Zivilbevölkerung in unserer Zeit“, sagte Jan Egeland, Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats, am Dienstag. „Jeden Tag sehen wir mehr tote Kinder und ein neues Ausmaß an Leid für die unschuldigen Menschen, die diese Hölle ertragen müssen.“

Die Praktikanten des Weißen Hauses, die den Brief wahrscheinlich aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht unterzeichneten, äußerten sich entsetzt über den „brutalen Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober“ und „die brutale und völkermörderische Reaktion der israelischen Regierung, die von unseren Steuergeldern finanziert wird“.

Eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung von Amnesty International hat ergeben, dass das israelische Militär bei den Luftangriffen auf zwei Häuser im Gazastreifen im Oktober Munition aus amerikanischer Produktion eingesetzt hat, wobei mehr als 40 Mitglieder zweier Familien, darunter 19 Kinder, getötet wurden.

„Wir fordern die Regierung Biden-Harris auf, jetzt einen dauerhaften Waffenstillstand zu fordern, alle Geiseln freizulassen, einschließlich der palästinensischen politischen Gefangenen, und eine diplomatische Lösung zu unterstützen, die die illegale Besatzung und die israelische Apartheid in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und für ein freies Palästina beendet“, schreiben die Praktikanten des Weißen Hauses.

Jake Johnson ist ein leitender Redakteur und Mitarbeiter von Common Dreams.

Übersetzt mit Deepl.com

