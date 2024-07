Endlich berichtet mein geschätzter Freund Ali Abunimah darüber, wie man mit ihm in Deutschland umgeht . Es ist eine Schande, was unter einer rot-grün-gelben Ampelregierung aus deutscher Politik geworden ist. So kann es inzwischen JEDEM gehen, wenn er es wagt die Wahrheit, speziell über Palästina oder sonstige politisch nicht genehme Wahrheiten auszusprechen. Evelyn Hecht-Galinski



Deutschland droht mir mit Gefängnis für diesen Vortrag über Palästina

Von Ali Abunimah

Rechte und Verantwortlichkeit

27. Juli 2024

Die Behörden in Berlin drohen mir mit Gefängnis, weil ich eine Rede über Zoom an ein Publikum in Deutschland gehalten habe, in der es um die Rolle Israels in Israels anhaltendem Holocaust gegen das palästinensische Volk in Gaza ging.

Ich habe die Rede trotzdem vor Tausenden von Menschen gehalten, die sie online verfolgt haben. Er war Teil der Palästina-Konferenz im Exil, die am 25. und 26. Juli online stattfand.

Etwa zwei Stunden vor meinem geplanten Vortrag am 26. Juli erhielt ich über einen Anwalt in Deutschland einen 15-seitigen Bescheid der Berliner Behörden, in dem mir mitgeteilt wurde, dass mir die Teilnahme an der Konferenz in jeglicher Form, auch online, untersagt ist. Die Strafen umfassen Geldstrafen und bis zu einem Jahr Gefängnis.

Da ich von den Vereinigten Staaten aus gesprochen habe, kann Deutschland keine Gerichtsbarkeit über mich beanspruchen, aber mir wurde zu verstehen gegeben, dass die deutschen Behörden dennoch ein Strafverfahren gegen mich wegen Verletzung der Anordnung einleiten können. So sei es.

Wie ich in meiner Rede sagte, nehme ich keine Befehle von einem Regime an, das an einem Völkermord beteiligt ist, und ich lasse mich von Martin Luther King Jr. inspirieren, der in seinem „Letter from a Birmingham Jail“ schrieb, dass „man eine moralische Verantwortung hat, ungerechte Gesetze zu missachten“.

Ich hätte die gleiche Entscheidung getroffen zu sprechen, auch wenn ich mich in Deutschland befunden hätte, und ich bin mir bewusst, dass diejenigen, die sich dort für die Rechte der Palästinenser einsetzen, insbesondere Mitglieder der palästinensischen Gemeinschaft und ihre jüdischen Genossen, bereits schwerwiegenden Repressionen ausgesetzt waren, darunter Verbote, Polizeiprügel, Hausdurchsuchungen, Verhaftungen und andere repressive Maßnahmen.

Die Organisatoren der Konferenz sagen, dass das Verbot „frühere repressive Maßnahmen widerspiegelt“ und „einmal mehr das repressive Gesicht der deutschen Demokratie“ zeigt.

Die Organisatoren fügen in Bezug auf das Vorgehen gegen mich hinzu: „Die Verfolgung eines Journalisten, der Deutschlands Unterstützung des Völkermordes aufdeckt, spiegelt die Unterdrückung Andersdenkender wider und wirft kritische Fragen darüber auf, ob Deutschland die Lehren aus seiner Vergangenheit vollständig verinnerlicht hat oder ob es die gleichen Fehler unter einem anderen Deckmantel wiederholt.“

Im April haben die deutschen Behörden eine Palästina-Konferenz in Berlin gewaltsam aufgelöst und Redner wie den griechischen Politiker Yanis Varoufakis, Dr. Ghassan Abu Sitta, den Historiker Salman Abu Sitta und mich verboten.

Die einzige Person, die noch sprechen konnte, bevor die Konferenz gewaltsam beendet wurde, war die Journalistin Hebh Jamal. Sie nahm auch an dieser Konferenz teil.

Ghassan Abu Sitta, der Chirurg, der in den ersten anderthalb Monaten des israelischen Völkermords die Opfer im Gazastreifen behandelte, wurde bei seiner Einreise nach Deutschland, wo er auf der April-Konferenz sprechen wollte, am Flughafen festgenommen, mit einem Verbot politischer Aktivitäten belegt, mit Geld- und Gefängnisstrafen bedroht und nach Großbritannien abgeschoben.

In Deutschland – dem Land, dessen Staatsoberhäupter „Nie wieder!“ schreien – ist es nun ein Verbrechen, Zeuge eines Völkermordes zu sein.

Als Reaktion auf diese staatliche Gewalt und Zensur haben die Organisatoren diese Konferenz vollständig online abgehalten. Panels mit anderen Rednern werden in den kommenden Tagen auf der Website der Konferenz veröffentlicht.

Deutschland ist schuldig am Völkermord

Mein 20-minütiger Vortrag befasst sich mit der Rolle Deutschlands beim anhaltenden israelischen Völkermord in Gaza und Deutschlands historischer Komplizenschaft mit dem Zionismus, einer rassistischen, faschistischen und kolonialen Ideologie.

Ich spreche darüber, wie Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock gefälschte israelische Gräuelpropaganda verbreitet haben, die Völkermord rechtfertigt und dazu aufruft, und ich fordere, dass beide deutschen Politiker vor Gericht gestellt werden.

Ich versuche, die Frage zu beantworten, warum Deutschland, das vorgibt, eine moderne Demokratie zu sein, Israel bei der Vernichtung der Palästinenser im Gaza-Streifen bewaffnet und unterstützt.

Ich erkläre, dass das deutsche Bündnis mit dem Zionismus in der Tat dem Zweiten Weltkrieg vorausging und seine Wurzeln in den antisemitischen Ideen der Protestanten im 19. Jahrhundert. Sie wurde durch den Holocaust der Nazis fortgesetzt und ist bis heute intakt.

Die Bundesrepublik Deutschland ist weit davon entfernt, die moderne Demokratie zu sein, für die sie sich ausgibt, und viele ihrer Institutionen wurden von ehemaligen Mitgliedern des Hitler-Regimes gegründet, die später das wiedervereinigte Deutschland bildeten.

Ehemalige Nazis besetzten viele leitende Positionen in der westdeutschen Regierung.

Kurt Kiesinger, der in den 1960er Jahren westdeutscher Bundeskanzler war, war 1933, dem Jahr, in dem Hitler an die Macht kam, der Nazipartei beigetreten. Er war, wie die Journalistin Beate Klarsfeld erklärte, während des Krieges ein „hoher Offizier der Nazi-Propaganda“ gewesen.

Der heutige deutsche Nachrichtendienst, bekannt unter dem Kürzel BND, wurde von Reinhard Gehlen gegründet, einem ranghohen Nazi-Spionagechef unter Hitler, der später ein enger Mitarbeiter der CIA war.

Und bis weit in die 1970er Jahre hinein wimmelte es in den oberen Rängen des westdeutschen Justizministeriums von ehemaligen Mitgliedern von Hitlers Nazipartei.

