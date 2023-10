500 activists arrested demanding Gaza ceasefire 500 people, including two dozen Rabbis, were arrested in Washington, DC on Wednesday as thousands of Jewish activists and allies demanded a Gaza ceasefire.

Jüdische Aktivisten fordern in DC einen Waffenstillstand für Gaza. 18. Oktober 2023 (JVP Twitter)

„Wenn wir nicht zu unserer gemeinsamen Menschlichkeit zurückkehren, glaube ich nicht, dass wir uns jemals davon erholen werden“, sagte die Abgeordnete Rashida Tlaib den Demonstranten. „Und an unseren Präsidenten: Ich möchte, dass er weiß, dass ich als palästinensische Amerikanerin und als jemand muslimischen Glaubens dies nicht vergessen werde. Und ich denke, viele Menschen werden das nicht vergessen.“



500 Verhaftungen im Kapitol, weil jüdische Aktivisten einen Waffenstillstand für den Gazastreifen fordern



Von Michael Arria



19. Oktober 2023

Fünfhundert Menschen, darunter zwei Dutzend Rabbiner, wurden am Mittwoch in Washington, DC, verhaftet, als jüdische Aktivisten innerhalb und außerhalb des Capitols protestierten. Die Demonstranten forderten von den Gesetzgebern die Unterstützung eines Waffenstillstands im Gazastreifen.

Hunderte von Demonstranten drangen in die Rotunde des Cannon House Office Building ein, wo sie sangen, skandierten und Schilder mit der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand hochhielten. Die Aktivisten trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Not in our name“ und „Jews say cease fire now“.

Die Polizei des Kapitols kündigte an, die Straßen rund um das Kapitol zu sperren, um die Sicherheit der Demonstranten draußen zu gewährleisten.

Hunderte von jüdischen Aktivisten fordern im Kapitol eine Waffenruhe für Gaza (IfNotNow Twitter)

Zu Beginn des Tages versammelten sich mehr als 5.000 jüdische Amerikaner und ihre Verbündeten auf der National Mall. Die Abgeordneten Rashida Tlaib (D-MI) und Cori Bush (D-MO) sprachen zu der Menge. „Wir danken unserer jüdischen Gemeinschaft dafür, dass sie hier draußen ist und ‚Nie wieder‘ sagt“, sagte Bush.

Am 16. Oktober brachten Tlaib, Bush und eine Reihe anderer progressiver Abgeordneter des Repräsentantenhauses eine Resolution ein, in der die Regierung Biden aufgefordert wird, sich für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza einzusetzen.

Die Gesetzesinitiative wird von Dutzenden von Menschenrechtsgruppen unterstützt, darunter das Adalah Justice Project, American Muslims for Palestine (AMP) und die U.S. Campaign for Palestinian Rights (USCPR).

„Wenn wir nicht zu unserer gemeinsamen Menschlichkeit zurückkehren, glaube ich nicht, dass wir uns jemals von dieser Situation erholen werden“, sagte Tlaib. „Und an unseren Präsidenten: Ich möchte, dass er weiß, dass ich als palästinensische Amerikanerin und als jemand muslimischen Glaubens dies nicht vergessen werde. Und ich denke, dass viele Menschen dies nicht vergessen werden.“

Tausende jüdische Aktivisten versammeln sich in DC, um einen Waffenstillstand für Gaza zu fordern (Jewish Voice for Peace Twitter)

Die Jüdische Stimme für den Frieden wies in einem Twitter-Thread auf die Aktion hin:

Heute wurden 500 Juden verhaftet und 10.000 gingen auf die Straße, um sie zu unterstützen und einen Waffenstillstand und ein Ende des palästinensischen Völkermordes zu fordern. Wir haben den Kongress lahmgelegt, um die Aufmerksamkeit der Massen auf die Mitschuld der USA an Israels anhaltender Unterdrückung der Palästinenser zu lenken. Aber unsere Arbeit ist noch nicht getan

Wir können und werden den Völkermord in Gaza stoppen. Aber diese schreckliche Situation war nur möglich, weil der israelische Staat vor über 75 Jahren die Grundlagen dafür geschaffen hat. Seit 1948 hat die israelische Regierung ein System der Apartheid und illegalen Besatzung aufgebaut.

Genauso wie wir ein Ende des Völkermords in Gaza fordern, müssen wir die gleichen Anstrengungen unternehmen, um die Systeme des Zionismus, der Apartheid und des Kolonialismus, die uns in diese Situation gebracht haben, zu beseitigen.

Der einzige Weg zu Frieden und Sicherheit – für alle – führt über die Gewährleistung von Gerechtigkeit und Gleichheit für alle. Das bedeutet, sich mit den Palästinensern zu solidarisieren. Es bedeutet, eine Welt jenseits des Zionismus aufzubauen. Es bedeutet, durch Solidarität Systeme der Sicherheit zu schaffen. Werden Sie sich uns anschließen?

Jüdische Aktivisten im Kapitol verhaftet (Jewish Voice for Peace Twitter)

Der Protest am Mittwoch kam nur zwei Tage, nachdem jüdische Aktivisten alle Eingänge zum Weißen Haus blockiert hatten und Biden aufforderten, einen Waffenstillstand zu unterstützen.

„Seit unserer Kindheit haben sich so viele von uns gesagt, dass wir nicht tatenlos zusehen würden, wenn wir jemals Zeugen völkermörderischer Gewalt werden. Wir haben uns gesagt, dass wir unsere Stimme erheben würden. Wir haben uns gesagt, dass wir unseren Körper aufs Spiel setzen würden. Wir haben uns geschworen, dass solche Gräueltaten nie wieder unter unserer Aufsicht geschehen würden“, sagte die Autorin und Aktivistin Naomi Klein, die ebenfalls zu den Demonstranten sprach. „Das ‚Nie wieder‘ unserer Lebenszeit findet gerade jetzt in Gaza statt. Und wir weigern uns, daneben zu stehen und zuzusehen.

Demonstranten versammeln sich in Washington, DC (Jewish Voice for Peace Twitter)

Der DC-Zweig der Anti-Defamation League (ADL) beschimpfte die Demonstranten in einer Erklärung und behauptete, dass Antizionisten antisemitisch seien. ADL-Chef Jonathan Greenblatt verglich die Aktivisten in einem Tweet mit weißen Rassisten.

„Die ADL hat Angst, weil sie, wie andere jüdische Establishment-Organisationen, das Gefühl haben, dass sie das Narrativ verlieren, wer für die amerikanischen Juden sprechen darf“, schrieb Ben Lorber, Mitglied von IfNotNow und JVP. „Ehrlich gesagt, sollten sie Angst haben. Ihr bankrotter Zentrismus ist die Vergangenheit und Gruppen wie [IfNotNow] und JVP sind die Gegenwart und Zukunft.“Übersetzt mit Deepl.com

Michael Arria ist der US-Korrespondent von Mondoweiss. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @michaelarria.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …