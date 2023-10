Sunak Takes UK Support for Israel to New Extreme As Downing Street endorses Netanyahu’s „mighty vengeance,“ David Cronin provides a briefing on Britain’s support for Israel since 1948, which has involved a number of twists. By David Cronin Declassified UK Rishi Sunak has given Britain’s full approval to the flattening of Gaza. Late on Oc



Sunak treibt die britische Unterstützung für Israel auf ein neues Extrem

Von David Cronin

Deklassiert UK

19. Oktober 2023

Während Downing Street Netanjahus „mächtige Rache“ unterstützt, gibt David Cronin einen Überblick über Großbritanniens Unterstützung für Israel seit 1948, die eine Reihe von Wendungen mit sich gebracht hat.

Rishi Sunak hat Großbritanniens volle Zustimmung zur Plünderung des Gazastreifens gegeben.

Am späten 7. Oktober twitterte der Premierminister: „Wir stehen eindeutig an der Seite Israels“. Sunak habe Benjamin Netanjahu „volle Solidarität“ bekundet, hieß es in dem Tweet weiter.

Da Netanjahu nach der Hamas-geführten Offensive am Morgen „mächtige Rache“ versprochen hatte, gab es keinen Zweifel an dem Signal, das Sunak aussandte.

Mit wenigen Worten brachte Sunak die britische Außenpolitik auf ein neues Extrem.

Israels „mächtige Rache“ entwickelt sich zu seiner bisher zerstörerischsten Bombardierung des Gazastreifens und seiner 2,3 Millionen Einwohner.

Eine „mächtige Rache“, die von der Downing Street 10 gebilligt wird.

Das Vereinigte Königreich unterstützt Israels Kriege schon seit langem.

Eine echte Kriegshandlung

Mit der Balfour-Erklärung von 1917 unterstützte Großbritannien das zionistische Kolonisierungsprojekt. Von den 1920er bis zu den 1940er Jahren regierte Großbritannien in Palästina und unternahm eine Reihe konkreter Schritte zur Verwirklichung der Ziele des Projekts. Auf diese Weise ebnete Großbritannien den Weg für die Nakba, die Massenvertreibung der Palästinenser.

[AS`AD AbuKHALIL: Der Hundertjährige Krieg um Palästina]

Doch seit der offiziellen Gründung Israels im Jahr 1948 hat die Beziehung Großbritanniens zu diesem Staat eine Reihe von Wendungen genommen.

[Laut dem Buch The 1945-1952 British Government’s Opposition to Zionism and the Emergent State of Israel (Die britische Regierung in ihrer Opposition zum Zionismus und dem entstehenden Staat Israel 1945-1952) war das britische Außenministerium „antizionistisch“ gegen die Gründung des Staates Israel.

1956 benutzten Großbritannien und Frankreich Israel, um ihre Drecksarbeit zu erledigen.

Bei einem geheimen Treffen in Sevres – einem Pariser Vorort – im Oktober desselben Jahres wurde ein Plan ausgeheckt, um Ägypten wegen der Verstaatlichung der Suezkanal-Gesellschaft (ein anglo-französisches Unternehmen und ein wichtiger Akteur im internationalen Schiffsverkehr) anzugreifen.

Moshe Dayan, der israelische Militärchef, der an diesen Gesprächen teilnahm, enthüllte später, dass der Plan, der dort auf den Tisch kam, als britische Initiative präsentiert wurde. Selwyn Lloyd, der damalige britische Außenminister, sprach sich dafür aus, dass Israel „eine echte Kriegshandlung“ begehen sollte, schrieb Dayan in seinen Memoiren.

Spenden Sie für die Herbstspendenaktion von CN

Der israelische Angriff auf Ägypten – und die Täuschungsmanöver Großbritanniens und Frankreichs – zogen eine wütende Reaktion der USA nach sich, die als dominierende Weltmacht nicht hinnehmen konnten, dass Großbritannien ohne ihre Genehmigung handelte.

Auf Druck der USA wurde später im Jahr 1956 ein Waffenstillstand ausgerufen – allerdings erst nach einigen schrecklichen Massakern in Gaza.

Das Fiasko von Suez wies Großbritannien in seine Schranken. Es war von entscheidender Bedeutung dafür, dass Großbritannien sich als Juniorpartner der amerikanischen Supermacht verhielt.

[AS`AD AbuKHALIL: Saudi-Iran-Deal als möglicher „Suez-Moment“ der USA]

Die Freunde der Labour-Partei in Israel

Obwohl Großbritannien für seine hinterhältigen Geschäfte gerügt wurde, leistete es Israel weiterhin wertvolle Unterstützung. Harold Wilson war ein eifriger Bewunderer des Zionismus. Das zeigt sich in seinem Buch The Chariot of Israel.

Die von Wilson in den 1960er Jahren geführte Regierung zeigte sich gegenüber israelischen Waffenanfragen kulant. Hunderte von Centurions – Kampfpanzer aus britischer Produktion – wurden zwischen 1965 und 1967 an Israel geliefert.

Im Juni 1967 setzte Israel diese Panzer bei seinem Einmarsch in arabische Gebiete ein.

Israelische Militärkommandeure lobten den Panzer in den höchsten Tönen, wie dokumentiert ist. Der Panzer „hat offenbar weit mehr geleistet, als man je von ihm erwartet hat“, heißt es in einem Vermerk der britischen Botschaft in Tel Aviv.

Der Krieg im Juni 1967 war der Beginn der militärischen Besetzung des Westjordanlandes (einschließlich Ost-Jerusalem), des Gazastreifens und der Golanhöhen, die bis heute andauert.

Die zahlreichen britischen Erklärungen, die in der Folgezeit gegen die Besatzung – und insbesondere gegen den Siedlungsbau – abgegeben wurden, sind mit Skepsis zu betrachten. Die Wahrheit ist, dass die Besetzung durch britische Waffen ermöglicht wurde und dass die britische politische Elite mit dieser Tatsache zufrieden war.

Ein wichtiges, wenn auch wenig bekanntes britisches Dokument über Israel stammt aus dem Mai 1968. Es wurde von Michael Stewart, dem damaligen Außenminister, verfasst und besagt, dass „das Überleben Israels als eigenständiger Staat ein grundlegender Aspekt unserer Nahostpolitik ist“.

Israelische Panzer beim Vormarsch auf die Golanhöhen im Juni 1967. (Presseamt der israelischen Regierung, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Das Dokument wies jedoch darauf hin, dass Großbritannien auch enge Beziehungen zu den arabischen Ländern pflegen wolle. Aus diesem Grund empfahl es Großbritannien, ein „ungefähres Gleichgewicht der militärischen Stärke“ zwischen Israel und seinen Nachbarn aufrechtzuerhalten.

1973 & 1982

Diese Überlegungen erklären, wie Großbritannien auf den Krieg zwischen Israel und einer Reihe arabischer Staaten, allen voran Ägypten, im Oktober 1973 reagierte.

Bei dieser Gelegenheit stoppte Großbritannien die Waffenlieferungen sowohl an Israel als auch an mehrere seiner arabischen Feinde.

US-Flugzeuge, die Waffen nach Israel bringen sollten, wurden sogar daran gehindert, auf britischen Militärstützpunkten zu landen. Diese Maßnahme sei notwendig gewesen, hieß es in Washington, da Großbritannien die arabischen Öllieferanten, von denen es abhängig geworden war, nicht verärgern wollte.

Margaret Thatcher war britische Premierministerin – und führte ihren eigenen Krieg um die Falklandinseln – als Israel 1982 in den Libanon einmarschierte.

Thatcher 1981 in den Vereinigten Staaten. (U.S. National Archives)

Ihre Gedanken zu der Invasion finden sich in einem Brief an den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Sie vertrat die Ansicht, dass „eine ausgewogene Politik dringend erforderlich“ sei und dass „eine unbegrenzte Unterstützung Israels nur zu einer wachsenden Polarisierung und Verzweiflung in der arabischen Welt führen kann“.

Wenn auch nicht unbegrenzt, so hatte Großbritannien Israel im Vorfeld der Invasion doch erheblich unterstützt. Mehr als 100 israelische Soldaten erhielten zwischen 1981 und 1982 eine Ausbildung in Großbritannien.

Ein Vermerk des britischen Verteidigungsministeriums vom Juli 1982 bestätigte, dass die Israelis „uns an ihren jüngsten Kampferfahrungen teilhaben ließen“.

Dieser Eifer, von den israelischen Taktiken zu lernen, stand im Widerspruch zu den öffentlichen Erklärungen. Thatcher verurteilte die Massaker in Sabra und Schatila – Lager für palästinensische Flüchtlinge in der Nähe von Beirut – als einen „Akt der schieren Barbarei“.

Die Massaker wurden von Israels libanesischen Verbündeten, der Phalange, und mit israelischer Unterstützung verübt. Thatchers Reaktion – ob aufrichtig oder nicht – ist daher wahrscheinlich die stärkste Verurteilung Israels oder eines israelischen Stellvertreters durch eine britische Premierministerin.

Mandatsunterstützung

Das Büro des britischen Premierministers mit einer Lichtshow der israelischen Flagge am 10. Oktober (Rory Arnold, No 10 Downing Street, CC BY-NC-ND 2.0)

Tony Blair – den Thatcher mit großer Zuneigung betrachtete – wagte es nie, eine ähnliche Botschaft an Israel zu richten.

Stattdessen unterstützte der Premierminister enthusiastisch Israels Krieg gegen den Libanon im Jahr 2006. In seinen Memoiren über diesen Krieg behauptete Blair, Israels Soldaten befänden sich in einem epischen Kampf zwischen „Modernität und Atavismus“.

Es sei daran erinnert, dass Blair von seinen Parteikollegen wegen seiner Unterstützung der israelischen Aggression angefeindet wurde. Blair beklagte sich sogar darüber, dass er für seine Haltung „gelitten“ (sein Wort) habe, die „mir wahrscheinlich mehr Schaden zufügte als alles andere seit dem Irakkrieg“.

Es ist unwahrscheinlich, dass Rishi Sunak für seine Umarmung Israels leiden wird. Beifall für Israel gilt im Jahr 2023 als Pflicht für die Führer der beiden wichtigsten britischen Parteien.

Es besteht wenig Hoffnung, dass die britische politische Elite eine Kehrtwende vollzieht und beginnt, die Rechte der Palästinenser ernst zu nehmen. Ein Wandel kann nur durch eine Massenmobilisierung der einfachen Menschen in Großbritannien oder anderswo erreicht werden. Übersetzt mit Deepl.com

David Cronin ist Mitherausgeber von The Electronic Intifada, einer Website mit Schwerpunkt Palästina. Sein neuestes Buch ist Balfour’s Shadow: A Century of British Support of Zionism and Israel.

Dieser Artikel stammt aus Declassified UK.



