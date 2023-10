The Mainstream Press Keep Slamming Israel’s Hospital Bombing Story A new report from the UK’s Channel 4 News adds to the surprising amount of opposition we’re seeing in the mainstream press to Israel’s narrative about the deadly explosion at the Al-Ahli Arab…

Die Mainstream-Presse kritisiert Israels Bombenanschlag auf ein Krankenhaus weiter

Von Caitlin Johnstone

–

18. Oktober 2023

Ein neuer Bericht des britischen Nachrichtensenders Channel 4 News trägt dazu bei, dass die israelische Darstellung der tödlichen Explosion im arabischen Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza am vergangenen Dienstag in der Mainstream-Presse überraschend viel Widerspruch erfährt.

Der Bericht, der von Alex Thomson, dem Chefkorrespondenten von Channel 4, angeführt wird, zeigt eklatante Lücken in Israels Behauptung auf, dass eine fehlgeschlagene Rakete des palästinensischen Islamischen Dschihad für die Explosion verantwortlich war, sowie in dem angeblichen Audiomitschnitt, den Israel veröffentlicht hat und von dem es behauptet, dass es sich um ein abgefangenes Gespräch zwischen zwei Hamas-Kämpfern handelt, in dem sie sagen, dass Israel nicht verantwortlich sei. Es ist auch ein Argument, das für die Apologeten Israels unangenehm sein wird, die behaupten, dass Fotos der Schäden am Krankenhaus die Möglichkeit eines israelischen Luftangriffs ausschließen.

„Und was ist mit Israels Erklärung?“ sagt Thomson. „Sie witterten ein großes Problem und arbeiteten die ganze Nacht, um ihre Version zu veröffentlichen. Pressekonferenz am Morgen. Schlussfolgerung: ein islamischer Dschihad hat das alles verursacht.“

„Sie präsentieren zwei Hamas-Agenten, die angeblich über den Anschlag sprechen“, berichtet Thomson. „Die Hamas bezeichnet dies als eine offensichtliche Fälschung. Zwei unabhängige arabische Journalisten haben uns dasselbe gesagt, aufgrund der Sprache, des Akzents, des Dialekts, der Syntax und des Tons. Nichts davon sei glaubwürdig, sagen sie.“

„Ebenso behauptet Israel, dass die fehlgeschlagene Rakete des Islamischen Dschihad von hier aus abgefeuert wurde: einem Friedhof ganz in der Nähe des Krankenhauses“, fährt Thomson fort. „Aber sehen Sie sich das Video des Ereignisses noch einmal an – die Flugbahn der Rakete passt nicht zu diesem Ort. Zu hoch. Zu horizontal. Verwirrenderweise heißt es in der Präsentation der Israelis auch, die Rakete sei von einem Ort im Südwesten abgefeuert worden; beides kann nicht sein.“

Thomson berichtet auch, dass die Fotos des Explosionsortes zwar eine bodenexplosive israelische Munition auszuschließen scheinen, dass sie aber durchaus mit anderen von Israel verwendeten Munitionsarten übereinstimmen, die leicht einen solchen Tribut an Menschenleben hätten fordern können.

„Dies ist das, was man heute im Krankenhaus sieht – kleine Krater, die man von einem Mörser- oder Artillerieeinschlag erwarten würde, nicht von einer Rakete“, sagt Thomson. „Die umliegenden Gebäude sind nur oberflächlich beschädigt, die Struktur ist nicht eingestürzt. Einige der Fenster einer angrenzenden Kirche sind noch intakt. Dies macht einen bodenexplosiven israelischen Raketenangriff unwahrscheinlich, aber es schließt eine Luftmunition nicht aus, die zwar große Verluste an Menschenleben verursachen könnte, aber weitaus weniger strukturelle Schäden verursachen würde.“

Thomson stellt auch fest, dass „Israel in Sachen Kriegspropaganda in Form ist“ und zitiert seine falschen Dementis der IDF-Tötungen des britischen Filmemachers James Miller und der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh.

Auf Twitter (oder wie auch immer wir es jetzt nennen) waren Thomsons Bemerkungen zu der israelischen Audiodatei noch deutlicher.

Mehrere Experten bestätigen gegenüber Channel 4 News die Ansicht der Hamas, dass das Tonband, auf dem „Hamas“-Aktivisten über die Fehlfunktion der Rakete sprechen, eine Fälschung ist“, twitterte Thomson. „Sie sagen, dass der Ton, die Syntax, der Akzent und die Ausdrucksweise absurd sind.“

Die Geschichte befindet sich noch in der Entwicklung und es wird noch viel aufgedeckt werden, aber für mich ist dies vielleicht der bisher belastendste Beweis gegen Israel. Wenn Israel das Krankenhaus nicht bombardiert hat, warum veröffentlicht es dann gefälschte Audioclips von Leuten, die sich als Hamas-Kämpfer ausgeben und sich gegenseitig bestätigen, dass Israel das Krankenhaus definitiv nicht bombardiert hat?

Ich meine, wenn die Leute behaupten würden, ich hätte ein Krankenhaus bombardiert, und ich wüsste, dass ich es nicht getan habe, wäre das Letzte, was ich tun würde, eine Audiodatei von mir zu veröffentlichen, in der ich mich als zwei Männer ausgeben würde, die darüber reden, dass Caitlin das Krankenhaus definitiv nicht bombardiert hat.

Stell dir eine Aufnahme von mir vor, wie ich mit zwei männlich klingenden Stimmen sage,

„Hallo mein böser Freund!“

„Hallo!“

„Hast du gehört das Caitlin das Krankenhaus definitiv nicht bombardiert hat?“

„Hat sie nicht?“

„Nein! Es stellte sich heraus, dass wir es waren, die bösen Buben!“

„Wir waren es?“

„Ja, wir waren es!“

Das würde ziemlich dumm aussehen, oder?

Wenn Israel sich selbst so lächerlich macht, dann ist es kein Wunder, dass die westliche Presse nicht Schlange steht, um ihm zu helfen, diese spezielle Missetat zu vertuschen. Schließlich müssen sie zumindest eine gewisse Glaubwürdigkeit bewahren, wenn sie weiterhin Zustimmung für andere Kriege produzieren wollen. Übersetzt mit Deepl.com

_________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Texte kaufen. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …