+972 und Local Call stehen an der Seite der Kollegen Basel und Yuval

28. Februar 2024

Das Magazin +972 und Local Call stellen sich unmissverständlich an die Seite unserer Kollegen Basel Adra und Yuval Abraham gegen die bösartigen Angriffe, die darauf abzielen, sie zu verleumden, zu schädigen und einzuschüchtern, weil sie die Wahrheit über die ungerechten Verhältnisse in Israel-Palästina sagen.

Die beiden Aktivisten und Journalisten – Basel, der seit langem für unsere Seiten schreibt, und Yuval, unser aktueller Reporter – waren einer aggressiven Kampagne ausgesetzt, nachdem ihr Film „No Other Land“, bei dem sie gemeinsam mit Hamdan Ballal und Rachel Szor Regie führten, auf der Berlinale den Preis für den besten Dokumentarfilm und den Preis für den beliebtesten Dokumentarfilm des Publikums gewonnen hatte. Der Film ist ein aufschlussreicher Einblick in das Leben und den Kampf in Masafer Yatta, Basels Heimatregion im besetzten Westjordanland, wo israelische Streitkräfte und Siedler daran arbeiten, palästinensische Gemeinschaften gewaltsam aus ihren Häusern zu vertreiben.

In ihren Dankesreden nutzten Basel und Yuval ihre Plattformen, um auf die Strukturen der Unterdrückung in Israel und Palästina hinzuweisen und auf die Notwendigkeit, diese in Frage zu stellen. Basel betonte die Verantwortung Deutschlands, seine Mitschuld an Israels brutalem Krieg gegen den Gazastreifen zu beenden, während Yuval die Mechanismen der Apartheid beschrieb, die das Leben der beiden Regisseure trennen.

Daraufhin strahlte der israelische öffentlich-rechtliche Sender Kan einen Beitrag aus, in dem Yuval des Antisemitismus beschuldigt wurde; Kan hat den Beitrag inzwischen zurückgezogen, nachdem die Filmemacher eine Beschwerde eingereicht hatten. Deutsche Politiker und Medien haben ähnliche Vorwürfe erhoben, während die Kulturministerin Basel delegitimierte, indem sie erklärte, sie habe lediglich die Rede des „jüdisch-israelischen Journalisten“ auf dem Festival beklatscht. Ein rechtsgerichteter Mob griff das Haus von Yuvals Familie an, und andere schicken ihm weiterhin Morddrohungen. In seinem Haus in Masafer Yatta ist er weiterhin der ständigen Gefahr ausgesetzt, von israelischen Soldaten und Siedlern verhaftet, schikaniert und angegriffen zu werden.

Die Kampagne gegen unsere Kollegen ist bezeichnend für mehrere alarmierende Trends. Sie veranschaulicht die Verkommenheit des deutschen Antisemitismus-Diskurses, der so weit geht, dass Äußerungen gegen die israelische Besatzung – sogar von Juden selbst – als antijüdischer Rassismus ausgelegt werden. Es spiegelt die wachsende Intoleranz wider, harte Wahrheiten über die israelische Apartheid zu hören, nicht nur in Orten wie Masafer Yatta, sondern auch in Gaza, das weiterhin belagert und bombardiert wird. Und es zeigt, dass viele eine Partnerschaft zwischen Palästinensern und Israelis nicht begreifen können, die ihre Machtdynamik anerkennt und sich aktiv gegen die Systeme der Enteignung und Beherrschung wehrt, die sie nach israelischem Recht ungleich machen.

Der Film von Basel und Yuval sowie ihre außergewöhnlichen Beiträge für +972 und Local Call sind Teil des Kampfes für eine bessere Zukunft für alle Menschen, die zwischen dem Fluss und dem Meer leben. Wir applaudieren dem Mut unserer Kollegen und erkennen die Last an, die sie tragen müssen, weil sie sich gegen Ungerechtigkeit aussprechen. Wir rufen Journalistenkollegen und alle Menschen mit Gewissen auf, sich an die Seite von Basel und Yuval zu stellen, und wir fordern, dass Politiker und Redaktionen für ihre Vergehen zur Rechenschaft gezogen werden.

Basel Adra und Yuval Abraham mit dem Preis für den besten Dokumentarfilm für ihren Film „No Other Land“ auf der Berlinale, 24. Februar 2024 (Ali Ghandtschi/Berlinale 2024)

