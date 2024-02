How the US is buying time for Israel’s genocide in Gaza As the US ambassador to the UN recently made clear in a rare moment of honesty, Washington is fully committed to facilitating Israel’s destruction of the Palestinians

Ein palästinensisches Mädchen isst ein Stück Brot inmitten der Trümmer nach israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Rafah im Gazastreifen, am 22. Februar 2024 (Mohammed Abed/AFP)

Krieg gegen Gaza: Wie die USA Zeit für Israels Völkermord kaufen

Von Ammiel Alcalay

28. Februar 2024

Wie der US-Botschafter bei der UNO kürzlich in einem seltenen Moment der Ehrlichkeit deutlich machte, ist Washington fest entschlossen, Israels Zerstörung der Palästinenser zu erleichtern

Es gibt Zeiten, in denen es im Interesse der eigenen geistigen Gesundheit sinnvoll ist, die Plattitüden von Politikern und offiziellen Vertretern einfach zu ignorieren, und andere Zeiten, in denen man genau hinhören muss.

Im Falle der USA ist es angesichts des wahrhaft trostlosen Niveaus des offiziellen Diskurses immer schwieriger geworden, den Unterschied zu erkennen.

Da der Präsident selbst nicht weiß, ob es sich an einem bestimmten Tag um die Ukraine, den Irak, Mexiko oder Ägypten handelt, oder an den sehr seltenen Tagen, an denen er tatsächlich die eine oder andere Frage von einem größtenteils stenografischen und domestizierten Pressekorps entgegennimmt, ist es immer einfacher geworden, die Aufmerksamkeit einzustellen und alles einfach als Vorwand und Unsinn abzutun, um die eiserne Mauer, die Israels völkermörderische Aktionen schützt, noch weiter zu verstärken.

Und doch gibt es diese seltenen Momente, in denen der eine oder andere Beamte tatsächlich sagt, was er meint, und offenbart, wie die Politik zu verfahren gedenkt.

Nach der Diskussion und der vernichtenden Antwort des russischen UN-Botschafters, Vassily Nebenzia, auf das verwerfliche und kriminelle Veto der USA gegen die algerische Resolution für einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen in der vergangenen Woche, gab die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, eine sehr kurze Pressekonferenz.

Abschließend betonte sie die Bedeutung der „direkten Diplomatie vor Ort, bis wir eine endgültige Lösung gefunden haben“. Dies bedeutet natürlich, dass es keinen „sofortigen Waffenstillstand“ geben kann, da die Feinheiten der „direkten Diplomatie“ gestört werden könnten.

Mit anderen Worten: Das Grauen soll weitergehen, komme, was da wolle, und der Rest der Welt soll verdammt sein, während die USA und ihre wenigen verbliebenen Verbündeten Israel mehr Zeit verschaffen, um ihre angeblichen Ziele zu erreichen.

Kann es durch den Nebel der Propaganda, der Desinformation und aller Arten von Zwang (ganz zu schweigen von dem gewaltigen UN-Vetorecht, das die USA in der Hand haben) noch irgendwelche Zweifel darüber geben, was diese Ziele tatsächlich sind?

Da sich das Overton-Fenster dessen, was zur Normalität geworden ist, vor Ort in Gaza immer weiter ausdehnt, wäre es schwierig, die Absicht von Thomas-Greenfields Formulierung „Endlösung“ und das peitschende Gefühl der kognitiven Dissonanz, das sie hervorrufen sollte, nicht zu verstehen.

Unbegreifliche Grausamkeit

Das Waffentest-, Bevölkerungskontroll- und Überwachungslabor in Gaza, das seit mindestens 2007 und der von Israel verhängten totalen Blockade des Gazastreifens für die Weltöffentlichkeit zugänglich ist, ist eindeutig in eine neue Phase eingetreten.

Diese „neue Phase“ hat nicht nur wichtige politische Implikationen, sondern stellt auch einen direkten Angriff auf unsere Vorstellung davon dar, was es im digitalen Zeitalter der sofortigen globalen Kommunikation und der fast vollständigen Gleichschaltung und Fügsamkeit der westlichen Mainstream-Medien noch bedeuten könnte, ein Mensch zu sein.

Was ist davon zu halten, dass die USA die unerbittliche israelische Tötungs- und Zerstörungsmaschinerie und die damit einhergehenden fast unvorstellbaren täglichen Grausamkeiten unterstützen? Geht es nur darum, so viele Palästinenser wie möglich zu töten und zu terrorisieren, insbesondere Kinder und Frauen?

Geht es darum, alle bestehenden Institutionen und Strukturen zu zerstören? Straßen, Wasserversorgungssysteme, Kraftwerke, landwirtschaftliche Kapazitäten, Häuser, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Bibliotheken, Moscheen, Kirchen, Buchläden, Bäckereien, Apotheken und sogar so genannte „sichere Zonen“ bis hin zur völligen Unbewohnbarkeit des Gazastreifens?

Oder geht es darum, die Offshore-Gasfelder zu übernehmen und auszubeuten, auf die die Palästinenser ein Anrecht haben, zu denen ihnen aber nie Zugang gewährt wurde? Gibt es vielleicht auch andere Botschaften, die an die Welt gerichtet sind?

In den Tagen unmittelbar nach Thomas-Greenfields Verzögerungstaktik eines weiteren US-Vetos gegen eine Waffenstillstandsresolution und ihrer Äußerung zur „Endlösung“ bauten die israelischen Besatzungstruppen eine Straße, die den nördlichen Gazastreifen vom Süden abschneidet, und bombardierten gleichzeitig Einrichtungen der Unrwa und eine Unterkunft für Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen.

Lebensmittel- und Medikamentenlieferungen werden weiterhin von den israelischen Besatzungstruppen blockiert und aufgehalten. Nach einem der ersten dokumentierten Fälle von Hungertod bei einem Säugling sind 10.000 weitere Kinder in unmittelbarer Gefahr, an Unterernährung zu verhungern, und nach ihnen werden wahrscheinlich viele weitere Kinder und ältere Menschen folgen.

Etwa eine halbe Million Menschen stehen im nördlichen Gazastreifen kurz vor einer Hungersnot, auch wenn israelische Scharfschützen Palästinenser beschießen, die verzweifelt versuchen, die wenigen Hilfsgüter zu erreichen, die ins Land strömen.

Mit einem präzisen Maß an völkermörderischer Grausamkeit, das immer deutlicher zutage tritt, haben die israelischen Streitkräfte in Beit Lahia und Jabalia Präzisionsangriffe durchgeführt, um Rettungs- und Sanitäreinrichtungen sowie Fahrzeuge zu zerstören.

Dadurch hat sich die Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten in diesen Gebieten erhöht, während die Bewohner gezwungen sind, in den Trümmern nach Überlebenden oder den Leichen und Körperteilen ihrer Angehörigen zu suchen, und zwar nur mit ihren Händen und einfachen Werkzeugen, was die ohnehin schon unterernährten Menschen noch mehr erschöpft.

Zynische US-Politik

Gleichzeitig baut Ägypten – das unerklärlicherweise sein Friedensabkommen mit Israel noch nicht aufgekündigt hat – in der Wüste Sinai an der Grenze zu Rafah weiter an einem vage bezeichneten „Gebiet“. Kürzlich veröffentlichte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seinen ersten hinreichend vagen „Plan“ für die Kontrolle des Gazastreifens nach den Angriffen.

In der Zwischenzeit sind viele Israelis weiterhin auf der Flucht, die Wirtschaft hat einen schweren Schlag erlitten, und – abgesehen von reiner Zerstörung und Tod – läuft es vor Ort nicht so gut, was Netanjahus angebliche „Ziele“ des Angriffs angeht: die Rückführung israelischer Geiseln und die Zerstörung der Hamas.

Wie kann man zu diesem Zeitpunkt daran zweifeln, dass eine Massenvertreibung nicht nur möglich, sondern auch plausibel ist? Und kann angesichts der Tatsache, dass sowohl die Besatzer als auch die Siedler ihre tödlichen Amokläufe im Westjordanland und in Jerusalem fortsetzen, noch irgendjemand ernsthaft an der Möglichkeit der tatsächlichen Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee zweifeln, etwas, das ständig angedeutet und in einigen israelischen Schulen sogar schadenfroh gelehrt wird?

Es liegt auf der Hand, dass das von verschiedenen Politikern verbreitete Geschwätz eines der wichtigsten Mittel ist, um unsere Vorstellungskraft einzuschränken, um Dinge nur innerhalb bestimmter Parameter zu sehen und andere Dinge undenkbar und unvorstellbar zu machen, selbst wenn sie uns direkt ins Gesicht blicken.

An der breiteren geopolitischen Front hat die fortgesetzte Expansion der Nato als Mittel zur Aufrechterhaltung der US-Hegemonie angesichts der Brics und der von der russisch-chinesischen Allianz vertretenen Multipolarität die USA in Panik versetzt.

Die fortgesetzte Ausweitung der Nato als Mittel zur Aufrechterhaltung der US-Hegemonie angesichts der Brics-Staaten und der Multipolarität, für die das russisch-chinesische Bündnis eintritt, hat die USA in Panik versetzt

Die äußerst zynische US-Politik, einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu finanzieren, um einen Regimewechsel in Russland herbeizuführen, hat sich als völliger Fehlschlag erwiesen, was immer mehr US-Steuerzahler zu spüren bekommen, die für die massive Rechnung aufkommen müssen, während die Treue zu dieser Kriegspolitik auch Europa verarmt.

In den Augen der neokonservativen Politiker und der kriegstreiberischen Einparteien-Allianz in Washington hat dieser Misserfolg – und die geografische Notwendigkeit, die Kontrolle über bestimmte Schifffahrtsrouten aufrechtzuerhalten, um die Vorherrschaft der USA zu sichern – die Eröffnung einer neuen Front im Nahen Osten fast unvermeidlich gemacht, und es sind die Entbehrlichen, die Palästinenser, die den Preis dafür zahlen müssen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass nach Jahren der orchestrierten kognitiven Dissonanz in den USA bei einer Vielzahl von Themen – von angeblichen russischen Absprachen, Wahlbetrug, Covid-Behandlung, Impfvorschriften, dem Sommer von George Floyd, dem 6. Januar 2021, dem Krieg in der Ukraine, den Twitter-Akten und vielen anderen – eine ideale Situation für die Machthaber geschaffen wurde.

Diejenigen, die sich einst darüber empörten, dass ihre mit der Rechten identifizierten Ansichten zensiert oder mit einem Schattenbann belegt wurden, sind nun nur allzu bereit, pro-palästinensische Äußerungen zu verbieten. Und diejenigen, die jetzt wegen ihrer Meinung belästigt, verleumdet oder sogar gefeuert werden, können nicht verstehen, was die ganze Aufregung soll, als Twitter Präsident Donald Trump verbannt hat.

Wir haben jetzt eine gleichmäßig gespaltene Bevölkerung, die sich bei fast jedem Thema gegenseitig an die Gurgel geht und kaum noch in der Lage ist, bei irgendetwas eine grundsätzliche Haltung einzunehmen. Am deutlichsten zeigt sich dies in Fragen der Meinungsfreiheit und in der Medien- und Social-Media-Landschaft, den Bereichen, durch die die Gräueltaten, die täglich in Gaza stattfinden, gefiltert oder dargestellt werden.

Informationssättigung

Wir haben uns weit von den mutigen Enthüllungen von Julian Assange entfernt, der nun gegen einen Gerichtsbeschluss zu seiner Auslieferung an die USA Berufung eingelegt hat, wo dieselbe politische und mediale Klasse, die Krokodilstränen für den kürzlich verstorbenen russischen Dissidenten Alexej Nawalny weint, kein einziges Wort zugunsten von Assange verliert.

Während es bei der Arbeit von Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden und anderen um die Offenlegung von Informationen ging, die den Bürgern vorenthalten wurden, befinden wir uns jetzt in einem Stadium der unendlichen Informationsüberflutung, in dem Geheimhaltung keine Rolle mehr zu spielen scheint.

Da fast alles öffentlich zugänglich ist, geht es nicht mehr darum, die Realität aufzudecken, sondern sie zu verifizieren. Auf diese Weise werden „Narrative“ geschaffen.

Trotz verschiedener Formen von Zensur und Desinformation haben wir noch nie einen derartigen völkermörderischen Angriff erlebt, bei dem so viele Informationen nicht nur leicht verfügbar sind, sondern oft auch in Echtzeit gesehen werden können. Wie können wir also als Konsumenten und Produzenten von Informationen sowie als politische Wähler auf die gegenwärtige Situation reagieren?

Unter diesem Gesichtspunkt ist es schwer, die Verlängerung der Qualen, die einem bestimmten Volk, den Palästinensern, zugefügt werden, und die Übertragung ihrer verletzlichsten Momente nicht als eine Art weiterer Prüfstein für die Kategorie des Menschlichen und des Menschen zu sehen.

Die Bedeutung der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes und die ersten Erkenntnisse des IGH dürfen nicht unterschätzt werden, aber sie bleiben nur ein Instrument, das wir lernen müssen, zu nutzen, um die Grundlagen unseres Denkens und Handelns in der Welt zu erweitern.

Während wir zusehen, wie die wichtigsten Institutionen unserer Gesellschaft verrotten und von innen heraus zerfallen, weil wir nicht in der Lage sind, die Geschehnisse in Gaza und in der Welt beim Namen zu nennen, klingen die einst als prinzipiell angesehenen Positionen mehr als hohl.

Mit jeder Minute, die vergeht, erteilen die Israelis und ihre US-amerikanischen Unterstützer neue Lektionen in Feigheit und Grausamkeit.

Da die Mütter in Gaza ihre Kinder kaum gebären oder füttern können, da die Väter ihre Kinder nicht beschützen können, da die Ärzte nicht heilen können und da viele nicht einmal die Leichen ihrer Angehörigen zur Bestattung abholen können, können wir nur zu dem Schluss kommen, dass diese giftige Grausamkeit auf die Idee abzielt, ein Kind, eine Mutter, ein Vater, ein Heiler, ein Trauernder zu sein.

Wir haben es mit einem Regime zu tun, das direkt auf die Menschheit zielt. Mit jeder Minute, die verstreicht, erteilen die Israelis und ihre US-amerikanischen Erfüllungsgehilfen neue Lektionen in Feigheit und Grausamkeit. Gleichzeitig müssen wir in demütiger Ehrfurcht vor dem Widerstand und der Menschlichkeit stehen, die die Menschen in Gaza zeigen.

Aber wenn wir diesen Völkermord weiter aufdecken, müssen wir mehr von uns selbst verlangen. Wir müssen immer nützlichere Wege finden, um Widerstand zu leisten und menschlich zu bleiben, um eine gerechte politische Lösung für eine der offensten und schwärendsten Wunden der Welt zu finden, deren Zeit zur Heilung schon lange gekommen ist.

Ammiel Alcalay ist Dichter, Romanautor, Übersetzer, Essayist, Kritiker und Wissenschaftler. Er ist Autor von mehr als 20 Büchern, darunter After Jews and Arabs, Memories of Our Future und das in Kürze erscheinende CONTROLLED DEMOLITION: a work in four books. Er ist Distinguished Professor am Queens College, CUNY, und dem CUNY Graduate Center in New York.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …