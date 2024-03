Abu Musab al-Zarqawi: notorious terrorist or American agent? Zarqawi, once a petty criminal turned Al-Qaeda leader in Iraq and the US posterchild for takfiri terrorism, served as a US intelligence asset tasked with quelling Iraq’s resistance to occupation and fanning sectarian hate for the benefit of both Tel Aviv and Washington.

Zarqawi, einst ein Kleinkrimineller, der zum Al-Qaida-Führer im Irak und zum Aushängeschild der USA für den Takfiri-Terrorismus wurde, diente als Agent des US-Geheimdienstes, der den Widerstand des Irak gegen die Besatzung unterdrücken und den Hass zwischen den Sekten zum Nutzen von Tel Aviv und Washington schüren sollte.

Abu Musab al-Zarqawi: berüchtigter Terrorist oder amerikanischer Agent?

William Van Wagenen

26. MÄRZ 2024

Nach Osama bin Laden war der jordanische Dschihadist Abu Musab al-Zarqawi, der Gründer von Al-Qaida im Irak (AQI), der berüchtigtste erklärte Feind der USA im sogenannten Krieg gegen den Terror.

Eine genauere Untersuchung von Zarqawis Leben und seinem Einfluss auf die Ereignisse im Irak zeigt jedoch, dass er wahrscheinlich ein Produkt und Werkzeug der US-Geheimdienste war.

Neokonservative Strategen in der Regierung von George W. Bush nutzten Zarqawi als Spielfigur, um die illegale US-Invasion in den Irak im Jahr 2003 vor der amerikanischen Öffentlichkeit zu rechtfertigen.

Darüber hinaus war er maßgeblich daran beteiligt, interne Zwietracht innerhalb der irakischen Widerstandsgruppen zu schüren, die sich der US-Besatzung widersetzten, und letztlich einen konfessionellen Bürgerkrieg zwischen den sunnitischen und schiitischen Gemeinschaften des Irak anzuzetteln.

Israels Plan entfaltet sich im Irak

Mit dieser bewussten Strategie der Spannungen im Irak verfolgte Tel Aviv das Ziel, die Schwachstellen des Landes aufrechtzuerhalten, die Bevölkerung entlang konfessioneller Linien zu spalten und die Fähigkeit seiner Armee zu schwächen, Israel in der Region herauszufordern.

Es ist seit langem bekannt, dass die CIA Al-Qaida als Teil ihres verdeckten Krieges gegen die Rote Armee der Sowjetunion in Afghanistan in den 1980er Jahren ins Leben gerufen und Al-Qaida-Elemente in verschiedenen Kriegen unterstützt hat, darunter in Bosnien, im Kosovo und in Tschetschenien in den 1990er Jahren.

Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass die CIA mit Al-Qaida verbundene Gruppen während des geheimen Krieges in Syrien unterstützt hat, der 2011 im Zuge des sogenannten Arabischen Frühlings begann.

Trotz dieser Geschichte nehmen westliche Journalisten, Analysten und Historiker immer noch für bare Münze, dass Zarqawi und AQI eingeschworene Feinde der USA waren.

Ohne die Rolle Zarqawis als Mitarbeiter des US-Geheimdienstes zu verstehen, ist es unmöglich, die zerstörerische Rolle der USA (und Israels) beim Blutvergießen im Irak zu begreifen, nicht nur während der ersten Invasion im Jahr 2003, sondern auch bei der Auslösung der nachfolgenden sektiererischen Auseinandersetzungen.

Es ist auch wichtig, die Bedeutung der gegenwärtigen irakischen Bemühungen zu verstehen, die US-Truppen zu vertreiben und das Land vom US-Einfluss zu befreien.

Wer war Zarqawi?

Abu Musab al-Zarqawi wurde als Ahmed Fadhil Nazar al-Khalaylah geboren, änderte aber später seinen Namen, um seinen Geburtsort Zarqa, ein Industriegebiet in der Nähe von Amman, Jordanien, widerzuspiegeln. In seiner Jugend kam er immer wieder ins Gefängnis und radikalisierte sich während seiner Zeit hinter Gittern.

Zarqawi reiste in den späten 1980er Jahren nach Afghanistan, um dort mit den von der CIA unterstützten Mudschaheddin gegen die Sowjets zu kämpfen. Nach seiner Rückkehr nach Jordanien half er bei der Gründung einer lokalen militanten islamischen Gruppe namens Jund al-Sham und wurde 1992 inhaftiert.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis infolge einer Generalamnestie kehrte Zarqawi 1999 nach Afghanistan zurück. Laut The Atlantic traf er zu dieser Zeit erstmals Osama bin Laden, der vermutete, dass Zarqawis Gruppe während seiner Haft vom jordanischen Geheimdienst infiltriert worden war, was seine vorzeitige Entlassung zur Folge hatte.

Zarqawi floh dann aus Afghanistan in die US-freundliche Region Kurdistan im Nordirak und errichtete im Schicksalsjahr 2001 ein Ausbildungslager für seine Kämpfer.

Das fehlende Glied

In dem Bestreben, den Irak in die Anschläge vom 11. September 2001 zu verwickeln, dauerte es nicht lange, bis Beamte der Bush-Regierung Zarqawis Anwesenheit nutzten, um Washingtons geopolitische Absichten in diesem Land zu verschleiern.

Im Februar 2003 behauptete US-Außenminister Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat, dass Zarqawis Anwesenheit im Irak beweise, dass Saddam ein terroristisches Netzwerk beherberge, was eine US-Invasion erforderlich mache.

Dem Council on Foreign Relations zufolge „wurde diese Behauptung später widerlegt, aber sie hat Zarqawis Namen unwiderruflich ins internationale Rampenlicht gerückt“.

Powell stellte diese Behauptung auf, obwohl die kurdische Region des Irak, in der Zarqawi seine Basis eingerichtet hatte, faktisch unter US-Kontrolle stand. Die US-Luftwaffe hatte nach dem Golfkrieg 1991 eine Flugverbotszone über die Region verhängt. Auch der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad war dort bekanntlich präsent, eine Tatsache, die der Iran aktiv anerkennt und über die er weiterhin wachsam ist.

Seltsamerweise entschied sich die Bush-Regierung trotz der Tatsache, dass Zarqawis Stützpunkt im irakischen Kurdistan liegt, für Untätigkeit, als sich ihr eine einmalige Gelegenheit bot, ihn zu neutralisieren.

Das Wall Street Journal berichtete, dass das Pentagon im Juni 2002 detaillierte Pläne für einen Angriff auf Zarqawis Ausbildungslager ausgearbeitet hatte, dass aber „der Angriff auf Herrn Zarqawi nicht stattfand. Es vergingen Monate, ohne dass der Plan vom Weißen Haus genehmigt wurde.“

Lawrence Di Rita, der Chefsprecher des Pentagon, rechtfertigte die Untätigkeit mit der Behauptung, das Lager sei nur deshalb von Interesse gewesen, weil man glaubte, dort würden chemische Waffen hergestellt“, obwohl die Gefahr, dass chemische und biologische Waffen in die Hände von Terroristen fallen könnten, angeblich der wichtigste Grund für den Sturz der Regierung von Saddam Hussein war.

Im Gegensatz dazu erklärte General John M. Keane, der damalige stellvertretende Stabschef der US-Armee, dass die Geheimdienstinformationen über Zarqawis Anwesenheit in dem Lager „solide“ seien, das Risiko von Kollateralschäden gering sei und das Lager „eines der besten Ziele sei, das wir je hatten“.

Die Bush-Regierung weigerte sich strikt, die Angriffe zu genehmigen, obwohl US-General Tommy Franks Zarqawis Lager als eines der „Beispiele für die terroristischen ‚Häfen‘, die Präsident Bush zu zerschlagen gelobt hatte“ bezeichnete.

Sobald Zarqawis Anwesenheit im Irak ihren ursprünglichen Zweck erfüllt hatte, der amerikanischen Öffentlichkeit den Krieg gegen den Irak zu verkaufen, und nachdem die Invasion im März 2003 bereits im Gange war, genehmigte das Weiße Haus schließlich Luftangriffe auf sein Lager. Doch zu diesem Zeitpunkt, so das Wall Street Journal weiter, war Zarqawi bereits aus dem Gebiet geflohen.

Schiiten ins Visier nehmen

Im Januar 2004 brach dann die wichtigste Säule der Kriegsbegründung der Bush-Regierung zusammen. David Kay, der mit der Suche nach irakischen Massenvernichtungswaffen beauftragte Waffeninspektor, erklärte nach neunmonatiger Suche öffentlich: „Ich glaube nicht, dass es sie gibt“.

Der Guardian berichtete, dass die Tatsache, dass keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden, ein so verheerender Schlag für die Begründung des Einmarsches in den Irak war, dass nun „sogar Bush die Gründe für den Kriegseintritt umschrieb“.

Am 9. Februar, als die Verlegenheit mit den Massenvernichtungswaffen immer größer wurde, behauptete Außenminister Powell erneut, dass Zarqawi vor der Invasion „im Irak aktiv war und Dinge tat, die den Irakern hätten bekannt sein müssen. Und wir suchen immer noch nach diesen Verbindungen und nach Beweisen für diese Verbindungen.“

Zwei Wochen zuvor hatte der US-Geheimdienst einen 17-seitigen Brief veröffentlicht, den Zarqawi geschrieben haben soll. Darin bekannte sich der Verfasser zu mehreren Terroranschlägen, argumentierte, dass der Kampf gegen die irakischen Schiiten wichtiger sei als der Kampf gegen die US-Besatzungsarmee, und schwor, einen Bürgerkrieg zwischen den sunnitischen und schiitischen Gemeinschaften des Landes auszulösen.

In den folgenden Monaten schrieben US-Beamte eine Reihe brutaler Bombenanschläge gegen irakische Schiiten Zarqawi zu, ohne Beweise für seine Beteiligung vorzulegen.

Im März 2004 wurden bei Selbstmordattentaten auf schiitische Schreine in Karbala und im Bagdader Stadtteil Kadhimiya 200 Gläubige getötet, die das Ashura-Fest feierten. Im April wurden bei Autobombenanschlägen in der mehrheitlich von Schiiten bewohnten Stadt Basra im Südirak mindestens 50 Menschen getötet.

Zu den Anschlägen von Karbala und Kadhimiya gab Al-Qaida über Al-Jazeera eine Erklärung ab, in der sie jede Beteiligung bestritt, doch der Leiter der Provisorischen Koalitionsbehörde (CPA), Paul Bremer, bestand darauf, dass Zarqawi daran beteiligt war.

Zarqawis angebliche Angriffe auf die irakischen Schiiten trugen dazu bei, einen Keil zwischen den sunnitischen und den schiitischen Widerstand gegen die US-Besatzung zu treiben, und legten den Grundstein für einen künftigen konfessionellen Krieg.

Dies erwies sich als hilfreich für die US-Armee, die zu verhindern versuchte, dass sich sunnitische und schiitische Gruppierungen im Widerstand gegen die Besatzung zusammenschließen.

Spaltung unserer Feinde

Im April 2004 ordnete Präsident Bush eine umfassende Invasion an, um die Kontrolle über Falludscha zu übernehmen, eine Stadt in der Provinz Anbar, die zum Epizentrum des sunnitischen Widerstands geworden war.

Mit dem Versprechen, die Stadt zu „befrieden“, startete Brigadegeneral Mark Kimmitt den Angriff mit Kampfhubschraubern, unbemannten Überwachungsdrohnen und F-15-Kampfflugzeugen.

Der Angriff war umstritten, da die Marineinfanteristen viele Zivilisten töteten, eine große Anzahl von Häusern und Gebäuden zerstörten und die Mehrheit der Einwohner der Stadt vertrieben.

Aufgrund des öffentlichen Drucks sah sich Präsident Bush schließlich gezwungen, den Angriff abzubrechen, und Falludscha wurde zur „No-Go“-Zone für die US-Streitkräfte.

Da es nicht gelang, die Truppen in Falludscha zu halten, griffen die US-Planer auf die Zarqawi-Karte zurück, um den sunnitischen Widerstand von innen heraus zu schwächen. Im Juni behauptete ein hochrangiger Pentagon-Beamter, es seien „neue Informationen“ aufgetaucht, wonach sich Zarqawi „möglicherweise in der sunnitischen Hochburg Falludscha versteckt hält“.

Der Pentagon-Beamte „warnte jedoch, dass die Informationen nicht spezifisch genug seien, um eine Militäroperation zu starten, um al-Zarqawi zu finden“.

Das plötzliche Auftauchen von Zarqawi und anderen Dschihadisten in Falludscha zu diesem Zeitpunkt war kein Zufall.

In einem für das US Special Operations Command (USSOCOM) verfassten Bericht mit dem Titel „Dividing our enemies“ erklärt Thomas Henriksen, dass das US-Militär Zarqawi benutzte, um Differenzen zwischen seinen Feinden in Falludscha und anderswo auszunutzen.

Er schreibt, dass das US-Militär das Ziel verfolgte, „tödliche Begegnungen zwischen Feinden zu schüren“, damit Amerikas „Feinde sich gegenseitig eliminieren“, und fügt hinzu: „Wenn es keine Spaltungen gab, wurden sie von amerikanischen Operateuren angezettelt.“

Die Fallstudie Fallujah

Henriksen führt dann die Ereignisse in Falludscha im Herbst 2004 als „Fallstudie“ an, die „die raffinierten Machenschaften veranschaulicht, die erforderlich sind, um Aufständische gegen Aufständische kämpfen zu lassen.“

Er erklärt, dass die takfiri-salafistischen Ansichten von Zarqawi und seinen Dschihadistenkollegen zu Spannungen mit den örtlichen Aufständischen führten, die Nationalisten waren und eine sufistische religiöse Einstellung vertraten. Die örtlichen Aufständischen lehnten auch Zarqawis Taktik ab, zu der die Entführung ausländischer Journalisten, die Tötung von Zivilisten durch wahllose Bombenangriffe und die Sabotage der Öl- und Strominfrastruktur des Landes gehörten.

Henriksen erläuterte weiter, dass die psychologischen Operationen der USA, die „die inneraufständischen Kräfte“ in Falludscha „ausnutzten und vertieften“, zu „nächtlichen Feuergefechten ohne Beteiligung der Koalitionsstreitkräfte“ führten.

Diese Spaltungen weiteten sich bald auf die anderen sunnitischen Widerstandshochburgen Ramadi in der Provinz Anbar und den Bezirk Adhamiya in Bagdad aus.

Die von den US-Geheimdiensten durch Zarqawi in Falludscha angezettelten Spaltungen ebneten den Weg für eine weitere US-Invasion in der unruhigen Stadt im November 2004, wenige Tage nachdem Bush wiedergewählt worden war.

Der BBC-Journalist Mark Urban berichtete, dass nach der Schlacht 2.000 Leichen geborgen wurden, darunter Hunderte von Zivilisten.

Praktischerweise war Abu Musab al-Zarqawi nicht unter den Toten“, da er sich vor Beginn des Angriffs durch die US-Absperrung der Stadt geschlichen hatte, so Urban weiter.

Inländischer Konsum

Der US-Militärgeheimdienst räumte später ein, psychologische Operationen eingesetzt zu haben, um Zarqawis Rolle in der sunnitischen Aufstandsbewegung, die gegen die US-Besatzung kämpft, zu fördern.

Die Washington Post berichtete im April 2006, dass „das US-Militär eine Propagandakampagne durchführt, um die Rolle des Anführers von Al-Qaida im Irak hervorzuheben“, was „der Bush-Regierung half, den Krieg mit der Organisation in Verbindung zu bringen, die für die Anschläge vom 11. September 2001 verantwortlich ist“.

Die Post zitiert US-Oberst Derek Harvey mit den Worten: „Unser eigener Fokus auf Zarqawi hat seine Karikatur vergrößert, wenn man so will – ihn wichtiger gemacht, als er wirklich ist.“

Wie die Post weiter berichtet, wird in den internen Dokumenten, in denen die psychologische Operationskampagne beschrieben wird, „ausdrücklich das ‚US-Heimpublikum‘ als eines der Ziele einer breiteren Propagandakampagne genannt.“

Die Kampagne zur Förderung von Zarqawi erwies sich auch als hilfreich für Präsident Bush während seiner Wiederwahlkampagne im Oktober 2004. Als der demokratische Herausforderer John Kerry den Krieg im Irak als Ablenkung vom so genannten Krieg gegen den Terror in Afghanistan bezeichnete, reagierte Präsident Bush mit der Aussage:

„Der Fall eines Terroristen zeigt, wie falsch [Kerrys] Denken ist. Der Terroristenführer, mit dem wir es heute im Irak zu tun haben, der für das Anbringen von Autobomben und die Enthauptung von Amerikanern verantwortlich ist, ist ein Mann namens Zarqawi.“

Wer hat Nick Berg getötet?

Nick Berg, ein amerikanischer Auftragnehmer im Irak, wurde angeblich von Zarqawi enthauptet. Im Mai 2004 veröffentlichten westliche Medien ein Video, das zeigt, wie Berg, der einen orangefarbenen Overall im Stil von Guantanamo trägt, von einer Gruppe maskierter Männer enthauptet wird.

Ein maskierter Mann, der sich als Zarqawi ausgab, erklärte in dem Video, dass die Tötung von Berg eine Reaktion auf die Folterung von Gefangenen im berüchtigten Abu-Ghraib-Gefängnis durch die USA sei.

Berg war im Irak, um Aufträge für den Wiederaufbau zu erhalten, und verschwand nur wenige Tage, nachdem er einen Monat in amerikanischer Haft in Mosul verbracht hatte, wo er mehrfach vom FBI verhört wurde.

Am 8. Mai, einen Monat nach seinem Verschwinden, behauptete das US-Militär, seine enthauptete Leiche am Rande einer Straße in der Nähe von Bagdad gefunden zu haben.

Die Behauptung der USA, Zarqawi habe Berg getötet, ist jedoch nicht glaubwürdig. Wie der Sydney Morning Herald seinerzeit berichtete, gibt es Beweise dafür, dass das Enthauptungsvideo inszeniert war und Aufnahmen von Bergs FBI-Verhör enthielt. Es wurde nicht aus dem Irak, sondern aus London ins Internet hochgeladen und blieb gerade lange genug online, dass CNN und Fox News es herunterladen konnten.

Brigadegeneral Mark Kimmitt log auch darüber, dass Berg in US-Militärgewahrsam gewesen sei, und behauptete stattdessen, er sei nur von der irakischen Polizei in Mosul festgehalten worden.

Doch das Video zementierte im Bewusstsein der amerikanischen Öffentlichkeit, dass Zarqawi und Al-Qaida eine große terroristische Bedrohung darstellten.

Die Wirkung in den USA war so groß, dass nach der Veröffentlichung des Videos die Begriffe „Nick Berg“ und „Irakkrieg“ vorübergehend Pornografie und die Prominenten Paris Hilton und Britney Spears als wichtigste Suchbegriffe im Internet ablösten.

Sektierertum, ein Hauptziel der USA und Israels

Nach dem Bombenanschlag auf den schiitischen Al-Askari-Schrein in der sunnitischen Stadt Samarra im Zentralirak im Februar 2006 brach ein groß angelegter Sektiererkrieg aus, der jedoch dank der religiösen Weisungen der höchsten und einflussreichsten schiitischen Autorität des Landes, Großayatollah Ali al-Sistani, in seinem Ausmaß gemildert wurde.

Al-Qaida bekannte sich nicht zu dem Anschlag, aber Präsident Bush behauptete später, dass „der Bombenanschlag auf den Schrein ein Komplott von Al-Qaida war, das darauf abzielte, sektiererische Gewalt auszulösen.“

Zarqawi wurde schließlich einige Monate später, am 7. Juni 2006, durch einen US-Luftangriff getötet. Ein irakischer Abgeordneter, Wael Abdul-Latif, sagte, dass Zarqawi zum Zeitpunkt seines Todes die Telefonnummern hochrangiger irakischer Beamter in seinem Mobiltelefon gespeichert hatte, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass Zarqawi von Elementen innerhalb der von den USA unterstützten irakischen Regierung benutzt wurde.

Zum Zeitpunkt von Zarqawis Tod hatte die neokonservative Agenda, den Irak zu spalten und zu schwächen, indem Chaos und konfessionelle Konflikte angezettelt wurden, ihren Höhepunkt erreicht. Dieses Ziel wurde durch das Auftauchen einer Nachfolgegruppe von AQI – ISIS – noch verschärft, die einige Jahre später eine überragende Rolle bei der Destabilisierung des benachbarten Syriens spielte, die dortigen konfessionellen Spannungen entfachte und eine Rechtfertigung für die Erneuerung des US-Militärmandats im Irak lieferte.

Übersetzt mit deepl.com

