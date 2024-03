Shin Bet bedroht israelisch-amerikanischen Anti-Putsch-Aktivisten Richard Silverstein

Shin Bet Threatens Israeli-American Anti-Coup Activist – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Shin Bet bedroht israelisch-amerikanischen Anti-Putsch-Aktivisten Außenministerium warnt Shin Bet, dass US-Bürger Privatsphäre und Bürgerrechte haben, die respektiert werden müssen

Richard Silverstein

28. März 2024

Slate Hallandale Beach Wohnturm

Kürzlich rief der Shin Bet bei Offir Gutelzon an, einem israelisch-amerikanischen Führer der regierungsfeindlichen Bewegung UnXceptable. Der Agent, der sich Gavri nannte, sagte, er arbeite für die jüdische Terroreinheit der Behörde. Dies ist die Abteilung, die mit der Verhinderung von jüdischem (d.h. Siedler-) Terrorismus beauftragt ist.

Yair Netanyahu, der in einem Vorort von Miami lebt, behauptete, Gutelzon habe Leute angewiesen, ihn zu verfolgen, und sogar ihre Hotelrechnungen bezahlt. Obwohl die Medien ausführlich über den Aufenthaltsort von Yair Netanjahu berichtet haben, sagte Gavri, Gutelzons Aktivitäten stellten eine ernste Bedrohung für die Sicherheit des Sohnes des Ministerpräsidenten in „dieser sensiblen Zeit“ dar. Dies war eine Anspielung auf den weltweiten Hass, dem Israel während seines Völkermordes im Gazastreifen ausgesetzt ist. Gutelzon bestreitet, dies getan zu haben.

Es ist schon ironisch, dass ein Agent, der für die Verhinderung des jüdischen Terrorismus zuständig ist, einen US-Bürger wie einen Terrorverdächtigen behandelt.

Die Daily Mail hat berichtet, dass Netanjahu in Hallandale Beach lebt. Bei der Durchsicht von Google-Bildern verschiedener Eigentumswohnungen in Hallandale Beach zeigte sich, dass das Slate Hallandale Beach, eine 26-stöckige „Luxusmietsiedlung“ mit 250 Wohneinheiten, dem Foto der Times of Israel sehr ähnlich ist (siehe links). Sie befindet sich am 101 Diplomat Parkway. Sie wurde 2022 eröffnet, als Netanjahu in Florida eintraf.

Offir Gutelzon

Offir Gutelzon, Leiter von UnXceptable

Es ist merkwürdig, dass der Shin Bet Gutelzon ins Visier nimmt, wenn man bedenkt, dass die Daily Mail eine Reihe von Paparazzi-Fotos veröffentlicht hat, die Netanjahu auf dem Balkon seiner Eigentumswohnung zeigen. Es wurde auch berichtet, dass das Gebäude in Hallandale Beach liegt. Welches Geheimnis könnte Gutelzon kennen, das nicht bereits allgemein bekannt ist?

yair netanyahu

Netanjahu am Pool

Yair Netanyahu hatte bereits vor einem israelischen Gericht eine einstweilige Verfügung gegen Gutelzon erwirkt und behauptet, er werde von regierungsfeindlichen Aktivisten belästigt. Auf den ersten Blick ist diese Anschuldigung absurd. Aber die Paranoia sitzt tief in der Familie Netanjahu.

Netanjahu schien zu glauben, er könne die israelische Justiz dazu benutzen, das Verhalten eines US-Bürgers auf US-Boden zu unterbinden. Dies ist bezeichnend für seine unausstehliche Anspruchshaltung. Nachdem Gutelzons Anwalt darauf hingewiesen hatte, dass kein israelisches Gericht außerhalb des Landes zuständig ist, zog Yair den Antrag zurück.

Es ist wahrscheinlich, dass entweder Netanyahu pere oder fil den Shin Bet unter Druck gesetzt hat, Gutelzon zu warnen. In diesem Fall diente die Behörde den persönlichen und nicht den offiziellen Interessen der Familie des Premierministers.

Yair Netanjahu

Yair Netanjahu auf dem Balkon seiner Wohnung (Zak Bennett)

Während die IDF in Gaza kämpft, genießt Netanyahu das Highlife in einer Wohnung in Miami Beach für 5.000 Dollar im Monat. Auch seine Shin Bet-Schutzeinheit kostet den israelischen Steuerzahler 250.000 Dollar für sieben der Monate, in denen er im Ausland lebte.

Netanjahu: „Wo war die IAF am 7.10.?“

Yair leistete kurzzeitig Armeedienst in der Pressestelle der IDF. Im Gegensatz zu seinem Vater und seinem Onkel (die bei dem Angriff in Entebbe ums Leben kamen) war er nie im Kampfeinsatz. Er wird als Reservist einberufen, aber weder die IDF noch der Premierminister scheinen ihn zurückhaben zu wollen. Er besaß sogar die Chuzpe, in diesem Social-Media-Post Kritik an der IAF zu üben.

Er lebt hier in den USA, nachdem er von seinem Vater ins Exil geschickt wurde, weil er mit seinen aufrührerischen Ansichten die Israelis gegen die Regierung aufhetzte. Yair ist ein Beispiel für eine Bulldogge, die losgelassen wird, um ihr Herrchen zu beschützen, und die sich dann umdreht und ihn beißt.

Als der Shin Bet zum ersten Mal versuchte, mit Gutelzon Kontakt aufzunehmen, hielt er es für einen Scherz. Um seine Glaubwürdigkeit zu beweisen, listete der Agent die Familienmitglieder des Aktivisten zusammen mit ihren Personalausweisen auf, um zu beweisen, dass er ein Agent war. Er warnte Gutzelson, er solle in Zukunft vorsichtig sein, was er sage. Die klare Andeutung war, dass seine Familienmitglieder in Gefahr seien, wenn er den „Rat“ des Agenten nicht befolge.

Er sagte Haaretz:

„Ein gesetzestreuer israelischer Amerikaner, der in den Vereinigten Staaten lebt und einen Warnanruf vom Shin Bet erhält, ist ein beunruhigender Versuch, Angst zu machen und das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf Protest zu verletzen, der bei uns allen die Alarmglocken läuten lassen sollte“, sagte Gutelzon.

Während eines Briefings des Außenministeriums fragte ein Reporter Matt Miller nach dem Fall. Der Pressesprecher wollte sich offensichtlich nicht in die Angelegenheit einmischen. Er machte jedoch deutlich, dass die Bürgerrechte und die Privatsphäre der US-Bürger als unantastbar gelten. Dies war eine nicht allzu subtile Warnung an die Spionagebehörde, sich zurückzuhalten.

Dennoch ist es erstaunlich, dass ein ausländischer Geheimdienst einen auf amerikanischem Boden lebenden US-Bürger bedroht. Dies verstößt gegen jedes mögliche Protokoll zum Schutz der nationalen Souveränität. Die einzige Souveränität, die Israel anerkennt, ist seine eigene. Andere Nationen – nicht so sehr. Stellen Sie sich vor, ein FBI-Agent würde einen in Frankreich lebenden französischen Staatsbürger anrufen und ihn warnen, dass er seinen „antiamerikanischen“ politischen Aktivismus einstellen sollte, wenn er möchte, dass seine Familie in den USA sicher bleibt.

Mir ist bekannt, dass Länder wie Nordkorea, Iran, Indien und China ihre eigenen Bürger auf fremdem Boden entführt oder sogar ermordet haben. Es gab auch einen Mordversuch an einem iranischen Amerikaner in den USA. Aber im Gegensatz zu diesem Fall ist Israel ein Verbündeter und kein Feind.

Übersetzt mit deepl.com

