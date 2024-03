We were lied into the Gaza genocide. Al Jazeera has shown us how Myth-busting documentary finally breaks the stranglehold of Israel and its western media acolytes over the story of what happened on 7 October

Krieg gegen Gaza: Wir wurden in einen Völkermord gelogen. Al Jazeera hat uns gezeigt, wie

Von Jonathan Cook

28. März 2024

Ein Dokumentarfilm durchbricht endlich den Würgegriff Israels und seiner westlichen Gefolgsleute über die Geschehnisse des 7. Oktober

Während der wochenlangen Bombardierung des Gazastreifens und dem unaufhaltsamen Anstieg der Opferzahlen in der winzigen Enklave hatte die westliche Öffentlichkeit kaum eine andere Wahl, als sich auf Israels Aussagen zu den Ereignissen vom 7. Oktober zu verlassen. Etwa 1 150 Israelis wurden bei einem beispiellosen Angriff auf israelische Gemeinden und Militärposten in der Nähe des Gazastreifens getötet.

Enthauptete Babys, eine schwangere Frau, der die Gebärmutter aufgeschnitten und der Fötus erstochen wurde, Kinder, die in Öfen gesteckt wurden, Hunderte von Menschen, die bei lebendigem Leib verbrannt wurden, Verstümmelungen von Leichen, eine systematische Kampagne unbeschreiblich grausamer Vergewaltigungen und Akte der Nekrophilie.

Westliche Politiker und Medien stürzten sich darauf und wiederholten die Anschuldigungen unkritisch, während sie Israels völkermörderische Rhetorik und die zunehmend völkermörderischen Militäroperationen ignorierten, die diese Behauptungen stützten.

Dann, als der Berg von Leichen in Gaza immer höher wurde, wurden die vermeintlichen Beweise mit einigen wenigen, ausgewählten westlichen Journalisten und Einflussnehmern geteilt. Sie wurden zu privaten Vorführungen von Filmmaterial eingeladen, das von israelischen Beamten sorgfältig kuratiert worden war, um das schlimmstmögliche Bild der Hamas-Operation zu zeichnen.

Diese neuen Eingeweihten lieferten nur wenige Details, deuteten aber an, dass das Filmmaterial viele der Gräueltaten bestätigte. Sie wiederholten bereitwillig israelische Behauptungen, die Hamas sei „schlimmer als Isis“, die Gruppe Islamischer Staat.

Der Eindruck einer beispiellosen Verderbtheit der Hamas wurde durch die Bereitschaft der westlichen Medien verstärkt, es israelischen Sprechern, Israels Unterstützern und westlichen Politikern zu gestatten, weiterhin unwidersprochen die Behauptung zu verbreiten, die Hamas habe unaussprechliche, sadistische Gräueltaten begangen – von der Enthauptung und Verbrennung von Babys bis hin zu einer Vergewaltigungskampagne.

Der einzige Journalist in den britischen Mainstream-Medien, der widersprach, war Owen Jones. Er stimmte zwar zu, dass das israelische Video schreckliche Verbrechen an der Zivilbevölkerung zeige, stellte aber fest, dass keine der oben genannten barbarischen Taten zu sehen sei.

Stattdessen wurden die schrecklichen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung gezeigt, die in Kriegen und Aufständen nur allzu bekannt sind.

Beschönigung des Völkermordes

Jones sah sich mit einer Flut von Angriffen von Kollegen konfrontiert, die ihm vorwarfen, er sei ein Apologet der Gräueltaten. Seine eigene Zeitung, der Guardian, scheint ihn daraufhin daran gehindert zu haben, auf ihren Seiten über Gaza zu schreiben.

Jetzt, nach fast sechs Monaten, ist die exklusive Berichterstattung über diese Ereignisse durch Israel und seine Gefolgsleute in den Medien endlich durchbrochen worden.

Letzte Woche strahlte Al Jazeera einen einstündigen Dokumentarfilm mit dem schlichten Titel „7. Oktober“ aus, der es dem westlichen Publikum ermöglicht, sich selbst ein Bild von den Ereignissen zu machen. Es scheint, dass der Bericht von Jones der Wahrheit am nächsten kommt.

Der Film von Al Jazeera geht jedoch noch weiter und enthüllt zum ersten Mal für ein breiteres Publikum Fakten, die in den israelischen Medien seit Monaten allgegenwärtig sind, aber von der westlichen Berichterstattung sorgfältig ausgeschlossen wurden. Der Grund dafür ist klar: Diese Fakten würden Israel in einige der Gräueltaten verwickeln, die es seit Monaten der Hamas zuschreibt.

Middle East Eye hat bereits im Dezember auf diese eklatanten Lücken in der westlichen Medienberichterstattung hingewiesen. Seitdem wurde nichts unternommen, um die Aufzeichnungen zu korrigieren.

Die etablierten Medien haben bewiesen, dass man ihnen nicht trauen kann. Monatelang haben sie glaubhaft die israelische Propaganda zur Unterstützung eines Völkermordes wiedergegeben.

Aber das ist nur ein Teil der Anklage gegen sie. Die anhaltende Weigerung, über die sich häufenden Beweise für Israels Verbrechen gegen die eigene Zivilbevölkerung und Soldaten am 7. Oktober zu berichten, deutet darauf hin, dass sie Israels Gemetzel in Gaza absichtlich beschönigen.

Die Ermittlungsabteilung von Al Jazeera hat viele Hundert Stunden Filmmaterial von Bodycams, die von Hamas-Kämpfern und israelischen Soldaten getragen wurden, sowie von Dashcams und Überwachungskameras zusammengetragen, um eine Dokumentation zu erstellen, die mit Mythen aufräumt.

Die Dokumentation zeigt fünf Dinge, die das von Israel und den westlichen Medien geprägte Narrativ widerlegen.

Erstens: Die Verbrechen, die die Hamas am 7. Oktober gegen die israelische Zivilbevölkerung begangen hat – und die, die sie nicht begangen hat -, wurden benutzt, um die Tatsache zu verschleiern, dass sie am 7. Oktober eine spektakuläre und ausgeklügelte Militäroperation durchgeführt hat, um aus dem lange belagerten Gazastreifen auszubrechen.

Die Gruppe schaltete Israels hochmoderne Überwachungssysteme aus, die die 2,3 Millionen Einwohner der Enklave jahrzehntelang gefangen gehalten hatten. Sie sprengte an mindestens 10 Stellen Löcher in die stark befestigte israelische Sperranlage um den Gazastreifen. Und sie überraschte die zahlreichen israelischen Militärlager in der Nähe der Enklave, die die Besatzung auf Armeslänge durchgesetzt hatten.

Mehr als 350 israelische Soldaten, bewaffnete Polizisten und Wachleute wurden an diesem Tag getötet.

Zweitens untergräbt der Dokumentarfilm die Verschwörungstheorie, wonach die israelische Führung den Hamas-Angriff zuließ, um die ethnische Säuberung des Gazastreifens zu rechtfertigen – ein Plan, an dem Israel seit mindestens 2007 aktiv arbeitet und der offenbar von den USA gebilligt worden ist.

Es stimmt, dass israelische Geheimdienstmitarbeiter, die an der Überwachung des Gazastreifens beteiligt waren, davor gewarnt hatten, dass die Hamas eine größere Operation vorbereitete. Aber diese Warnungen wurden nicht wegen einer Verschwörung ignoriert. Schließlich profitierte keiner der hochrangigen israelischen Beamten von den Ereignissen des 7. Oktober.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist durch den Hamas-Angriff politisch am Ende und wird nach dem Ende des derzeitigen Gemetzels in Gaza wahrscheinlich im Gefängnis landen.

Eine koloniale Arroganz

Israels völkermörderische Reaktion auf den 7. Oktober hat Israels Ruf international und vor allem in der arabischen Öffentlichkeit in der Region so sehr geschädigt, dass Saudi-Arabien die Pläne für ein Normalisierungsabkommen, die letzte Hoffnung Israels und Washingtons, aufgeben musste.

Und die Hamas-Operation hat den weltweiten Ruf des israelischen Militärs, unbesiegbar zu sein, erschüttert. Sie hat die jemenitische Ansar Allah (die Houthis) dazu inspiriert, Schiffe im Roten Meer anzugreifen. Sie ermutigt Israels Erzfeind, die Hisbollah, im benachbarten Libanon. Er hat die Idee wiederbelebt, dass Widerstand im gesamten unterdrückten Nahen Osten möglich ist.

Nein, es war keine Verschwörung, die dem Angriff der Hamas die Tür geöffnet hat. Es war koloniale Arroganz, die auf einer entmenschlichenden Sichtweise beruhte, die von der überwiegenden Mehrheit der Israelis geteilt wurde, nämlich dass sie die Herren seien und die Palästinenser – ihre Sklaven – viel zu primitiv seien, um einen sinnvollen Schlag zu führen.

Die Anschläge vom 7. Oktober hätten die Israelis dazu zwingen müssen, ihre ablehnende Haltung gegenüber den Palästinensern zu überdenken und sich die Frage zu stellen, ob Israels jahrzehntelanges Regime der Apartheid und brutalen Unterwerfung auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden kann – und sollte.

Vorhersehbarerweise ignorierten die Israelis die Botschaft des Hamas-Angriffs und vertieften sich in ihre koloniale Denkweise.

Der vermeintliche Primitivismus, der die Palästinenser angeblich zu einem zu schwachen Gegner machte, um es mit Israels hochentwickelter Militärmaschinerie aufzunehmen, wurde nun als Beweis für die palästinensische Barbarei umgedeutet, die die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens so gefährlich und bedrohlich macht, dass sie ausgelöscht werden muss.

Die Palästinenser, die nach Ansicht der meisten Israelis auf unbestimmte Zeit wie Batteriehühner in immer kleiner werdenden Ställen eingesperrt werden können, werden nun als Monster betrachtet, die man ausmerzen muss. Aus diesem Impuls heraus entstand Israels aktueller Völkermordplan für Gaza.

Selbstmordkommando

Der dritte Punkt, den der Dokumentarfilm klarstellt, ist, dass der äußerst erfolgreiche Gefängnisausbruch der Hamas die größere Operation zunichte machte.

Die Gruppe hatte so hart an der furchteinflößenden Logistik des Ausbruchs gearbeitet – und sich auf eine schnelle und brutale Reaktion der israelischen Militärmaschinerie vorbereitet -, dass sie keinen ernsthaften Plan hatte, wie sie mit einer Situation umgehen sollte, die sie sich nicht vorstellen konnte: die Freiheit, Israels Peripherie zu durchkämmen, oft ungestört für viele Stunden oder Tage.

Die Hamas-Kämpfer, die nach Israel eindrangen, waren davon ausgegangen, dass die meisten von ihnen auf einer Selbstmordmission waren. Dem Dokumentarfilm zufolge gingen die Kämpfer selbst davon aus, dass zwischen 80 und 90 Prozent nicht mehr zurückkehren würden.

Das Ziel war nicht, Israel einen existenziellen Schlag zu versetzen, wie israelische Offizielle seither in ihrer entschlossenen Rationalisierung des Völkermords behaupten. Es ging darum, Israels Ruf der Unbesiegbarkeit zu brechen, indem man seine Militärbasen und die umliegenden Gemeinden angriff und so viele Geiseln wie möglich zurück nach Gaza schleppte.

Diese sollten dann gegen Tausende von palästinensischen Männern, Frauen und Kindern ausgetauscht werden, die in Israels militärischem Gefängnissystem festgehalten werden – Geiseln, die als „Gefangene“ bezeichnet werden.

Wie Hamas-Sprecher Bassem Naim gegenüber Al Jazeera erklärte, sollte der Ausbruch die verzweifelte Lage des Gazastreifens wieder ins Rampenlicht rücken, nachdem das internationale Interesse an der Beendigung der israelischen Belagerung jahrelang geschwunden war.

Über die Diskussionen im politischen Vorstand der Fraktion sagt er, man sei sich einig gewesen: „Wir müssen etwas unternehmen. Wenn wir es nicht tun, wird Palästina vergessen und völlig von der internationalen Landkarte gestrichen.

17 Jahre lang war der Gazastreifen nach und nach erdrosselt worden. Die Bevölkerung hatte versucht, friedlich gegen den militarisierten Zaun um ihre Enklave zu protestieren und war dabei von israelischen Scharfschützen abgeknallt worden. Die Welt hatte sich so sehr an das palästinensische Leid gewöhnt, dass sie abgeschaltet hatte.

Der Angriff vom 7. Oktober sollte dies ändern, vor allem, indem er die Solidarität mit Gaza in der arabischen Welt neu entfachte und die regionale politische Position der Hamas stärkte.

Er sollte es Saudi-Arabien – dem wichtigsten arabischen Machtvermittler in Washington – unmöglich machen, sich mit Israel zu normalisieren, und die Marginalisierung der palästinensischen Sache in der arabischen Welt vervollständigen.

Gemessen an diesen Kriterien war der Angriff der Hamas ein Erfolg.

Verlust des Fokus

Doch viele Stunden lang – während Israel völlig unvorbereitet war und seine Überwachungssysteme ausgeschaltet waren – sah sich die Hamas nicht mit dem von ihr erwarteten militärischen Gegenangriff konfrontiert.

Drei Faktoren scheinen zu einer raschen Erosion von Disziplin und Zielsetzung geführt zu haben.

Da es keinen nennenswerten Feind gab, dem die Hamas entgegentreten oder ihren Handlungsspielraum einschränken konnte, verloren die Kämpfer ihren Fokus. Filmaufnahmen zeigen, wie sie darüber streiten, was sie als Nächstes tun sollen, während sie sich frei in israelischen Gemeinden bewegen.

Hinzu kam der Zustrom anderer bewaffneter Palästinenser, die sich den erfolgreichen Ausbruch der Hamas zunutze machten, und das Ausbleiben einer israelischen Antwort. Viele sahen sich plötzlich in der Lage, zu plündern oder mit Israel abzurechnen – indem sie Israelis töteten – für das jahrelange Leid im Gazastreifen.

Und der dritte Faktor war, dass die Hamas in das Nova-Musikfestival stolperte, das von den Organisatoren kurzfristig in die Nähe des Zauns um Gaza verlegt worden war.

Es wurde schnell zum Schauplatz einiger der schlimmsten Grausamkeiten, die allerdings nicht mit den von Israel und den westlichen Medien beschriebenen grausamen Exzessen vergleichbar sind.

Das Filmmaterial zeigt beispielsweise, wie palästinensische Kämpfer Granaten in Betonunterstände werfen, in denen viele Dutzend Festivalbesucher vor dem Angriff der Hamas Schutz suchten. In einem Clip wird ein Mann, der hinausläuft, niedergeschossen.

Viertens konnte Al Jazeera bestätigen, dass die extremsten, sadistischsten und abscheulichsten Gräueltaten nie stattgefunden haben. Sie wurden von israelischen Soldaten, Beamten und Notfallhelfern erfunden.

Eine zentrale Figur in dieser Täuschung war Yossi Landau, ein Leiter der jüdischen religiösen Notfallorganisation Zaka. Er und seine Mitarbeiter erfanden haarsträubende Geschichten, die nicht nur von einer gutgläubigen westlichen Presse, sondern auch von hochrangigen US-Beamten gerne aufgegriffen wurden.

US-Außenminister Antony Blinken berichtete anschaulich von einer vierköpfigen Familie, die am Frühstückstisch abgeschlachtet wurde. Dem Vater wurde vor den Augen seiner beiden Kinder, die acht und sechs Jahre alt waren, ein Auge ausgestochen. Der Mutter wurde die Brust abgeschnitten. Dem Mädchen wurde der Fuß amputiert, und dem Jungen wurden die Finger abgeschnitten, bevor sie alle hingerichtet wurden. Anschließend setzten sich die Henker zu ihren Opfern und aßen neben ihnen.

Die Beweise zeigen jedoch, dass nichts davon wirklich passiert ist.

Landau hat auch behauptet, die Hamas habe Dutzende von Kindern gefesselt und im Kibbuz Be’eri lebendig verbrannt. An anderer Stelle erinnerte er an eine schwangere Frau, die erschossen, ihr Bauch aufgeschnitten und der Fötus erstochen wurde.

Die Verantwortlichen des Kibbuz bestreiten jegliche Beweise für diese Gräueltaten. Landaus Schilderungen decken sich nicht mit den bekannten Fakten. Am 7. Oktober starben nur zwei Säuglinge, die beide unbeabsichtigt getötet wurden.

Auf Nachfrage bietet Landau an, Al Jazeera ein Foto des erstochenen Fötus auf seinem Handy zu zeigen, wird aber dabei gefilmt, wie er zugibt, dazu nicht in der Lage zu sein.

Erfundene Gräueltaten

Auch die Recherchen von Al Jazeera finden keine Beweise für systematische oder massenhafte Vergewaltigungen am 7. Oktober. Tatsächlich ist es Israel, das die Bemühungen internationaler Gremien zur Untersuchung jeglicher sexueller Gewalt an diesem Tag blockiert hat.

Angesehene Medien wie die New York Times, die BBC und der Guardian haben den Behauptungen über systematische Vergewaltigungen durch die Hamas wiederholt Glaubwürdigkeit verliehen, allerdings nur, indem sie die israelische Gräuelpropaganda unhinterfragt wiederholten.

Madeleine Rees, Generalsekretärin der Women’s International League for Peace and Freedom, sagte gegenüber Al Jazeera: „Ein Staat hat die schrecklichen Angriffe auf Frauen instrumentalisiert, um, wie wir glauben, einen Angriff auf Gaza zu rechtfertigen, unter dem mehrheitlich andere Frauen leiden.“

Es stellt sich die Frage, warum Israel das Bedürfnis hatte, noch schlimmere Gräueltaten zu erfinden, wo es doch genügend echte Gräueltaten der Hamas zu vermelden gab?

In anderen Fällen hat Israel die Hamas beschuldigt, die Leichen israelischer Opfer verstümmelt zu haben, unter anderem indem sie über sie hinweggefahren sind und ihnen das Becken zerschmettert haben. In mehreren Fällen ergab die Untersuchung von Al Jazeera, dass die Leichen von Hamas-Kämpfern stammten, die von israelischen Soldaten verstümmelt oder überfahren worden waren.

Der Dokumentarfilm stellt fest, dass sich die Berichterstattung der israelischen Medien – gefolgt von den westlichen Medien – „nicht auf die Verbrechen konzentriert, die sie [die Hamas] begangen haben, sondern auf die Verbrechen, die sie nicht begangen haben“.

Es stellt sich die Frage, warum Israel das Bedürfnis hatte, noch schlimmere Verbrechen zu fabrizieren, wo es doch genügend echte Gräueltaten der Hamas gab, über die berichtet werden konnte? Und warum haben die westlichen Medien, insbesondere nachdem die anfängliche Erfindung der enthaupteten Babys entlarvt worden war, weiterhin glaubhaft unwahrscheinliche Geschichten über die Grausamkeiten der Hamas wiederverwertet?

Die Antwort auf die erste Frage lautet, dass Israel ein günstiges politisches Klima schaffen musste, um seinen Völkermord in Gaza als notwendig zu entschuldigen.

Netanjahu wird gezeigt, wie er den Führern von Zaka zu ihrer Rolle bei der Beeinflussung der Weltmeinung gratuliert: „Wir müssen Zeit gewinnen, und die gewinnen wir, indem wir uns an die Führer der Welt und an die öffentliche Meinung wenden. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, die auch die führenden Politiker beeinflusst“.

Die Antwort auf die zweite Frage lautet, dass westliche Journalisten aufgrund ihrer rassistischen Vorurteile leicht davon überzeugt werden können, dass braune Menschen zu einer solchen Barbarei fähig sind.

Hannibal-Direktive

Fünftens dokumentiert Al Jazeera die monatelange Berichterstattung israelischer Medien, aus der hervorgeht, dass einige der Gräueltaten, die der Hamas angelastet werden – insbesondere die Verbrennung von Israelis bei lebendigem Leib – in Wirklichkeit von Israel zu verantworten sind.

Ohne funktionierende Überwachung schlug ein wütender israelischer Militärapparat blindlings zu. Videoaufnahmen von Apache-Hubschraubern zeigen, wie sie wild auf Autos und Personen schießen, die sich in Richtung Gaza bewegen, ohne zu wissen, ob sie auf fliehende Hamas-Kämpfer oder von der Hamas als Geiseln genommene Israelis zielen.

In mindestens einem Fall feuerte ein israelischer Panzer eine Granate auf ein Gebäude im Kibbutz Be’eri ab und tötete die 12 israelischen Geiseln darin. Eine von ihnen, die 12-jährige Liel Hetsroni, deren verkohlte Überreste wochenlang nicht identifiziert werden konnten, wurde zum Aushängeschild für Israels Kampagne, die Hamas als Barbaren zu beschimpfen, weil sie sie lebendig verbrannt hatte.

Ein behelfsmäßiges Schild mit der hebräischen Aufschrift „Hilfe, 3 Geiseln“ mit Essensresten, die israelische Geiseln gezeigt haben sollen, bevor sie von israelischen Soldaten erschossen wurden, 17. Dezember 2023 (AFP)

Der für die Rettungsmaßnahmen in Be’eri verantwortliche Kommandeur, Oberst Golan Vach, wird gezeigt, wie er den Medien eine Geschichte über das von Israel selbst beschossene Haus vorspielt. Er behauptete, die Hamas habe acht Babys in dem Haus hingerichtet und verbrannt. In Wirklichkeit wurden dort keine Babys getötet – und die, die in dem Haus starben, wurden von Israel getötet.

Die weit verbreiteten Verwüstungen in den Kibbuz-Gemeinden, für die nach wie vor die Hamas verantwortlich gemacht wird, deuten darauf hin, dass der israelische Beschuss dieses speziellen Hauses kein Einzelfall war. Es lässt sich nicht feststellen, wie viele weitere Israelis durch „friendly fire“ getötet wurden.

Diese Todesfälle scheinen damit zusammenzuhängen, dass Israel an diesem Tag in aller Eile die so genannte „Hannibal-Direktive“ anwandte – ein geheimes Militärprotokoll, das die Tötung israelischer Soldaten vorsieht, um zu verhindern, dass sie als Geiseln genommen werden und als Druckmittel für die Freilassung von Palästinensern dienen, die als Geiseln in israelischen Gefängnissen festgehalten werden.

In diesem Fall scheint die Direktive umfunktioniert und auch gegen israelische Zivilisten eingesetzt worden zu sein. Obwohl innerhalb Israels eine heftige Debatte über die Anwendung der Hannibal-Direktive am 7. Oktober geführt wurde, schweigen die westlichen Medien erstaunlicherweise völlig zu diesem Thema.

Trauriges Ungleichgewicht

Das einzige Thema, das von Al Jazeera weitgehend übersehen wurde, ist das erstaunliche Versagen der westlichen Medien, über den 7. Oktober ernsthaft zu berichten oder die Gräueltaten unabhängig von Israels eigennützigen Darstellungen zu untersuchen.

Die Frage, die sich bei der Dokumentation von Al Jazeera stellt, ist folgende: Wie ist es möglich, dass keine britische oder amerikanische Medienorganisation die Aufgabe übernommen hat, die Al Jazeera übernommen hat? Und warum scheint keiner von ihnen bereit zu sein, die Berichterstattung von Al Jazeera als Gelegenheit zu nutzen, die Ereignisse des 7. Oktobers zu überdenken?

Zum Teil liegt das daran, dass sie selbst bei einer Neubewertung der vergangenen fünf Monate angeklagt würden. Ihre Berichterstattung war erschreckend unausgewogen: Sie akzeptierten sehenden Auges jede israelische Behauptung über die Gräueltaten der Hamas und ebenso sehenden Auges jede israelische Entschuldigung für das Abschlachten und Verstümmeln von Zehntausenden palästinensischer Kinder in Gaza.

Aber das Problem geht tiefer.

Es ist nicht das erste Mal, dass Al Jazeera das westliche Pressekorps bei einem Thema beschämt, das seit Monaten oder Jahren die Schlagzeilen beherrscht.

Im Jahr 2017 zeigte eine Al Jazeera-Untersuchung mit dem Titel „Die Lobby“, dass Israel hinter einer Kampagne steckte, um palästinensische Solidaritätsaktivisten in Großbritannien als Antisemiten zu verleumden, mit Jeremy Corbyn als letztem Ziel.

Diese Verleumdungskampagne war auch nach der Ausstrahlung der Al Jazeera-Serie noch sehr erfolgreich, nicht zuletzt, weil die Untersuchung einheitlich ignoriert wurde. Die britischen Medien schluckten jede Desinformation, die von israelischen Lobbyisten zum Thema Antisemitismus verbreitet wurde.

Eine Folge einer ähnlichen Desinformationskampagne der Pro-Israel-Lobby in den USA wurde nie ausgestrahlt, offenbar nach diplomatischen Drohungen aus Washington an Katar. Die Serie wurde schließlich der Website Electronic Intifada zugespielt.

Demonstranten versammeln sich am 14. Oktober 2023 in Glasgow vor dem Gebäude der BBC Scotland, um ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu bekunden und für „sein Recht auf Widerstand“ zu demonstrieren.

Demonstranten versammeln sich am 14. Oktober 2023 in Glasgow vor dem Gebäude der BBC Scotland, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden (AFP)

Vor 18 Monaten strahlte Al Jazeera eine Untersuchung mit dem Titel „The Labour Files“ aus, in der gezeigt wurde, wie hochrangige Funktionäre der britischen Labour-Partei mit Unterstützung der britischen Medien ein geheimes Komplott schmiedeten, um Corbyn daran zu hindern, jemals Premierminister zu werden. Corbyn, der demokratisch gewählte Vorsitzende der Labour-Partei, war ein unverblümter Kritiker Israels und Befürworter der Gerechtigkeit für das palästinensische Volk.

Israel und seine Parteigänger haben ungehinderten Zugang zu den westlichen Institutionen, wo sie Behauptungen und Verleumdungen erfinden, die von einer leichtgläubigen Pressemeute gerne weiterverbreitet werden

Wieder einmal ignorierten die britischen Medien, die so entscheidend dazu beigetragen hatten, Corbyn zu zerstören, die Untersuchung von Al Jazeera.

Es gibt hier ein Muster, das nur durch vorsätzliche Blindheit ignoriert werden kann.

Israel und seine Parteigänger haben ungehinderten Zugang zu den westlichen Institutionen, wo sie Behauptungen und Verleumdungen erfinden, die von einer gutgläubigen Pressemeute gerne weiterverbreitet werden.

Und diese Behauptungen wirken sich immer nur zum Vorteil Israels aus und schaden der Sache, die jahrzehntelange brutale Unterjochung des palästinensischen Volkes durch ein israelisches Apartheidregime zu beenden, das jetzt einen Völkermord begeht.

Al Jazeera hat wieder einmal gezeigt, dass die westliche Presse in Angelegenheiten, die das westliche Establishment als lebenswichtig für seine Interessen ansieht – wie die Unterstützung eines hochmilitarisierten Klientenstaates, der die Kontrolle des Westens über den ölreichen Nahen Osten fördert -, kein Wächter über die Macht ist, sondern der PR-Arm des Establishments.

Die Untersuchung von Al Jazeera hat nicht nur die Lügen aufgedeckt, die Israel über den 7. Oktober verbreitet hat, um seinen Völkermord in Gaza zu rechtfertigen. Sie enthüllt auch die völlige Komplizenschaft westlicher Journalisten bei diesem Völkermord.

Übersetzt mit deepl.com

