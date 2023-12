https://www.middleeastmonitor.com/20231208-egypt-and-its-war-on-secret-documents/



Die Sinai-Halbinsel ist auf diesem Bild zu sehen, das von einer Videoaufnahme an Bord des Space Shuttle Columbia am 26. Januar 2003 stammt. (NASA-TV/Getty Images)

Ägypten und sein Krieg gegen geheime Dokumente

von Gerard Deeb



8. Dezember 2023

Haben die Ägypter Recht, wenn sie aufgrund des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen um den Sinai fürchten? Wie Don Quijote kämpft das Regime in Kairo mit geheimen Dokumenten, deren Inhalt an die Öffentlichkeit gelangt ist. Heute ist es von vielen Krisen umgeben, ganz zu schweigen von der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage des Landes. Wird es sich den Mühlen der amerikanischen Regierung beugen oder Widerstand leisten? Das ist eine berechtigte Frage, die sich heute jeder Ägypter stellt, denn Kairo hat das Gefühl, dass eine systematische westliche Politik darauf abzielt, das Land mit Krisen zu umgeben, um es zu unterwerfen und dazu zu zwingen, das zu akzeptieren, was man ihm bereitet, vor allem nachdem die Front im Gazastreifen entbrannt ist.

Israel hat seine Aggression gegen den Gazastreifen am Freitag, den 1. Dezember, wieder aufgenommen, nachdem eine Woche lang ein Waffenstillstand herrschte und Dutzende von Gefangenen beider Konfliktparteien freigelassen worden waren. Israel lehnte alle Vermittlungsangebote der an einer friedlichen Beilegung des Krieges interessierten Länder, allen voran Ägypten, ab. Die ägyptische Besorgnis über die Beendigung des Krieges und die Verhängung eines dauerhaften Waffenstillstands hängt mit der humanitären Lage der Menschen im Gazastreifen zusammen, aber auch mit der Befürchtung Kairos, dass Israel sein altes und neues Projekt der Ansiedlung von Palästinensern im ägyptischen Sinai in die Tat umsetzen wird, um für sie ein alternatives Land zu Palästina zu schaffen.

Britische Dokumente enthüllten, dass „Israel 1971 einen geheimen Plan entwarf, um Tausende von Palästinensern aus dem Gazastreifen nach Al-Arish im Norden des Sinai zu deportieren“. Nachdem die israelische Armee im Juni 1967 den Gazastreifen zusammen mit dem Westjordanland, Ostjerusalem und den syrischen Golanhöhen besetzt hatte, wurde der Gazastreifen zu einem Sicherheitsproblem für Israel, und die Flüchtlingslager wurden zu Brutstätten des Widerstands gegen die Besatzung. Britischen Schätzungen zufolge beinhaltete der Plan den „Zwangstransfer“ von Palästinensern nach Ägypten, um die Schwere der Guerillaoperationen gegen die Besatzung und die Sicherheitsprobleme der Besatzungsbehörde im Gazastreifen zu verringern. So sah die israelische Auffassung von Zwangsdeportation in der Vergangenheit aus. Heute, 52 Jahre nach dem Plan, hat sich die Vision mit der Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen im Gazastreifen, deren Wert im Jahr 2000 auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt wurde, erweitert, und damit auch das Bestreben Israels, sie zu kontrollieren. Darüber hinaus besteht die israelische Vision darauf, das Projekt des Ben-Gurion-Kanals zu aktivieren, der die beiden Meere, das Mittelmeer und das Rote Meer, miteinander verbinden soll, was für den indisch-wirtschaftlichen Korridor nach Europa als wichtig erachtet wird, da der Kanal als Konkurrenz zum ägyptischen Suez-Kanal dargestellt wird.

Es gibt mehr als einen Grund für die ägyptische Präsidentschaft, den erzwungenen „Transfer“ des palästinensischen Volkes abzulehnen, zumal die Dokumente nicht mehr geheim und nicht mehr nur Tinte auf einem Papier sind, sondern mit der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump durch den „Deal des Jahrhunderts“ wiederbelebt wurden. Heute arbeitet die Regierung von Joe Biden in voller Abstimmung mit der Netanjahu-Regierung daran, die Bewohner des Gazastreifens mit Blut und Feuer anzugreifen, und zwar vom nördlichen Gazastreifen bis in den Süden und dann bis zum Sinai.

Der amerikanische Druck auf Ägypten begann nicht erst mit dem Gaza-Krieg, sondern schon vorher, als die USA mit ihren Sanktionen durch die Tür der russisch-ägyptischen Zusammenarbeit nach Kairo kamen. Es scheint, dass die USA den geheimen Deal nicht akzeptierten, den Ägypten zurückzog, als die Washington Post unter Berufung auf ein „durchgesickertes amerikanisches Geheimdokument“ enthüllte, dass Kairo insgeheim plante, Russland mit Zehntausenden von Raketen zu beliefern. Der Zeitung zufolge handelt es sich bei dem Dokument um eines von Dutzenden von Geheimdokumenten, die im vergangenen September an die Öffentlichkeit gelangten. Es beschreibt angebliche Gespräche zwischen Präsident Abdel Fattah Al-Sisi und hochrangigen ägyptischen Militärs und verweist auf Pläne, Russland mit Artilleriegranaten und Schießpulver zu beliefern.

Es handelt sich um einen Krieg mit geheimen Dokumenten gegen Kairo, da die USA ihre Schlinge um Ägypten enger ziehen wollen, um es im Einklang mit ihrer Politik in der Region zu unterwerfen und den russischen Einfluss dort einzudämmen. Seit der Entscheidung des ehemaligen Präsidenten Gamal Abdel Nasser, den Suezkanal 1956 zu verstaatlichen, betreibt Washington eine Politik der Einschüchterung des Staates, indem es Druck auf die internationalen Institutionen ausübt, um ihnen Kredite oder die erforderliche Unterstützung zu entziehen.

Die USA nutzen alle Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, um zusätzlichen Druck auf Ägypten auszuüben, weshalb die amerikanische Regierung wusste, wie sie Kairo in die Zange nehmen konnte, z. B. durch das Projekt des Äthiopischen Renaissance-Staudamms (GERD). Das US-Außenministerium hat sich durch die Stärke seines Einflusses auf die äthiopische Regierung als der wichtigste Retter Ägyptens vor dem „Durst“ erwiesen. Aus diesem Grund hat sich Washington für eine diplomatische Lösung in Bezug auf den äthiopischen Staudamm eingesetzt, die den ägyptischen Wasserbedarf schützt und die Interessen aller Parteien unterstützt.

Amerika ist sich auch bewusst, wie es den Konflikt mit Ägypten bewältigen kann, indem es das Land vom Sinai bis zum Sudan umgibt, wo der anhaltende Bürgerkrieg die Grenzen Ägyptens beeinträchtigt. Der Ausbruch des Krieges im Sudan hat negative wirtschaftliche Folgen für die Volkswirtschaften der Region sowie für die Finanzinstitute und Mehrparteienbanken, die davon betroffen sind. Die Fortsetzung des Krieges im Sudan, bei dem die USA beide Seiten des Konflikts zwischen der sudanesischen Armee und den Rapid Support Forces (RSF) unterstützen, untergräbt die Bemühungen um eine Befriedung Khartums, die derzeit erforderlich ist.

Kairo ist von einer Decke aus Feuer und Chaos umgeben, die seine nationale Sicherheit bedroht. Der Druck hat sich dadurch erhöht, dass die Houthis im Jemen israelische Öl- und Handelstanker oder solche, die israelischen Geschäftsleuten gehören oder israelische Anteilseigner haben, ins Visier genommen haben. Dies hat viele Seereedereien dazu veranlasst, ihre Schiffe unter Hinweis auf die Lage im Arabischen Meer und im Roten Meer vom Suezkanal wegzuleiten.

Wir beneiden Ägypten heute nicht um seine Position des Widerstands gegen die westlichen und israelischen Projekte, mit deren Umsetzung es begonnen hat, und um das von Israel Hayom aufgedeckte Geheimdokument, das enthüllt, dass der Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, einen Plan vorbereitet, um den ihn Netanjahu gebeten hat und der darauf abzielt, die Zahl der palästinensischen Bürger im Gazastreifen zu reduzieren und viele von ihnen auf den Sinai zu verlegen.

Angesichts des gegen Kairo geführten Dokumentenkrieges ist Kairo der Ansicht, dass eine Annäherung an Russland und China es von dem amerikanischen und israelischen Druck befreien kann, da dies das einzige Bündnis ist, das in der Lage ist, die Untersuchung der geheimen Dokumente zu behindern, zumal sie nach wie vor auf dem Grundsatz einer Zwei-Staaten-Lösung bestehen. Dieses Beharren steht im Einklang mit der Erklärung des arabisch-islamischen Gipfels in Riad vom vergangenen Monat.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Al-Araby Al-Jadeed am 4. Dezember 2023

Übersetzt mit Deepl.com

