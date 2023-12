‚Double standards‘: World reacts to US veto on Gaza truce resolution at UN International rights groups say US ‚risks complicity in war crimes‘, has ‚callous disregard for civilian suffering‘.

Doppelte Standards“: Welt reagiert auf US-Veto gegen Gaza-Friedensresolution bei der UN

9. Dezember 2023

Internationale Menschenrechtsgruppen sagen, die USA „riskieren Komplizenschaft bei Kriegsverbrechen“ und missachten „das Leiden der Zivilbevölkerung“.

Führende Politiker, internationale Menschenrechtsgruppen und Vertreter der Vereinten Nationen haben die Vereinigten Staaten dafür kritisiert, dass sie ihr Veto gegen eine UN-Resolution eingelegt haben, in der eine sofortige humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen gefordert wird, und dass sie es versäumt haben, den Krieg zu beenden, der seit dem 7. Oktober mehr als 17.400 Palästinenser und etwa 1.100 Menschen in Israel getötet hat.

Eine UN-Resolution zur Einstellung der Feindseligkeiten ist am Freitag im UN-Sicherheitsrat gescheitert, nachdem die Vereinigten Staaten ihr Veto eingelegt und Großbritannien sich enthalten hatte.

Die verbleibenden 13 der 15 derzeitigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates stimmten für die von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachte und von 100 anderen Ländern mitgetragene Resolution.

Hier sind einige der Reaktionen:

Palästina

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sagte, das Veto der USA mache sie „mitschuldig“ an den Kriegsverbrechen in Gaza. „Der Präsident bezeichnete die amerikanische Haltung als aggressiv und unmoralisch, als eklatante Verletzung aller humanitären Grundsätze und Werte und macht die USA für das Blutvergießen an palästinensischen Kindern, Frauen und älteren Menschen im Gazastreifen verantwortlich“, hieß es in einer Erklärung seines Büros.

Premierminister Mohammad Shtayyeh bezeichnete das Veto als „eine Schande und einen weiteren Blankoscheck, der dem Besatzerstaat für Massaker, Zerstörung und Vertreibung ausgestellt wurde“.

Der palästinensische UN-Gesandte Riyad Mansour erklärte vor dem UN-Sicherheitsrat, das Ergebnis der Abstimmung sei „katastrophal“. „Wenn Sie gegen die Zerstörung und Vertreibung des palästinensischen Volkes sind, müssen Sie sich gegen diesen Krieg stellen. Und wenn Sie ihn unterstützen, dann ermöglichen Sie diese Zerstörung und Vertreibung ungeachtet Ihrer Absichten … Millionen von palästinensischen Leben stehen auf dem Spiel. Jedes einzelne von ihnen ist heilig und muss gerettet werden.“

Die Hamas verurteilte das Veto der USA aufs Schärfste und erklärte, sie halte Washingtons Vorgehen für „unethisch und unmenschlich“. „Die Behinderung einer Waffenstillstandsresolution durch die USA ist eine direkte Beteiligung der Besatzung an der Tötung unseres Volkes und an weiteren Massakern und ethnischen Säuberungen“, sagte Izzat al-Risheq, Mitglied des politischen Büros der Hamas, in einer Erklärung.

Israel

Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan sprach nach der Abstimmung nicht vor dem UN-Sicherheitsrat, sagte aber in einer Erklärung: „Ein Waffenstillstand wird nur mit der Rückkehr aller Geiseln und der Zerstörung der Hamas möglich sein.“

Vereinigte Staaten

Der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, sagte vor dem Rat, der Resolutionsentwurf sei ein übereilter, unausgewogener Text, „der nichts mit der Realität zu tun hat und der die Lage vor Ort nicht konkret verbessert“.

„Wir unterstützen nicht die Forderung dieser Resolution nach einem unhaltbaren Waffenstillstand, der nur die Saat für den nächsten Krieg legen wird“, sagte er.

Amnesty International

Agnes Callamard, die Generalsekretärin von Amnesty, sagte auf X, das Veto der USA zeige „eine gefühllose Missachtung des Leidens der Zivilbevölkerung angesichts einer erschütternden Zahl von Toten“. In der Erklärung heißt es weiter, dass Washington „sein Veto dreist als Waffe eingesetzt hat, um den UN-Sicherheitsrat zu unterdrücken, und damit dessen Glaubwürdigkeit und Fähigkeit, seinem Mandat zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gerecht zu werden, weiter untergraben hat“.

ÄRZTE OHNE GRENZEN

Avril Benoit, Exekutivdirektorin von Ärzte ohne Grenzen (MSF), USA: „Mit ihrem Veto gegen diese Resolution stehen die USA alleine da und stimmen gegen die Menschlichkeit. Das Veto der USA steht in krassem Gegensatz zu den Werten, die sie zu verteidigen vorgeben. Indem sie die anhaltenden Gräueltaten in Gaza weiterhin diplomatisch decken, signalisieren die USA, dass das humanitäre Völkerrecht selektiv angewendet werden kann – und dass das Leben einiger Menschen weniger zählt als das Leben anderer …. Das Veto der USA macht sie mitschuldig an dem Gemetzel in Gaza“.

Human Rights Watch

Die internationalen Menschenrechtsgruppen gaben eine Erklärung ab, in der es heißt: „Indem sie Israel weiterhin mit Waffen [und] diplomatischer Deckung versorgen, während es Gräueltaten begeht, einschließlich der kollektiven Bestrafung der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza, riskieren die USA die Komplizenschaft bei Kriegsverbrechen.“

Der ehemalige Direktor von HRW, Kenneth Roth, sagte in einem Beitrag auf X: „Die US-Regierung legt ihr Veto gegen einen Aufruf des UN-Sicherheitsrates zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen ein. Die USA berufen sich auf das Recht Israels, sich gegen die Hamas zu verteidigen, aber glaubt Biden wirklich, dass die Zerstörung der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen dieses Ziel erreicht? Oder den Aufbau der nächsten Hamas?“

Vereinigtes Königreich

Die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward sagte, ihr Land habe sich der Stimme enthalten, weil die Resolution keine Verurteilung der Hamas enthalte. „Israel muss in der Lage sein, der Bedrohung durch die Hamas zu begegnen, und zwar auf eine Art und Weise, die dem humanitären Völkerrecht entspricht, damit ein solcher Angriff nie wieder durchgeführt werden kann“, sagte sie vor dem UN-Sicherheitsrat.

Vereinigte Arabische Emirate

Der stellvertretende UN-Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohamed Abushahab, fragte den UN-Sicherheitsrat: „Was ist die Botschaft, die wir an die Palästinenser senden, wenn wir uns nicht hinter einen Aufruf zur Einstellung der unerbittlichen Bombardierung des Gazastreifens stellen können? Und welche Botschaft senden wir an die Zivilbevölkerung in der ganzen Welt, die sich möglicherweise in einer ähnlichen Situation befindet?“

Iran

Außenminister Hossein Amirabdollahian warnte vor der Gefahr einer „unkontrollierbaren Explosion“ der Situation im Nahen Osten nach dem Veto der USA, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. „Solange Amerika die Verbrechen des zionistischen Regimes (Israel) und die Fortsetzung des Krieges unterstützt … besteht die Möglichkeit einer unkontrollierbaren Explosion der Situation in der Region“, sagte Amirabdollahian laut einer Erklärung des Ministeriums in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

China

Der ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen, Zhang Jun, erklärte vor dem Rat: „Die Fortsetzung der Kämpfe zu billigen und gleichzeitig zu behaupten, dass man sich um das Leben und die Sicherheit der Menschen in Gaza kümmert, ist ein Widerspruch in sich. Die Fortsetzung der Kämpfe zu dulden und gleichzeitig für die Verhinderung der Auswirkungen des Konflikts einzutreten, ist selbstbetrügerisch. Die Fortsetzung der Kämpfe zu billigen und gleichzeitig auf den Schutz von Frauen und Kindern und die Menschenrechte zu verweisen, ist heuchlerisch. All dies zeigt uns einmal mehr, was Doppelmoral ist.“

Russland

Botschafter bei den Vereinten Nationen, Dmitry Polyanskiy, sagte: „Unsere Kollegen aus den USA haben buchstäblich vor unseren Augen ein Todesurteil über Tausende, wenn nicht Zehntausende weitere Zivilisten in Palästina und Israel gefällt.“

Frankreich

Der Botschafter bei den Vereinten Nationen, Nicolas de Riviere, sagte vor dem UN-Sicherheitsrat: „Leider hat dieser Rat wieder einmal mit mangelnder Einigkeit versagt, und durch die Weigerung, sich zu Verhandlungen zu verpflichten, verschärft sich die Krise in Gaza, und der Rat erfüllt sein Mandat gemäß der Charta nicht.“

Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellte in Frage, ob Gerechtigkeit erreicht werden kann, nachdem Aufrufe zu einem Waffenstillstand abgelehnt wurden. „Die israelische Regierung, die die unerschütterliche Unterstützung westlicher Länder genießt, begeht im Gazastreifen mörderische Gräueltaten und Massaker, die alle Menschen erröten lassen … Eine gerechte Welt ist möglich, aber nicht mit Amerika, denn Amerika steht auf der Seite Israels“, sagte er auf der Veranstaltung zum Weltmenschenrechtstag. „Eine Reform des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ist ein Muss“, fügte er hinzu und sagte, die Welt sei größer als nur die fünf ständigen Mitglieder.

Zuvor hatte der türkische Außenminister Hakan Fidan gegenüber türkischen Medien erklärt: „Amerika ist jetzt in dieser Frage [des Krieges gegen Gaza] allein, insbesondere bei der heutigen Abstimmung in den Vereinten Nationen … Das amerikanische politische System ist jetzt hilflos in Fragen, die Israel betreffen.“

Oman

Außenminister Sayyid Badr Albusaidi sagte in einem Beitrag auf X: „Der Gebrauch des Vetos im Sicherheitsrat ist eine schändliche Beleidigung der humanitären Normen. Ich bedauere zutiefst, dass die Vereinigten Staaten das Leben unschuldiger Zivilisten für die Sache des Zionismus opfern.“

Malaysia

Premierminister Anwar Ibrahim äußerte seine „starke Ablehnung“ des Vetos der USA gegen die Resolution. „Es ist seltsam und jenseits der menschlichen Vernunft, wenn es Parteien gibt, die das Massaker an unschuldigen Kindern und Frauen sowie an Zivilisten unterstützen und dazu schweigen“, schrieb er auf X.

Yanis Varoufakis, ehemaliger griechischer Finanzminister

„Herr Biden, durch Ihr Veto gegen den Aufruf von 13 der 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates zu einem sofortigen Waffenstillstand (zusammen mit der feigen Enthaltung Großbritanniens) haben Sie sich in das Pantheon der jüngsten Kriegsverbrecher eingereiht, zusammen mit George W. Bush und V. Putin“, sagte er in einem Beitrag auf X.

Helen Clark, ehemalige Premierministerin von Neuseeland

„Die USA haben die Resolution des UN-Sicherheitsrats blockiert, die zu einem humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen aufruft, scheinbar ungerührt von der schockierenden Zahl der Toten und Verletzten und der Zerstörung von Häusern und kommunaler Infrastruktur“, schrieb sie auf X.

Craig Mokhiber, ehemaliger Leiter des Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) in New York

„Am Vorabend des 75. Jahrestages der Völkermordkonvention haben die USA im UN-Sicherheitsrat erneut ihr Veto gegen einen Waffenstillstand eingelegt und damit ihre weitere Mitschuld am #Völkermord in #Palästina demonstriert. Tausende sind seit ihrem letzten Veto gestorben und weitere werden jetzt sterben“, sagte er in einem Beitrag auf X.

(Al Jazeera)

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

