https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-egypt-president-transfer-palestinians-gaza-negev

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi (R) mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz im Ittihadia-Palast in Kairo, 18. Oktober 2023 (Ägyptische Präsidentschaft auf Facebook)

Ägyptens Präsident warnt, dass die Zwangsumsiedlung von Zivilisten in den ägyptischen Sinai die Region in Zukunft zu einer Basis für Terroranschläge gegen Israel machen könnte

Israelisch-palästinensischer Krieg: Sisi sagt, Israel kann Palästinenser aus dem Gazastreifen in die Negev-Wüste bringen



Von MEE-Mitarbeitern

18. Oktober 2023

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi hat am Mittwoch erklärt, dass seine Regierung die Zwangsumsiedlung palästinensischer Zivilisten aus dem Gazastreifen in den Sinai ablehnt. Er schlug vor, dass Israel sie stattdessen in die Negev-Wüste umsiedeln könnte.

Die Erklärungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die israelischen Luftangriffe bereits den zwölften Tag zivile Gebäude und Infrastrukturen im belagerten Gazastreifen bombardieren. Bei dem jüngsten Angriff auf ein Krankenhaus am Dienstag wurden mindestens 471 Zivilisten, sowohl Patienten als auch Vertriebene, getötet.

Palästinenser und ägyptische Beamte haben die Aussicht auf eine Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens in den Sinai abgelehnt und davor gewarnt, dass dies eine zweite Nakba, also eine weitere ethnische Säuberung der Palästinenser, bedeuten würde.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kairoer Ittihadeya-Palast am Mittwoch reagierte Sisi auf israelische Vorschläge, palästinensische Zivilisten auf die ägyptische Sinai-Halbinsel an der Grenze zum Gazastreifen umzusiedeln.

„Wenn es eine Idee für einen Transfer gibt, gibt es die Negev-Wüste in Israel. Es ist durchaus möglich, Palästinenser umzusiedeln, bis Israel seine erklärte Mission, den Widerstand oder bewaffnete Gruppen wie die Hamas, den Islamischen Dschihad und andere im Gazastreifen zu eliminieren, erfüllt hat. Dann können sie zurückgeschickt werden, wenn [Israel] es wünscht“, sagte Sisi in Kommentaren, die nicht in der vom Sprecher des Präsidenten veröffentlichten offiziellen Rede enthalten waren.

„Aber sie nach Ägypten zu verlegen? Diese Militäroperation könnte Jahre dauern und ist ein riskantes Unterfangen. Ich muss betonen, dass wir den Terrorismus noch nicht ausgerottet haben; wir haben unsere Mission noch nicht abgeschlossen.

„Ägypten wird die Konsequenzen tragen, und der Sinai könnte zu einer Basis für terroristische Operationen gegen Israel werden. Wir in Ägypten werden dafür verantwortlich sein, und all der Frieden, für den wir gearbeitet haben, wird als Teil einer Idee zur Lösung der palästinensischen Frage verschwinden.“

Der Präsident warnte auch, dass „Millionen“ von Ägyptern gegen jede Umsiedlung von Palästinensern in den Sinai protestieren werden.

Ägypten hat den Grenzübergang Rafah nach mehreren israelischen Luftangriffen, die in den letzten 10 Tagen auf ihn gerichtet waren, geschlossen. Der Grenzübergang ist der einzige Ausgang für Palästinenser im Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird. Er ist ein lebenswichtiger Korridor für humanitäre Hilfe für die belagerte Zivilbevölkerung in Gaza.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye mit den neuesten Informationen über den israelisch-palästinensischen Krieg

Sisi bestritt jedoch am Mittwoch, dass der Grenzübergang geschlossen worden sei, und erklärte, dass „die Entwicklungen vor Ort und die wiederholten israelischen Angriffe auf die palästinensische Seite des Grenzübergangs dessen Betrieb behinderten“.

Er fügte hinzu, seine Regierung lehne „jeden Versuch ab, die Palästinenser gewaltsam von ihrem Land zu vertreiben, oder dass dies auf Kosten der Länder in der Region geschieht“. Die Erklärung knüpfte an ähnliche Äußerungen der vergangenen Woche an, in denen er die Menschen in Gaza aufforderte, „standhaft zu bleiben und auf ihrem Land zu bleiben“.

Die jüngste Runde der Feindseligkeiten zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen begann, als die Hamas am 7. Oktober einen überraschenden Mehrfrontenangriff auf israelische Gemeinden startete, tausende von Raketen abfeuerte und Kämpfer auf dem Land-, Luft- und Seeweg nach Israel schickte. Mindestens 1 400 Israelis, darunter Zivilisten und Soldaten, wurden bei dem Angriff getötet und 199 Menschen in den Gazastreifen verschleppt.

Die israelischen Streitkräfte haben daraufhin eine Flut von Luftangriffen auf den Gazastreifen geflogen, bei denen mindestens 3.478 Palästinenser getötet wurden, darunter mehr als tausend Kinder.

Unterdessen hat Israel in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen Panzer zusammengezogen, um eine Bodeninvasion in die Enklave vorzubereiten – die erste derartige Invasion seit mehr als neun Jahren.

Die israelische Armee erklärte am Freitag, dass die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens die Stadt in Richtung Süden verlassen müsse und nicht zurückkehren dürfe, „bis wir es sagen“. Dennoch wurden Zivilisten, die versuchten, in den Süden zu fliehen, weiterhin von israelischen Luftangriffen getroffen.

Seit 1948 hindert Israel palästinensische Flüchtlinge, die vor der Gründung Israels von zionistischen Milizen vertrieben wurden, daran, in ihre Heimat zurückzukehren. Derzeit wird die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge auf mehr als 5,6 Millionen geschätzt.

Im Jahr 1967 besetzte Israel die letzten 20 Prozent des historischen Palästina, das den Gazastreifen, Ostjerusalem und das Westjordanland umfasst. Diese lang anhaltende Besetzung hat sich zu einem System entwickelt, das von Experten der Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen als Apartheid bezeichnet wird. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …