Palästinensische Ärzte sprechen im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah Trauergebete für den Direktor des Al-Wafa-Krankenhauses, Medhat Muhaisen, der bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde, am 18. November 2023. (Foto: Omar Al-Dirawi/APA Images)

Das Journal of the American Medical Association hat vier Briefe veröffentlicht, die von rassistischen, antipalästinensischen Sprüchen nur so strotzen. Die prestigeträchtige Plattform erweckte den Anschein von Intellektualität und Fachwissen, aber es ist alles nur Rassismus mit einem Band darauf.

Ärzte rechtfertigen Völkermord in einer angesehenen Zeitschrift

Von Karim Sariahmed

19. März 2024

Ich bin Allgemeinmediziner in Boston. In den letzten fünf Monaten haben meine Kollegen und ich sowie der Rest der Welt zahllose Videos und Berichte gesehen, die die barbarischsten Formen von Gewalt und Unmenschlichkeit durch Soldaten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte dokumentieren. In der vergangenen Woche wurden mehrere Menschen getötet, als Israel eine UNRWA-Hilfseinrichtung in Gaza bombardierte. In derselben Woche veröffentlichte das renommierte Journal of the American Medical Association vier Leserbriefe, in denen ein zuvor von Gostin und Goodwin veröffentlichtes Argument zum humanitären Völkerrecht in Frage gestellt wurde. In den Antworten wimmelt es von orientalistischen, antipalästinensischen Tropen, die dem Drehbuch für den „Krieg gegen den Terror“ entnommen sind, der meine gesamte Jugend und mein junges Erwachsensein geprägt hat. Sie stützen sich auf umstrittene, wenn nicht gar völlig entlarvte Behauptungen, um Völkermord zu rechtfertigen. Die ungeheuerlichste und in mehreren Briefen wiederholt vorgebrachte Behauptung ist, dass palästinensische Krankenhäuser für militärische Zwecke genutzt werden. Der technische Argumentationsstil in den Briefen konzentriert sich auf eine begrenzte Anzahl von Rechtsansprüchen, und die angesehene Plattform erweckt den Anschein von Intellektualität und Fachwissen. Aber es ist alles nur Rassismus mit einem Bändchen drauf.

Meine ärztlichen Kollegen und andere Kommentatoren in dieser prominenten Zeitschrift wiederholen weiterhin alle möglichen Erzählungen des israelischen Staates über das Al-Shifa-Krankenhaus, nämlich dass es als militärische „Kommandozentrale“ und als Waffenlager für Militante dient. Diese Behauptungen wurden widerlegt, und ihre Wiederholung als Tatsache trägt dazu bei, ungeheuerliche und regelmäßige Angriffe auf die Gesundheitsversorgung zu entschuldigen – der jüngste davon findet statt, während ich schreibe. In den Briefen werden keine anderen Quellen als die New York Times oder der israelische Staat selbst genannt, um viele ihrer Behauptungen zu untermauern. Und das, obwohl es in der Berichterstattung der Times, die die Gewalt des Staates und die Barbarei seines Militärs häufig verharmlost, zahlreiche Beweise für eine antipalästinensische Tendenz gibt. Bei der anhaltenden Debatte darüber, ob palästinensische Krankenhäuser wirklich Krankenhäuser sind, geht es im Grunde um das Recht der Palästinenser, als Gesellschaft zu existieren, und diese rassistische Sichtweise bietet eine praktische Ablenkung für Israels anhaltende Massaker und Zerstörungen.

Abgesehen von den unbewiesenen Behauptungen in den Briefen wird das Gespräch von der falschen Prämisse eines „Krieges“ zwischen gleichberechtigten Parteien geleitet. In einem Gespräch, das die koloniale Realität der israelischen Besatzung und des Apartheidregimes ausblendet, wird es zum Tabu, zu behaupten, dass die Palästinenser das Recht auf bewaffneten Widerstand gegen die illegale Besatzung haben. Tatsächlich hat Israel in diesem Zusammenhang kein „Recht, sich zu verteidigen“, wie die Autoren behaupten. Wie die UN-Sonderberichterstatterin für den Gazastreifen, Francesca Albanese, und die Menschenrechtsanwältin Noura Erakat immer wieder erklären müssen, hat Israel tatsächlich kein Recht, auf dem von ihm besetzten Gebiet Krieg zu führen.

Die zur Rechtfertigung eines Völkermords erforderlichen Realitätsverzerrungen werden von einer gut finanzierten Propagandamaschine aufgebaut, und weder das Gesundheitswesen noch die medizinische Ausbildung bleiben davon verschont. Kürzlich gelang es einigen mutigen Medizinstudenten an meiner Hochschule, mit Unterstützung der Fakultät eine Vorführung des Films „Israelism“ für die Campus-Gemeinschaft zu organisieren. Der Film dokumentiert die Reise einer jungen jüdischen Amerikanerin und enthält offene Interviews mit Vertretern von Gruppen wie Hillel und dem American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Er beschreibt deren Rolle bei der Verankerung der israelischen Politik und einer normalisierten Sichtweise der Besatzung im jüdischen Alltag in Amerika sowie die von Juden geführten Bemühungen, diese Normalisierung in Frage zu stellen.

Im Anschluss an die Filmvorführung fand eine persönliche Diskussion mit dem Regisseur Eric Axelman statt, die gut besucht war. Wie bei vielen von der Universität gesponserten Veranstaltungen, einschließlich jeglicher Diskussion über Palästina, war die Veranstaltung Gegenstand einer unglaublich unverhältnismäßigen Polizeikontrolle. Die Campus-Polizei kontrollierte die Ausweise am Eingang und war während der gesamten Vorführung und Diskussion anwesend. Viele meiner Kollegen kamen, um Falafel zu essen, etwas über den Zionismus in Amerika zu erfahren und die bewundernswerten studentischen Leiter zu unterstützen, die einen Raum geschaffen haben, der sicher und offen für alle sein sollte.

Viele genossen den Film und schätzten die Gelegenheit, etwas über seine Produktion, den Hintergrund des Regisseurs und seine Rezeption bei verschiedenen Zuschauern zu erfahren. Axelman schilderte uns, wie ein großer Teil der Vorführungen auf dem Campus zensiert wird, oft aufgrund von Ängsten der Verwaltung, die versucht, die Veranstaltungen zu unterbinden oder sie bizarren Bedingungen unterwirft, z. B. dass die Teilnehmer den Film mit Kopfhörern auf ihren eigenen Laptops sehen müssen. Während unserer Diskussion mit dem Regisseur stand ein Teilnehmer auf und erklärte, dass der Film voreingenommen sei, dass er nur eine Perspektive zeige und dass seine Vorführung daher einen „unsicheren Raum“ schaffe. Axelman forderte diesen Teilnehmer auf, zu erklären, was seiner Meinung nach in dem Film voreingenommen sei, aber er gab keine schlüssige Antwort und bestand darauf, dass der Raum zu unsicher sei, um diese Frage überhaupt zu beantworten. Axelman fuhr fort und beschrieb, wie viele solcher Kritiken an dem Film geäußert werden, aber nur selten können die Leute die fehlende Perspektive beschreiben, die den Film ihrer Meinung nach „ausgewogener“ machen würde.

Meine anderen Kollegen schätzten den Film und ließen sich trotz der unnötigen und einschüchternden Polizeipräsenz auf eine differenzierte Diskussion darüber ein. Einer meiner Kollegen, der durch einen palästinensischen Verwandten bereits mit einigen, aber nicht allen Zusammenhängen vertraut war, äußerte, dass der Film sein Verständnis vertieft habe. Ihnen war vorher nicht klar gewesen, dass das Regime tatsächlich der rechtlichen Definition von Apartheid entspricht, und sie beschrieben das, was sie im Film sahen, als einen Prozess der „Indoktrination“, der im Film dargestellt wird und durch die politisierte Verknüpfung von Israels Siedlerkolonialprojekt mit jedem schönen, heiligen oder alltäglichen Aspekt des jüdischen Lebens in Amerika stattfindet. Dies ist in der Tat das Projekt des modernen Zionismus. Obwohl seine ursprüngliche Konzeption unverschämter antisemitisch war, stellt der moderne Zionismus jeden Kritiker Israels als antisemitisch dar, um einer Überprüfung zu entgehen, selbst wenn wir jeden Tag in den sozialen Medien den Wahnsinn der barbarischen Gewalt der IDF mitverfolgen.

Vor diesem Hintergrund ist es erschütternd zu sehen, wie meinen Kollegen und anderen eine prestigeträchtige Plattform geboten wird, um öffentlich einen Völkermord zu verteidigen, den unsere Regierung gegen den Willen der normalen Amerikaner mit Begeisterung unterstützt. Ich konnte mit meinen Kollegen Gespräche darüber führen, indem ich mich sehr bemühte, mich selbst zu zensieren und diejenigen zu beruhigen, für die der arabische und palästinensische Tod normal zu sein scheint. Wenn ich meine Wut zum Ausdruck bringe, was für jeden, der ein Gewissen hat, eine normale und gesunde Reaktion auf einen Völkermord ist, mache ich mir Sorgen über das Risiko einer rassistischen beruflichen Vergeltung. Meine vertrauenswürdigsten Kollegen und Mentoren haben mich darin bestärkt, mich trotzdem zu Wort zu melden, und zwar mit der Unmittelbarkeit, die die Situation erfordert.

Die jüngste Salve von JAMA-Briefen erinnert mich daran, dass die Komplizenschaft des amerikanischen Gesundheitssystems in der Entmenschlichung unserer palästinensischen Kollegen begründet ist. In einem Brief, der im November von hundert israelischen Ärzten unterzeichnet wurde, wurde die Regierung aufgefordert, Krankenhäuser in Gaza zu bombardieren und sie als „Terroristennester“ zu bezeichnen. Auch wenn meine Kollegen und andere, die im JAMA schreiben, eine weniger bösartige Sprache verwenden und für ihre Ideen eine angesehene Plattform erhalten haben, ist der Rassismus derselbe.

Während ich versuche, während einer arbeitsreichen Woche schnell darauf zu reagieren, trösten mich die Worte von Toni Morrison: „Die Funktion, die sehr ernste Funktion des Rassismus ist die Ablenkung. Er hält dich davon ab, deine Arbeit zu tun. Er hält dich davon ab, immer und immer wieder deine Daseinsberechtigung zu erklären… Das alles ist nicht notwendig. Es wird immer eine weitere Sache geben.“

Die Aufgabe, die sich das Gesundheitspersonal aus Gewissensgründen gestellt hat, besteht darin, jede Möglichkeit zu finden, sich mit unseren palästinensischen Kollegen und ihren Gemeinschaften zu solidarisieren.

