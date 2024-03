‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 166: Israel kills Gaza officials handling food delivery to the north; Canada votes to halt arms sales to Israel Hamas slams Israel for „spreading chaos“ after an Israeli airstrike killed two local police officers in charge of securing and delivering food to north Gaza. In the West Bank, Israeli forces and settlers kill two Palestinians.

Ein Blick auf die beschädigten Gebäude nach den israelischen Luftangriffen auf Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens, bei denen am 20. März 2024 27 Mitglieder derselben Familie getötet wurden. Infolge des Angriffs wurden viele Gebäude zerstört und umliegende Gebäude beschädigt. Palästinenser in dem Gebiet führten Such- und Rettungsaktionen in den Trümmern der bei dem Angriff zerstörten Gebäude durch. (Omar Ashtawy/apaimages)

Die Hamas wirft Israel vor, „Chaos zu verbreiten“, nachdem ein israelischer Luftangriff zwei örtliche Polizeibeamte getötet hat, die für die Sicherung und Lieferung von Lebensmitteln in den nördlichen Gazastreifen zuständig waren. Im Westjordanland töten israelische Streitkräfte und Siedler zwei Palästinenser.

Operation Al-Aqsa-Flut‘ Tag 166: Israel tötet Gaza-Beamte, die für Lebensmittellieferungen in den Norden zuständig sind; Kanada stimmt für einen Stopp der Waffenverkäufe an Israel

Von Mustafa Abu Sneineh

20. März 2024

Todesopfer

31.923+ Tote* und mindestens 74.096 Verletzte im Gaza-Streifen.

435+ getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem.**

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147.

594 getötete israelische Soldaten seit dem 7. Oktober und mindestens 3.221 Verletzte.***

*Das Gesundheitsministerium von Gaza bestätigte diese Zahl über den Telegram-Kanal. Einige Menschenrechtsgruppen schätzen die Zahl der Toten auf mehr als 40.000, wenn man die mutmaßlich Toten mit einbezieht.

** Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland und in Jerusalem wird nicht regelmäßig aktualisiert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde vom 17. März ist dies die neueste Zahl.

*** Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht und zeigt die Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“.

Wichtige Entwicklungen

Israel bombardiert Mitglieder palästinensischer Clans und Beamte des Gaza-Notfallkomitees, die im Norden des Gazastreifens für Hilfslieferungen zuständig waren.

Unter den Menschen, die Israel am Dienstagabend tötete, ist Amjad Hathat, der Direktor des Notfallkomitees von Gaza. Am Montag ermordete Israel Faiq Mabhouh, den Leiter der Polizeieinsätze in Gaza, der für die Lieferung von Lebensmitteln im nördlichen Gazastreifen zuständig war.

Die Hamas beschuldigt Israel, im Norden des Gazastreifens Chaos zu verbreiten und durch die Ermordung von Mitgliedern des Notstandskomitees ein „Verwaltungsvakuum“ zu schaffen.

Im nördlichen Gazastreifen teilen sich jeweils 25 Personen ein Kilogramm Mehl oder 20 Brote über ein oder zwei Tage. Tausende andere haben jedoch keine Möglichkeit, einen einzigen Laib zu bekommen.

Ein Arzt, der den Gazastreifen besucht hat, berichtet den Vereinten Nationen, dass „die Infektionen immer schlimmer werden“ und ganze Familien an Explosionsverletzungen und Verbrennungen leiden.

Bei israelischen Luftangriffen auf Häuser im Flüchtlingslager Nuseirat werden mindestens 27 Palästinenser der Familie Habbash getötet.

Der israelische Finanzminister erklärt, der Ausbau der Siedlungen sei die „ganzheitliche zionistische Antwort auf die [EU-]Erklärung“ über geplante Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland.

Israelische Streitkräfte und Siedler töten zwei Palästinenser im Westjordanland bei verschiedenen Vorfällen.

Kanada stoppt Waffenverkäufe an Israel nach einer nicht bindenden Abstimmung im Parlament.

Einem Reuters-Bericht zufolge haben sich das Weiße Haus und der US-Kongress darauf geeinigt, dem UNRWA bis März 2025 keine US-Gelder mehr zukommen zu lassen.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagt: „Wir werden unsere Ablehnung der israelischen Militäraktion in Rafah bekräftigen, die noch katastrophalere Folgen für die Zivilisten in diesem Gebiet haben könnte.“

Israel bombardiert den Kuwait-Kreisverkehr im Norden des Gazastreifens und nimmt Behörden ins Visier, die mit der Lieferung von Hilfsgütern beauftragt sind

Israelische Streitkräfte bombardierten am Dienstagabend einen Sammelpunkt von Dutzenden von Palästinensern in der Nähe des Kuwait-Kreisverkehrs in Gaza-Stadt. Dabei wurden mindestens 23 Menschen getötet und Dutzende verletzt.

Bei den meisten von ihnen handelte es sich um Mitglieder palästinensischer Clans und Beamte des Gaza-Notfallkomitees, die sich um Hilfsgüter und Lieferungen für die hungernde Bevölkerung im Norden des Gazastreifens kümmerten.

Seit Samstag hatten sie erfolgreich dafür gesorgt, dass 35 Hilfsgütertransporter an den Kreisverkehren Kuwait und Nabulsi ankamen und die Lieferungen in Unterkünften und Zentren des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) im Gaza-Viertel Al-Tuffah und im Flüchtlingslager Jabalia abgeladen wurden.

Eine solche Mission hätte nicht erfolgreich sein können, wenn die Polizei von Gaza die Palästinenser nicht angewiesen hätte, sich in den Straßen Al-Rashid und Sala El-Din im Norden des Gazastreifens um die Hilfslieferungen zu versammeln und es dem Notfallkomitee zu ermöglichen, seine Arbeit beim Entladen und Verteilen der Lebensmittel zu erledigen.

Die Einsätze zwischen der örtlichen Polizei, den Oberhäuptern der Clans im Gazastreifen und dem UNRWA wurden koordiniert, um die Zivilbevölkerung im Norden zu schützen, nachdem die israelischen Streitkräfte in den letzten Wochen bei zahlreichen Angriffen Hunderte von Palästinensern erschossen hatten, als sie seit Ende Februar versuchten, Lebensmittel und Mehl von den Lastwagen im Gazastreifen zu holen; einige der Toten wurden Berichten zufolge auch im Gedränge der Menge getötet.

In den letzten Tagen standen die Palästinenser in den humanitären Zentren in Jabalia und Gaza Schlange, um ihre Mehlrationen zu erhalten. Unter den Menschen, die Israel am Dienstagabend tötete, ist auch Amjad Hathat, der Direktor des Notfallkomitees von Gaza.

Hamas sagt, Israel verbreite „Chaos“ im nördlichen Gazastreifen

Als Reaktion auf die Tötung der lokalen Beamten im Norden des Gazastreifens beschuldigte die Hamas Israel, „Chaos“ zu verbreiten und durch die Tötung des Notstandskomitees ein „administratives Vakuum“ zu schaffen. Ismail Al-Thawabteh, ein Mediensprecher der Regierung, erklärte gegenüber Al-Jazeera Arabic, Israel lasse Hilfsgütertransporte in den nördlichen Gazastreifen einfahren und bombardiere dann Menschen, die sich ihnen nähern.

Am Montagabend ermordete Israel Faiq Al-Mabhouh, den Leiter der Polizeieinsätze in Gaza, der für die Einfahrt von Lebensmittel-LKWs zuständig war und 13 von ihnen in den nördlichen Gazastreifen bringen konnte. Nach israelischen Angaben war Mabhouh „der Leiter der Einsatzleitung des internen Sicherheitsdienstes der Hamas“.

Tel Aviv versucht, eine Behörde im Gazastreifen anstelle der Hamas zu schaffen, und betrachtet die erfolgreiche Koordinierung zwischen lokalen Clans, der Polizei von Gaza und UN-Organisationen bei der Lieferung von Hilfsgütern als Zeichen für die Fähigkeit der Hamas, im Gazastreifen zu verwalten.

Israel versucht nach wie vor, mit Hilfe von Lebensmittel- und Medikamentenlieferungen einige Clan-Führer zu stärken und in die vorderste Reihe zu drängen, um sie mit der Abwicklung der Hilfslieferungen zu betrauen und die Koordination mit Israel und den internationalen Organisationen zu übernehmen.

Mehrere palästinensische Clans im Gazastreifen weigern sich jedoch, ein „alternatives politisches Regime“ im Gazastreifen zu sein und die humanitären Missionen mit Israel zu koordinieren.

Ein Kilogramm Mehl für je 25 Menschen

Obwohl in den vergangenen Tagen Dutzende von Hilfstransportern den nördlichen Gazastreifen erreichten, wo Tausende von Palästinensern von Hungersnot und Verhungern bedroht sind, reicht die Ladung nicht aus, um den Bedarf der Menschen zu decken.

Al-Akhbar berichtete, dass ein Mehltransporter am Montag im Abu Bakr al-Razi Schutzzentrum im Gaza-Viertel Al-Tuffah eintraf, wo derzeit 8.000 Menschen leben, und 1.000 Säcke Mehl mit einem Gewicht von jeweils 25 Kilogramm enthielt.

„Wir geben jeder Familie nur das, was für ein oder zwei Tage ausreicht. Wir haben keine andere Wahl“, sagte ein Mitglied des Notfallkomitees gegenüber dem Korrespondenten von Al-Akhbar.

„Alle 25 Personen teilen sich ein Kilogramm Mehl. Da ein Kilogramm ausreicht, um 20 Brote zu backen, bedeutet dies, dass eine große Zahl von Menschen in Gaza nicht einmal einen einzigen Laib Brot bekommt“, fügte er hinzu.

Schwer verletzte und unterernährte Kinder im Gazastreifen, da die Krankenhäuser kaum arbeiten können

Einige Lastwagen wurden auch mit medizinischen Hilfsgütern beladen und an die UNRWA-Klinik in Jabalia sowie an die Krankenhäuser Al-Awda und Kamal Adwan im Norden des Gazastreifens geliefert, die erschöpft sind und nur teilweise funktionieren. Den Krankenhäusern im Gazastreifen fehlt es nach wie vor an Treibstoff, Medikamenten und medizinischen Geräten, während andere Krankenhäuser wie Al-Shifa in Gaza-Stadt seit Sonntag unter israelischem Beschuss stehen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt seit langem, dass Israel im nördlichen Gazastreifen eine Hungersnot heraufbeschwört und dass „mehr als eine Million Menschen von einer Hungerkatastrophe bedroht sind, wenn nicht deutlich mehr Nahrungsmittel in den Gazastreifen gelangen“.

Die WHO fügte hinzu, dass Kinder im Gazastreifen bereits an Unterernährung sterben, die langfristige Auswirkungen hat, wie z. B. den geringen Verzehr von nährstoffreichen Nahrungsmitteln, wiederholte Infektionen und den Mangel an Hygiene und sanitären Einrichtungen, die das Wachstum der Kinder insgesamt verlangsamen“.

Nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) hat Israel bei der Bombardierung des Gazastreifens seit dem 7. Oktober mehr als 13.000 Kinder getötet.

Vier Ärzte aus Frankreich, den USA und dem Vereinigten Königreich, die den Gazastreifen besuchten, berichteten auf einer UN-Veranstaltung in New York, dass das Gesundheitssystem in der Enklave zusammenbricht und dass sie Kinder mit schweren Verbrennungen durch israelische Bomben behandelt haben.

Nick Maynard, ein Krebschirurg der britischen Wohltätigkeitsorganisation Medical Aid for Palestinians, sah ein palästinensisches Mädchen, das bei einem israelischen Bombenangriff so schwer verbrannt war, dass er ihre Gesichtsknochen sehen konnte.

„Wir wussten, dass sie keine Chance hatte, das zu überleben, aber es gab kein Morphium, das wir ihr geben konnten“, sagte Maynard. „Sie würde also nicht nur unweigerlich sterben, sondern auch einen qualvollen Tod erleiden.“

Maynard sagte, dass eine israelische Bodeninvasion in Rafah „apokalyptisch sein wird, die Anzahl der Todesfälle, die wir sehen werden“.

Amber Alayyan, eine Kinderärztin, sagte, dass die Krankenhäuser in Gaza Patienten und Verletzte unter Mangel an Hilfsgütern und unter schlechten Bedingungen operieren.

„Die Infektionen werden immer schlimmer“, sagte sie.

„Wir haben Patienten gesehen, die gereist sind, die Opfer von Explosionsverletzungen waren, eine elfköpfige Familie zum Beispiel, eine ganze Familie, die aus dem Norden in unser Krankenhaus im Süden kam“, sagte Alayyan gegenüber der UNO.

„Sie sind seit drei Monaten unterwegs, um ein Krankenhaus zu finden. Sie waren Opfer von Explosionen. Elf Mitglieder der Familie wurden verbrannt“, fügte sie hinzu.

Israelischer Angriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat tötet 27 Familienmitglieder

In den vergangenen 24 Stunden verübten die israelischen Streitkräfte 10 Massaker in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens, wie das Gesundheitsministerium des Gazastreifens auf Telegramm mitteilte. Dabei wurden mindestens 104 Menschen getötet und 162 verletzt. Tausende liegen unter den Trümmern der bombardierten Gebäude, und fast 32.000 Palästinenser wurden getötet und 74.000 verletzt.

Bei israelischen Luftangriffen auf Häuser im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens wurden mindestens 27 Palästinenser der Familie Habbash getötet und Dutzende verletzt, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa.

Im Norden des Gazastreifens bombardierte Israel die Stadtteile Al-Rimal und Al-Daraj. Palästinensische Rettungskräfte bargen in Gaza-Stadt nach einem israelischen Bombardement die Leichen von 20 Menschen.

In Beit Lahia und Deir Al-Balah bombardierte die israelische Artillerie mehrere Gebiete, während im Flüchtlingslager Bureij sechs Palästinenser unter den Trümmern eines zerbombten Hauses geborgen wurden.

Italienischer Premierminister gegen Rafah-Invasion, Kanada stimmt für Stopp von Waffenlieferungen an Israel

Die israelische Regierung hält trotz der Warnungen von internationalen Politikern und humanitären Gruppen an der geplanten Invasion der überfüllten Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen fest. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni schloss sich dem Chor an und erklärte, ihr Land sei gegen die geplante Offensive.

„Wir bekräftigen unsere Ablehnung der israelischen Militäraktion in Rafah, die noch katastrophalere Folgen für die Zivilbevölkerung in diesem Gebiet haben könnte“, sagte Meloni vor Abgeordneten im Senat.

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, sagte bei einem Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi in dieser Woche, sie sei „besorgt über die Risiken, die eine Großoffensive in Rafah für die am meisten gefährdete Zivilbevölkerung hätte. Dies muss unter allen Umständen vermieden werden.

Ein israelischer Einmarsch in Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, in der 1,2 Millionen Palästinenser Zuflucht suchen, könnte die Spannungen mit Ägypten verschärfen, das die westliche Seite der Grenze überwacht.

Einige israelische Beamte und Minister erklärten, sie wollten die Palästinenser aus dem Gaza-Streifen nach Ägypten evakuieren. Ägypten macht jedoch seine Grenzen fest zu und lässt keine Massenflucht von Palästinensern in seine Gebiete zu.

Unterdessen stimmte das kanadische Unterhaus am Dienstag für einen Stopp der Waffenverkäufe an Israel. Die kanadische Außenministerin Mélanie Joly bekräftigte das Votum und erklärte, ihre Regierung werde künftige Waffenlieferungen an Israel stoppen, da es sich um eine reale Angelegenheit“ handele.

Smotrich nennt Siedlungen „ganzheitliche“ Antwort auf Sanktionen

Israels Finanzminister und rechtsextremer Siedler Bezalel Smotrich bezeichnete die Ausweitung des Siedlungsbaus als „ganzheitliche“ Antwort auf die Einigung der EU vom Montag auf Sanktionen gegen israelische Siedler, die Palästinenser im besetzten Westjordanland angegriffen haben.

„Es gibt eine ganzheitliche zionistische Antwort auf diese [EU-]Erklärung, nämlich die Stärkung und Festigung der Siedlungen in allen Teilen des Landes Israel“, sagte Smotrich am Dienstag.

Er behauptete, dass das israelische Justizsystem mit Vorfällen von Siedlergewalt gegen Palästinenser umgehen könne. Die israelischen Behörden versäumen es systematisch, ideologische Verbrechen gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, und werden oft dabei beobachtet, wie sie sich den Siedlern bei ihren Angriffen auf palästinensische Gemeinden anschließen.

Der rechtsextreme Minister ist ein entschiedener Gegner der Gründung eines palästinensischen Staates und befürwortet die Angliederung des Westjordanlandes an Israel. Im Januar sagte er, Israel solle „die Migration der Bewohner des Gazastreifens als Lösung für die humanitäre Krise fördern“.

Die USA haben kürzlich mehrere israelische Siedler, die in Angriffe auf Palästinenser verwickelt waren, mit Sanktionen belegt, darunter zum ersten Mal zwei ganze Außenposten.

Israelische Streitkräfte und Siedler töten zwei Palästinenser im Westjordanland

Zwei Palästinenser wurden am Dienstagnachmittag bei verschiedenen Vorfällen im Westjordanland getötet.

Ziad Farhan Diab Hamran, 31, aus dem Dorf Al-Hashimiyah in Jenin, wurde von israelischen Streitkräften am Eingang des Dorfes Beit Fajjar und der Siedlung Gush Etzion in der Nähe von Bethlehem erschossen. Seine Leiche befindet sich weiterhin in israelischem Gewahrsam.

Nach israelischen Angaben schoss Hamran auf zwei Geheimdienstmitarbeiter des Shin Bet, die bei dem Angriff verletzt wurden. Hamran erlag am Dienstagabend seinen Wunden.

In Nablus töteten israelische Siedler Fakher Bassem Bani Jaber, 43, aus dem Dorf Aqraba, südlich von Nablus.

Wie Wafa berichtet, wurde Jaber in das Rafidiya-Krankenhaus gebracht, wo er starb. In der besetzten Stadt Jerusalem verrichteten in der zehnten Nacht des Ramadan nur 20.000 Palästinenser das Al-Tarawih-Gebet, da die israelischen Behörden die Zahl der Palästinenser, die aus dem Westjordanland nach Jerusalem einreisen durften, weiterhin beschränkten. In der Nacht zum Dienstag war es in Jerusalem außerdem regnerisch und kalt, wie Wafa berichtete.

