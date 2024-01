Aharon Barak and Israel’s legal illegality Israel’s ad hoc judge at the ICJ genocide hearing has a long track record of circumventing international legal norms.

Aharon Barak und Israels Rechtswidrigkeit

Von Dr. Mazen Masri

11 Jan 2024

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hält am 11. und 12. Januar seine erste Anhörung in dem von Südafrika gegen Israel angestrengten Verfahren ab. In der am 29. Dezember eingereichten Klageschrift argumentiert die südafrikanische Regierung, dass die Art und Weise, wie Israel seinen Krieg in Gaza führt, völkermörderischen Charakter hat und daher gegen seine Verpflichtungen aus der Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes verstößt.

Die Satzung des IGH erlaubt es den Vertragsstaaten, eine Person zu wählen, die als Ad-hoc-Richter fungiert, wenn der Staat nicht über einen Richter seiner Nationalität verfügt, wenn das Gericht mit einem Fall befasst ist, an dem er selbst beteiligt ist. Beide Staaten haben sich dafür entschieden, ihren eigenen Richter ad hoc zu ernennen. Südafrika entschied sich für den ehemaligen stellvertretenden Obersten Richter Dikgang Moseneke, während Israel sich für den ehemaligen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs Aharon Barak entschied.

Es ist keine Überraschung, dass die Entscheidung für Barak von vielen Seiten gelobt wurde. Der 87-Jährige war 28 Jahre lang Richter am Obersten Gerichtshof, 11 Jahre davon als dessen Präsident. Seiner Karriere als Richter ging eine dreijährige Tätigkeit als Generalstaatsanwalt Israels (1975-78) und eine herausragende akademische Laufbahn an der Hebräischen Universität voraus.

Als produktiver Schriftsteller mit internationalem Ruf ist er ein gefragter Redner an angesehenen westlichen Universitäten und auf internationalen Foren. Ein Teil seiner Anziehungskraft besteht darin, dass er sich im Laufe seiner Karriere erfolgreich einen Ruf als westlicher liberaler Jurist aufgebaut hat, der versucht, die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte zu fördern, obwohl er sich in einem „rauen Teil der Welt“ bewegt.

Dieses sorgfältig kultivierte Image und sein akademischer Werdegang in Verbindung mit seiner Geschichte als Holocaust-Überlebender haben ihm das Image einer überlebensgroßen Figur verliehen, einer Art furchtlosem Menschenrechtsverfechter.

Barak wird als Richter in einem Fall sitzen, in dem Südafrika die Rechtmäßigkeit der Art und Weise, wie Israel seinen brutalen Krieg gegen die Palästinenser führt, anfechten wird – ein Gebiet, auf dem er reichlich Erfahrung hat. Schließlich war der Oberste Gerichtshof Israels die letzte Instanz, die über die Rechtmäßigkeit der israelischen Praktiken seit der Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens im Jahr 1967 entschied. Seine Ernennung zum Ad-hoc-Richter ist eine gute Gelegenheit, seine Bilanz und die des Gerichts zu überprüfen und zu sehen, wie sie Israels Anwendung des Völkerrechts geprägt hat.

Eines der heikelsten Themen, mit denen sich Barak als Generalstaatsanwalt und Richter am Obersten Gerichtshof befasste, waren die israelischen Siedlungen im Westjordanland und im Gazastreifen. Trotz des nahezu einhelligen Konsenses über die Rechtswidrigkeit der israelischen Siedlungen und der langen Liste völkerrechtlicher Autoritäten, zu denen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, Resolutionen der UN-Generalversammlung und ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs gehören, entschied der Oberste Gerichtshof 1993, dass die Siedlungen „nicht justiziabel“ sind. Das bedeutet, dass das Gericht es ablehnte, ihre Rechtmäßigkeit nach internationalem Recht zu diskutieren.

Das Gericht milderte einige der Auswüchse des Siedlungsprojekts ab, hauptsächlich um eine Situation völliger Gesetzlosigkeit und Chaos zu vermeiden, die die Regierungspolitik untergraben und die internationale Verteidigung der Siedlungen erschweren könnte. Die Regeln, die das Gericht aufstellte, dienten jedoch vor allem dazu, das gesamte Siedlungsprojekt zu legitimieren. Das Ergebnis ist, dass die Zahl der Siedler von ein paar Tausend im Jahr 1975 auf 700.000 im Jahr 2023 angestiegen ist.

Ein ähnliches Muster lässt sich bei den Fällen im Zusammenhang mit der von Israel im Westjordanland errichteten Mauer erkennen. Im Jahr 2004 gab der IGH ein Gutachten ab, in dem er erklärte, dass die Mauer illegal sei, weil sie die Menschenrechte des palästinensischen Volkes verletze, einschließlich des Rechts auf Selbstbestimmung. Doch Barak ließ sich nicht beirren.

Unter seiner Führung gab das Gericht seine Zustimmung, obwohl sich die Mauer durch das Westjordanland schlängelt, die Palästinenser von ihrem Land abschneidet und ihre Bewegungsfreiheit erheblich einschränkt. Während einige wenige Anfechtungsklagen erfolgreich waren und zu geringfügigen Änderungen der Trasse führten, weil sie die Rechte der lokalen Bevölkerung unverhältnismäßig verletzten, ignorierten diese Urteile einige wichtige Grundsätze des internationalen Rechts. Das Ergebnis ist, dass das gesamte Projekt der Mauer, die Dörfer und Stadtteile durchschneidet, vom Gericht legitimiert wurde.

Unter Barak hat der Oberste Gerichtshof auch die grausame Praxis des strafweisen Abrisses von Häusern weiter gebilligt. Diese Praxis wurde zunächst von den Briten im Zweiten Burenkrieg (1899-1902) in Südafrika eingeführt und dann von den britischen Mandatsbehörden übernommen, um den arabischen Aufstand in Palästina (1936-39) zu unterdrücken.

Die Rechtsgrundlage für diese Praxis wurde aufgehoben, als Jordanien zwischen 1948 und 1967 das Westjordanland kontrollierte, aber nach der Besetzung der Gebiete ließ Israel die koloniale Gesetzgebung wieder aufleben und hat sie ausgiebig gegen die Familien von Palästinensern angewandt, die verdächtigt wurden, aktiv Widerstand gegen die Besatzung zu leisten.

Der Oberste Gerichtshof wies wiederholt das Argument zurück, dass diese Praxis völkerrechtswidrig sei, weil sie gegen das Verbot der Genfer Konvention über Kollektivstrafen verstoße. Obwohl es im Gericht einige abweichende Meinungen wegen des drakonischen Charakters dieser Praxis gab, wurde sie unter der Führung von Barak gebilligt, der den Strafcharakter leugnete und sie als Verwaltungsmaßnahme zur Förderung der Sicherheit durch Abschreckung darstellte.

In einigen wenigen Fällen entschied das Gericht, dass ein Abriss unverhältnismäßig sei, und entschied sich für die Versiegelung eines Teils des Hauses, doch grundsätzlich wurde diese Praxis trotz ihrer offensichtlichen Rechtswidrigkeit nach internationalem Recht nie in Frage gestellt. Auch hier bestand Baraks Rolle darin, das zu legalisieren, was gegen Rechtsnormen verstößt.

Das Urteil über die Anwendung von Folter ist wahrscheinlich der Fall, der Baraks Ansatz am besten veranschaulicht, die Exzesse zu kontrollieren, um das zu legitimieren und zu retten, was nach internationalem Recht offensichtlich illegal ist. Das völkerrechtliche Verbot der Folter ist absolut. Es hat den Status eines jus cogens erlangt – eines grundlegenden Prinzips des Völkerrechts, das in Kriegs- und Friedenszeiten und unter allen Umständen gilt. Laut Barak ist das nicht der Fall.

In einem Urteil aus dem Jahr 1999 bestätigte der Oberste Gerichtshof das grundsätzliche Verbot der Folter, aber dieses Verbot war nicht absolut. Unter Baraks Führung ließ es die Tür offen für den Einsatz von Folter oder, wie es euphuistisch genannt wurde, „physischen Ermittlungsmitteln“ in Situationen, in denen eine „Zeitbombe tickt“. In solchen Fällen würden die Vernehmungsbeamten nicht haftbar gemacht werden. Er führte praktisch gleichzeitig das Verbot und das Schlupfloch zu dessen Umgehung ein.

Während die Zahl der Folterfälle nach diesem Fall deutlich zurückging, wurde die von Barak eingeführte Hintertür zu einem Einfallstor. Innerhalb weniger Jahre nahmen die Folterfälle deutlich zu, und schon vor den Anschlägen vom 7. Oktober war Folter gegen palästinensische politische Gefangene eine weit verbreitete Praxis. Menschenrechtsorganisationen dokumentierten Fälle von sexueller Gewalt als Folter und von Folter, die zum Tod führte. Keiner derjenigen, die gefoltert haben, wurde jemals strafrechtlich verfolgt.

Ein weiteres Beispiel für Baraks unbekümmerten Umgang mit dem Völkerrecht ist der Fall von Mubarak Awad. Wie andere Palästinenser in Jerusalem erhielt auch Awad nach 1967 einen dauerhaften Aufenthaltsstatus nach israelischem Recht. Nachdem er einige Jahre in den Vereinigten Staaten verbracht hatte, kehrte er in seine Heimat zurück und gründete 1983 das Palästinensische Zentrum für das Studium der Gewaltlosigkeit, um den gewaltlosen Widerstand gegen die Besatzung zu fördern.

Awads Aktivismus zog den Zorn der israelischen Regierung auf sich, die 1988 beschloss, ihn auszuweisen, obwohl er in Jerusalem geboren wurde und vor seiner Reise zum Studium in die USA einen dauerhaften Aufenthaltsstatus besaß.

Der Oberste Gerichtshof wies Awads Klage ab und verwies auf die Relevanz des internationalen Rechts, das die Deportation der Bevölkerung eines besetzten Gebiets eindeutig verbietet. Barak verfasste die Entscheidung des Gerichts, der sich die beiden anderen Richter anschlossen. In Anwendung des israelischen Rechts erklärte er, dass Awads Aufenthaltsstatus abgelaufen sei und er kein Recht habe, in seinem Heimatland zu bleiben.

Die israelische Regierung nutzte diesen Präzedenzfall, um den Aufenthaltsstatus von Tausenden von Palästinensern in Jerusalem für ungültig zu erklären. Dieser Rechtsrahmen, der die einheimische palästinensische Bevölkerung als Migranten behandelt, wird auch heute noch angewandt und schränkt die Möglichkeiten der Palästinenser, ins Ausland zu reisen, sich dort auszubilden und zu arbeiten, erheblich ein.

Diese Beispiele – und es sind nicht die einzigen – zeigen, wie Barak mit dem Völkerrecht umgeht: Man ignoriert es, wenn es nicht den eigenen Zielen entspricht, oder man wendet eine verzerrte Version davon an, die den Anschein erweckt, dass die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte eingehalten werden, während die unrechtmäßige Praxis mit einigen Einschränkungen fortgesetzt werden kann. Es ist der Ansatz, das Image eines liberalen, menschenrechtsfreundlichen Richters zu genießen, ohne die Menschenrechtsverletzungen Israels direkt anzusprechen.

Für die Palästinenser hat dies jedoch schlimme Folgen. Wir sehen das sehr deutlich an der wachsenden Zahl von Siedlern und Siedlungen, an der Normalisierung von Folter und Misshandlung von Gefangenen, an den Kindern und Familien, die obdachlos geworden sind, weil ihre Häuser abgerissen wurden, und an den Zehntausenden von Palästinensern, die nicht nach Jerusalem zurückkehren können, weil Israel sie als ausländische Einwanderer betrachtet, die ihren Aufenthaltsstatus verloren haben, und nicht als einheimische Bevölkerung, die durch das Völkerrecht geschützt ist.

Einige mögen argumentieren, dass dieser ausgewogene Ansatz das Beste ist, was man unter den gegebenen Umständen erwarten kann. Aber dieses Argument bedeutet, dass wir das Gesamtbild und das Leid derjenigen ignorieren sollten, die von Baraks Entscheidungen betroffen waren.

Keine juristische Analyse oder politische Rechtfertigung kann die Tatsache verbergen oder entschuldigen, dass unter Barak ein ausgeklügeltes System der Apartheid entstanden ist, wie es von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch, Al-Haq und B’tselem sowie mehreren UN-Sonderberichterstattern dokumentiert wurde.

Niemand, der sich wirklich für die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit einsetzt, hätte zugelassen, dass unter seiner Aufsicht ein solch brutales System entsteht, geschweige denn, dass er der Hauptverantwortliche für die Rechtsstaatlichkeit wäre.

Lange Zeit trugen Baraks Vorgehensweise und sein Ruf dazu bei, dass Israel vor internationalen Tribunalen und Gerichten nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Seine Ernennung zum Ad-hoc-Richter am IGH ist eine weitere Wiederholung seiner Rolle als Israels juristische „kugelsichere Weste“. Es wird keine Überraschungen geben, was er entscheiden wird, denn es scheint, dass er sich bereits entschieden hat, dass die Angriffe vom 7. Oktober als Völkermord bezeichnet werden können, nicht aber die israelischen Angriffe und Praktiken, von denen Barak behauptet, sie stünden im Einklang mit dem Völkerrecht. Glücklicherweise wird er in Den Haag nur einer von 17 Richtern sein.

Dr. Mazen Masri ist Senior Lecturer an der City Law School in London. Er ist der Autor von The Dynamics of Exclusionary Constitutionalism: Israel as a Jewish and Democratic State (Hart Publishing, 2017).

