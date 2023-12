© Foto: Soziale Medien

AIPAC nutzt den US-Kongress für Angriffe auf Studenten und Dozenten an US-Universitäten

Von Steven Sahiounie

27. Dezember 2023

Das American Israel Political Action Committee ist eine der am härtesten arbeitenden, engagiertesten und erfolgreichsten Lobbygruppen in der amerikanischen Geschichte.

Am 5. Dezember erschienen Claudine Gay von der Harvard University, Liz Magill von der University of Pennsylvania und Sally Kornbluth vom Massachusetts Institute of Technology vor dem House Committee on Education and the Workforce. Der US-Kongress hielt eine im Fernsehen übertragene Anhörung ab, in der die drei US-Hochschulpräsidenten über ihre Hochschulpolitik in Bezug auf die Sicherheit von Studenten und Hassreden befragt wurden. Die drei waren alle weiblich, und Claudine Gay war die einzige farbige Frau.

Die Vorsitzende der GOP-Konferenz im Repräsentantenhaus, Elise Stefanik, befragte die drei Pädagogen wiederholt, ob ihre Hochschulpolitik den Aufruf zum Völkermord am jüdischen Volk zulasse.

Virginia Foxx aus North Carolina, die republikanische Vorsitzende des Ausschusses, sagte, dass die Verwalter „größtenteils tatenlos zusahen und zuließen, dass die schreckliche Rhetorik in unzähligen Beispielen antisemitischer Demonstrationen auf dem College-Campus schwelte und wuchs“. Die Demonstrationen waren nicht antisemitisch, sondern pro-palästinensisch.

Die drei Pädagogen antworteten mit juristischen Theorien und verworrenen Erklärungen, die das Kongressgremium wütend machten. Das amerikanische Volk war höchstwahrscheinlich von den Antworten enttäuscht, da die Frage vom moralischen und ethischen Standpunkt aus sehr einfach zu beantworten ist: Hassreden, die zum Völkermord an einer Gruppe aufrufen, sollten auf keinem Campus geduldet werden.

Die Pädagogen haben es versäumt, ihre Politik klar darzustellen, was schließlich zum Rücktritt von Liz Magill, der Leiterin der Penn, führte.

Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein. Dies ist der Ruf, der von US-Studenten an Colleges und Universitäten in den USA nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober geäußert wurde, mit dem die brutale Bombardierung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza begann. Der grausame israelische Angriff auf den Gazastreifen hat mehr als 20.000 Menschen getötet und wurde als Rache für den Hamas-Angriff gestartet, bei dem etwa 1.200 Israelis getötet und mehr als 100 als Geiseln nach Gaza gebracht wurden.

Die zionistischen israelischen Juden verwenden den Ausdruck „vom Fluss bis zum Meer“ auch, um sich auf ihren religiösen Glauben zu beziehen, dass Gott ihnen das gesamte Land vom Jordan bis zum Mittelmeer gegeben hat. Sie betrachten die Bibel als ihre Urkunde für das Land, und der israelische Botschafter bei der UNO hielt sogar das Alte Testament hoch und bezeichnete es als ihre nationale Urkunde für das gesamte Land vom Fluss bis zum Meer.

Die israelische Regierung ist nicht der Ansicht, dass das palästinensische Volk ein Recht auf irgendeinen Teil des Landes hat, und auch keine Menschenrechte.

Der Gesang „Vom Fluss bis zum Meer“ beschreibt ein Stück Geografie und fordert die Freiheit des palästinensischen Volkes, das seit 1948 unter der brutalen militärischen Besatzung Israels leidet, in der ihm Menschenrechte und Eigentumsrechte verweigert werden und es ein staatenloses Volk ist, trotz der UN-Resolution, die eine Zweistaatenlösung fordert, in der die Teile des Gazastreifens und des Westjordanlandes einen von Israel getrennten palästinensischen Staat bilden würden.

Der Gesang ruft nicht zum Völkermord an Juden, Israelis oder anderen Völkern auf. Er beschreibt einen Ort und ruft zur Freiheit auf.

Das amerikanische Volk und die Europäer haben auf das dreimonatige grausame Gemetzel in Gaza mit riesigen Protesten in den großen Städten der westlichen und demokratischen Welt reagiert, und auch Studenten haben sich für die Rechte der Palästinenser eingesetzt und das Antikriegsthema aufgegriffen, das an den Universitäten in den USA aus den Tagen der Kriege in Vietnam, Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien bekannt ist, die von den USA und der NATO geführt wurden.

Diese jungen Studenten und auch die Dozenten wollen Gerechtigkeit und Freiheit für Palästina und rufen nicht zur Vernichtung oder zum Völkermord an den Juden, Israelis oder anderen Gruppen auf.

Wie konnte der US-Kongress beschließen, Zeit auf dieses Thema zu verwenden, wo er doch mit dringenden Fragen konfrontiert ist, über die noch nicht entschieden wurde, wie die Finanzierung von Kriegsverbündeten, die Einwanderungspolitik und eine drohende Haushaltskrise? Warum sollte der US-Kongress die Zeit und die Mühe auf sich nehmen und die daraus resultierende Medienberichterstattung zur besten Sendezeit auf drei US-Campus und ihre Politik konzentrieren?

Die Antwort lautet: AIPAC. Das American Israel Political Action Committee ist eine der am härtesten arbeitenden, engagiertesten und erfolgreichsten Lobbygruppen in der amerikanischen Geschichte. Seit Jahrzehnten ist es weithin anerkannt, und zahlreiche Bücher wurden zu diesem Thema geschrieben, die den ungewöhnlich großen Einfluss des AIPAC auf das Oval Office, das Außenministerium und den US-Kongress, sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus, aufzeigen.

Viele Kritiker und Experten behaupten seit Jahrzehnten, dass die AIPAC die US-Regierung kontrolliert. Das ist eine weit gefasste Aussage, und in Wirklichkeit kontrolliert das AIPAC die Themen, die im Interesse Israels sind.

Seit dem Anschlag vom 7. Oktober wurde eine Harvard-Harris-Umfrage unter Menschen im Alter von 18-24 Jahren durchgeführt. Die Frage an die jugendliche Gruppe lautete: „War der Angriff der Hamas auf Israel angesichts der Vorgeschichte gerechtfertigt?“ 51 % antworteten mit „Ja“.

Diese Umfrage war ein Schock für den AIPAC, da sie die Interessen Israels direkt bedrohte und eine potenzielle existenzielle Bedrohung für die Existenz des jüdischen Staates Israel darstellte.

Ariel Sharon, ehemaliger Verteidigungsminister und Ministerpräsident Israels, sagte, dass Israel sich keine Sorgen über eine einheitliche arabische Bedrohung zur Zerstörung Israels machen müsse, sondern dass die einzige Bedrohung für die Existenz Israels eine Situation wäre, in der die USA ihre volle und bedingungslose Unterstützung Israels und der israelischen Besetzung Palästinas einstellen würden.

Amerika ist ihr stärkster Unterstützer, aber auch ein schwaches Glied für Israel. Die Regierung Biden hat Israel angesichts des Hamas-Angriffs weiterhin uneingeschränkt und bedingungslos unterstützt. Obwohl die UNO und praktisch die gesamte internationale Gemeinschaft zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen haben, haben die USA den Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen unbeirrt weiter gefördert. US-Präsident Joe Biden ist ein Berufspolitiker, der seine Lektionen über Jahrzehnte im Kongress gut gelernt hat. Er weiß sehr wohl, dass die AIPAC die Berichterstattung kontrolliert und dass kein US-Beamter, der sich gegen die AIPAC stellt, hoffen kann, in seiner Karriere oder bei Wahlen zu überleben.

Die Belegschaft der Biden-Administration besteht aus jüngeren und vielfältigeren Menschen als je zuvor in der Geschichte der USA. Im Weißen Haus gab es heftige Diskussionen und Beschwerden über die israelische Politik im Gazastreifen, die weder mit den demokratischen Werten der USA noch mit humanitären Gesetzen vereinbar ist. Im Außenministerium trat Josh Paul, ein altgedienter Leiter der Waffenabteilung, aus Protest zurück, nachdem Biden darauf bestanden hatte, Waffen im Eiltempo an Israel zu liefern, obwohl es die Politik der USA ist, Waffen für jeden Konflikt zurückzuhalten, der gegen humanitäre und internationale Kriegsgesetze verstoßen könnte. Andere im Außenministerium haben sich so sehr beschwert, dass Außenminister Antony Blinken gezwungen war, auf einige ihrer Bedenken einzugehen. Er hat seine israelfreundliche Politik nie geändert, und seine Mitarbeiter haben ihre Beschwerden im Allgemeinen in Schweigen gehüllt, weil sie befürchteten, dass ihre Karriere durch die AIPAC beeinträchtigt werden könnte.

Die amerikanische Außenpolitik gegenüber Israel wird von der AIPAC in Knechtschaft gehalten. Als sich die öffentliche Meinung an den Universitäten in den USA rasch gegen den israelischen Krieg gegen Gaza und für die palästinensische Sache der Freiheit wandte, machte sich die AIPAC an die Arbeit und organisierte die Anhörungen im US-Kongress, um die drei Pädagogen in die Mangel zu nehmen und zu erniedrigen. Ziel war es, der US-Öffentlichkeit ein anderes Bild zu vermitteln, eine Art Verschwörungstheorie, nach der böse Pädagogen und Leiter führender US-Hochschuleinrichtungen extremistische Ansichten unter jungen, beeinflussbaren Studenten fördern.

Anstatt sich auf den Tod und das Leiden der Menschen in Gaza zu konzentrieren, die durch US-Waffen getötet werden, die kostenlos nach Israel geschickt werden und vom hart arbeitenden US-Steuerzahler bezahlt werden, würde sich der Fokus von der eigentlichen Ursache des Krieges wegbewegen, um sich schließlich in der Verurteilung von Pädagogen, der Campus-Politik und der Ansicht zu verlieren, dass amerikanische Studenten zu dumm sind, um sich ihre eigene Meinung zu bilden.

Christopher F. Rufo, ein konservativer Aktivist gegen die kritische Rassentheorie, griff Gay, die einzige farbige Person, die sich nach der Anhörung im Kongress mit dem Thema befasste, besonders an. Die New York Post schrieb über Plagiatsvorwürfe gegen Gay, nannte aber keine Quelle für die Behauptungen, die in anonymen Chatforen kursierten und von rassistischen Beleidigungen und Verschwörungstheorien begleitet wurden.

Rufo gab zu, dass er die Veröffentlichung seiner ersten Plagiatsvorwürfe zeitlich so angesetzt hatte, dass er Gays Präsidentschaft in Harvard maximalen Schaden zufügen konnte.

Eine von Harvard durchgeführte Überprüfung der früheren Schriften von Gay ergab, dass die fraglichen Passagen zwar bedauerlich sind, aber kein wissenschaftliches Fehlverhalten darstellen“, das eine vorsätzliche Täuschung oder Rücksichtslosigkeit“ voraussetzt.

Gay hat an ihrer Position festgehalten, aber die Angriffe auf sie zeigen die weitreichende Hand politischer Gruppen, die versuchen, Gay, das Kind haitianischer Einwanderer, die sich mit sozialen Problemen auseinandersetzen musste, um ihre Position in Harvard zu erreichen, zu erniedrigen, zu beschämen und zu belästigen.

Übersetzt mit Deepl.com