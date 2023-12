Harvard professor’s wife harassed another pro-Palestine student days before viral video Eve Gerber stands accused of harassing another student who was wearing the kefiyyeh just days before a video of her hounding a female student went viral

Anti-Kriegs-Aktivisten versammeln sich an der Harvard-Universität, um bei einer Kundgebung in Cambridge, Massachusetts, am 14. Oktober 2023 ihre Unterstützung für die Palästinenser in Gaza zu zeigen (AFP)

Eve Gerber wird beschuldigt, eine andere Studentin, die die Kefiyyeh trug, belästigt zu haben, nur wenige Tage bevor ein Video von ihr, das sie bei der Verfolgung einer Studentin zeigt, viral ging

Die Frau eines Harvard-Professors belästigte eine andere pro-palästinensische Studentin wenige Tage vor dem viralen Video

Von Azad Essa

27. Dezember 2023

Ein palästinensisch-amerikanischer Student an der Harvard-Universität wurde von der Frau eines Harvard-Professors und ehemaligen Beraters von Barack Obama verfolgt und eingeschüchtert, nur wenige Tage bevor sie vor laufender Kamera einen anderen Studenten belästigte, weil dieser ein palästinensisches Kopftuch, das sogenannte Kefiyyeh, trug, wie Middle East Eye berichtet.

John Abughattas, ein palästinensischer Doktorand in Harvard, erzählte MEE, dass Eve Gerber, die Frau des Harvard-Professors Jason Furman, ihm ebenfalls durch einen Teil des Campus gefolgt sei, ihn wegen des Tragens eines Kefiyyeh verspottet und ihn als „Terroristen und Antisemiten“ bezeichnet habe.

„Sie nannte mich ausdrücklich einen Anhänger der Hamas und fragte mich, ob ich die Zerstörung von Moscheen unterstütze, wobei sie andeutete, dass alle Palästinenser für Israels Tötung palästinensischer Zivilisten und die Zerstörung des Gazastreifens verantwortlich sind“, sagte Abughattas, der zu diesem Zeitpunkt am 10. Oktober mit einem Freund spazieren ging.

„Mir wurde das Gefühl gegeben, eine Bedrohung zu sein, die nicht auf den Campus von Harvard gehört“, sagte er.

Abughattas erklärte, er habe den Vorfall damals nicht bei der Universität gemeldet, weil er keine Ahnung hatte, wer die Frau war, und nicht daran glaubte, dass die Institution den Vorfall ernst nehmen würde.

Dies änderte sich am 13. Dezember, als ein zwei Monate zuvor aufgenommenes Video viral ging und Eve Gerber als die Person identifizierte, die einen anderen Harvard-Studenten wegen des Tragens einer Kefiyyeh verfolgte.

In dem Video ist Gerber zu sehen, wie sie die Studentin verfolgt und ihr mehrere Vorwürfe macht.

Harvard ist ein äußerst feindseliger Ort für Palästinenser, so sehr, dass ich in Erwägung gezogen habe, zu gehen.

– John Abughattas, PhD-Student

Als das Video in den sozialen Medien die Runde machte und die Geschichte von nationalen Medien aufgegriffen wurde, sagte Abughattas, er habe das Video gesehen und Gerber als dieselbe Person identifiziert, die ihn Tage zuvor verfolgt hatte, weil er eine Keffiyeh trug.

Er schrieb sofort an Harvard, um zu berichten, was ihm widerfahren war.

„Jetzt, da ich die Identität meines Belästigers kenne, melde ich diesen Vorfall direkt der Universität und dem HUPD [Harvard University Police Department]. Harvard war in den letzten zwei Monaten ein äußerst feindseliger Ort für Palästinenser, so dass ich ernsthaft in Erwägung gezogen habe, die Universität zu verlassen“, schrieb Abughattas in seiner Erklärung, die er an den Chief Diversity and Inclusion Officer im Büro des Präsidenten von Harvard schickte.

Weder Gerber noch ihr Ehemann Jason Furman, ein Wirtschaftsprofessor an der Harvard Kennedy School, reagierten auf die Bitten von MEE um einen Kommentar.

Institutionelle Macht

Die Harvard-Universität hat, wie mehrere andere Bildungseinrichtungen in den USA, seit den Ereignissen vom 7. Oktober mit Problemen zu kämpfen. Pro-Israel-Gruppen und milliardenschwere Spender haben als Reaktion auf die zunehmenden Pro-Palästina-Proteste und die Unterstützung für die Menschen im Gazastreifen angesichts der steigenden Zahl von Todesopfern dort das Thema Antisemitismus aufgeworfen.

Nach den jüngsten Statistiken des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind fast 70 Prozent der 20.000 Toten in Gaza Frauen und Kinder. Bei den Ereignissen vom 7. Oktober wurden auch rund 1 200 israelische Staatsangehörige und Einwohner getötet.

Bei dem Vorfall, der Mitte Oktober auf Video festgehalten wurde, war Gerber zu sehen und zu hören, wie er das Kefiyyeh als „Terroristenschal“ bezeichnete.

„Hallo, Kamera! Danke, dass du durch die Stadtviertel läufst und Familien mit deinem Terroristenschal verunsicherst“, sagte Gerber zu der Studentin, die sie filmte.

„Ich bin froh, dass du so stolz auf das Abschlachten von Zivilisten bist“, fügte Gerber hinzu.

Gerbers Handlungen sind untrennbar mit der weltweiten Entmenschlichung der Palästinenser und der anhaltenden Unterstützung der USA für den Völkermord in Gaza verbunden.

– Harvard-Kampagne für Palästina-Solidarität

Nach der öffentlichen Empörung über die Belästigung des zweiten Studenten gab Gerber am 13. Dezember eine Erklärung ab, in der sie ihr Handeln zutiefst bedauerte. Sechs Tage nach dem Vorfall tauschte Furman eine Textnachricht mit einem Freund der Studentin aus, in der er sich für das Verhalten seiner Frau entschuldigte.

Die Studentin, die aus Angst vor Repressalien nicht identifiziert werden möchte, erklärte jedoch gegenüber MEE, dass sie sowohl Gerbers Entschuldigung als auch Furmans Kontaktaufnahme ablehne.

In ihrer ersten Stellungnahme seit Gerbers Erklärung sagte die Studentin gegenüber MEE, dass sie es verwunderlich finde, dass Furman sich für die Handlungen seiner Frau entschuldigen müsse. „Er war nicht derjenige, der mich belästigt hat. Wir alle wissen, dass Frauen autonom sind und dass sie für ihr eigenes Handeln verantwortlich sind“, sagte die Studentin.

Die Studentin stellte fest, dass Gerber sich nicht persönlich bei ihr gemeldet hatte, um ihre „Entschuldigung“ zu überbringen. Die Studentin fügte hinzu, dass Gerber den Vorfall fälschlicherweise als eine Diskussion auf der Straße dargestellt habe, die sich in einen hässlichen „politischen Streit“ verwandelt habe, obwohl die Interaktion in keiner Weise einvernehmlich gewesen sei.

„Eve Gerber sah mich in einem Keffiyeh vorbeigehen, parkte ihr Auto, stieg aus und begann mir zu folgen, während sie mich verbal belästigte“, sagte die Studentin.

„Sie war von Anfang an unmissverständlich feindselig. Ich ging weiter und meine Reaktionen beschränkten sich darauf, die abscheulichen Behauptungen, die sie mir entgegenschleuderte, in aller Ruhe zu kontern“, so der Student.

Ein Sprecher des Palästina-Solidaritätskomitees (PSC) von Harvard erklärte gegenüber MEE, es sei „zutiefst beunruhigend, dass von Harvard-Studenten erwartet wird, dass sie normal am Universitätsleben teilnehmen, während Einzelpersonen mit bedeutender institutioneller Macht sie wiederholt belästigen und einschüchtern“.

An US-Universitäten ist die freie Meinungsäußerung für pro-palästinensische Aktivisten nicht frei. Furman und Gerber gelten im Establishment der Demokratischen Partei als königlich, da Furman lange Zeit als Berater von Obama gearbeitet hat.

Mehr lesen “

Vor seiner Zeit bei Obama arbeitete Furman als wirtschaftspolitischer Direktor für die Präsidentschaftskampagne von John Kerry im Jahr 2004.

Gerber war in verschiedenen Funktionen für die Demokratische Partei tätig, u. a. als Redenschreiber für die Präsidentschaftskampagne von US-Armeegeneral Wesley Clark im Jahr 2003, und ist als US-Redakteur von Five Books gelistet.

Im Vorfeld der Wahl 2020 lobte Gerber Biden in einem Artikel für das Magazin The Atlantic. „Ich glaube, dass Biden, weit entfernt von einem schlechten Mann, ein ungewöhnlich guter Mann ist“, schrieb sie.

Der Sprecher des PSC von Harvard wies darauf hin, dass das Problem nicht nur Gerber betreffe, sondern „eine tiefere Kultur des antipalästinensischen Rassismus in Harvard, in der schwarze, braune, muslimische und im weiteren Sinne pro-palästinensische Studenten wegen ihres Aussehens und ihrer Überzeugungen angegriffen werden“.

„Harvard hat eine heuchlerische Kultur der Straflosigkeit gefördert, die es zulässt, dass solches Unrecht unkontrolliert bleibt, eine Kultur, in der Parolen E-Mails des Präsidenten verdienen, aber Doxxing Trucks und offene Belästigung nicht.

„Unsere führenden Politiker haben es nicht nur versäumt, auf diese rassistische Doppelmoral zu reagieren – sie sind aktiv daran beteiligt. Gerbers Handlungen sind untrennbar mit der weltweiten Entmenschlichung der Palästinenser und der anhaltenden Unterstützung der USA für den Völkermord in Gaza verbunden, der in dem stillschweigenden Glauben wurzelt, dass die Sicherheit und das Wohlergehen der Palästinenser bestenfalls zweitrangig sind“, fügte der Sprecher hinzu.

Wiedergutmachende Maßnahmen

Sowohl die Schülerin, die gefilmt hatte, wie Gerber sie belästigte, als auch Abughattas sagten, dass es für Gerber eine Möglichkeit gäbe, ihr Verhalten wiedergutzumachen.

Gerber solle sich nicht nur persönlich entschuldigen und ihre Handlungen zugeben, sondern auch eine Spende für Hisham Awartani anbieten, den 20-jährigen palästinensischen Studenten der Brown University, der angeschossen und vom Hals abwärts gelähmt wurde, weil er eine Kefiyyeh trug.

Awartani war einer von drei palästinensischen Studenten, die am 25. November in Vermont erschossen wurden, was als Hassverbrechen bezeichnet wird.

„In Anbetracht der realen Auswirkungen von Vorurteilen, die zu Schikanen, wie denen von Eve, sowie zu Angriffen und dem Verlust von Menschenleben führen, muss die Wiedergutmachung auch materielle Anstrengungen umfassen, wie zum Beispiel in Form einer Spende für die medizinischen Kosten von Hisham Awartani“, sagte der Student.

Das PSC von Harvard schloss sich den Forderungen der betroffenen Studenten an.

„Gerber muss die volle Verantwortung für die von ihr begangene rassistische Gewalt übernehmen, indem sie für Hishams Genesungsfonds spendet“, sagte ein Sprecher und fügte hinzu, dass das PSC Harvard außerdem aufgefordert hat, einen Ausschuss einzurichten, der den antipalästinensischen Rassismus und die Unterdrückung von pro-palästinensischen Stimmen auf dem Campus untersucht.

Die Pressestelle der Universität Harvard hat auf die Bitte von MEE um einen Kommentar nicht geantwortet.

Übersetzt mit Deepl.com

