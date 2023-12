https://www.middleeastmonitor.com/20231228-iran-releases-animation-of-netanyahu-assassination-after-israel-kills-senior-army-officer/





Iran veröffentlicht Animation des Netanjahu-Attentats, nachdem Israel einen hohen Armeeoffizier getötet hat

28. Dezember 2023

Das iranische Militär hat ein animiertes Video veröffentlicht, in dem die Ermordung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dargestellt wird, nachdem Teheran seine Regierung beschuldigt hatte, einen der ranghöchsten iranischen Militärberater in Syrien getötet zu haben.

In dem von der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur Mehr gezeigten Video sitzt Netanjahu mit einigen israelischen Militärs im Hauptquartier des Geheimdienstes Mossad in Tel Aviv an einem Tisch. Während sie einen Bildschirm beobachten, der Informationen über iranische Spione in Israel ausstrahlt, wird der Bildschirm offenbar vom iranischen Militär gehackt, während eine Zeitbombe unter Netanjahus Schreibtisch herunterzählt und explodiert, wobei der berüchtigte Premierminister und seine Begleiter getötet werden.

Nach der Simulation von Netanjahus vermeintlicher Ermordung wird auf dem Bildschirm in Hebräisch, Farsi und Arabisch „Schützt euch vor den Freunden Hamans“ eingeblendet. Dies bezieht sich auf die biblische Figur im persischen Achämenidenreich, die sich angeblich gegen die jüdische Bevölkerung stellte und versuchte, sie zu töten.

Das Animationsvideo wurde veröffentlicht, kurz nachdem am Montag Sayyed Razi Mousavi, ein hochrangiger Militärberater des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), der die militärische Partnerschaft zwischen Iran und Syrien beaufsichtigt hatte, bei einem Anschlag getötet wurde. Das Attentat fand in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus statt und soll von Israel ausgeführt worden sein. Damit ist es die letzte Tötung eines hochrangigen iranischen Militäroffiziers in diesem Land in den letzten Jahren.

Das israelische Militär hat sich geweigert, seine Beteiligung zu bestätigen. Reuters zitierte den Sprecher Konteradmiral Daniel Hagari mit den Worten: „Ich werde mich nicht zu ausländischen Berichten äußern, weder zu diesen noch zu anderen im Nahen Osten. Das israelische Militär hat natürlich die Aufgabe, die Sicherheitsinteressen Israels zu schützen.“

Seit der Ermordung von Mousavi haben die iranischen Behörden mit Vergeltung gedroht. „Der Usurpator und das grausame zionistische Regime werden für dieses Verbrechen bezahlen“, sagte der IRGC, während Präsident Ebrahim Raisi warnte, dass Israel „mit Sicherheit den Preis bezahlen wird“.

