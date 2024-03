Gaza: Hungersnot und Blutbad Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik / Vizepräsident der Europäischen Kommission

ECCP-Koordinatorin Aneta Jerska schreibt (englisches Original unten):

Bitte beachten einen heute veröffentlichten Artikel von Josep Borell, in dem er schreibt:

„Die spanische und die irische Regierung haben die europäischen Institutionen gebeten zu prüfen, ob die derzeitige Politik der israelischen Regierung mit den Menschenrechtsklauseln unseres Assoziierungsabkommens übereinstimmt. Wir werden diese Arbeit durchführen.“

Das bedeutet, dass sie dies in Angriff nehmen werden. Die Frage ist, was sie tun werden, wenn sie feststellen, dass Israel gegen Artikel 2 verstößt. Die vollständige Aussetzung des EU-IAA würde Einstimmigkeit unter den EU-Mitgliedstaaten erfordern. Sie könnten aber auch einen Teil der Handelssäule aussetzen, für den eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist (auch das ist nicht leicht zu erreichen).

Jedenfalls ist es jetzt mehr denn je an der Zeit, darauf zu drängen!

Gaza: Hungersnot und Blutbad

05.03.2024

Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik / Vizepräsident der Europäischen Kommission

HR/VP Blog – Das Blutbad in Gaza am 29. Februar ist die unmittelbare Folge der Einschränkung der humanitären Hilfe für eine hungernde Bevölkerung. Es hat die absolute Dringlichkeit gezeigt, die Kämpfe zu beenden, die humanitäre Hilfe massiv zu erhöhen und die verbleibenden Geiseln zu befreien. Die internationale Gemeinschaft muss entscheidende Schritte unternehmen, um die Zivilbevölkerung des Gazastreifens vor Hunger und Gewalt zu bewahren.

Am 29. Februar stürmten Tausende von Palästinensern auf einen Konvoi zu, der Hilfsgüter in die Ruinen des nördlichen Gazastreifens brachte. Sie hofften, nach Tagen des Hungerns endlich etwas zu essen zu bekommen. Stattdessen kamen mehr als 100 von ihnen zu der bereits verheerenden Zahl von 30 000 Palästinensern, hauptsächlich Frauen und Kinder, hinzu, die in der Enklave getötet wurden. Weitere 700 wurden verletzt. Dieser Vorfall, ein neues Kapitel in einer langen Liste von Gräueltaten in den letzten fünf Monaten, hat die Welt schockiert.

Die Berichte über den genauen Hergang gehen auseinander: ob die Opfer durch israelische Schüsse oder durch eine Massenpanik verursacht wurden, die durch Warnschüsse israelischer Soldaten ausgelöst wurde. Unabhängig von der genauen Ursache verdeutlicht dieses tragische Ereignis, wie verzweifelt die Lage im Gazastreifen nach fünf Monaten Krieg und Belagerung geworden ist.

Die Menschen in Gaza hungern

„Die Menschen in Gaza hungern. Die Bedingungen sind unmenschlich und unsere gemeinsame Menschlichkeit zwingt uns zum Handeln“, fasste US-Vizepräsidentin Kamala Harris am vergangenen Sonntag zusammen. Die israelischen Streitkräfte sind eindeutig nicht in der Lage, die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur zu schützen, und die humanitäre Hilfe, die nach Gaza fließt, ist völlig unzureichend.

Überall im Gazastreifen ist die zivile Infrastruktur verwüstet. Fast die gesamte palästinensische Bevölkerung ist vertrieben worden. 1,7 Millionen Menschen leben in Unterkünften des UNRWA, der für die Unterstützung der palästinensischen Flüchtlinge zuständigen UN-Agentur, von denen bereits 158 Mitarbeiter getötet wurden. Die zivile Ordnung im Gazastreifen bricht zusammen und Anarchie breitet sich aus.

Ein kürzlich veröffentlichter Gesundheitsbericht der Johns Hopkins University und der University of London prognostiziert, dass ohne einen baldigen Waffenstillstand und einen massiven Anstieg der Hilfslieferungen mehr als 60.000 weitere Zivilisten sterben werden. UNICEF-Direktorin Catherine Russel berichtete gestern, dass bereits mindestens 10 Kinder an Unterernährung und Dehydrierung gestorben sind, und warnte, dass eines von sechs Kindern im nördlichen Gazastreifen akut unterernährt ist. Dies sollte das Gewissen aller am Konflikt beteiligten Parteien und der gesamten internationalen Gemeinschaft belasten.

Diese Situation ist inakzeptabel. Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom vergangenen Januar ist rechtsverbindlich, und Israel muss sich endlich daran halten. „Die israelische Regierung muss mehr tun, um den Fluss der Hilfe deutlich zu erhöhen. Es gibt keine Ausreden“, wie US-Vizepräsidentin Kamala Harris zu Recht forderte.

Jordanien, einige EU-Mitgliedstaaten und die USA haben mit dem Abwurf von Nahrungsmitteln aus der Luft nach Gaza begonnen. Das ist zwar besser als nichts, aber bei weitem nicht der effizienteste Weg, um die 2 Millionen Menschen im Gazastreifen mit der dringend benötigten Menge an Lebensmitteln zu versorgen. Israel sollte massive Hilfslieferungen auf dem Landweg nach Gaza ermöglichen. Es gibt Flughäfen, die nur 90 Straßenminuten von Gaza entfernt sind und auf denen Flugzeuge mit humanitärer Hilfe landen könnten.

Die Hindernisse für den Transfer humanitärer Hilfe am Grenzübergang Kerem Shalom müssen dringend beseitigt werden, und die Grenzübergänge Karmi und Erez im Norden des Gazastreifens müssen für humanitäre Hilfe geöffnet werden. Außerdem sollte der Zugang zum Seeweg unverzüglich gewährt werden, um die dringend benötigte Hilfe zu bringen. Airdrops können eine kurzfristige Notmaßnahme sein, aber sie können den Zugang auf dem Land- und Seeweg nicht ersetzen.

„Nach fünf Monaten verheerenden Krieges erwecken die Aktionen der israelischen Regierung in Gaza den Eindruck, dass ihre Ziele über die Vernichtung der Hamas hinausgehen.

Nach fünf Monaten des verheerenden Krieges und der Zerstörung erwecken die Aktionen der israelischen Regierung in Gaza den Eindruck, dass ihre Ziele über die Zerstörung der Hamas hinausgehen. Wie Generalmajor Giora Eiland im vergangenen Dezember in Yedioth Ahronoth schrieb, scheint es Bemühungen zu geben, „den Gazastreifen in einen Ort zu verwandeln, an dem es vorübergehend oder dauerhaft unmöglich ist, zu leben“. Und in der Tat ist fast alles zerstört worden, was das Funktionieren einer menschlichen Gesellschaft ermöglicht: Standesamt, Grundbuch, kulturelle und gesundheitliche Infrastruktur, die meisten der von der UNRWA gebauten Schulen…

Darüber hinaus gab es im Westjordanland und in Ostjerusalem seit dem 7. Oktober eine Welle von Abrissen, Siedlungsbau, Bewegungs- und Zugangsbeschränkungen sowie Gewalt durch Siedler. All diese Maßnahmen machen das Leben der Palästinenser in den besetzten Gebieten sehr schwierig, wenn nicht sogar fast unmöglich. Seit Monaten fordern wir Israel auf, der Siedlergewalt ernsthaft entgegenzutreten, die der Palästinensischen Autonomiebehörde vorenthaltenen, dringend benötigten Gelder freizugeben und von Maßnahmen Abstand zu nehmen, die die ohnehin schon explosive Situation noch verschärfen könnten. Bislang ohne Erfolg.

Die spanische und die irische Regierung haben die europäischen Institutionen gebeten, zu prüfen, ob die derzeitige Politik der israelischen Regierung mit den Menschenrechtsklauseln in unserem Assoziierungsabkommen vereinbar ist. Wir werden diese Aufgabe übernehmen.

Die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft

Unter diesen Umständen liegt es in der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, einzugreifen und ein sofortiges Ende der Kämpfe zu erzwingen, um die humanitäre Katastrophe zu stoppen, die noch von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu befreien und die Zivilbevölkerung zu schützen. Da sich nun alle über diese dringende Notwendigkeit einig sind, sollte der UN-Sicherheitsrat in der Lage sein, eine entsprechende Resolution zu verabschieden.

„Es gibt nur einen gangbaren und nachhaltigen Weg zum Frieden: einen souveränen, sicheren und friedlichen palästinensischen Staat an der Seite eines souveränen, sicheren und friedlichen Staates Israel.“

Die internationale Gemeinschaft muss außerdem von der Behandlung der Symptome zur Behandlung der eigentlichen Ursache der derzeitigen Eskalation übergehen und den israelisch-palästinensischen Konflikt selbst lösen. Israelis, Palästinenser und alle Völker der Region verdienen es, in Sicherheit, Würde und Stabilität zu leben. Wir alle wissen, dass es nur einen gangbaren und nachhaltigen Weg gibt, diese Ziele zu erreichen: einen souveränen, sicheren und friedlichen palästinensischen Staat an der Seite eines souveränen, sicheren und friedlichen Staates Israel. Dies ist die einzige Garantie für die Verwirklichung und den Schutz der Rechte beider Völker.

Die EU ist entschlossen, auf diesem Weg voranzukommen, und auch US-Präsident Biden arbeitet in diese Richtung. Trotz der Weigerung der Regierung Netanjahu ist sich die internationale Gemeinschaft in der Frage der Zweistaatenlösung einig und muss deren Umsetzung zügig vorantreiben.

