Menschen versammeln sich vor dem Parlamentsgebäude, um gegen das Anti-Boykott-Gesetz zu protestieren, über das am 10. Januar 2024 in London, Vereinigtes Königreich, abgestimmt werden soll. [Aysu Biçer – Anadolu Agency]

Aktivistin: Die Angriffe Israels auf Gaza verstärken die Unterstützung für einen weltweiten Boykott israelischer Produkte

17. Februar 2024

Laut Tulay Gokcimen, Aktivistin und Sprecherin der Palästina-Initiative, hat die weltweite Boykottbewegung gegen israelische Produkte durch den jüngsten Konflikt in Gaza deutlich an Fahrt gewonnen, berichtet die Anadolu Agency.

„Die Unterdrückung, die Israel seit 75 Jahren in Palästina ausübt, wurde vor den Massakern im Gazastreifen nicht in vollem Umfang beschrieben, aber jetzt will jeder etwas tun, so viel er kann“, sagte Gokcimen gegenüber Anadolu. „Gaza hat bei den Menschen ein Bewusstsein gegen die israelische Besatzung geschaffen. Die individuellen Reaktionen haben sich im Laufe der Zeit zu einer Massenbewegung entwickelt.“

Gokcimen sagte, sie glaube, dass die Bewegung eine wirksame Waffe sein könne, um Israel unter Druck zu setzen und seine Angriffe zu beenden, und hob den Anstieg des öffentlichen Bewusstseins und der individuellen Aktionen hervor, die durch die Gewalt in Gaza ausgelöst wurden.

Sie sagte, dass sich Menschen weltweit weigern, israelische Produkte zu kaufen, weil sie den Palästinensern beistehen wollen.

Die Dynamik der Gruppe, die den Palästinensern eine Stimme geben will, hat sich zu einer globalen Bewegung entwickelt, die verschiedene Gemeinschaften und Religionen umfasst, sagte sie.

„Sie haben die ganze Welt palästinensisch gemacht. Jeden Tag finden in verschiedenen Ländern Demonstrationen vor Lebensmittel- und Getränkeketten statt, die Israel unterstützen, um das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu schärfen“, sagte sie.

Gokcimen betonte, dass Israel in hohem Maße auf den internationalen Handel mit Ressourcen und Waffen angewiesen ist. Deshalb kann der Boykott israelischer Produkte und Personen das Finanzsystem stören und Druck auf Israel ausüben.

„Wenn ich nicht kaufe, wenn Sie nicht kaufen, kann das Finanzsystem nicht funktionieren“, sagte Gokcimen.

Sie verwies auf Fälle, in denen Unternehmen, die Israel unterstützen, aufgrund des Boykotts Verluste hinnehmen mussten.

„Alle Bomben und Waffen, die Israel einsetzt, um unsere Brüder und Schwestern anzugreifen, werden mit dem Geld aus dem Handel in anderen Ländern hergestellt. Die Menschen können diejenigen, die die Bomben herstellen, nicht aufhalten, aber sie kaufen keine israelischen Produkte, um nicht zu diesem Finanzsystem beizutragen“, sagte sie.

Gokcimen fügte hinzu, dass der Boykott auch zu einer Verschiebung der Verbraucherpräferenzen geführt hat, indem er die Zunahme türkischer Produkte als beliebte Alternativen feststellte und das Potenzial für wirtschaftliche Auswirkungen aufzeigte.

Während individuelle Boykotte von entscheidender Bedeutung sind, betonte Gokcimen die Wichtigkeit kollektiven Handelns, indem sie historische Beispiele erfolgreicher Boykotte anführte und jeden ermutigte, sich unabhängig von der individuellen Macht zu beteiligen.

