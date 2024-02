Wichtiger und nützlicher, als je zuvor!

IAW 2024: March for Palestine Stop Genocide; Dismantle Apartheid, join us between March 1st – 31st.

IAW 2024: Marsch für Palästina

31. Januar 2024

Palästinensisches BDS Nationales Komitee (BNC)

Stoppt den Völkermord; baut die Apartheid ab, schließt euch uns zwischen dem 1. und 31. März an.

Die diesjährige Israelische Apartheid-Woche (IAW) findet statt, nachdem der Internationale Gerichtshof (IGH) dem Apartheidstaat Israel eine historische Niederlage zugefügt hat, indem er feststellte, dass Israel nachweislich einen Völkermord an den 2,3 Millionen Palästinensern im besetzten und belagerten Gazastreifen verübt. Diese Entscheidung verpflichtet alle Staaten dazu, ihre Komplizenschaft zu beenden und Völkermord zu verhindern. Obwohl der Weltgerichtshof Israel aufgefordert hat, alle völkermörderischen Handlungen, einschließlich der Tötung und Verletzung von Palästinensern, einzustellen, fährt das Apartheidland Israel fort, palästinensische Zivilisten zu massakrieren, die Infrastruktur, einschließlich der letzten funktionierenden Krankenhäuser, zu zerstören und die sich anbahnende Hungersnot und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten unter den Palästinensern im Gazastreifen zu verschärfen, wobei es sich offen über die Anordnungen des Gerichtshofs hinwegsetzt.

In der Zwischenzeit bestrafen Israels Verbündete im kolonialen Westen kollektiv die gesamte palästinensische Flüchtlingsgemeinschaft, indem sie die Mittel für das UNRWA, die für die Hilfe und Unterstützung der palästinensischen Flüchtlinge zuständige UN-Agentur, kürzen. Dadurch wird verhindert, dass lebensrettende Hilfe den Gazastreifen erreicht, wo aufgrund der völkermörderischen Belagerung Israels ein Massenhunger herrscht, was eine weitere Form der westlichen Komplizenschaft mit Israels anhaltendem Völkermord darstellt.

Wie die südafrikanische Delegation vor dem IGH dargelegt hat, muss der israelische Völkermord im Zusammenhang mit seinen eigentlichen Ursachen gesehen werden: Israels 75 Jahre altes Regime des Siedlerkolonialismus und der Apartheid. Die IAW hat seit ihrer Gründung im Jahr 2005 internationale Aufklärung und Aktionen gegen die israelische Apartheid mobilisiert und wird daher in diesem Jahr mehr denn je gebraucht, um den globalen Druck zur Beendigung des Völkermords und zur Abschaffung der Apartheid zu erhöhen. Beides kann ohne die Komplizenschaft von Staaten, Unternehmen und Institutionen, insbesondere im kolonialen Westen, nicht fortgesetzt werden.

Während die Palästinenser angesichts dieses Völkermords standhaft bleiben und unseren Befreiungskampf fortsetzen, schöpfen wir Hoffnung und Kraft aus der weltweiten Solidarität, die in Massendemonstrationen von Jakarta bis Washington, Kapstadt bis London und Rabat bis Bagdad zum Ausdruck kommt; aus Gewerkschaftsaktionen zum Stopp von Waffenlieferungen an Israel in Belgien, Italien, Griechenland, der Türkei und anderswo; aus Hunderten von kreativen Aktionen des zivilen Ungehorsams (Sit-ins, friedliche Besetzungen, Arbeitsniederlegungen, Streiks usw.) weltweit; aus der rasch wachsenden Zahl von Bürgerinitiativen, die sich für ein Ende der Apartheid einsetzen. ) weltweit; schnell wachsende Basis-BDS-Kampagnen und Aufrufe zu einem militärischen Embargo; starke Solidaritätserklärungen von Rassen-, Indigenen-, Klima-, Geschlechter- und sozialen Gerechtigkeitsbewegungen; hochkarätige Erklärungen von prominenten Künstlern, Schriftstellern, Akademikern, internationalen Experten für Völkermord sowie von progressiven jüdischen Gruppen, Menschenrechts- und Bürgerrechtsorganisationen; und eine Million lokaler, basisorientierter Solidaritätsaktionen und kreativer Initiativen weltweit.

Vor dem Weltgerichtshof steht nicht nur die israelische Apartheid vor Gericht. Alle Staaten, Unternehmen und Institutionen, die das System der Unterdrückung, das in dem gegenwärtigen Völkermord gipfelte, unterstützt haben, stehen ebenfalls vor Gericht. Die Mechanismen des internationalen Rechts sind jedoch nur dann wirksam, wenn wir unser kollektives Handeln dahingehend ausrichten, dass das internationale Recht unserem Kampf für Gerechtigkeit dient.

Südafrika hat die andauernde Nakba des palästinensischen Volkes durch die israelische Kolonisierung seit 1948 anerkannt, die das palästinensische Volk systematisch und gewaltsam enteignet, vertrieben und zersplittert hat und ihm bewusst sein international anerkanntes, unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung sowie sein international anerkanntes Recht auf Rückkehr als Flüchtlinge in seine Städte und Dörfer im heutigen Staat Israel verweigert.

– Südafrikas Eröffnungserklärung vor dem Internationalen Gerichtshof, Januar 2024

Mit effektiven Kampagnen an der Basis können wir die Macht der Menschen stärken, um diesen Völkermord zu beenden und seine Ursachen zu beseitigen – Israels Regime des Siedlerkolonialismus und der Apartheid.

Schließen Sie sich uns an, indem Sie Meilensteine der Kampagne aufbauen oder für neue Kampagnen mobilisieren! Auf dieser IAW wollen wir nicht nur über die israelische Apartheid aufklären! Lasst uns die BDS-Kampagnen in allen Bereichen verstärken und sinnvolle Schritte unternehmen, um den laufenden palästinensischen Kampf zu unterstützen, um die Apartheid zu beseitigen.

Marschieren Sie diesen März für Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit, marschieren Sie für die Beendigung von Völkermord und Apartheid.

