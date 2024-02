Will Egypt accept Palestinian displacement in exchange for debt relief? Egypt’s stability is crucial for Saudi Arabia and the UAE, but now they’re linking financial aid to the mass displacement of Gazans to Sinai, which poses an even greater threat to Cairo’s national security.

Die Stabilität Ägyptens ist für Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate von entscheidender Bedeutung, doch nun knüpfen sie die Finanzhilfe an die massenhafte Vertreibung der Menschen aus dem Gazastreifen in den Sinai, was eine noch größere Bedrohung für die nationale Sicherheit Kairos darstellt.

Akzeptiert Ägypten die Vertreibung der Palästinenser im Gegenzug für einen Schuldenerlass?

Mohamad Hasan Sweidan

26. Februar 2024

Während Israels brutaler Militärangriff auf den Gazastreifen eskaliert, kursieren weiterhin Berichte über einen großen ägyptischen Kompromiss, der in Arbeit ist: die Aufnahme einer großen Zahl vertriebener Palästinenser aus dem Gazastreifen im Gegenzug für die Erleichterung der massiven Schuldenlast Kairos – die sich auf über 160 Milliarden Dollar beläuft.

Mehr als vier Monate nach Ausbruch des Krieges sagt der ägyptische Parlamentarier Mustafa Bakri, Präsident Abdel Fattah al-Sisi habe 250 Milliarden Dollar aus dem Ausland als Bezahlung für die Überflutung des Sinai durch die Gazaner abgelehnt.

Trotz Kairos wiederholter Ablehnung der Zwangsumsiedlung von Palästinensern in ägyptisches Hoheitsgebiet wird die ägyptische Regierung weiterhin von der Angst vor einem möglichen Zustrom von Gaza-Bewohnern, die vor israelischen Gräueltaten fliehen, vor einer möglichen Rückkehr und vor einer Destabilisierung der Sinai-Grenze geplagt. Und es stellt sich die wichtige Frage, wer wirklich von der Vertreibung der Palästinenser über die Grenzen des Gazastreifens hinaus profitiert.

In dem Maße, wie der Konflikt an Schärfe und Ausmaß zunimmt, wird deutlich, dass die palästinensische Sache für viele arabische Führer zu einer zweitrangigen Angelegenheit, wenn nicht gar zu einer lästigen Unannehmlichkeit geworden ist. Arabische Staaten, die ihre Beziehungen zu Israel im Jahr 2020 normalisiert haben – wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan – betrachten Palästina derzeit als ein Hindernis für ihre diplomatische Flexibilität.

Der Plan: Geld für Vertreibung

Während Israel militärisch in das südlichste Gebiet des Gazastreifens, Rafah, vordringt, enthüllen Fotos und Videos, die von der Sinai Foundation for Human Rights veröffentlicht wurden, dass Ägypten mit dem Bau einer Sperrzone an seiner Grenze zum Gazastreifen begonnen hat – angeblich, um Palästinenser zu beherbergen, die vor dem erwarteten israelischen Angriff auf Rafah fliehen.

Die Bilder zeigen Arbeiter, die mit schweren Maschinen Betonbarrieren und Sicherheitstürme um einen Streifen Land auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah errichten.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Massenvertreibung von Palästinensern langfristig eine Bedrohung für die nationale Sicherheit Ägyptens darstellt. Dennoch scheinen die Saudis und die Emirate diesem israelischen Ziel Vorrang einzuräumen, und so steht Ägypten vor einem Dilemma:

Entweder lehnt es die Vertreibung weiterhin ab oder es akzeptiert einen Massenexodus in den Sinai – wenn auch nur vorübergehend – als Gegenleistung für wirtschaftliche Anreize, zu denen auch die Begleichung eines Großteils der angehäuften Schulden gehört, die ebenfalls eine erhebliche Bedrohung für die ägyptische Wirtschaft und damit auch für den sozialen Zusammenhalt darstellen.

Kairo hat sich seit 2007 an der israelischen Blockade des Gazastreifens beteiligt und eine aktive Rolle bei der Bekämpfung des palästinensischen Widerstands gespielt, indem es Tunnel flutete, die den Gazastreifen mit dem Sinai verbinden.

Die entscheidende Rolle, die Saudi-Arabien und Ägypten bei der Gestaltung des Nachkriegs-Gaza spielen, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Riads Eintreten für eine Normalisierung schafft einen gefährlichen Präzedenzfall und erfüllt den lang gehegten Wunsch der USA und Israels, den Besatzungsstaat in Westasien zu integrieren – zum Nachteil Palästinas.

Diese Verschiebung der Dynamik stellt eine konzertierte Anstrengung dar, die palästinensische Sache zugunsten umfassenderer regionaler politischer und wirtschaftlicher Garantien aus Washington beiseite zu schieben. In einer Rede auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz sagte US-Außenminister Antony Blinken, dass sich in den kommenden Monaten eine „außergewöhnliche Gelegenheit“ für die Anerkennung Israels durch die arabischen Staaten biete:

Praktisch jedes arabische Land will Israel jetzt wirklich in die Region integrieren, um die Beziehungen zu normalisieren … um Sicherheitsverpflichtungen und Zusicherungen zu geben, damit Israel sich sicherer fühlen kann.

Es scheint klar zu sein, dass Riad von Beginn des Gaza-Krieges an beschloss, das interne Umfeld für die Phase nach dem Gaza-Krieg vorzubereiten, d.h. die Phase der Normalisierung und der Einigung. Saudi-Arabien bestand darauf, kein Festival oder Fest zu verschieben, hinderte teilnehmende Künstler daran, Sympathie für die Palästinenser zu zeigen, bestrafte diejenigen, die von einer saudischen Plattform aus mit den Märtyrern von Gaza sympathisierten, und verbot sogar das Tragen der palästinensischen Kufiyyeh bei Mawsim al-Riyadh, einem staatlich finanzierten jährlichen Festival.

Saudi-Arabiens akribischer Plan, die palästinensische Frage in die Annalen der Geschichte zu verbannen, umfasst fünf strategische Schritte:

Erstens: Abschirmung der innenpolitischen Angelegenheiten von den Unruhen in Gaza. Zweitens: Förderung der Zweistaatenlösung als Vorstufe zur Normalisierung mit Israel. Drittens: Andere arabische Länder dazu zwingen, dem Beispiel zu folgen, und gleichzeitig abweichende Stimmen isolieren. Viertens: Erleichterung der Umsiedlung von Palästinensern, sowohl kurz- als auch langfristig, durch den Einsatz von Soft-Power-Anreizen und wirtschaftlichen Anreizen. Im Dezember ließ die französische Zeitung Le Monde einen umstrittenen saudisch-französischen Vorschlag durchsickern, den Gaza-Krieg durch die Umsiedlung von Hamas-Führern und -Mitgliedern nach Algerien zu beenden.

Fünftens ist das Königreich bestrebt, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel zu fördern, um es als normalen Teil Westasiens zu integrieren.

Der Erfolg des Plans von Riad hängt von der Zustimmung der Hauptakteure Israel und Ägypten ab, die für die Normalisierung und die Durchführung der palästinensischen Umsiedlung unabdingbar sind.

Die Schließung der palästinensischen Akte und der Aufbau von Beziehungen zu Tel Aviv ist ein Ziel, das die Saudis mit den Vereinigten Arabischen Emiraten teilen, um wirtschaftliche und politische Vorteile zu erzielen. Trotz offizieller arabischer Erklärungen, in denen Vertreibungspläne zurückgewiesen werden, deuten die Manöver hinter den Kulissen auf eine andere Realität hin, die auf eine allmähliche Auflösung der palästinensischen Sache hinausläuft.

Saudis und Emirate kaufen Ägyptens Souveränität

Der plötzliche Eifer Riads, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Kairo zu stärken, ist spürbar. Mit beispiellosen Direktiven beider Regierungen sollen die gegenseitigen Investitionen in die Höhe schnellen, wobei Saudi-Arabien eine Steigerung des Handels auf 100 Milliarden Dollar anstrebt.

Zu den jüngsten Kooperationen gehört ein 4-Milliarden-Dollar-Geschäft mit dem an der saudischen Börse notierten Unternehmen ACWA Power für das Green Hydrogen-Projekt. Darüber hinaus signalisieren strategische Initiativen wie die Absichtserklärung zwischen dem ägyptischen Ministerium für Militärproduktion und der saudischen Generalbehörde für Militärindustrie sowie Vereinbarungen über Erdöl und Bodenschätze eine vertiefte wirtschaftliche Integration.

Die laufenden Verhandlungen zwischen Kairo und Abu Dhabi über die Erschließung eines beträchtlichen Landstrichs entlang der ägyptischen Mittelmeerküste im Wert von 22 Milliarden Dollar könnten für die angeschlagene ägyptische Wirtschaft einen Wendepunkt darstellen.

Dem CBE-Bericht zufolge umfasst der Wert des vorgeschlagenen Vertrags einen beträchtlichen Teil der im Jahr 2024 fälligen Auslandsschulden der ägyptischen Regierung in Höhe von insgesamt 29,229 Mrd. USD. Darin enthalten sind Zinszahlungen in Höhe von 6,312 Milliarden Dollar und Schuldentilgungsraten in Höhe von 22,917 Milliarden Dollar.

Wirtschaftliche Rettungsleine oder politische Belastung?

Es besteht kein Zweifel, dass das saudi-emiratische Interesse an Investitionen in Ägypten in erster Linie auf die Furcht der beiden Länder vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch Ägyptens zurückzuführen ist, der einen wichtigen, befreundeten arabischen Staat in der Region destabilisieren könnte.

Es sind jedoch Informationen aufgetaucht, wonach die Angebote der beiden Golfstaaten an Ägypten nun die Vertreibung der Gaza-Bewohner mit einem Vorschlag zur Verringerung der gewaltigen Schuldenlast Kairos verknüpfen. Das angebliche Angebot der USA, die ägyptischen Schulden in Höhe von 160 Milliarden Dollar im Gegenzug für die Aufnahme von 100.000 Flüchtlingen aus dem Gazastreifen zu streichen, hat einen gefährlichen historischen Präzedenzfall. Im Jahr 1991 erließ Washington Ägypten im Gegenzug für seine Unterstützung der von den USA angeführten Koalition gegen den Irak die Schulden.

Ägyptens monumentale Staatsverschuldung steht weltweit an zweiter Stelle der Ausfallrisiken nach der Ukraine. Ein erheblicher Teil der ägyptischen Schulden entfällt auf arabische Länder, allein auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) etwa 20,3 Prozent.

Ein drohender wirtschaftlicher Zusammenbruch Ägyptens liegt aufgrund der strategischen Bedeutung des Landes in der arabischen Welt und in Nordafrika weder im Interesse der arabischen Staaten am Persischen Golf noch ihres Verbündeten USA – die Lösung der Palästina-Frage hat daher für Saudi-Arabien, die VAE und die USA gemeinsame Priorität.

Die Normalisierungsbemühungen der letztgenannten Staaten stehen im Einklang mit ihren umfassenderen geopolitischen Strategien, die darauf abzielen, den Iran einzudämmen und die Achse des Widerstands zu neutralisieren. Trotz der Rhetorik Saudi-Arabiens, die eine Normalisierung im Austausch für die Rechte der Palästinenser befürwortet, bestätigen seine Handlungen während des Gaza-Krieges, dass Riad von Anfang an darauf hingearbeitet hat, die palästinensische Sache ins Abseits zu drängen und jegliches positive Engagement zu verhindern.

Langfristig stellt die Gründung eines palästinensischen Staates eine Bedrohung für die Bemühungen dar, die palästinensische Frage dauerhaft aus der Welt zu schaffen. Daher bleibt die Aussicht, die Palästinenser nach Ägypten umzusiedeln, trotz der gewaltigen Hindernisse für Saudi-Arabien und die VAE eine gangbare Strategie.

Da sich geopolitische Interessen mit wirtschaftlichen Erfordernissen vermischen, hängt das Schicksal von Millionen von Palästinensern in der Schwebe und ist den Launen der Machtpolitik und des strategischen Kalküls unterworfen.

Übersetzt mit deepl.com

