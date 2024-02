Israel Could Kill 85,000 More Gazans in 6 Months Researchers at Johns Hopkins University and the London School of Hygiene and Tropical Medicine considered deaths from traumatic injuries as well as infectious diseases, maternal and neonatal health crises and other illness. By Julia Conley Common Dreams Scientists have warned an escalation

Marsch auf Washington für Gaza, 13. Januar 2024. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Forscher der Johns Hopkins University und der London School of Hygiene and Tropical Medicine berücksichtigten Todesfälle durch traumatische Verletzungen sowie Infektionskrankheiten, Gesundheitskrisen bei Müttern und Neugeborenen und andere Krankheiten.

Israel könnte in 6 Monaten 85.000 weitere Menschen im Gazastreifen töten

Von Julia Conley

Common Dreams

27. Februar 2024

Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass eine Eskalation der israelischen Bombardierung des Gazastreifens in den nächsten sechs Monaten voraussichtlich 85.000 Palästinenser töten würde – was die Gesamtzahl der Todesopfer in weniger als einem Jahr auf mehr als 114.000 Menschen oder etwa 5 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens erhöhen würde.

Forscher der Johns Hopkins University und der London School of Hygiene and Tropical Medicine haben die Modellierung für einen Bericht mit dem Titel Crisis in Gaza: Scenario-Based Health Impact Projections“ (Szenariobasierte Projektionen der Auswirkungen auf die Gesundheit) eine Modellierung der voraussichtlichen „überzähligen Todesfälle“ vorgenommen, d. h. derjenigen, die über das hinausgehen, was vor dem Krieg zu erwarten gewesen wäre.

Der Bericht basiert auf den Gesundheitsdaten, die im Gazastreifen vor Beginn der israelischen Luft- und Bodenangriffe im Oktober verfügbar waren, sowie auf den Daten, die in den mehr als vier Monaten der Kämpfe gesammelt wurden.

Londoner Schule für Hygiene und Tropenmedizin. (N Chadwick, cc-by-sa/2.0)

Der mögliche Tod von 85.000 zusätzlichen Menschen in den nächsten sechs Monaten stellt das schlimmste von drei möglichen Szenarien dar, die von den Forschern modelliert wurden.

Wenn die Bombardierungen, Granatenangriffe und andere Bodenangriffe in ihrem derzeitigen Tempo fortgesetzt werden, rechnen die Wissenschaftler mit 58.260 getöteten Palästinensern in den nächsten sechs Monaten.

Die Studie, die noch nicht von Experten begutachtet wurde, berücksichtigt Todesfälle durch traumatische Verletzungen ebenso wie Infektionskrankheiten, Gesundheitskrisen bei Müttern und Neugeborenen sowie Krankheiten, für die Patienten keinen Zugang zur Behandlung mehr haben, wie Nierenerkrankungen oder Krebs.

Da jeder vierte Haushalt im Gazastreifen laut der Integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheit und der Ernährungsphase mit einem „katastrophalen“ Hungerniveau konfrontiert ist, wurde der „Ernährungszustand“ in der Studie als Risikofaktor genannt, aber die Forscher haben den Hungertod nicht als mögliche Ursache für übermäßige Todesfälle berücksichtigt.

Im Falle eines Ausbruchs einer Infektionskrankheit wie der Cholera – vor der Gesundheitsexperten gewarnt haben, weil Israel die humanitäre Hilfe fast vollständig blockiert und es an Trinkwasser mangelt – könnten 66 720 Menschen sterben, wenn die Gewalt auf dem derzeitigen Niveau anhält.

„Selbst im günstigsten Fall eines Waffenstillstands würde es weiterhin Tausende von zusätzlichen Todesfällen geben, vor allem weil es so lange dauern würde, bis die Wasser- und Sanitärversorgung sowie die Unterkünfte verbessert, die Unterernährung reduziert und eine funktionierende Gesundheitsversorgung im Gazastreifen wiederhergestellt wäre“, heißt es in der Studie.

Bei einem sofortigen Waffenstillstand rechneten die Forscher mit mindestens 6.500 zusätzlichen Todesfällen, da die Menschen an den Folgen früherer Verletzungen sterben oder durch nicht explodierte Sprengkörper getötet werden würden.

Auch der Tod von Säuglingen und Frauen wäre während und kurz nach der Geburt zu erwarten, da eine komplexe Versorgung aufgrund des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems für viele nicht mehr möglich ist, und unterernährte Kinder könnten sterben, weil sie Infektionen wie Lungenentzündung nicht mehr abwehren können.

Sollte es trotz eines Waffenstillstands zu einem Ausbruch von Krankheiten wie Cholera, Polio oder Meningitis kommen, würden den Wissenschaftlern zufolge bis August 11.580 Menschen im Gazastreifen sterben.

In Israel werden derzeit Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand geführt, um den Austausch von Geiseln zu erleichtern, während die israelischen Streitkräfte Rafah weiterhin bombardieren. In der Stadt im südlichen Gazastreifen leben derzeit etwa 1,5 Millionen Menschen, die meisten von ihnen sind vor den israelischen Angriffen auf andere Städte im Gazastreifen geflohen. Präsident Joe Biden sagte am Montag, er rechne mit einem vorübergehenden Waffenstillstand innerhalb einer Woche.

„Die Entscheidungen, die in den nächsten Tagen und Wochen getroffen werden, sind von großer Bedeutung für die Entwicklung der Zahl der Todesopfer in Gaza“, sagte Francesco Checchi, Professor für Epidemiologie und internationale Gesundheit an der LSHTM, gegenüber der New York Times.

Trotz der hartnäckigen Behauptungen der US-amerikanischen und der israelischen Regierung, die israelischen Streitkräfte wollten die Hamas als Vergeltung für einen von ihr im Oktober angeführten Angriff auf den Süden Israels auslöschen, waren nach Schätzungen der Vereinten Nationen etwa 40 Prozent der in Gaza getöteten Menschen Kinder.

Dieser Trend werde sich fortsetzen, so die Forscher, die prognostizierten, dass 42 Prozent der in den nächsten sechs Monaten getöteten Palästinenser unter 19 Jahre alt sein würden. Der Journalist Séamus Malekafzali bezeichnete die Prognosen der Wissenschaftler als „geradezu entsetzlich“.

Checchi erklärte gegenüber der Times, dass die Forscher die Projektionen „in die Köpfe der Menschen und auf die Schreibtische der Entscheidungsträger bringen wollten, damit man hinterher sagen kann, dass es, als diese Entscheidungen getroffen wurden, einige verfügbare Beweise dafür gab, wie sich dies in Bezug auf Menschenleben auswirken würde.“

Julia Conley ist eine Mitarbeiterin von Common Dreams.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

