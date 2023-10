https://www.middleeastmonitor.com/20231022-al-aqsa-flood-dealing-with-the-aftermath/

Al-Aqsa-Flut: Der Umgang mit den Nachwirkungen



von Dr. Mohsen M. Saleh

22. Oktober 2023

Die Operation Al-Aqsa-Flut, die am 7. Oktober von den Al-Qassam-Brigaden gestartet wurde, versetzte Israel einen noch nie dagewesenen, historischen Schlag seit seiner Gründung vor 75 Jahren. Es handelte sich um einen überwältigenden militärischen und sicherheitspolitischen Angriff, bei dem ein bedeutender Teil der 1948 besetzten Gebiete gestürmt wurde und der im Vergleich zu allen Kämpfen, die die Palästinenser seit der Gründung Israels geführt haben, und sogar zu den meisten arabisch-israelischen Kriegen, die höchste Zahl an getöteten, verwundeten und gefangenen Israelis forderte.

Israel war verwirrt und schockiert, als es das Scheitern seiner Sicherheitsdoktrin und den Fall seiner physischen und psychologischen Abschreckungsmauern mit ansehen musste. Als es mit ansehen musste, wie die Al-Qassam-Brigaden innerhalb weniger Stunden etwa 20 Siedlungen und 11 militärische Einrichtungen einnahmen, war es sich seines Scheiterns bei der Unterwerfung des palästinensischen Volkes und der Niederschlagung seines Widerstands sicher.

Das israelische Verhalten

Israel versuchte, sich zusammenzureißen, um das kolossale Ausmaß des Angriffs zu begreifen, der es bis ins Mark erschütterte und es an die „existenzielle Bedrohung“ für sein Überleben in einem so feindlichen Umfeld erinnerte. Daher wird sie sich zunächst mit aller Kraft darum bemühen, ihre innere Front zu vereinen, um Einheit und Zusammenhalt zu demonstrieren, damit die politische und militärische Entscheidung einen Zustand der „nationalen Einheit“ zum Ausdruck bringt. Aus diesem Grund hat sie eine Notstands-Einheitsregierung gebildet.

Auf der anderen Seite wird Israel versuchen, sein durch die Operation „Al-Aqsa-Flut“ zerstörtes Image der Abschreckung wiederherzustellen, indem es eine massive, verheerende Militärkampagne gegen den Gazastreifen, seine Infrastruktur und seine Dienstleistungs- und Zivileinrichtungen startet, die die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken versetzt und sie den Preis für den Militärschlag ihrer Führung zahlen lässt. Israel wird die Palästinenser einen hohen Preis zahlen lassen, indem es eine Reihe von politischen und militärischen Widerstandsführern, insbesondere der Hamas, im In- und Ausland ermordet. Es wird sich bemühen, die Initiative zu ergreifen und seine Spielbedingungen wieder durchzusetzen.

Israel könnte mehr Optionen in Erwägung ziehen als nur die Wiederherstellung seiner Bedingungen vor dem 7. Oktober. Es ist klar, dass die barbarische und systematische Bombardierung des Gazastreifens und die Aufforderung an die Bevölkerung des nördlichen Gazastreifens (etwa die Hälfte der Bevölkerung), in den Süden oder nach Ägypten zu ziehen, bedeutet, dass der Wunsch besteht, zu versuchen, die politische und sicherheitspolitische Karte des Gazastreifens neu zu gestalten. Zu den Möglichkeiten gehört auch eine umfassende Invasion des Gebiets. Aufgrund der starken Widerstandsinfrastruktur wäre dies sehr kostspielig und zum Scheitern verurteilt, oder eine Teilinvasion, um entweder eine „sichere“ Grenzzone innerhalb des Streifens einzurichten oder eine territoriale Aufteilung des Streifens zu erreichen, indem der Norden von der Mitte und die Mitte vom Süden getrennt wird. Die dritte Möglichkeit besteht darin, in großem Umfang in den Streifen einzudringen und begrenzte Operationen durchzuführen, um die Macht des Widerstands zu brechen, und sich dann nach einigen Tagen wieder zurückzuziehen, je nachdem, ob die Ziele erreicht werden oder nicht.

Das wahrscheinlichste Szenario ist eine begrenzte, flexible Bodeninvasion, die durch den Streifen rollt und sich je nach den Ereignissen vor Ort entwickeln und verändern könnte. Wenn Israel auf heftigen Widerstand stößt und erhebliche Verluste erleidet, wird es seine Ziele zurückschrauben, während es seine Ziele ausweiten wird, wenn es sich in einem günstigen Umfeld bewegt.

Israel wird von der vollen Unterstützung der USA und Europas profitieren, die ihre Bedenken beiseite geschoben haben und sowohl moralische als auch materielle Hilfe leisten, einschließlich der Deckung der brutalen Aggression gegen den Gazastreifen.

Sie wird auch von den globalen zionistischen Medien und ihrem politischen und wirtschaftlichen Einfluss profitieren, um das Bild des Widerstands zu verzerren, ihre Aggression zu legitimieren, internationale Unterstützung zu leisten und ihre Verstöße gegen das Völkerrecht zu ignorieren, während sie Kriegsverbrechen begeht. Sie wird sogar versuchen, die Hamas und die Widerstandskräfte mit Daesh zu vergleichen, auch wenn dies auf angeblichen Lügen und Verleumdungen beruht.

Verhalten des Widerstands

Vielleicht ist sich der Widerstand der zu erwartenden Kosten dieser Operation bewusst und weiß, dass es sich um einen Kampf auf Leben und Tod handelt. Er ist sich bewusst, dass der harte und demütigende Schlag, den Israel erhalten hat, letzteres zu barbarischer Rache zwingen wird, um sein Selbstvertrauen und das Image der Abschreckung, das es jahrzehntelang aufrechterhalten hatte, wiederherzustellen. Der Widerstand hatte schon vorher erkannt, dass Israel unter der Führung seiner extremistischen Regierung versucht, den Konflikt zu lösen, sei es über das Schicksal der Al-Aqsa-Moschee und Jerusalems oder des Westjordanlandes oder durch die Schließung der Widerstandsdatei im Gazastreifen und dem umliegenden strategischen Umfeld. Sie hat auch erkannt, dass der Wunsch Israels und der USA, den Normalisierungsprozess voranzutreiben, bedeutet, den Widerstand innerhalb und außerhalb Palästinas beenden zu wollen. Sie ist sich bewusst, dass es normalisierte arabische Länder (oder sich normalisierende Länder) gibt, die den Widerstand als Hindernis für ihren Normalisierungsprozess betrachten und dass er ihre Bevölkerung gegen ihr politisches Verhalten inspiriert und aufstachelt. Sie weiß, dass diese Länder versuchen werden, die Stimme des Widerstands in den Medien zum Schweigen zu bringen, die Reaktionen ihrer Bevölkerung zu absorbieren und den Angriff auf den Widerstand mit den geringstmöglichen Verlusten zu führen. Daher wird der Gazastreifen voraussichtlich unter gefährlichem Druck stehen.

Um seine Ziele zu erreichen, muss der Widerstand die Lage und seine Position gründlich einschätzen und seine Fähigkeiten und Ressourcen in dieser entscheidenden Zeit optimal nutzen. Er darf nicht durch den Erfolg des Erstschlags übermütig werden und die Fähigkeiten Israels und seiner Verbündeten unterschätzen.

Es wird erwartet, dass sich der Widerstand zunächst darauf konzentriert, seine interne Front zu konsolidieren, ihren Zusammenhalt zu stärken, eine breitere Unterstützungsbasis für den Widerstand aufzubauen, die Bestrebungen des palästinensischen Volkes zu verwirklichen und den Gazastreifen zu schützen, Streitigkeiten zwischen den Seiten und vorübergehende Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden, seine Befürworter und Unterstützer, insbesondere im Gazastreifen, zu schützen und zu fördern und ihnen auf jede erdenkliche Weise volle Unterstützung zu gewähren.

Zweitens ist es jetzt an der Zeit, die Strategie der „Einheit der Fronten“ unter Beteiligung der Widerstandskräfte innerhalb und außerhalb Palästinas in die Tat umzusetzen. Sollte Israel eine vollständige oder teilweise Invasion des Gazastreifens starten, wird diese Option an Bedeutung und Vitalität gewinnen. Die Widerstandskräfte außerhalb Palästinas können den Gazastreifen nicht allein lassen, um die Hauptlast dieser von einer globalen Koalition unterstützten Aggression zu tragen, denn die Spitze des Widerstands im Libanon und andere Kräfte werden das nächste Ziel sein, so dass die Landkarte des Nahen Ostens neu gezeichnet würde, um den israelisch-amerikanischen Bedingungen zu entsprechen.

Drittens kann der Widerstand von der israelischen Gefangenenkarte profitieren, um die Aggression und die Angriffe auf die Zivilbevölkerung zu stoppen und einen ehrenhaften Gefangenenaustausch zu erreichen, der die Gefängnisse von allen palästinensischen Gefangenen befreit.

Viertens ist es notwendig, die öffentliche Meinung zu mobilisieren und die Dynamik der Unterstützer und Befürworter des Widerstands zu erhöhen, indem ihre Interaktion im Westjordanland, in den Gebieten von 1948, in der arabischen und muslimischen Welt und auf internationaler Ebene verstärkt wird, ähnlich wie es während der Schlacht um das Schwert von Jerusalem geschah. Dies würde eine Situation schaffen, die den Widerstand unterstützt und Druck auf Israel ausübt, seine Aggression gegen den Gazastreifen zu beenden und keine Zivilisten mehr anzugreifen. Es würde auch sein wahres Wesen entlarven und es für seine Verbrechen zur Rechenschaft ziehen.

Fünftens ist es von äußerster Wichtigkeit, dass der Widerstand mit arabischen, muslimischen und anderen Ländern kommuniziert, insbesondere mit denen, die den Standpunkt des Widerstands verstehen, alle Formen der trügerischen Propaganda zugunsten Israels entlarven und diese Länder an ihre historische Verantwortung erinnern. Neben den arabischen und muslimischen Ländern lehnen prominente Länder wie Russland, China, Brasilien und Südafrika die Belagerung des Gazastreifens und die Aggression dagegen ab, sind gegen die israelische Besatzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens und verstehen die Gründe für den bewaffneten Widerstand. Sie können eine Rolle bei der Beendigung der Aggression spielen, während viele Länder, darunter auch europäische, die Angriffe auf Zivilisten verurteilen können.

In einer solchen Atmosphäre werden die Standhaftigkeit des Widerstands, die Weigerung, sich irgendeiner Form von Druck oder Erpressung zu beugen, die Angleichung der militärischen Leistung an die politische Leistung und die Maßnahmen, die ergriffen werden, um sicherzustellen, dass sich der Krieg nicht in die Länge zieht, nachdem die gewünschten Ergebnisse erzielt wurden, zusammen mit der Wahl des Zeitpunkts, sich mit Würde aus dem Kampf zurückzuziehen und gleichzeitig die Errungenschaften zu bewahren, ein günstigeres Umfeld für die Bewältigung der Konfrontationen schaffen.

Schließlich kämpft Israel zwischen seinem Wunsch, Rache zu üben und den Widerstand im Gazastreifen zu brechen, und seiner Angst vor einem Scheitern. Daher wird es alles in seiner Macht Stehende tun, um einen Sieg zu erringen oder den „Anschein eines Sieges“ zu erwecken. Die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns ist jedoch nicht gering, und das könnte bedeuten, dass der 7. Oktober in die Geschichte eingehen wird, sei es als qualitative Errungenschaft für den Widerstand oder als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Beendigung der Besatzung und zur Befreiung Palästinas. Übersetzt mit Deepl.com



